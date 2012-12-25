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Банки на букву «г». Часть 2

25.12.2012 09:24 10 1 451 просмотр
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С точки зрения Сотрудников

Плохо быть клиентом ГБ. Думаете быть его сотрудником легче?

Так же как и Клиенты, сотрудники в своём большинстве понимают, что «вляпались». У них тоже есть голова на плечах!
В отличии от Клиентов, которые расплачиваются (в прямом смысле - своими деньгами, в переносном – нервами), сотрудники платят своим здоровьем. ГБ для сотрудников – это постоянные стрессы, неразбериха, круговая безответственность, вечные авралы и истерики начальников. Наиболее распространённые эпитеты сотрудников в адрес своих банков: «дурдом», «бардак» и «достали».

Так же как и Клиенты сотрудники имеют право уйти. Но делают это не все (у каждого свои ситуации) и только после того, как
1. Понимают, куда «вляпались».
2. «Достали».

Попробую систематизировать характерные «черты» ГБ с точки зрения сотрудников.
Первое
то, что ГБ это фактически два банка. Один с благоухающими цветами, порхающими бабочками, ароматными запахами и прочей мишурой. Второй – совсем наоборот.



Естественно в первом живут бенециары и (возможно) кое-кто из правления. В другом вынуждены находиться остальные, ежедневно толкаясь с такими же «невезучими» людьми, вдыхая совсем другие запахи, хлюпая по офисной «грязи», не обращая внимание на брызги, попадающие на стены и на окружающих, на прилипающие к обуви «потерянные» документы и прочие-прочие атрибуты даунтауна.
Второе
– это обстановка бардака, которая многогранна для каждого банка (и не только), но всегда и везде СПЕЦИАЛЬНО созданная и тщательно культивируемая. Причём, отнюдь не рядовыми сотрудниками.

Следствием этого бывают следующие проявления:

- неудобства работающим сотрудникам: надуманные препоны согласования документов, специально «задуманная» волокита оформления (подписания, получения,…), возведенная в систему процедура утери документов,

- запутанная система подчиненности: несколько начальников на одного исполнителя, умышленное отсутствие должностных обязанностей у всех или у ключевых сотрудников, порожденная этим круговая безответственность, безнаказанность виноватых и наличие специальных мальчиков (или девочек) «для битья»,

- всеобщая финансовая уравниловка, отсутствие справедливых и обоснованных мотиваций, премирование в конвертах (для одних в белых, для других в черных),

- поощряемая сверху «подковерная жизнь», наличие «наших» и «ненаших», подножки, подставы, науськивание и прочие атрибуты жизни «ниже черты порядочности».

Так кому «легче»? Клиентам ГБ или его сотрудникам?

Комментарии 10

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Острые заметки))) Не бесспорные, но весьма острые)))
И Денисов  (барбос)
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У Вас появились помощники или конкуренты: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=4397457
СемСем: «Плохо быть клиентом ГБ. Думаете быть его сотрудником легче?»
Быть сотрудником ГБ? – (красиво звучит), но думаю не легче и даже очень.
Чтобы выполнить планы клеркам ГБ надо хитрить, изворачиваться, придумывать свои индивидуальные хитрые приемы «обработки» клиентов в нарушение методик и регламентов, поэтому они находятся под двойным ударом – под ударом грамотных клиентов и под ударом своего руководства, что влияет не только на здоровье, но и на материальную часть клерка.
Что же касается ТОПов из правления, то они все понимают, но тоже находятся под ударом - «хозяина», НО, компенсируются большими з/платами.
Бардак в ГБ есть, безусловно, но не СПЕЦИАЛЬНО создаваемый и тем более не культивируемый сверху. Бардак получается ХАОТИЧНО, из-за:
- неправильно выстроенной «вертикали власти» (извините, приходиться цитировать ВВП). (СемСем: «запутанная система подчиненности: несколько начальников на одного исполнителя»)
- интриги – ну, без этого никак – должностная и финансовая конкуренция и здесь все зависит от моральных качеств интригана. Опять же, некоторые начальники придерживаются тактики «разделяй и властвуй». (СемСем: «поощряемая сверху «подковерная жизнь», наличие «наших» и «ненаших», подножки, подставы, науськивание и прочие атрибуты жизни «ниже черты порядочности».)
- плохое программное и техническое обеспечение – приводит к постоянным сбоям и к беспорядочному хождению в поисках нужной информации. (жадность «хозяина»)
- некачественные (расплывчатые) должностные обязанности, положения, методики или регламенты (каждый банк по-своему называет свои руководящие документы) (Клеркам ГБ приходиться додумывать, фантазировать, искать консультанта и т.д.)
- тесные, сжатые условия нахождения на рабочем месте (плотность «населения»)
Итог: У каждого «винтика» должна быть своя резьба. Если «винтик» перекрутить, он испортит нарезку в конструкции, если не докрутить – он ослабит конструкцию, если забить его молотком – он сорвет свою резьбу и сломает конструкцию. Если «винтик» периодически смазывать – он будет вкручиваться и выкручиваться без проблем. «Винтики» бывают разные: железные – ржавеющие; алюминиевые – слабенькие; из легированной стали – прочные; золотые – элитные, для дорогих конструкций. Все зависит от МАСТЕРА- КОНСТРУКТОРА конструкции. Извините за такую, возможно, неудачную аллерогию. smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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И.Денисов писал:
"У Вас появились помощники или конкуренты"

Да, я это уже читал. Не в этом посте обсуждать, но...
Не всё там так просто. После каникул можно посудачить!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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По вашему комментарию:
Последний абзац принимаю целиком и полностью. С вашего разрешения буду использовать. (Ага?)

Про "нарушения методик и регламентов" - не согласен.
Я бы не стал относить ЭТО к свойствам ГБ вообще. Это скорее черта непорядочных людей. И не важно где они работают: в больших банках, средних или ГБ. "Бревно останется бревном и до награды и потом" - пелось в одной песенке.

И про "Бардак получается ХАОТИЧНО" рекомендую ХОРОШЕНЬКО подумать! Может стоит приглядется к отдельным (чаще всего высокопоставленным) деятелям. Уверен вы сможете найти опровержение своим словам:
"не СПЕЦИАЛЬНО создаваемый и тем более не культивируемый сверху"

Неспециально создаваемый бардак имеет место быть! Но, в отличии от ГБ, в нормальном Банке может быть устраним. Достаточно найти первопричину и "надавить" на соответствующее должностое лицо.
В ГБ сколько не дави - выдавить можно только ...
И Денисов  (барбос)
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Пож. используйте, буду только рад.
Про "нарушения методик и регламентов" – возможно, Вы не поняли меня. Отсутствие методик или их усеченность и расплывчатость, и нежелание банка все расписать «как по нотам», пуская процесс на самотек (но ПЛАН гони любыми способами), как раз и говорит о ГБ. Кто не сумеет «выплыть», того «расстреливают» или он сам сбегает.
По поводу: «Второе – это обстановка бардака, которая многогранна для каждого банка (и не только), но всегда и везде СПЕЦИАЛЬНО созданная и тщательно культивируемая.»
А смысл ТОПам СПЕЦИАЛЬНО создавать и культивировать бардак, какой мотив и умысел?
Как раз хаотичность бардака и происходит от комплекса процессов: недоработанных методик, нестыкующихся друг с другом программ, несогласованности между отделами, мотивацией одних и отсутствием таковой у других сотрудников или отделов, но зависимых друг от друга. Банк это бюрократическая организация и степень бардака зависит от того на сколько в банке процветает уровень бюрократии. Перечислять можно много и долго, здесь как у Жванецкого «одну проблему решил – за ней еще 100 заколосились». Думаю волей одного должностного лица проблемы не решить. Но в чужие головы не влезешь, тем более, если они еще там и высоко наверху. Может и правда Ваша.
Вы, уважаемый Семен Семенович вскрываете только один пласт, а если копнуть глубже … , но это уже не для открытых публикаций.
Но с интересом жду эпилога.
С наступающим Новым Годом. smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Не ждите!
Эпилогом я вас разочарую. Он будет готов минут через 10...
Кроме нас с вами никто не рискнул начать обсуждение, посему - до встречи в Новом году!
И Денисов  (барбос)
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А чего нам - бывалым ... люблю неожиданные повороты, "щас" только за пивом сбегаю.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Вернулся... Можно продолжить.

"смысл ТОПам СПЕЦИАЛЬНО создавать и культивировать бардак, какой мотив и умысел"?
Тут однозначного ответа найти нельзя! smile:idea: А разные варианты - МОЖНО.
Например, чтобы ловить рыбку в мутной воде... Чем не причина?
Или затруднить работу "чужой" команде...
Или ...
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