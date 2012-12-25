Банки на букву «г». Часть 2

работающим

Плохо быть клиентом ГБ. Думаете быть его сотрудником легче?Так же как и Клиенты, сотрудники в своём большинстве понимают, что «вляпались». У них тоже есть голова на плечах!В отличии от Клиентов, которые расплачиваются (в прямом смысле - своими деньгами, в переносном – нервами), сотрудники платят своим здоровьем.Наиболее распространённые эпитеты сотрудников в адрес своих банков: «дурдом», «бардак» и «достали».Так же как и Клиенты сотрудники имеют право уйти. Но делают это не все (у каждого свои ситуации) и только после того, как1. Понимают, куда «вляпались».2. «Достали».Попробую систематизировать характерные «черты» ГБ с точки зрения сотрудников.то, что ГБ это фактически два банка. Один с благоухающими цветами, порхающими бабочками, ароматными запахами и прочей мишурой. Второй – совсем наоборот.Естественно в первом живут бенециары и (возможно) кое-кто из правления. В другом вынуждены находиться остальные, ежедневно толкаясь с такими же «невезучими» людьми, вдыхая совсем другие запахи, хлюпая по офисной «грязи», не обращая внимание на брызги, попадающие на стены и на окружающих, на прилипающие к обуви «потерянные» документы и прочие-прочие атрибуты даунтауна.– это обстановка бардака, которая многогранна для каждого банка (и не только), но всегда и везде СПЕЦИАЛЬНО созданная и тщательно культивируемая. Причём, отнюдь не рядовыми сотрудниками.Следствием этого бывают следующие проявления:- неудобствасотрудникам: надуманные препоны согласования документов, специально «задуманная» волокита оформления (подписания, получения,…), возведенная в систему процедура утери документов,- запутанная система подчиненности: несколько начальников на одного исполнителя, умышленное отсутствие должностных обязанностей у всех или у ключевых сотрудников, порожденная этим круговая безответственность, безнаказанность виноватых и наличие специальных мальчиков (или девочек) «для битья»,- всеобщая финансовая уравниловка, отсутствие справедливых и обоснованных мотиваций, премирование в конвертах (для одних в белых, для других в черных),- поощряемая сверху «подковерная жизнь», наличие «наших» и «ненаших», подножки, подставы, науськивание и прочиеТак кому «легче»? Клиентам ГБ или его сотрудникам?