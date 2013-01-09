КТО за нами подсматривает?

Люди более старшего поколения всегда знали, что за ними постоянно кто-нибудь наблюдает... При этом «»… Мои сверстники придумали термин «старший брат», подразумевая сотрудников спецорганов, прослушивающих чужие разговоры по телефону, читающих личную переписку и вообще – «смотрящих» за нашей жизнью. Так было веселей.Времена сейчас, конечно, не те. Нынешнее поколение чаще всего и не задумывается о тех, кто заменил «старшего брата».Волей случая занесло меня намедни в один городишко (больше чем таун, но еще не Сити), пришлось на 3 ночи срочно искать ночлег. Нашел: недорого и достаточно близко. Небольшой двухэтажный отель из «новых». Комната одна, но большая. Во всю ширь кровать двухспальная. Окно во всю стену. На другой стене такого же размера зеркало. Перед зеркалом столик, скорее для хранения косметики, чем для чего-то другого. В уголке стола телевизор с пультом. Еще шкаф для верхней одежды и вешолочка, какие обычно в прихожих увидеть можно. Вот и всё. Ни приборов для еды, ни стаканов. Вместо стульев – пуфик. Один.Да, еще небольшая комнатка с душем-туалетом (очень приличного качества, между прочим). Типичный номер для двоих на ночь. Или на час…Я куролесить не планировал, поэтому на специфическую направленность мебели внимания не обратил: душ, горячая вода есть, бельё свежее, чистое? Ну, и хвала аллаху. Что еще нужно усталому мужчине, чтобы выспаться?С освещением слегка помучился – либо полная темнота, либо полное освещение. Середины никакой не предусматривалось.Сомнения начались на следующий день, когда я описывал знакомым условия своего проживания. Сам сказал им фразу, от которой сам же и задумался: «Зеркало у них – во всю стену. На фига им такое большое?»Если бы хотели сделать приятое влюбленным – сделали бы зеркальным потолок! Лежишь на кровати и сам собой восхищаешься. А на стене на фига? Если сидеть на пуфике – видишь только свою голову, если стоишь – верхнюю часть живота. Чтобы увидеть себя целиком нужно не просто стоять во весь рост на кровати, но еще и подпрыгивать! Так на фига оно такое большое, это зеркало? Это же не дёшево!Подвох открылся сразу. Достаточным оказалось заценить место расположения зеркала относительно стен. Если бы в этом месте было окно, то оно как раз бы вписывалось в середину стены, если смотреть из … смежного номера. У меня-то слева еще комната с душем-туалетом. Поэтому середина не получается. А у них (тех, кто в том номере) – как раз середина стены. И по горизонтали, и по вертикали…Вы уже догадались? Я тоже…Это называется Зеркало Шпион или по автору Гизелла — особый вид стекла, который пропускает свет лишь в одну сторону, становясь прозрачным, и не пропускает в обратную. Можно видеть, но быть невидимым.Цитирую из «учебника»:. … Бла-бла-бла…Ага! Особенно за детьми! И чем смышлённей «дети», тем интересней за ними наблюдать!Пытаюсь проверить конструкцию на прочность: сделано на совесть, не оторвёшь! Ни само зеркало, ни его рамку. Ну, не разбивать же?Пытаюсь проникнуть в соседний номер.На двери нет ни номера, ни надписи «служебное помещение». Интересуюсь у администратора – что за дверь без номера? Получаю ответ – ЛЮКС.Пытаюсь проявить интерес: почему мне не сказали, хочу переехать, можно посмотреть и т.д. Ответ – там уже живут. Можете посмотреть другой.Но другой-то с номером! И ни с кем другим не смежничает! Зачем мне такой? Мне нужен смежный!Спрашиваю: а кто живет? Я никого не слышал-не видел… Вместо ответа вижу два пальца. Сначала один прижатый к губам (ТИХО!), потом второй – направленный в потолок (САМ!)А-а-а-а… Тогда понятно.Я-то подумал, что там специалисты…Разгадка была не за горами. В пятницу ближе к ужину пожаловал «сам».Я вместе с барменом курил в коридоре, когда по лестнице нетвердой походкой поднялся немолодой, но вполне еще крепкий мужчинка в расстегнутом пальто (и всем тем, что под пальто тоже). За ним семенила невысокая женщина около тридцати. …совсем даже не красавица, но в короткой юбке. В одной руке она несла сложенную пополам верхнюю одежду, в другой – полный бокал красного вина. Заходили они с улицы, бокал был не местный, «приносной».Вопрос бармеру:Ответ:Еще вопрос:Ответ последовал после очень выразительной улыбки:Чем эти двое занимались в своём люксе я не знаю – всё-таки зеркало Гизелла имеет одностороннюю проходимость. Но если они что-то и хотели увидеть у меня в номере, то «представление» я им обеспечил – весь вечер пил местное бутылочное пиво из горлышка и смотрел телевизор, сидя голый по пояс в кровати…Вместо собственных комментариев и назиданий вам, читатели, напоследок процитирую Вовку Высоцкого. Он эту ситуацию просёк давно, еще в 1974 году: