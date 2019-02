"Поставил новый камень в старую мамку и она завелась"

Участник 1

Участник 2

Участник 3

Участник 2

Речь сотрудника подразделения информационных технологий (в простонародье – айти-шника) вычурна и непонятна! Чаще пестрит англицизмами вперемешку с простыми русскими словами. От этого общий смысл сказанного становится еще менее понятным.Общение на их странном языке имеет два основных преимущества.Во-первых, так айти-шнику проще и быстрее донести техническую мысль до своего коллеги.Во-вторых,общение на языке терминов добавляет в их профессию некую таинственность и антураж: разговаривать среди «простых смертных» на непонятном наречии — тоже, знаете ли, удовольствие.Но одно дело слушать разговор двух айти-шников,а другое — самому общаться с компьютерным специалистом.Нужно ли учить их язык?Вот вы собрались посетить компанию, в которой принято разговаривать на … Скажем на китайском языке… Почему бы вам не выучить китайский?! Еще несколько лет и. Уже сейчас разговор двух технарей на 50% жаргон.Уважаемые айти-шники! Вы хотите, что бы вас понимали? А почему вы сами китайский не учите?В одном продвинутом банке, после поголовной сертификации сотрудников IT департамента, количество недовольных пользователей не уменьшилось, а увеличилось . Введенные регламенты раздражали не только людей бизнеса, но и самих сотрудников IT подразделения.Провели один эксперимент. Он оказался удачным., сотрудник, нуждающийся в IT услуге,не с айти-шником, а"подставным" сотрудником servicedesk.Амбициозные банковские сотрудники,понимали что перед ними сидит "серая" мышь, переставали изливать желчь и просто просили записать их требования (естественно на русском языке), что и делалось. Только «подставной» была вполне квалифицированная сотрудница, которая без эмоциональных красок фиксировала суть обращения уже на языке, понятном для ИТ.Цитирую часть обсуждения этого на форуме (орфография сохранена):: прикольно, я кстати так же поступил (правда не в банке, в торговой компании),там 90% женский коллектив, который был в напряженных отношениях с угрюмыми мужиками техподдержки.в поддержку была взята девушка (молодая симппатишная), которая нашла таки общий язык с бухам, сэллерами, логистами. Ситуация нормализовалась в 2 мес.: Кто сможет объяснить этим заумным (себе на уме) АйТишникам смысл своей просьбы, тот получит толковую реализацию.То бишь. Они изъясняются на лишь им понятном жаргоне и не считают нужным понимать заказчика. А мы, не владея их терминами, рисуем в воздухе руками, изображая то, что хотим получить.: «Подставная» явилась переводчиком с женского на ит-шный!: Не надо обманывать себя! В банках работают не только блондинки. Не "с женского" языкаПросто очень хотелось опять поднять злободневную тему взаимопонимания