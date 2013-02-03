"Поставил новый камень в старую мамку и она завелась"

Речь сотрудника подразделения информационных технологий (в простонародье – айти-шника) вычурна и непонятна! Чаще пестрит англицизмами вперемешку с простыми русскими словами. От этого общий смысл сказанного становится еще менее понятным.
Общение на их странном языке имеет два основных преимущества.
Во-первых, так айти-шнику проще и быстрее донести техническую мысль до своего коллеги.
Во-вторых, общение на языке терминов добавляет в их профессию некую таинственность и антураж: разговаривать среди «простых смертных» на непонятном наречии — тоже, знаете ли, удовольствие.
Но одно дело слушать разговор двух айти-шников,
а другое — самому общаться с компьютерным специалистом.
Нужно ли учить их язык?
Вот вы собрались посетить компанию, в которой принято разговаривать на … Скажем на китайском языке… Почему бы вам не выучить китайский?
Прошу всех задуматься! Еще несколько лет и терминология специалистов АйТи перестанет быть понятной для абсолютного большинства населения. Уже сейчас разговор двух технарей на 50% жаргон.
Уважаемые айти-шники! Вы хотите, что бы вас понимали? А почему вы сами китайский не учите?
В одном продвинутом банке, после поголовной сертификации сотрудников IT департамента, количество недовольных пользователей не уменьшилось, а увеличилось . Введенные регламенты раздражали не только людей бизнеса, но и самих сотрудников IT подразделения.
Провели один эксперимент. Он оказался удачным.
Вместо заполнения электронных форм, сотрудник, нуждающийся в IT услуге, общался по телефону не с айти-шником, а"подставным" сотрудником servicedesk.
Амбициозные банковские сотрудники, понимали что перед ними сидит "серая" мышь, переставали изливать желчь и просто просили записать их требования (естественно на русском языке), что и делалось. Только «подставной» была вполне квалифицированная сотрудница, которая без эмоциональных красок фиксировала суть обращения уже на языке, понятном для ИТ.
Цитирую часть обсуждения этого на форуме (орфография сохранена):
Участник 1: прикольно, я кстати так же поступил (правда не в банке, в торговой компании),
там 90% женский коллектив, который был в напряженных отношениях с угрюмыми мужиками техподдержки.
в поддержку была взята девушка (молодая симппатишная), которая нашла таки общий язык с бухам, сэллерами, логистами. Ситуация нормализовалась в 2 мес.
Участник 2: Кто сможет объяснить этим заумным (себе на уме) АйТишникам смысл своей просьбы, тот получит толковую реализацию.
То бишь суть конфликта - языковой барьер. Они изъясняются на лишь им понятном жаргоне и не считают нужным понимать заказчика. А мы, не владея их терминами, рисуем в воздухе руками, изображая то, что хотим получить.
Участник 3: «Подставная» явилась переводчиком с женского на ит-шный!
Участник 2: Не надо обманывать себя! В банках работают не только блондинки. Не "с женского" языка нужен переводчик. А с нормального русского на АйТишный.
P.S. Данный текст подготовлен из разных материалов. Те кто узнал свои слова, прошу не обижаться. Я на них не претендую.
Просто очень хотелось опять поднять злободневную тему взаимопонимания
Комментарии 45
Примерно аналогично диалог "- завис компьютер? так сбросьте его" понимается ИТ-сотрудниками совершенно однозначно --- " требуется перезагрузка компьютера" и крайне странным любому сотруднику ИТ будет если кто-то сбросит компьютер со стола или из окна...
А фраза "протр...я всю ночь с мамкой, потом вынул из нее мозги и выбросил на помойку" это явный фольклор.
Проблема поднятая в теме это "проблема 95%" у которых проблемы с абстрактным мышлением и формулированием своих мыслей
Это совсем-совсем ИМХО
Не первый год работаю в "сфере" массового клиентского обслуживания. Очень давно пришел к выводу, что людей, считающих остальных (особенно Клиентов) дебилами (дегенератами, отсталыми, неадекватными и проч. (нужное подчеркнуть)) - нельзя на пушечный выстел подпускать к работе. Сначала требуется им самим вправить мозги! и заставить (именно заставить) уважать ЛЮБОГО обратившегося человека.
Вот что точно соответствует цифре 95, так это процент нуждающихся в этом Айти-шников.
Именно им в первую очередь необходимо вправить правильные мысли.
Каждый человек вправе считать себя умнее других (мы все считаем себя умнее ), но это не значит что нужно всем и каждому показывать своё превосходство. Аминь!
Счастлив заверить что "заставление" излишне. Я уважаю любого обратившегося, но вот с описанием того чего человек хочет у многих возникают проблемы, приходится сидеть вместе с человеком, чтобы он буквально "тыкал пальцем" в экран, объясняя чего он хочет и в чем проблема, на вопрос "а какие еще возможны ситуации", "что еще учесть" и т.п. ничего в ответ не поступает, а потом по итогам теста или через годик вылазит "а это почему не сделано?..". Я уже молчу что даже на "человеческом языке" большинство не может сформулировать "чего надо".
Касательно "дегенератов и пр." --- это же луркморе. Политкорректности там нет, писал не я.
Еще раз повторюсь: про проблемы с абстрактностью у большинства полностью согласен.
Кстати, один знакомый Ипшник сказал мне что по его опыту стоит на страничке сделать "онлайн-консультант" как сразу же от потенциальных клиентов польются абсолютно нездоровые в плане логики и здравого смысла вопросы
Так что не уверен что
95% есть везде, в статье на это четко указывается
Если Вы не возражаете, то я бы разделил ваши ответы на отдельные тезисы и начал обсуждать по-пунктно. Замечательно, что другие смогут видеть наш спор - будут участвовать!
Только: ЧУР! Последовательно! Т.е. по-пунктно!
P.S. Может имя скажете? Чтоб по человечески обращаться...
...ну, не "Волчара" же?
"Я этого не говорил, прошу занести это в протокол"
Да пожалуйста
Семен Семенович, можете звать меня Алекс
Вы пишете:"с описанием того чего человек хочет у многих возникают проблемы, приходится..."
ДА! Так оно и есть!
Приходится. Кому-то сидеть, кому-то рассказывать по телефону, кого-то принимать в офисах (кассах, ресторанах и проч.)
Точно так же как для каждого специалиста общение со своими клиентами отличается от других. Точно так же и клиенты отличаются один от другого. Один достаточно "продвинут" чтобы понять с полуслова, с другим нужно попотеть. Но каждый пришел чтобы получить услугу и хочет получить её сполна.
Это и называется - клиентское обслуживание.
Что объединяет всех клиентов? То, что они не обязаны знать установленные у вас правила получения услуги. Чаще всего именно это и является первопричиной, почему большинство не может сформулировать "чего надо".
Пока согласны?
Ну да )) у одного достаточный уровень, а у другого нет, и фраза
ну бесспорно
звучит сомнительно, конечно, но продолжайте. Но вы уверены что заходя в автобус человек не обязан знать что проезд оплачивается? или заказывая костюм знать что с него будут снимать мерки?
Лично я говорю про то что оперировать какими-либо абстракциями а-ля "форма", "счет", "детализация" человек НЕ МОЖЕТ. Может только тыкать в экран
А не про то что он не знает куда написать и кому отправить заказ
"Вы уверены, что заходя ..."
Я уверен, что у людей бывают разные ситуации. Один ошибся автобусом, другой имеет бесплатный проезд, третий забыл дома кошелёк.... Если он зашел, его должны обслужить или вежливо отказать, а не орать "что вы топчетесь здесь без кошелька!"
Или с криком "Орднунг мусс зайн!" отправлять их учить инструкции, хотя последнее не кажется мне уж абсолютно неправильным
Про автобусы хватит. Возвращаемся к Клиентам.
Для официанта в ресторане - клиент сидит за столом, для консультанта на телефоне - "висит" на другом конце провода.
А для сотрудника АйТи-подразделения?
Уж наверное, клиенты для него - все сотрудники его фирмы (компании, банка,...) для которых он выполняет свою работу.
(конечно, если он не специализируется на внешних клиентах компании, что тоже весьма вероятно)
Значит всё то, что мы понимаем под клиентским обслуживанием целиком и полностью распространяется на взаимодействие IT подразделения со всеми остальными отделами (службами, департаментами, ...) и их сотрудниками.
Есть возражения?
Нет. Спорный Принцип "Клиент всегда прав" не распространяется точно. Далее, клиенты обычно имеют одинаковый приоритет (ну кроме VIP и т.п.), здесь же работы бывают приоритетные и нет (как "клиенты"-сотрудники бы не обижались). И потом, как мне кажется у ИТ-отдела чересчур большой выбор "услуг". Если в магазине клиент может, опять же, "тыкнуть пальцем" в требуемый товар на витрине, а в ресторане --- в меню, то тут ИТ-отделу нужно сказать чего надо, а членораздельно сделать это получается - увы! - далеко не у всех: "Я там у себя тыкаю, а ОНО НЕ РАБОТАЕТ!". Стоит объяснять что временами человек не может не то что описать требуемый результат, он описать куда тыкает не может!
Ответьте:
Вы согласны, что Айти-сотрудник выполняет свою работу для "отделов (служб, департаментаментов, ...) и их сотрудников?
Про внешних клиентов пока не говорим - там точно клиентское обслуживание.
Ну разумеется! "Что за пошлые вопросы!" (С)
это КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - "целиком и полностью распространяется на взаимодействие IT подразделения со всеми остальными отделами (службами, департаментами, ...) и их сотрудниками.
Со всеми вытекающими последствиями.
Про "клиент всегда прав" я не говорил. Про "набор услуг" - не говорил. Про приоритетность одних отделов или услуг над другими - не говорил.
Так же, как не говорил (еще) про бонусирование (премирование) сотрудников, которые много и качественно обслужили "остальных отделов (служб, департаментов, ...)"
А это уже из не ИТ
Зашел пассажир с билетом, сел и начал каждые 100 м требовать:
- останови здесь, я водички куплю,
-теперь вон возле той бабули - хочется мне семечек,
...
Это разве не "чрезмерные запросы"? Еще какие!
Но ведь водитель автобуса знает, что можно и что нельзя?
Чем эта ситуация с автобусом отличается от ситуации с АйТи-шным обслуживанием?
По большому счету НИЧЕМ!
КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! Со всеми вытекающими.
По большому счету НИЧЕМ!
КЛИЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! Со всеми вытекающими.
Ну например тем, что если на остановке стоит толпа, водитель не говорит (узнав кому куда) что он отвезет этого, этого и этого, а остальные пусть ждут следующего автобуса (ну или эти двое могут вообще идти пешком --- тут 1 минута езды)
Хотите верьте, хотите нет - ЭТО ВСЕ КЛИЕНТЫ (ваши, наши, ихнии,...) !
Ага... из 95%
Если Вы, Алекс, продолжаете считать работу IT не клиентским сервисом, то всё остальное - пустая трата времени.
Вам остаётся - найти способ, как выбирать нужные вам 5%, чтобы остальные 95 достались вашим конкурентам, которые (я уверен) смогут найти способ грамотно раскрутить их (уже не ваших Клиентов) себе на премиальные, бонусы или на что-то другое...
Насчет
Видите ли, я не говорил о том что нужно обслуживать только тех кто внятно формулирует чего хочет И мне как-то странно слышать подобные упреки!
Найдите хоть в одном моем посте фразу что надо обслуживать только 5%!
Да и на Луркморе приводится цитата "Спросите сто человек, в каком виде желательно им выполнение такого-то предмета. Восемьдесят из них не сумеют ответить и предоставят разрешение вопроса на усмотрение фабриканта. Пятнадцать человек будут чувствовать себя обязанными кое-что сказать, и лишь пять человек выскажут обоснование и толковое пожелание и требование. Первые девяносто пять человек, которые слагаются из ничего не понимающих и сознающихся в этом и из тех, которые точно так же ничего не понимают, но не желают в этом сознаться – это и есть настоящий контингент покупателей вашего товара.
Генри Форд «Моя жизнь, мои достижения»
" (тут опять же принципиальная разница между внутренней ИТ-службой и внешним сервисом: для ИТ-службы лучше чтобы клиент знал насколько его желание реализуемо и четко мог его сформировать, для внешнего сервиса наоборот: лучше чтобы клиент ничего не мог внятно говорить, а просто покупал )
Мне, как я и говорил, приходится со многими сидеть, стараясь уловить то, что они имеют ввиду даже когда говорят что-то крайне неконкретное а-ля "все не работает!", "... я тут нажимаю, а оно не вылезает и не работает..." и коронное "я не знаю как эта форма должна выглядеть и что конкретно в ней должно быть, вам просто нужно ее реализовать...".
Кроме того, служба ИТ на предприятии не предполагает конкуренции
На моей памяти ни на одном из предприятий до случая а-ля "-ваша программа опять не работает! Достало уже! Я буду жаловаться... -ОБЩАТЬСЯ БУДУ ТОЛЬКО С ВАШИМ ДИРЕКТОРОМ, А ТЫ ИДИ ... И ПУСТЬ ТЕБЯ ТАМ ... МЕДВЕДИ!!!" никогда и нигде не доходило
Я уже начинаю привыкать к вашему стилю разговора.
Поэтому не дам увести в сторону!
Пока вы ОКОНЧАТЕЛЬНО не согласитесь, что работа ИТ по внутренним обращениям сотрудников - клиентский сервис, не имеет смысла пытаться говорить о другом.
Вы меня простите, вы действительно не говорили, что нужно обслуживать только 5%. Это я сам, используя ваш стиль, позволил забежать чуть вперёд. Поскольку не вижу другого пути для тех, кто не считает (повторюсь) "что работа ИТ по внутренним обращениям сотрудников - клиентский сервис". Либо это нужно признавать и строить свою стратегию (тактику, методику,...) в соответствии с этим. Либо - искать пути (методы, средства,...) чтобы избавиться от 95%.
Середина в этом если и есть, то кроме отрицательных эмоций ничего более не принесёт.
ай-яй-яй! оказывается мой стиль "опровергать приводя примеры" еще и предательски заставил додумывать мои слова!
Чтобы Вы (или другие) не говорили, а она есть! Была и будет!
Представьте себе, что в соседней с вами комнате начал работу чел вашего профиля, вашей квалификации и умением правильно "разговорить" буха, сейла и др.
Сначала он обслужит десятка два-три обращений, потом к нему выстроится очередь из тех, кто не может четко изложить свои потребности...
Дальше рассказывать?
"Ну Семен Семенович!" (С)
Прочитайте еще раз мою фразу:
я не говорю что ЕЕ НЕТ! Я говорю что не предполагает Т.е. на предприятии не делают 2 конкурирующие службы ИТ, не берут 2х конкурирующих системных администраторов и т.д.
Я даже не против конкуренции
Последствия того что кто-то сможет лучше
зафлудилисьзапутались с ответами:
- есть, но не предполагает,
- кто-то может лучше, но конкуренции нет,
- конкуренции не против, но за специализацию.
Про "окончательность всех проблем АйТи" отдельная тема. Правильнее сказать - отдельная попытка увести спор в "болото". Безперспективно.
Продолжайте вашу мысль, я готов выслушать и постараться аргументированно опровергнуть.
Про "флуд" могу сказать что это поклеп!
А их печень? В советские времена считалось, что сантехники (водопроводчики, электрики и прочие трудящиеся жилищного фронта) потому и пьяные круглосуточно, что без 100г их ни из одной квартиры не выпускали.
Хотите вернуться в "развитой социализьм"?
Только к обсуждаемой теме это не относится: служба службой, а дружба дружбой!
"работа ИТ по внутренним обращениям сотрудников - клиентский сервис. я и соглашаюсь с оговорками."
Придётся еще раз вернуться. Поскольку без единого толкования этого, дальше спорить бессмысленно.
Что значит с оговорками? Нельзя быть взрослым наполовину! Калекой на 25%! Женщиной частично.
Если сервис клиентский, значит с одной стороны Клиент, с другой - исполнитель.
Чтобы не толочь воду в ступе попрошу вас, Алекс, максимально дотошно перечислить ваши оговорки. Разберем каждую.
Кстати, зрителям уже давно пора бы и поучаствовать!
По замечаниям (т.е. по его, Алекса, "оговоркам") я готовлю более подробный материал. Собираюсь сделать отдельную заметку. Что-то типа: "Что мешает АйТи-шникам считать свою работу клиентским сервисом".
Может выскажитесь по этому поводу? В смысле - подбросите сомнений? Чтобы было о чём писать.
-собираешься жить в Китае? - Да
-собираешься зайти в китайский магазин? - Нет
Кто под кого должен подстраиваться в банках? – вопрос этики отдельных IT-специалистов.
Да пусть не обижаются на меня АЙТИшники, но отдел информационных технологий – это сопутствующий отдел в банке, хотя и многозначимый.
Вы, уважаемый (-ая), очень часто участвуете в консилиумах? На них вообще посторонних допускают?
Когда профессионалы общаются между собой, то пусть используют любой из известных им языков, живых и не очень.
Но ведь они хотят нас заставить на их языке-жаргоне с ними разговаривать!
Вот о чём мы спорили еще не так давно... в феврале.