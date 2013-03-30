Голосую за переход количества в качество!

Последнее время администрация сайта Банки.ру (моё почтение всем без исключения) значительно упростила «процедуру» доступа к ведению собственного блога.
Сейчас среди нас есть люди, которые, как я уже писал где-то, «… со стажем регистрации на сайте 1 день. Не все успевают даже прочитать Правила, не то что познакомиться с завсегдатаими».
Кстати сказать, подтверждение мои слова нашли прям-таки на следующий день. Ольга Курочкина (и вам моё почтение) начала свою заметку «О пользе правил» словами: «Уже опубликовав начало блога, увидела, что здесь, оказывается, правила есть.»
Если раньше, чтобы получить заветные 2 балла в репутацию требовалось время и, что очень важно, определенные интеллектуальные поступки, то теперь появилась возможность стать блогером сайта прямо с момента регистрации.
Как, когда и по чьей рекомендации это делается – не тема моей нынешней реплики.
Я даже не пытаюсь ставить вопрос: хорошо ли это? Считаю, что хорошо и объясню почему.
Больше товаров! Красивых и разных! – гласил лозунг эпохи развитого социализма. Было когда-то такое направление в политической культуре СССР – лозунги придумывать.
Товаров не было, а лозунги были. Ассортимента не было (хлеб черный – одно наименование, хлеб белый – одно, молоко – одно, ….), а лозунги были! Большие. И каждый новый красивее предыдущего.
Никто лозунговые призывы в жизнь не претворял, потому что на работе свои лозунги (правила, требования, … материальное стимулирование, опять таки). Но плакаты везде висели, на демонстрациях их в руках носили, из репродукторов (это радио такое было, уличное) они звучали.
И самое обидное – призывы-то правильные были! Ведь это же правильно, что товаров должно быть больше! Чтобы они были разные! Красивые. Удобные.
Сейчас я считаю, что блогеров на банки.ру должно быть много! Красивых и разных! Умных и среднестатистических (это я про себя)! Банкиров и бухгалтеров! Броккеров и байкеров! Бизнесменов и домохозяек!
Как говорили классики марксистско-ленинской философии: количество обязательно перейдёт в качество! Главное, чтобы правильные лозунги претворялись в жизнь. А мы на любимом сайте найдём своих Героев!
Умных!
Красивых!
Разных!
Комментарии 5
больше плакатов
Теперь уже искать не стану.
Да и не в них ведь дело. А в количестве! Переходящем в Качество.
Сам лозунг, придуманный идеологическим отделом ЦК КПСС, написан внизу.
вещи мало совмесимые...
но попробуйте!