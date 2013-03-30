Голосую за переход количества в качество!

Последнее время администрация сайта Банки.ру () значительно упростила «процедуру» доступа к ведению собственного блога.Сейчас среди нас есть люди,которые, как я уже писал где-то, «…».Кстати сказать, подтверждение мои слова нашли прям-таки на следующий день. Ольга Курочкина (и вам моё почтение) начала свою заметку «О пользе правил» словами: «.»Если раньше, чтобы получить заветные 2 балла в репутацию требовалось время и, что очень важно, определенные интеллектуальные поступки, то теперь появилась возможность стать блогером сайта прямо с момента регистрации.Как, когда и по чьей рекомендации это делается –Я даже не пытаюсь ставить вопрос: хорошо ли это? Считаю, что хорошо и объясню почему.Больше товаров! Красивых и разных! – гласил лозунг эпохи развитого социализма. Было когда-то такое направление в политической культуре СССР – лозунги придумывать.. Ассортимента не было (хлеб черный – одно наименование, хлеб белый – одно, молоко – одно, ….), а лозунги были! Большие. И каждый новый красивее предыдущего.Никто лозунговые призывы в жизнь не претворял, потому что на работе свои лозунги (правила, требования, … материальное стимулирование, опять таки). Но плакаты везде висели, на демонстрациях их в руках носили, из репродукторов (это радио такое было, уличное) они звучали.И самое обидное – призывы-то правильные были! Ведь это же правильно, что товаров должно быть больше! Чтобы они были разные! Красивые. Удобные.Сейчас я считаю, что блогеров на банки.ру должно быть много!Красивых и разных! Умных и среднестатистических ()! Банкиров и бухгалтеров! Броккеров и байкеров! Бизнесменов и домохозяек!Как говорили классики марксистско-ленинской философии: количество обязательно перейдёт в качество!. А мы на любимом сайте найдём своих Героев!