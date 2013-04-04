Банк отказался от IVR

Цитата

Еще цитата

Опять взялся за карандаш. И тема такая актуальная. По профилю.Нет, сама-то тема достаточно избитая: все кому не лень по поводу IVR уже высказывались. Многие даже не единожды.Спросите, чего опять толочь воду в ступе?Повод появился! На Банки.ру в разделе «Тема дня» за 2 апреля (хорошо хоть не 1-го) появилась. Заметка хорошая, но комментировать я её не собираюсь. А вот реплики в комментариях к ней – заставили взяться за карандаш (Чуть было не написал «»).Суть заметки проста и понятна: один банк объявил об отказе использования IVR, другой – подтверждает прежний курс на автоматизацию процесса обслуживания клиентов.Что же мы читаем в репликах «благодарных читателей»:Приведенные выдержки из комментариев эмоциональны, как и всё, что связано с IVR. Но, как говорил герой старого постсоветского фильма («» Ленфильм, 1986 г.)Уважаемые комментаторыи «свалились» на описание своих раздражений. Уверен, раздражения праведные, как и эмоции!Как представитель направления сервисного обслуживания (а IVR неотъемлемая часть этого) прошупримите от меня извинения за качество того сервиса, что предлагают вам «высокообразованные умельцы» ваших банков!Но Юля Полякова! А о том, что «».Обращаю всеобщее внимание на слово ЧАСТИЧНО!Не может сегодня нормальный банк отказаться от использования IVR полностью!И Хоум Кредит это знает. Поэтому всего-то на всего предложил своим клиентам сразу выбирать как те хотят, что бы их обслуживали: автоматически или вручную (в смысле живым человеком, который уже сам будет делать всё необходимое – реально вручную).Правильно ли поступил Хоум Кредит? Конечно, правильно.Человек всегда должен имеет право выбора. Другое дело. Вот о чём бы следовало поговорить. Не нам с вами, а с той же Светланой Вельможиной, директором департамента клиентского сервиса Хоум Кредит Банка.Что (только конкретно) они могут предложить клиентам, которые предпочтут общение с живым оператором Call-центра? Как изменится время ожидания ответа того оператора? Сколько операторов дополнительно Хоум Кредит будет набирать, чтобы обеспечить достойный (какой) уровень сервиса? И так далее.Меня, как специалиста, в словах директора департамента Хоум Кредит Банка насторожили 2 вещи.1.: «…».Насколько первый вариант (система самообслуживания) является НАСТОЯЩЕЙ в отличии от второй я не комментирую. Но если САМ директор департамента клиентского сервиса про второй вариант признаёт, что это не помогает клиентам решать его вопросы, а только усложняет путь, тоэто до сих пор терпел? Что за спецы соорудили такой IVR?В таком случае решение банка о частичном отказе от IVR. Если смотреть со стороны Клиента. Давно пора!2.: «…», — пообещала Вельможина».Здесь много сомнительных моментов!2 минуты ожидания – это хорошо или плохо? По сравнению с нынешним уровнем, наверное, хорошо. Со вчерашним возможно еще лучше. Но вообще-то это плохо.! Особенно если сравнивать с автоматическим обслуживанием.Теперь про «».Оператор-универсал? И по вкладам, и по кредитам? И операции с пластиковыми картами? И полное знание вопросов интернет-банка?департамента клиентского сервиса. Не будет этого. Будут операторы «первой линии», операторы «второй линии», «третьей»… Будет переключение от одного к другому. Будет новая очередь ожидания. Будет стремление сделать «чтобы время ожидания связи с сотрудником» второй линии (третьей, …) составляло не больше 2 мин, (3-х, 5-ти …)И пошло, и поехало!Спрашивается: зачем забор городили? То есть, зачем старый IVR сломали? Он же и был предназначен для ускорения обслуживания клиентов специализированным оператором. Не универсалом «первой линии».Ответ напрашивается сам – чтобы на том же месте построить новый IVR! Правильный.Подтверждаю - Отказ от IVR, наоборот, станет большим шагом «от клиента».В случае с Хоум Кредит особенно.