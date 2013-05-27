Надо? Или обойдёмся?

«Технологии, основанные на биометрии, а именно идентификации клиентов по отпечатку пальца, Лето Банк начал тестировать в апреле в нескольких городах своего присутствия…» - прочитал я сегодня в новостях на БанкиРу.
Что это? Неужели Забота о Клиентах?
Очень не хочется проводить дотошный анализ всей статьи, но от многого не могу отмахнуться.
Первый заместитель президента — председателя правления Лето Банка Георгий Горшков: «Эта технология используется для … — бла-бла-бла — Применение подобных технологий направлено не только на снижение рисков самого банка, но и в первую очередь на обеспечение клиентов современным качественным сервисом».
Ага! А видеокамеры в туалетах устанавливаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для безопасности посетителей.
«…Если результаты «пилота» окажутся позитивными, то в дальнейшем, как планирует Горшков, Лето Банк готов внедрять и другие способы биометрической идентификации клиентов».
Может быть сразу перейти к этим «другим» способам? Как-то не совсем уютно чувствовать себя в офисе банка, когда тебе «катают пальчики».
«У некоторых участников есть мнение, что такие технологии себя не оправдают с экономической точки зрения, а их надежность и популярность среди держателей карт ставится под сомнение и за границей».
Да кого это сейчас интересует? Пальчики нужны! Пальчики.
«… наш рынок пока не готов к массовому распространению такой технологии. … Идея сама по себе здравая — система идентификации людей по отпечаткам пальцев, как известно, с давних пор используется в криминалистике».
Вот-вот. И я о том же – ДОКАТИЛИСЬ! Что можно в полиции (милиции, КГБ, НКВД, …), то и в банках пригодится.
«… система биометрической идентификации не может работать локально, лишь в отдельно взятом банке. Должна быть разработана соответствующая федеральная программа, создана инфраструктура, сформирована единая база данных для хранения отпечатков пальцев. Необходимо также решить вопросы юридического характера, поскольку в законодательстве четко не регламентировано, что банки могут идентифицировать клиентов биометрическим способом»
Вот это уже ближе к телу: пальчики нужны. Причем не сами по себе, а централизованно хранимые в строго определенном месте. Юридические вопросы не решены? Не беда! Решим. Ведь на Федеральном уровне собираемся дела
«Вопрос идентификации клиентов для банков стоит ребром, потому что сейчас очень часто подделываются паспорта и другие документы. Идентификация по отпечаткам пальцев — хорошая технология, но весьма затратная».
Но и это ерунда. Подумаешь – затратная. Самое сложное —«это технологическая готовность обеспечивать быстрое принятие решений на основе такой технологии». Понятно? Главное чтобы было быстро. Приложил пальчик и денег полный карман. Только держать надо по-шире! А то можно промахнуться.
Тем более, что «Единой базы отпечатков пальцев нет, а те базы, что есть, не доступны в открытом формате. А это необходимо обеспечить»
Ка-а-а-кая жалость! Базы то, оказывается есть! Только доступа к ним нет. В открытом-то виде.
Надо обеспечить...
Надо? Я вас спрашиваю! Или обойдёмся?
Комментарии 9
Сперва нНада чтобы официально отображаемые адреса совпадали.
На сайте банка, и на страничке операторов сайта Роскомнадзора
А потом посмотрим
добавлено
упс., прогнал, есть все адреса.
стирать не буду
Просто читал - возмущался и каждый абзац комментировал. Всё написание длилось минут 10. Или 11.
А на самом деле для написания блога много времени не нужно. Главное, чтобы стимул был. Тогда время найдётся. Если кто-то говорит, что у него нет времени обновлять блог – это отговорки. На самом деле нет стимула. Хорошо, что у Вас появился.
Исключительно для пользы простого человека. Но где-то в "Угнать за 60 секунд" еще я видел как угонщики клеили пальцы Элвиса.
Люди уровня Элвиса сами побегут к власти, чтобы оставить свои отпечатки пальцев (роговицу глаз, образец спермы, ...), чтобы их не смешивали с "серой массой". Отдельно обслуживали, персонально охраняли и проч.
Собственно для этого они в "исключительные" и рвутся!
Простому человеку нужно как раз обратное. Чтобы он мог:
- спокойно сходить в ресторан со своим хорошим другом (и даже со случайным знакомым),
- купаться в море (океане, бассейне, ...) не боясь, что кто-то может охотится за отдельными частями его тела,
- иметь свою (персональную) Личную жизнь,
- менять работу когда это будет необходимо лично ЕМУ и без публичных разборок,
и т.д. и т.п.
А что же стороной обошли полиграф? Это ведь практикуют некоторые банки при приёме сотрудников на работу и вопросы при этом каверзные задают, про наркотики, воровство и прочее... А там и недалеко распространить это и на клиентов, берущих большие кредиты - а вдруг у него не чистые помыслы?
С другой стороны реалии современной жизни таковы что всё меньше и меньше пространство для частной жизни, если конечно не живете где-то на хуторе, в крупных мегаполисах видеокамер натыкано наверное столько же сколько и жителей. Даже анонимная жизнь в интернете при определенных ситуациях к удивлению обывателя вдруг выясняется, что и не такая она уж анонимная. Про сотовые я вообще промолчу.