О скриптах и их авторах

Подводит меня на днях начальник к одной тётке из верхнего руководства...Та, не глядя на меня (знает, что за словом в карман не полезу) протягивает моему начальнику пару листов бумаги: «».Если кто не знает, поясняю: скрипт – это последовательность слов, предназначенная для озвучивания операторами на телефоне.Нет! Вообще-то говоря, трактовок «скриптов» предостаточно. Например:• seo-скрипты, помогающие продвигать сайты на чистом PHP (Инструменте для создания персональных веб-страниц),• сюда же можно отнести скрипты автоматизации бизнеса,• сар-скрипты - скрипты активной рекламы,• popup-скрипты - скрипты всплывающей информации,• скрипты наблюдающие за статистикой посещений (счетчики посещаемости),• скрипты - гостевые книги,• скрипты - системы комментариев к понравившимся статьям,• на скриптах основаны все cms и форумы,• скрипты помогают динамическому отображению веб-сайта,• при их помощи пользователь получает возможность обращаться к базам данных,• скрипты позволяют организовать изменения части сайта без перегрузки всей страницы,• popup-скрипты и другие полезные скрипты.Но, сегодня весь этот список нам не потребуется. Я буду говорить только про те скрипты, которые касаются работы специалистов на телефоне. То, что в банках принято называть «скриптами».Считается, чтобы закрыть конкретный вопрос вполне достаточно написать «скрипт».Звонит чел, самый тупой оператор открывает «скрипт» и читает, что ему начальники написали. При этом каждый банковский начальник убеждён, что он острый, а те, для кого скрипты пишутся – тупые.Я в бизнесе call-центров работаю не первый десяток лет.Видел и острых начальников и тупых. И тех, кто сам пишет скрипты, и тех, кто не представляет, что это такое – «скрипт».Поясню, что означает термин «скрипт» вообще.". (Содрано из Интернета)Очень часто скрипты в банке разрабатываются под конкретный продукт, акцию и т.д. Например, скрипт общения с клиентом с целью продажи потребительского кредита, кредитной карты, вклада, договора НПФ. Кроме этого, очень распространены скрипты кросс-продаж и скрипты холодных звонков клиентам с целью предложения услуг банка.В переводе на русский язык «скрипт» это сценарий. То есть некая последовательность действий, предполагающая в случае «А» одного, а в случае «Б» - другого. Чем больше список (А, Б, В, …) - тем сложней скрипт.У многих руководителей слово «скрипт» прочно ассоциируется с терминами «call-центр», «операторы на телефоне», «обслуживание по телефону»… И тому подобное. Как будто кроме телефонистов никому не требуется описывать последовательность его действий.К моему глубокому сожалению, специалистов по созданию настоящих скриптов с каждым годом становится всё меньше и меньше. И не только в банках. Почему?Потому чтоЯ уже давно различаю людей по тому, каким термином они пользуются. Если говорят «скрипт» - это одно. Если «сценарий» - это другое.Те, что пользуются «сценариями» достойны, чтобы их мнение учитывать в проработке вариантов обслуживания Клиентов. Если вам приносят «скрипт», можно сразу его бросать в «корзину для исходящих». Во всяком случаеСам я давным-давно использую термин «алгоритм» и своих подчинённых обучаю работать по алгоритму. Рисую стрелки, квадратики и объясняю: если Клиент хочет вот этого, идём по этой стрелке, если другого – по этой. При этом каждого своего оператора я,! Чтобы умел это делать.. (Это сейчас, пока работаю в банке. Раньше учил другим продуктам и товарам.)И только после этого рассказываю про последовательность изложения выученного ими материала – рисую стрелки и квадратики.Мойс Клиентом.Когда я слышу «», я говорю в глаза автору: