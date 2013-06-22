О скриптах и их авторах

Подводит меня на днях начальник к одной тётке из верхнего руководства...
Та, не глядя на меня (знает, что за словом в карман не полезу) протягивает моему начальнику пару листов бумаги: «Скрипт. Для тупых. Читай и больше ничего не надо».
Если кто не знает, поясняю: скрипт – это последовательность слов, предназначенная для озвучивания операторами на телефоне.
Нет! Вообще-то говоря, трактовок «скриптов» предостаточно. Например:
• seo-скрипты, помогающие продвигать сайты на чистом PHP (Инструменте для создания персональных веб-страниц),
• сюда же можно отнести скрипты автоматизации бизнеса,
• сар-скрипты - скрипты активной рекламы,
• popup-скрипты - скрипты всплывающей информации,
• скрипты наблюдающие за статистикой посещений (счетчики посещаемости),
• скрипты - гостевые книги,
• скрипты - системы комментариев к понравившимся статьям,
• на скриптах основаны все cms и форумы,
• скрипты помогают динамическому отображению веб-сайта,
• при их помощи пользователь получает возможность обращаться к базам данных,
• скрипты позволяют организовать изменения части сайта без перегрузки всей страницы,
• popup-скрипты и другие полезные скрипты.
Но, сегодня весь этот список нам не потребуется. Я буду говорить только про те скрипты, которые касаются работы специалистов на телефоне. То, что в банках принято называть «скриптами».
Считается, чтобы закрыть конкретный вопрос вполне достаточно написать «скрипт».
Звонит чел, самый тупой оператор открывает «скрипт» и читает, что ему начальники написали. При этом каждый банковский начальник убеждён, что он острый, а те, для кого скрипты пишутся – тупые.
Я в бизнесе call-центров работаю не первый десяток лет. Видел и острых начальников и тупых. И тех, кто сам пишет скрипты, и тех, кто не представляет, что это такое – «скрипт».
Поясню, что означает термин «скрипт» вообще.
"Скрипт продаж банковских продуктов и услуг – это определенная последовательность действий менеджера банка, своего рода сценарий продажи банковских услуг, заранее подготовленный пошаговый план, целью и основной задачей которого является заключение сделки с клиентом". (Содрано из Интернета)
Очень часто скрипты в банке разрабатываются под конкретный продукт, акцию и т.д. Например, скрипт общения с клиентом с целью продажи потребительского кредита, кредитной карты, вклада, договора НПФ. Кроме этого, очень распространены скрипты кросс-продаж и скрипты холодных звонков клиентам с целью предложения услуг банка.
В переводе на русский язык «скрипт» это сценарий. То есть некая последовательность действий, предполагающая в случае «А» одного, а в случае «Б» - другого. Чем больше список (А, Б, В, …) - тем сложней скрипт.
У многих руководителей слово «скрипт» прочно ассоциируется с терминами «call-центр», «операторы на телефоне», «обслуживание по телефону»… И тому подобное. Как будто кроме телефонистов никому не требуется описывать последовательность его действий.
К моему глубокому сожалению, специалистов по созданию настоящих скриптов с каждым годом становится всё меньше и меньше. И не только в банках. Почему?
Потому что исковеркан сам смысл слова «сценарий».
Я уже давно различаю людей по тому, каким термином они пользуются. Если говорят «скрипт» - это одно. Если «сценарий» - это другое.
Те, что пользуются «сценариями» достойны, чтобы их мнение учитывать в проработке вариантов обслуживания Клиентов. Если вам приносят «скрипт», можно сразу его бросать в «корзину для исходящих». Во всяком случае Я так делаю.
Сам я давным-давно использую термин «алгоритм» и своих подчинённых обучаю работать по алгоритму. Рисую стрелки, квадратики и объясняю: если Клиент хочет вот этого, идём по этой стрелке, если другого – по этой. При этом каждого своего оператора я, прежде всего, учу разговаривать! Чтобы умел это делать. Потом, учу его банковским продуктам. (Это сейчас, пока работаю в банке. Раньше учил другим продуктам и товарам.)
И только после этого рассказываю про последовательность изложения выученного ими материала – рисую стрелки и квадратики.
Мой сценарий предполагает общение УМНОГО человека с Клиентом.
Когда я слышу «это скрипт для тупых», я говорю в глаза автору: сами написали, сами и читайте.
Комментарии 34
Вопрос, конечно, больше риторический. Но можно выделить некоторые аспекты данной проблемы.
Подобрать готовый алгоритм решения под данную проблему (задачу, вопрос, ситуацию и др.) - это, наверное, благо. А вот научить решать (думать) - вот это действительно высший пилотаж.
А скрипты - это шаблон, годен для ограниченного пользования.
ЗЫ я за Умного Клиента
Есть два подхода к решению. Один подход профессионалов, знающих как нужно. Другой - подход дилетантов, для которых правильно это - "Я начальник, ты дурак. Делай как я говорю".
Какой подход правильней, каждый из нас решает сам.
Об этом я и писал. Всё меньше остаётся тех, кто в состоянии противостоять "острым" начальникам.
Конечно, одной идеи без плана недостаточно. Но у кого хватило ума на идею, тот и план напишет.
Клиент он всегда один! Такой какой есть. И всегда с большой буквы "К"!
У меня в архивах ещё мало что есть. Хотя привычка уже появляется. Вот сегодня тоже нашла интересную фотку для следующего поста. Надо будет вставить в конце, чтобы читатели оживились.
Недавно общалась по телефону с девушкой из Русского Стандарта. Там они всё-таки более адекватные, чем в Хоум Кредит. Во всяком случае, не тупые. Но лучше всего в ВТБ24. Я им даже по телефону отличную оценку поставила после разговора. Но прочитав Ваш пост, поняла, что мне стремятся впарить продукты и услуги банка согласно скрипту – нет, сценарию. Или алгоритму?
Всё-таки, сценарий – это что-то уникальное, а алгоритм – когда каждый раз одно и то же.
А что такое холодные звонки клиентам? А горячие бывают?
Нет. Писать надо так как пишется. Потом самому читать, дополнять-вырезать, корректировать, ...
ЗЫ должна бумага отлежаться!))
Слышали мы эту шутку. Еще в советские времена
ЗЫ это касаемо и любой статьи
А после холодного звонка клиент не захочет поменять банк, где встретит более тёплый приём?
Сейчас это очевидно для большинства руководителей. Про тех, о ком писал выше, не говорю - им хоть колом по голове чеши...
Только что звонил начальник: "острая" тётя из верхнего руководства в своём скрипте (для тупых) перепутала название банка Завтра пришлёт новый.
...для слишком тупых
to script писать сценарий (для кино, телевидения или радио)
Я иногда лезу не в карман, а в словарь. Вы так и не попробовали записать сон?
Встретилось в Интернете: Тарковский – единственный из режиссёров, кто проник в мир сновидений и сумел воплотить его в кино.
Действительно, записать сон – это сложно. Мне тут в очередной раз приснились Альпы. Или даже непонятно – то ли Альпы, то ли Париж. У меня так бывает. Как будто я одновременно в разных местах. И я попробовала утром что-то в дневник записать. Получилось сумбурно. И всё, конечно, не вспомнила. Но не очень-то и старалась. У меня нет цели писать сценарии. И даже мечты такой нет. Не мой это жанр. В моих архивах был сценарий фильма «Уолл-Стрит» в оригинале. Начала читать – даже читать не хочется ...
Кроме этих Альп есть ещё один повторяющийся сон. Что я еду в лифте и он проезжает последний этаж и едет дальше вверх. Долго-долго …
А у Вас бывают повторяющиеся сны?
Заканчивается это когда я во сне сам себе говорю - это сон.
Через какое-то время начинается новый "сериал". Предыдущие никогда не возвращаются.
Нет, так я себе могу сказать, только когда проснусь. Хотя во сне иногда бывает подозрение, что это сон.
У меня на самом деле сюжеты тоже разные. На одну и ту же тему. Что некуда ехать. Тем не менее я иду на вокзал и всё-таки куда-то еду, где мне негде ночевать. Или знаю, что надо завтра уезжать, а билета на самолёт ещё нет. Но почему-то не еду его покупать … Или еду в аэропорт без билета, но вовремя просыпаюсь.
Вот только что попалась в газете цитата в тему:
«Разбуди их среди ночи и спроси, какой им снился сон, и они почти наверняка опишут тебе сцену из фильма».
Это сказал режиссёр о режиссёрах. Но, по-моему, это и про Вас тоже …
Может быть как режисёр я был бы удачлив, но судьба сложилась так, что занимаюсь я другим бизнесом.
Ура, он мне не снится. ... только не это.