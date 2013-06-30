Все на борьбу! С борщевиком!

Кто сегодня не знает это растение?Борщевик.В США один вид, в России больше 40.Как обстоит дело с этим сорняком у них я не знаю.. Ну, не хочу и всё.А что творится на обочинах наших дорог – меня волнует. И не только обочин.Активному распространению борщевика во многом способствуют и наша безалаберность, и «всезнайство» в области выращивания растений, и несоблюдение строгих рекомендаций по ведению культуры. Ну и, конечно же, экономические обстоятельства в землепользовании с середины 90-х годов ХХ века (о которых мы точно не будем говорить сегодня).А также и многие другие, в том числе и разные «местные» факторы., что общепринятое русское название скорее всего происходит от использования его в пищу, а конкретно – от борща. В ряде местностей России название было чуть трансформировано – «борщень».То есть раньше эту штуку ели.Очень может быть... Когда-то и лебеду ели. И одуванчики.прочитал:«…«Все проблемы, связанные с борщевиками, в основном относятся лишь к одному виду, «агрессору» дорожных обочин и запущенных полей – борщевику сосновского (Heracleum sosnowskiy)». Типа Сосновский вариант – гад, остальные его братаны ничего. В чем-то даже полезны.Лично мне в это верится слабо. Особенно после таких строчек:».Википедия «оптимистично» нам повествует:».Так чтоо вреде и пользе ботаники в целом и отдельных представителей флоры в отдельности.Попробую воздействовать зрительными аргументами. Посмотрите на фото и, что вас больше устраивает? Ваши дети в цветах или среди борщевика?Что должно расти на ваших дачах? Ягоды или «Медвежья лапа»?Как с ними, борщевиками, бороться в одиночку я знаю.Как это делать массово и на больших площадях - сказать не могу. Звеняйте - не мой профиль.НоПоэтому и пишу - приглашаю посмотреть на зарождающуюся проблему. Пока она только зарождается.ОЧЕНЬэтого сорняка!