Все на борьбу! С борщевиком!

Кто сегодня не знает это растение?
Борщевик.
В США один вид, в России больше 40.
Как обстоит дело с этим сорняком у них я не знаю. И знать не хочу. Ну, не хочу и всё.
А что творится на обочинах наших дорог – меня волнует. И не только обочин.
Активному распространению борщевика во многом способствуют и наша безалаберность, и «всезнайство» в области выращивания растений, и несоблюдение строгих рекомендаций по ведению культуры. Ну и, конечно же, экономические обстоятельства в землепользовании с середины 90-х годов ХХ века (о которых мы точно не будем говорить сегодня).
А также и многие другие, в том числе и разные «местные» факторы.
Вычитал в одном месте, что общепринятое русское название скорее всего происходит от использования его в пищу, а конкретно – от борща. В ряде местностей России название было чуть трансформировано – «борщень».
То есть раньше эту штуку ели. Очень может быть... Когда-то и лебеду ели. И одуванчики.
В другом МЕСТЕ прочитал:
«… Эти растения к нам были завезены из Америки в качестве дешёвой кормовой культуры, но надежды на это не оправдались. Врагов в наших краях борщевик не имеет»
В третьем:
«Все проблемы, связанные с борщевиками, в основном относятся лишь к одному виду, «агрессору» дорожных обочин и запущенных полей – борщевику сосновского (Heracleum sosnowskiy)». Типа Сосновский вариант – гад, остальные его братаны ничего. В чем-то даже полезны.
Лично мне в это верится слабо. Особенно после таких строчек:
«Опасным борщевик делают ядовитые вещества, которые он выделяет в атмосферу. Это –кумарины и эфирные масла, вызывающие ожоги при контакте с любыми частями растения, и могущие вызвать различные болезненные состояния: тошноту, рвоту, головную боль, вплоть до потери сознания, если долго находиться вблизи растения.
Особенно опасен борщевик во время цветения – с середины июля по конец августа.
Реакция от контакта с борщевиком проявляется не сразу, а по прошествии некоторого времени – от нескольких часов до нескольких суток.
Сок борщевика, попав на открытые участки кожи, повышает ее чувствительность к солнечным лучам, под действие которых появляются ожоги и волдыри.
Причем, опасность появления ожога под действием солнечных лучей не уменьшается и сохраняется несколько дней, даже если контакт с растением произошел вечером или ночью, и даже если ожог лечить.
Большую угрозу, в некоторых случаях даже смертельную, представляет борщевик для аллергичных людей, и, особенно, для кого эфирные масла являются аллергеном».
Как вам такие фото?
Можете поверить, что на такое способен только один родственник из 40 членов одной семьи?
Википедия «оптимистично» нам повествует:
«Листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами. Прикосновение к растениям некоторых видов этого рода может вызывать раздражение и ожог кожи за счёт того, что все части растений содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Самые сильные ожоги борщевик вызывает, соприкасаясь с кожными покровами в ясные солнечные дни. Но чтобы получить ожог, достаточно и непродолжительного и несильного облучения солнцем участка кожи, испачканного соком растения. Как правило, на поражённых участках кожи возникает ожог второй степени (волдыри, заполненные жидкостью). Время проявления ожога от нескольких часов до нескольких суток. Особая опасность заключается в том, что прикосновение к растению первое время не дает никаких неприятных ощущений. Борщевик также является контактным и дыхательным аллергеном и имеет сильный запах, похожий на керосин, который ощущается уже на расстоянии около пяти метров от растения».
Так что я не буду втягивать вас в научные споры о вреде и пользе ботаники в целом и отдельных представителей флоры в отдельности.
Попробую воздействовать зрительными аргументами. Посмотрите на фото и скажите себе сами, что вас больше устраивает? Ваши дети в цветах или среди борщевика?
Что должно расти на ваших дачах? Ягоды или «Медвежья лапа»?
Как с ними, борщевиками, бороться в одиночку я знаю. Беру лопату - и на фронт!
Как это делать массово и на больших площадях - сказать не могу. Звеняйте - не мой профиль.
Но делать-то надо!
Поэтому и пишу - приглашаю посмотреть на зарождающуюся проблему. Пока она только зарождается.
ОЧЕНЬ хочется верить, что смогу увидеть закат этого сорняка!
И мне его совсем не жаль!
Комментарии 25
Сороки летают, воздух почти такой же … Если сухая трава на солнце нагреется, то аромат как на альпийской лужайке. Как здесь
«Пастбище на высоте 1800 метров» на Яндекс.Фотках
Да, не то растение я себе для аватара выбрала …
Но у меня нет своих фоток с борщевиком. Рядом с дачей не растёт. А у Вас на обочинах действительно ужас. Наверное, все 40 видов представлены. Оказывается, даже вблизи нельзя находиться.[I] Жуть. Я думала, только рвать опасно. А человек, который держался за стебель на третьей фотке, не получил ожог? Фуранокумарины[I] не подцепил?
У нас на даче только сныть.
«Сныть обыкновенная» на Яндекс.Фотках
Вот она точно съедобная и даже полезная, когда росток только появляется. Ем ростки вместо салата. Её, по-моему, тоже как кормовую культуру развели, а теперь не знают, что делать. Коровы есть не стали. Они звери разборчивые. И у нас, и в Альпах.
«Коровы тоже бывают фотогеничные» на Яндекс.Фотках
Может, мне эти фотки на Яндексе тоже прокомментируют? Как трёхцветного кота из поста «Опять про дачу».
Оказывается, у меня на Яндексе электронная почта есть и туда шлют каменты. Какие-то любители кошек.
Надо было мне всё это в собственный блог вешать в качестве нового поста – но я там никак с Парижем не разделаюсь. Завязла на свою голову …
«Роман "День триффидов"» на Яндекс.Фотках
«А это экранизация романа» на Яндекс.Фотках
Или это только я не знаю, что это хищные шагающие растения, созданные в Советском Союзе?
Стыдно, конечно, не знать классику. Но фантастика не совсем мой жанр. Хотя отдельные элементы буду вставлять, когда начну писать романы.
Филы были, трефы тоже попадались...
Вот мы живём в реальном мире и не понимаем своего счастья. Что борщевик за нами не бегает и нас не ест. Растёт себе спокойно на обочине. Не трогай его, не подходи близко – и ничего тебе не будет.
Пока всё им не зарастёт так, что не пройти …
НЕ ДОПУСТИМ! Все на борьбу с борщевиком!
Раньше из электрички только одну плантацию замечала. Которую трудно не заметить. Теперь вижу, что на всём пути есть … Где-то пока одиночные растения. Но никто к ним с лопатой не спешит. Или один высокий цветёт, а рядом из травы уже лезут листья следующего …
И как идти от станции к даче, тоже есть. Пока не вырос, под сныть маскируется. Но выдают характерные утолщения.
Так что если на Ваш призыв не откликнутся, будет нам «День борщевика» …
Кстати, фантастика очень хороший жанр. Естественно, сейчас здесь много халтуры, врочем как и в любом литературном жанре. Но именно фантастика указывает путь за горизонты реальности, давая ориентиры для человека думающего, именна она предсказывает наше будущее, пусть иногда гипертрофированно и наивно, но когда приходит время, то оказывается, что реальная жизнь страшнее вымысла. И это прекрасно иллюстрирует случай с Титаником, оказывается за некоторое время до гибили Титаника был напечатан фантастический рассказ про корабль гигант, который столкнулся с айсбергом и затонул. И что интересно, многие известные писатели-фантасты по роду своей деятельности были или являлись учеными.
А многие вещи, которыми мы сейчас пользуемся не задумываясь, несколько десятков лет назад были из разряда фантастики и люди о них узнавали из фантастических рассказаов.
Или это только я не знаю, что это хищные шагающие растения, созданные в Советском Союзе?
Нет, по сюжету они прилетели из космоса.
Поэтому, как я написала, буду вставлять в свою прозу отдельные её элементы .
Напишу про виртуальное общение, может, будущее предскажу?
Очень хорошо иметь возможность выйти за горизонты реальности, когда этого требует сюжет.
Значит, из космоса. Ну, в «Википедии» тоже фантасты пишут …
Может, поэтому людям нужна ещё и виртуальная?
Не хочу их мнение выносить в своём блогге. Лучше помещу красноречивое фото:
И не подумайте, что это от алкоголя...
Других вариантов нет
Раз в какое-то время местные власти в разных местах выделяют немного денег на борьбу, например в прошлом году пытались в Москве на Крылатских холмах его победить. Но всё делается точечно, а не широким фронтом, поэтому серьёзного ущерба нанести не удаётся.
А главное - растение это крайне живучее и даже при срубании под корень из этого самого огромного корня вылезает новое...
Я со всем согласен, кроме слов "данное прекрасное растение"
А у Бурёнок вы спрашивали? Молоко после этого их телятки пьют?
«Не борщевик» на Яндекс.Фотках
И пару трильонов влить в РосНаНо на разработку НаНоПлесени для борщевика.
А если серьезно - суета все это, станет его слишком много - природа сама его прибьет. Без сожаления и промедления. А детей нельзя одних в лес отпускать и без борщевика. Опасно там без взрослых, маньяков много. Агентурная то сеть развалена, пенты только киоски крышевать и способны.