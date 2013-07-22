Что Русь может противопоставить турецким курортам (вариант)

Сразу оговорюсь: те, кто измеряет уровень сервиса количеством звёздочек на отеле, вряд ли поймет меня. Я буду писать про другой сервис. Беззвёздный.
Несколько дней уходящего лета провел в одной удалённой российской глубинке. Сначала в дальней-дальней деревеньке, потом - в лесу. Получил «море» впечатлений. Без «всё включено», шведского стола на завтрак, официантов, поваров и всего остального, что отождествляется последнее время с словами «отдых», Турция и проч.
Предыстория.
Почему я там оказался. Причина обычна – поехал на рыбалку.
Ловить рыбу можно и в одиночку, но, как известно, человек животное стадное. Без кампании чувствует себя неуютно. Пришлось ждать компаньонов, а они задерживались. Принимающая сторона место встречи назначила в своём деревенском доме. Далеко в стороне от больших городов и асфальтовых дорог.
Вокруг деревеньки – лес, речка (не менее 50 м шириной и быстрым-быстрым течением. Название не скажу). КРАСОТИЩА!
В деревне 5 домов по одну сторону еще одной речушки (маленькой) и 6 – по другую. Две собаки на всех. Кошек значительно больше, но их я не считал. Заборы чисто условные, калитки не запираются. Ближайший магазин за 12 км, автобусы ходят только по шоссе (3 км).
На второй день, когда мы осознали необходимость посетить местный магазин (не поверите – пиво кончилось.
На второй-то день … ), было решено взять с собой местных. Вышел один из нас к колодцу и очень громко даже не крикнул – сказал: «Мы едем в магазин. Есть 3 свободных места. Отъезд через 15 минут». В назначенное время возле нашей машины весело улыбаясь стояли 3 немолодых женщины (не хочется говорить – бабульки). Мы и спрашивать не стали, как они решали кто поедет: жребием или давно установлена очередь на подобные услуги. Пришли трое и все поехали. Дольше закупались, чем ехали. И все довольны.
И КРАСОТА вокруг!
Птицы
Каких птиц мы видим в городе? Ворон да воробьёв! Бывает, что голуби на памятниках сидят.
А тут такое изобилие пернатых!
Одних трясогусок мне показали 5 штук разной расцветки.
Я не биолог-ботаник и точными названиями вас пугать не буду, потому что перепутать боюсь. Посмотрите на картинки:
Снимки не мои, звеняйте, но на мобильный птиц шибко не наснимаешь! Выбирал в интернете по памяти.
Не меньшее многообразие показали мухоловки. Кроме серых и бело-черных, к нам прилетали с синим брюшком и черной спинкой, с синей спинкой, такими же синими крылышками и оранжевой грудкой. Были с белыми, черными, синими и желтыми жабо. Особенно запомнилась похожая на снегиря: с ярко красной грудкой.
И это в пределах одного ДВОРА! Благо дожди шли регулярно, комаров и мошек (будь они не ладны) было предостаточно. Ягоды созревали, цветы пахли, и т.д.
На дерево с черемухой регулярно наведывались дрозды. Одного дрозда практически на моих глазах «завалил» сокол. Сам не больше своей жертвы, а завалил. Сбил с дерева на траву, два раза клюнул куда надо и смотрит на меня, сидя на добыче. Глазищи большие! В полголовы. Гляделки продолжались минуты полторы. Потом я потянулся за мобильником – сфоткать - и не успел. Унёс хитрован добычу. Одни перья остались.
Но самая красивая здесь птица – это аисты. Вы часто видите этих безголосых птиц? На Украине и в Белоруссии они практически в каждом селе. А в России?
Тут – прямо соседи. Пара взрослых и два птенца. Местные говорили, что в прошлый год было три малыша. Для аистов это большая редкость!
Дороги
Основным ориентиром в лесу, чаще всего, являются … дороги. Для тех кто боится заблудится, по крайней мере. Хоть это и может показаться странным, но дороги в лесу ЕСТЬ.
Откуда в лесу дороги?
А кто их знает? Машина раз прошла, за ней другая. Кто-то на рыбалку к прикормленному месту регулярно подъезжает. Кто-то знает грибную опушку и едет напрямик.
Бродить по незнакомому лесу использую такие дороги – лучше всего. Заблудиться практически не возможно и в бурелом не попадёшь. Клещей опять таки меньше…
За два дня, что предшествовали рыбалке, получил такое наслаждение от русской природы!
Надышался воздухом, как в детстве! Накупался (жарковато было - по 4 раза на день бегали к речке).
А вы – турция, тайланд, хранция, … Да видел я ту италию на карте! Сапог сапогом.
Комментарии 39
Эта птица снята в Москве собственным фотоаппаратом.
«Как она называется?» на Яндекс.Фотках
Пришлось резать фотку, как собственную в блог. Потому что пернатое снималось с большего расстояния, а то бы улетело.
Эти зяблики там есть, например. Причём в большом количестве. Почему-то их много в плохую погоду и тогда от них настроение улучшается. Потом сороки летают, ещё какие-то птицы поменьше голубей серые и какие-то с яркими хвостами. Синицы постоянно, дрозды … Дед всегда возмущался, что дрозды облепиху клюют. А нам теперь до фонаря, пусть клюют на здоровье.
Иногда дятел сидит долбит яблоню. Но я даже дятла ни разу не удосужилась попробовать снять. Может быть и не улетел бы сразу, если со спины …
А эту московскую я случайно сфотографировала. Просто мимо шла и она попалась. А специально если захочешь птиц снимать – не набегаешься за ними наверно …
А те, что я перечислял выше - прямо по двору разгуливали (аисты не в счет). Благо там огорода нет. Сплошной "газон".
Шутка: как вырастить хороший газон? Очень просто! Надо один раз высадить траву на ровное место, а потом 200 лет ежедневно подстригать!
Но за новыми впечатлениями приходится каждый раз отъезжать всё дальше и дальше...
Газон у нас сосед выращивает. Хорошо хоть не ежедневно подстригает. Тарахтит своей газонокосилкой. Когда туда из Москвы приезжаешь, так хочется тишины … Вот дед наш косой пользовался. С утра пораньше, не шумел и никому не мешал. До сих пор эта коса на даче хранится.
А в Москве ещё ласточки летают. Ко мне одна даже один раз в комнату залетела через форточку. Пришлось ловить и выпускать.
Как-то купалась недалеко от дачи в пруду. Тоже жарко было. Вылезают из воды две женщины.
- Так хорошо у нас здесь. Зачем в Испанию ехать?
- Ну, одно другому не мешает …
А про густой лес через 200 лет...
Я же писал: К О С И Т Ь ! Причем ЕЖЕДНЕВНО. Косилкой ли, косой ли... Рано по утру или после захода солнца... Косить!
http://fotki.yandex.ru/users/erbala/tags/лоси?
А где - не скажу: рыбаки, как и грибники, свои места не сдают!
Про рыбалку писать не хотелось, но посмотрел на путинскую щуку и задумался: не продолжить ли тему?
А самая большая рыба там сколько весит? А самая маленькая?
Да, мне кажется, тему стоит продолжить. Хемингуэй вот про морскую рыбалку писал. Но в русской реке ловить – это ж наверно совсем другие ощущения? Вы с берега ловили? Всё пойманное благополучно съели?
Только не ждите, что я "переплюну" Хемингуэя. В лучшем случае повествование будет о конкретном выезде, а не об "особенностях русской рыбалки в летний период".
Или только о рыбе?
Я вот в детстве на даче у тёти ловила в пруду бычков. По-моему, даже не удочкой, а сачком. Пойманная рыба плавала в банке где-нибудь у тёти на участке. Но потом приходила какая-нибудь местная кошка, опрокидывала банку и съедала рыбу. Так что нужен был глаз да глаз.
Понятно, почему там в деревне больше кошек, чем собак. Ладно, по крайней мере, хоть акул нет.
У вас будет сейчас конкуренция с историей про Путина и щуку. Хотя у Хемингуэя тоже о конкретном выезде. Но Вы же не хотите писать роман …
И своё отношение к вам тоже решил поменять.
А я сдам, где ловил щук до плеча, правда я тогда был пониже - только закончил 8 класс... Так вот, устроился в геолого-разведовательную партию и поехали на поиски воды в Аркалыкскую область(ещё во времена СССР и Каз. ССР). Степи как степи... Бескрайние... Но довольно много небольших озер и у одного такого озера(метров 200-300 в диаметре, образно говоря) наша партия и разбила лагерь. Так только у одного из сотрудников нашлась леска миллиметровка, а остальное сделали сами: блесна - алюминивая ложка, четверной крючек из стальной проволки, которую тут же закаливали, грузило - обычная гайка... Закидушка вышла отменная(я вполне могу сравнить свои ощущения - ловить интересней и приятней чем на спинниг). Так мы щук натаскали столько, что начальник отряда, которому такие балбесы как я отдавали пойманный улов, увез три мешка шуки. Так некоторые экземпляры были мне до плеча, а некоторые на берегу приходилось на берегу обрабатывать обухом туристического топорика, что бы снять с крючка. Ну а напоследок я всё же засушил трех щук, что бы дома не только рассказывать. Одну в день приезда домой с двумя своими друзьями умяли с пивом, остальные две достались моему бате.
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/4024.php
Читайте про рыбалку
Боюсь только, современной молодёжи не понять такого не техногенного времяпрепровождения.
Мы-то с собой ничего не брали, а вот молодЕжь, если приедет со своими "игрушками", вполне может продолжить "техногенное времяпровождение".
И все красоты им будут доступны!
PS. Еще очень важно себя противопоставить всем Северной Корее, результаты можно наблюдать в квазиреальном времени
Во-первых СПАСИБО, что присоединились. Во-вторых, вы же умный человек! Понимаете, что не в Турции дело. (Хотя, если честно - именно к ней, к Турции, у меня как раз скорее негативное отношение). Но по существу - страна не принципиальна!
Разве не понятно? Я писал о том, что и у нас есть где отдохнуть.
А вы о чём?
Вы написали, как красиво в России, с чем никто бы не стал спорить, а только соглашались бы, весь текст, кроме заголовка и последней строки. Именно эти две фразы задают тональность - Вы, вероятно, это понимаете. Итак, (святая) Русь супротив (басурманской) Турции, а про итальянский сапог и "хранцию" и говорить нечего. Не я увидел противопоставление - Вы так написали.
И да, я понимаю, что не в Турции дело
Вы написали, как красиво в России, с чем никто бы не стал спорить, а только соглашались бы, весь текст, кроме заголовка и последней строки. Именно эти две фразы задают тональность - Вы, вероятно, это понимаете. Итак, (святая) Русь супротив (басурманской) Турции, а про итальянский сапог и "хранцию" и говорить нечего. Не я увидел противопоставление - Вы так написали.
И да, я понимаю, что не в Турции дело
Не приписывайте мне того, что я не говорил. И Турцию я не считаю басурманской, и Русь святой.
А "сапог" он и есть сапог. С какой стороны на него не смотри.