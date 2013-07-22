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Что Русь может противопоставить турецким курортам (вариант)

22.07.2013 21:08 39 1 828 просмотров
Сразу оговорюсь: те, кто измеряет уровень сервиса количеством звёздочек на отеле, вряд ли поймет меня. Я буду писать про другой сервис. Беззвёздный.

Несколько дней уходящего лета провел в одной удалённой российской глубинке. Сначала в дальней-дальней деревеньке, потом - в лесу. Получил «море» впечатлений. Без «всё включено», шведского стола на завтрак, официантов, поваров и всего остального, что отождествляется последнее время с словами «отдых», Турция и проч.

Предыстория.
Почему я там оказался. Причина обычна – поехал на рыбалку.
Ловить рыбу можно и в одиночку, но, как известно, человек животное стадное. Без кампании чувствует себя неуютно. Пришлось ждать компаньонов, а они задерживались. Принимающая сторона место встречи назначила в своём деревенском доме. Далеко в стороне от больших городов и асфальтовых дорог.
Вокруг деревеньки – лес, речка (не менее 50 м шириной и быстрым-быстрым течением. Название не скажу). КРАСОТИЩА!



В деревне 5 домов по одну сторону еще одной речушки (маленькой) и 6 – по другую. Две собаки на всех. Кошек значительно больше, но их я не считал. Заборы чисто условные, калитки не запираются. Ближайший магазин за 12 км, автобусы ходят только по шоссе (3 км).
На второй день, когда мы осознали необходимость посетить местный магазин (не поверите – пиво кончилось.
На второй-то день … smile:oops: ), было решено взять с собой местных. Вышел один из нас к колодцу и очень громко даже не крикнул – сказал: «Мы едем в магазин. Есть 3 свободных места. Отъезд через 15 минут». В назначенное время возле нашей машины весело улыбаясь стояли 3 немолодых женщины (не хочется говорить – бабульки). Мы и спрашивать не стали, как они решали кто поедет: жребием или давно установлена очередь на подобные услуги. Пришли трое и все поехали. Дольше закупались, чем ехали. И все довольны.
И КРАСОТА вокруг!



Птицы
Каких птиц мы видим в городе? Ворон да воробьёв! Бывает, что голуби на памятниках сидят.
А тут такое изобилие пернатых!
Одних трясогусок мне показали 5 штук разной расцветки.
Я не биолог-ботаник и точными названиями вас пугать не буду, потому что перепутать боюсь. Посмотрите на картинки:



Снимки не мои, звеняйте, но на мобильный птиц шибко не наснимаешь! Выбирал в интернете по памяти.

Не меньшее многообразие показали мухоловки. Кроме серых и бело-черных, к нам прилетали с синим брюшком и черной спинкой, с синей спинкой, такими же синими крылышками и оранжевой грудкой. Были с белыми, черными, синими и желтыми жабо. Особенно запомнилась похожая на снегиря: с ярко красной грудкой.

И это в пределах одного ДВОРА! Благо дожди шли регулярно, комаров и мошек (будь они не ладны) было предостаточно. Ягоды созревали, цветы пахли, и т.д.

На дерево с черемухой регулярно наведывались дрозды. Одного дрозда практически на моих глазах «завалил» сокол. Сам не больше своей жертвы, а завалил. Сбил с дерева на траву, два раза клюнул куда надо и смотрит на меня, сидя на добыче. Глазищи большие! В полголовы. Гляделки продолжались минуты полторы. Потом я потянулся за мобильником – сфоткать - и не успел. Унёс хитрован добычу. Одни перья остались.

Но самая красивая здесь птица – это аисты. Вы часто видите этих безголосых птиц? На Украине и в Белоруссии они практически в каждом селе. А в России?
Тут – прямо соседи. Пара взрослых и два птенца. Местные говорили, что в прошлый год было три малыша. Для аистов это большая редкость!

Дороги
Основным ориентиром в лесу, чаще всего, являются … дороги. Для тех кто боится заблудится, по крайней мере. Хоть это и может показаться странным, но дороги в лесу ЕСТЬ.



Откуда в лесу дороги?
А кто их знает? Машина раз прошла, за ней другая. Кто-то на рыбалку к прикормленному месту регулярно подъезжает. Кто-то знает грибную опушку и едет напрямик.



Бродить по незнакомому лесу использую такие дороги – лучше всего. Заблудиться практически не возможно и в бурелом не попадёшь. Клещей опять таки меньше… smile:achtung:



За два дня, что предшествовали рыбалке, получил такое наслаждение от русской природы!
Надышался воздухом, как в детстве! Накупался (жарковато было - по 4 раза на день бегали к речке).

А вы – турция, тайланд, хранция, … Да видел я ту италию на карте! Сапог сапогом.
smile8)

Комментарии 39

Ольга Курочкина  (kha)
#
Цитата
Каких птиц мы видим в городе? Ворон да воробьёв! Бывает, что голуби на памятниках сидят.


Эта птица снята в Москве собственным фотоаппаратом. smile:)


«Как она называется?» на Яндекс.Фотках

Пришлось резать фотку, как собственную в блог. Потому что пернатое снималось с большего расстояния, а то бы улетело.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Можете представить себе, Оленька, сколько бы вы снимков сделали в том самом дворе, если в Москве умудряетесь такую пернатую мелочь снимать!
Ольга Курочкина  (kha)
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Вот не факт, Семён Семёнович, что я бы в том самом дворе что-то сделала! Ну если уж они там совсем непуганые … У меня на даче тоже на участке много видов пернатых представлено. И ни одного снимка нет … smile:( Хотя я раньше туда с фотоаппаратом ездила.

Эти зяблики там есть, например. Причём в большом количестве. Почему-то их много в плохую погоду и тогда от них настроение улучшается. smile;) Потом сороки летают, ещё какие-то птицы поменьше голубей серые и какие-то с яркими хвостами. Синицы постоянно, дрозды … Дед всегда возмущался, что дрозды облепиху клюют. А нам теперь до фонаря, пусть клюют на здоровье.

Иногда дятел сидит долбит яблоню. Но я даже дятла ни разу не удосужилась попробовать снять. Может быть и не улетел бы сразу, если со спины … smile:)

А эту московскую я случайно сфотографировала. Просто мимо шла и она попалась. А специально если захочешь птиц снимать – не набегаешься за ними наверно …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Там (в деревне) я ни зябликов, ни сорок не видел. Дятел стучал где-то, сойки шумели.
А те, что я перечислял выше - прямо по двору разгуливали (аисты не в счет). Благо там огорода нет. Сплошной "газон".

Шутка: как вырастить хороший газон? Очень просто! Надо один раз высадить траву на ровное место, а потом 200 лет ежедневно подстригать!
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Не в зябликах дело. А в том, что не надо ехать за три-девять земель, чтобы увидеть что-то удивительное и почувствовать себя счастливым.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Так то оно так.
smile:ок: Но за новыми впечатлениями приходится каждый раз отъезжать всё дальше и дальше...
Ольга Курочкина  (kha)
#
А у нас на участке через 200 лет будет не газон, а густой лес. Дед корчевал-корчевал, мама тоже маленькие ёлки выдёргивала. Сейчас одни равнодушные остались. А мне даже сначала эти маленькие ёлочки, дубки, клёны и всё остальное нравилось. Теперь когда вижу, думаю – а что будет, когда всё это вырастет. Стала тоже маленькие выдёргивать. Но там уже много выросло таких, которые я выдернуть не в состоянии. Перед верандой уже на орешнике орехи растут. А в плане предусматривалось, что эти окна ничто не должно загораживать.

Газон у нас сосед выращивает. Хорошо хоть не ежедневно подстригает. Тарахтит своей газонокосилкой. Когда туда из Москвы приезжаешь, так хочется тишины … Вот дед наш косой пользовался. С утра пораньше, не шумел и никому не мешал. До сих пор эта коса на даче хранится.

А в Москве ещё ласточки летают. Ко мне одна даже один раз в комнату залетела через форточку. Пришлось ловить и выпускать.

Как-то купалась недалеко от дачи в пруду. Тоже жарко было. Вылезают из воды две женщины.
- Так хорошо у нас здесь. Зачем в Испанию ехать?
- Ну, одно другому не мешает …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ласточек и стрижей в деревне хватает. Во двор они не залетают - делать им там нечего.
А про густой лес через 200 лет...
Я же писал: К О С И Т Ь ! Причем ЕЖЕДНЕВНО. smile:angel: Косилкой ли, косой ли... Рано по утру или после захода солнца... Косить!
Ольга Курочкина  (kha)
#
У нас уже, по-моему, надо пилой или топором действовать ...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) вспомнилось письмо запорожцев турецкому султану
Vlad3256  (Vlad3256)
#
а фотки классные. сам написал про отпуск в деревне. фоток, к сожалению, представить не могу, так как в дополнение к прочим злоключениям накрылся телефон smile:pardon:
XIIX  (XIIX)
#
Хм... Я живу недалеко от Лосиного острова - это настоящий лес в черте мегаполиса, да и за МКАДом он ещё больше. Объездил его на велике почти целиком, правда за МКАДом только по периметру. Про птиц и говорить не буду, а вот лосей не только видел, но и постоянно фоткаю, как и белок, есть ужи и гадюки, да много чего можно увидеть, даже набрести на болото. А Верхне-яузские болота, что в 4-5 км от МКАДа? Да там по весне и началу лета настоящий птичий базар с чайками, утками, поганками и цаплями и другой живностью.
Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Давно мечтал побывать в Лосином острове. А как же лоси проходят через МКАД? Или там уже своя популяция?
XIIX  (XIIX)
#
Нет, под МКАДом есть проход, я однажды специально проехал от Ярославки вдоль МКАДа что бы его найти. Так как весь Лосиный остров в городе окружен забором со стороны МКАД, то живность пройти под дорогой может только там. Ладно МКАД, они перебегают и в Сокольники и был случай, когда лось выскочил в город в районе МИСИ и, к большому сожалениею, попал под машину. smile:(
Vlad3256  (Vlad3256)
#
под машину - печально smile:cry: лучше бы под лошадь попал smile:shuffle:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
По неопубликованной (т.е. неофициальной) статистике от Московской службы спасения, примерно 1 раз в год лоси "нарушают" границы Лосиноостровского парка и попадают в жилые зоны города Москвы. Приходится их отлавливать и вытворять за МКАД.
smile:thumbsup:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович, а рыба какая там, где Вы были? Тоже большое разнообразие? smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Рыбка была. И большая, и маленькая.
А где - не скажу: рыбаки, как и грибники, свои места не сдают! smile:uncap:

Про рыбалку писать не хотелось, но посмотрел на путинскую щуку и задумался: не продолжить ли тему?
Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне не надо, где. smile;) Меня лично рыба интересует только в виде кусков, которые можно быстро вымыть, сварить и съесть. Я такие в Ашане покупаю. smile:) Но интересно, например, сколько длится процесс рыбной ловли? И пока Вы эту рыбу ловите, о чём Вы думаете? Вы думаете про рыбу или о чём-то другом?

А самая большая рыба там сколько весит? А самая маленькая?

Да, мне кажется, тему стоит продолжить. Хемингуэй вот про морскую рыбалку писал. Но в русской реке ловить – это ж наверно совсем другие ощущения? Вы с берега ловили? Всё пойманное благополучно съели?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хорошо. Я подумаю, как вам рассказать об этом.

Только не ждите, что я "переплюну" Хемингуэя. В лучшем случае повествование будет о конкретном выезде, а не об "особенностях русской рыбалки в летний период".
Или только о рыбе? smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, можно, ещё, например, о кошках. Как они там к рыбе относятся? smile:D

Я вот в детстве на даче у тёти ловила в пруду бычков. По-моему, даже не удочкой, а сачком. Пойманная рыба плавала в банке где-нибудь у тёти на участке. Но потом приходила какая-нибудь местная кошка, опрокидывала банку и съедала рыбу. smile:cry: Так что нужен был глаз да глаз.

Понятно, почему там в деревне больше кошек, чем собак. Ладно, по крайней мере, хоть акул нет.

smile:) У вас будет сейчас конкуренция с историей про Путина и щуку. Хотя у Хемингуэя тоже о конкретном выезде. Но Вы же не хотите писать роман …
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ну, нет! Ни про кошек, ни про кротов я писать не собираюсь.
И своё отношение к вам тоже решил поменять. smile:uncap:
XIIX  (XIIX)
#
Рыбка была. И большая, и маленькая.
А я сдам, где ловил щук до плеча, правда я тогда был пониже - только закончил 8 класс... Так вот, устроился в геолого-разведовательную партию и поехали на поиски воды в Аркалыкскую область(ещё во времена СССР и Каз. ССР). Степи как степи... Бескрайние... Но довольно много небольших озер и у одного такого озера(метров 200-300 в диаметре, образно говоря) наша партия и разбила лагерь. Так только у одного из сотрудников нашлась леска миллиметровка, а остальное сделали сами: блесна - алюминивая ложка, четверной крючек из стальной проволки, которую тут же закаливали, грузило - обычная гайка... Закидушка вышла отменная(я вполне могу сравнить свои ощущения - ловить интересней и приятней чем на спинниг). Так мы щук натаскали столько, что начальник отряда, которому такие балбесы как я отдавали пойманный улов, увез три мешка шуки. Так некоторые экземпляры были мне до плеча, а некоторые на берегу приходилось на берегу обрабатывать обухом туристического топорика, что бы снять с крючка. Ну а напоследок я всё же засушил трех щук, что бы дома не только рассказывать. Одну в день приезда домой с двумя своими друзьями умяли с пивом, остальные две достались моему бате. smile:)
jachka  (jachka)
#
smile:flowers: Отдых в деревне - это сказка, конечно. В детстве не ценила это совсем. smile:oops:

Боюсь только, современной молодёжи не понять такого не техногенного времяпрепровождения. smile8)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Кстати сказать, в той деревеньке мобильник берёт уверенно. Значит и Инет должен работать.

Мы-то с собой ничего не брали, а вот молодЕжь, если приедет со своими "игрушками", вполне может продолжить "техногенное времяпровождение".
И все красоты им будут доступны! smile:music:
Lynette Scavo  (Lynette)
#
Эх, а вот когда выедешь на Волгу, подальше от городов, душа отдыхает... Там не то что зяблики, там орлы летают!
Михаил О  (Michael1969)
#
Сидит сейчас соответствующий персонал Турецкого Совета по туризму и экскурсиям и напряженно сочиняет текст на тему "Что турецкие курорты могут противопоставить красотам Руси". Реальная картинка? - нет, потому что они себя никому не противопоставляют, а Вам, Семен Семенович, все бы противопоставлять Русь кому-нибудь, желательно всем. Вот потому-то так и живем, что нам важно себя противопоставить кому-нибудь. Смешно или обидно, но в качестве точки сопоставления любим выбирать тех, кто даже не думает о нас как об оппонентах: хотите жить, как принято в мире - нет проблем, будете кичиться своей "особенностью" (читай "дикостью") - платите за все хорошо, если вдвое, и то не всегда продадут.

PS. Еще очень важно себя противопоставить всем Северной Корее, результаты можно наблюдать в квазиреальном времени
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Михаил!
Во-первых СПАСИБО, что присоединились. Во-вторых, вы же умный человек! Понимаете, что не в Турции дело. (Хотя, если честно - именно к ней, к Турции, у меня как раз скорее негативное отношение). Но по существу - страна не принципиальна!

Разве не понятно? Я писал о том, что и у нас есть где отдохнуть.
А вы о чём?
Михаил О  (Michael1969)
#
Семен Семенович,

Вы написали, как красиво в России, с чем никто бы не стал спорить, а только соглашались бы, весь текст, кроме заголовка и последней строки. Именно эти две фразы задают тональность - Вы, вероятно, это понимаете. Итак, (святая) Русь супротив (басурманской) Турции, а про итальянский сапог и "хранцию" и говорить нечего. Не я увидел противопоставление - Вы так написали.

И да, я понимаю, что не в Турции дело smile:)
Михаил О  (Michael1969)
#
Семен Семенович,

Вы написали, как красиво в России, с чем никто бы не стал спорить, а только соглашались бы, весь текст, кроме заголовка и последней строки. Именно эти две фразы задают тональность - Вы, вероятно, это понимаете. Итак, (святая) Русь супротив (басурманской) Турции, а про итальянский сапог и "хранцию" и говорить нечего. Не я увидел противопоставление - Вы так написали.

И да, я понимаю, что не в Турции дело smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не, не! Михаил!
Не приписывайте мне того, что я не говорил. И Турцию я не считаю басурманской, и Русь святой.
А "сапог" он и есть сапог. С какой стороны на него не смотри. smile;)
Михаил О  (Michael1969)
#
Понятно, и противопоставление Вами в виду совершенно не имелось, а любые совпадения названий других стран с существующими случайны smile:D
DrAwesome  (DrAwesome)
#
Поехал один фотограф типа прогуляться-отдохнуть по родной стране. Так под Тольятти его пара гопников и убила из-за дешевой зеркалки. Раша, хуле. А, простите, "Русь".
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