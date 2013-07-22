Что Русь может противопоставить турецким курортам (вариант)

Сразу оговорюсь: те, кто измеряет уровень сервиса количеством звёздочек на отеле, вряд ли поймет меня. Я буду писать про другой сервис. Беззвёздный.Несколько дней уходящего лета провел в одной удалённой российской глубинке. Сначала в дальней-дальней деревеньке, потом - в лесу. Получил «море» впечатлений. Без «всё включено», шведского стола на завтрак, официантов, поваров и всего остального, что отождествляется последнее время с словами «отдых», Турция и проч.Почему я там оказался. Причина обычна – поехал на рыбалку.Ловить рыбу можно и в одиночку, но, как известно, человек животное стадное. Без кампании чувствует себя неуютно. Пришлось ждать компаньонов, а они задерживались. Принимающая сторона место встречи назначила в своём деревенском доме. Далеко в стороне от больших городов и асфальтовых дорог.Вокруг деревеньки – лес, речка (не менее 50 м шириной и быстрым-быстрым течением. Название не скажу). КРАСОТИЩА!В деревне 5 домов по одну сторону еще одной речушки (маленькой) и 6 – по другую. Две собаки на всех. Кошек значительно больше, но их я не считал. Заборы чисто условные, калитки не запираются. Ближайший магазин за 12 км, автобусы ходят только по шоссе (3 км).На второй день, когда мы осознали необходимость посетить местный магазин (не поверите – пиво кончилось.На второй-то день …), было решено взять с собой местных. Вышел один из нас к колодцу и очень громко даже не крикнул – сказал: «Мы едем в магазин. Есть 3 свободных места. Отъезд через 15 минут». В назначенное время возле нашей машины весело улыбаясь стояли 3 немолодых женщины (не хочется говорить – бабульки). Мы и спрашивать не стали, как они решали кто поедет: жребием или давно установлена очередь на подобные услуги. Пришли трое и все поехали. Дольше закупались, чем ехали. И все довольны.И КРАСОТА вокруг!Каких птиц мы видим в городе? Ворон да воробьёв! Бывает, что голуби на памятниках сидят.А тут такое изобилие пернатых!Одних трясогусок мне показали 5 штук разной расцветки.Я не биолог-ботаник и точными названиями вас пугать не буду, потому что перепутать боюсь. Посмотрите на картинки:Снимки не мои, звеняйте, но на мобильный птиц шибко не наснимаешь! Выбирал в интернете по памяти.Не меньшее многообразие показали мухоловки. Кроме серых и бело-черных, к нам прилетали с синим брюшком и черной спинкой, с синей спинкой, такими же синими крылышками и оранжевой грудкой. Были с белыми, черными, синими и желтыми жабо. Особенно запомнилась похожая на снегиря: с ярко красной грудкой.И этоБлаго дожди шли регулярно, комаров и мошек (будь они не ладны) было предостаточно. Ягоды созревали, цветы пахли, и т.д.На дерево с черемухой регулярно наведывались дрозды. Одного дрозда практически на моих глазах «завалил» сокол. Сам не больше своей жертвы, а завалил. Сбил с дерева на траву, два раза клюнул куда надо и смотрит на меня, сидя на добыче. Глазищи большие! В полголовы. Гляделки продолжались минуты полторы. Потом я потянулся за мобильником – сфоткать - и не успел. Унёс хитрован добычу. Одни перья остались.Но самая красивая здесь птица – это аисты. Вы часто видите этих безголосых птиц? На Украине и в Белоруссии они практически в каждом селе. А в России?Тут – прямо соседи. Пара взрослых и два птенца. Местные говорили, что в прошлый год было три малыша. Для аистов это большая редкость!Основным ориентиром в лесу, чаще всего, являются … дороги. Для тех кто боится заблудится, по крайней мере. Хоть это и может показаться странным, ноОткуда в лесу дороги?А кто их знает? Машина раз прошла, за ней другая. Кто-то на рыбалку к прикормленному месту регулярно подъезжает. Кто-то знает грибную опушку и едет напрямик.Бродить по незнакомому лесу использую такие дороги – лучше всего. Заблудиться практически не возможно и в бурелом не попадёшь. Клещей опять таки меньше…За два дня, что предшествовали рыбалке, получил такое наслаждение от русской природы!Надышался воздухом, как в детстве! Накупался (жарковато было - по 4 раза на день бегали к речке).