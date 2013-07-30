В жизненный стаж не засчитывается!

Поймал Путин щуку.
Ну, поймал и поймал. Чё тут такого? Думаете, не мог? Мог! Я вас уверяю. Раз не в первый раз взял в руки спиннинг – значит мог.
Слишком большая? Ну, это кому как повезет…
Вас бы вот вывезли на место, где недели 2 прикармливали и никому ловить не разрешали… Думаете вам бы не повезло?
Я, собственно, про рыбалку писать не хотел. В предыдущей заметке «Что Русь может противопоставить турецким курортам» (http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3993.php) намекал, что, дескать, было. Но писать об этом не планировал.
А тут Путин поймал щуку. Поймал и поцеловал.
Сначала поцеловал, потом из неё котлеты сделали… Не хотел бы я так целоваться!
Что такое щука на Руси?
Щука — самая или одна из самых крупных рыб многих водоемов и рек России (Европы, кстати тоже). Её размер, а также ее хищный нрав, по-видимому, и определили представление о том, что щука является хозяином воды. Щука издевне на Руси воспринимается как нечистое существо. Ей приписывается близкое знакомство с нечистой силой.
Помните? «По щучему велению, по моему хотению…»
Это в низовьях Волги да на Каспие осётр, а на всей остальной территории Русси – щука царь-рыба!
До тех пор, пока не увидел судака и не попробовал его в копченом виде, я думал, что крупнее щуки в реке и ловить нечего.
Судак не так своеобразен по виду, как щука, но вкуснее. Ловить его – сплошное удовольствие. Ну и, само собой – костей поменьше. Щуку все знают. Поэтому фотки не будет (только в конце – ради прикола). А судака покажу.
Размер понять по фотографии трудно, но поверьте на слово – приличный судак лучше щуки аналогичного размера.
Что еще ловится там, где я был.
Ёрш.
С ершом у рыболовов связана плохая примета: если ерш попадется в первом залове, промысел будет неудачный. По словам рыбаков, после ерша к удочке другая рыба не подойдет. Рыбаки и людей, злых и строптивых, образно называют ершами.
Окунь – той же породы, что и ёрш. Рыба вкусная, но мелочь. Только для навара и годится. Опять таки, чистить замучаешься.
Плотва.
Считается, что если первой выловленной рыбой окажется плотва, то это сулит удачную ловлю. Плотву, согласно народному лечебнику, нельзя есть тем, кто болен лихорадкой.
Карась.
Эта живность разводится в любой воде. Если в пруду нет карася, значит там нет ничего. Бывают караси вполне приличного размера, а вообще-то – мелочь. Уважающий себя рыбак ловить не будет.
Нет , если сам попадается и размером туда-сюда, то выбрасывать грех. А идти специально «на карася»… Это для детей. И начинающих.
В этот раз я на мелочь не разменивался. И хищников не ловил. Ловил леща.
ЛЕЩ
Национальность: из семейства карповых.
Место жительства: слабоструные и нетекучие воды.
Социальное положение: вечный забастовщик, требующий стабильной кормежки.
Характер: осторожен, капризен и пуглив.
Любимая пища: зимой - мотыль, мормыш, летом - опарыш, геркулесовая каша и пареная перловка.
Особые приметы: волчий аппетит появляется, когда рожь вошла в колос, а также по первому и последнему льду.
Леща, а также язя рыбаки считают умными рыбами. Во главе каждой стаи лещей или язей (реже — голавлей) есть свой предводитель, царь или король («вожак», «часовой», «разведчик»), который охраняет своих рыб, ведет за собой и умеет выводить их из невода. От обычных лещей такой лещ-предводитель отличается меньшей упитанностью.
Лещ - рыба коллективная, редко когда бродит в одиночку. Косяк нетрудно обнаружить, зная его повадки и приблизительные места обитания. Кому из опытных рыболовов не приходилось видеть в тихую погоду воздушные пузырьки, поднимающиеся со дна водоема! Это лещ добывает себе пропитание в донном иле.
Удивительно, но до сих пор идут споры: что это за рыба такая – подлещик? Одни утверждают, что это отдельный вид рыбы, другие говорят: молодой лещ. Лещ может достигать массы 7-8 килограммов, поэтому в среде рыболовов лещей весом до одного килограмма принято называть подлещиком.
Я, поддерживая товарищей по удочке, различаю подлещиков и лещей по размеру, но в душе согласен с биологами: подлещик - не молодой лещ, а другая рыба того же семейства. Анальный плавник у подлещика больше, чем у леща. По цвету подлещик серебристый, а лещ золотистый. Голова у подлещика более вытянута. По размерам подлещик в 2-3 раза меньше леща и никогда не вырастает больше.
Замечательно на летней русской рыбалке! При наличии клёва, хорошей кампании и с отключенным мобильным телефоном.
Можно было бы описать процесс ловли, но не буду. Скажу только, что по общему признанию всей рыбацкой кампании, время проведённое на рыбалке в счет жизни не идёт.
И в заключении опять про щуку.
Раз её народная молва наградила разными способностями…
Комментарии 8
О, как раз в указанной теме написал про своё рыбацкое счастье, что было в моей жизни. Щука мне не нравилась на вкус в молодости, а в зрелом я её уже и позабыть успел, а вот караси в сметане... М-м-м-м-м-м!
В молодости всё лучше: рыба вкуснее, краски ярче, воздух чище, ..., девушки симпатичней, ... Даже водка горькая не как сегодня
Сидят у костра трое охотников, русский, казах и грузин, и беседуют об охоте
Русский:
- У нас охота, так охота! Зимой встанешь на лыжи, в одной руке рогатина, в другой тесак и пошел в лес искать медведя... Нашел берлогу, поднял зверя и с рогатиной на неё... Вот это охота!!!!
Казах:
- Ну милый, какая же это охота? Просто игра в русскую рулетку - кто кого... Вот у нас охота! Запряг коня, взял в руку беркута и в степь, а как увидел зверя пустил беркута и остается только ему помочь... Вот это охота!!!
Грузин:
- Вах, вах, вах!!! Ну и какая же это охота... Вот напрымер, вышел я на улицу, солнце свэтит, ветер ласкает кудри и я иду по улице... И вдруг навстречу мне дэвушка незэмной красоты... Ей охота и мне охота - вот это ОХОТА!
В оригинале оппонент первого чела говорил про пляж. дескать там всем охота.
- Что вы всё время молчите?
- Хочу - и молчу.
- ХОТИТЕ - и молчите?!
Хотя, если Вы так увлекаетесь рыбалкой, вполне могли его уже смотреть
Ожидайте!