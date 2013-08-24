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Не про футбол

24.08.2013 22:57 4 1 941 просмотр
Ты лети, крылатый ветер,
Над морями, над землёй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь -
Гордость русских моряков.
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Песня, знакомая с детства, зазвучала для меня этим летом с приливом положительных эмоций, патриотизма и гордости за русских людей.
Переполненные аналогичными чувствами знакомые вернулись из Севастополя и рассказывали наперебой, как на стадионе перед футбольным матчем болельщики от мала до велика, и фанаты, и «кузьмичи» в едином порыве пели эту великолепную песню, давным-давно ставшую городским гимном.

http://www.youtube.com/watch?v=f76gvEGzCx4
http://portall.zp.ua/video/bolelshhiki-pojut-gimn-na-matche-pfk-sevastopol/id-1hy2TZUwMVV.html
http://www.youtube.com/watch?v=_Qxcobewdx0

Футбольные знатоки спросят – а что здесь такого? Ну, поют и чё? Спартачи тоже поют! И болельщики Зенита. И ЦСКА! Очень даже здорово поют в Ливерпуле и Манчестере!

Отвечу. В том-то и дело, что Севастополь – это не Англия какая-нибудь. Здесь футбола-то толкового не было никогда. Ни при СССР, ни при самостийной. А тут на каждом матче аншлаг! И гимн поют. И дети поют, и женщины. Перед началом только первый куплет с припевом, а в случае победы – все три куплета.

Теперь немного истории.
Впервые песня «Легендарный Севастополь» была официально исполнена в 1954 году в Доме офицеров Черноморского флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня ВМФ СССР для представителей командования, Политуправления, Военного Совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсовета.
17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота её уже поёт пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя и участников художественной самодеятельности города в сопровождении сводного военного оркестра.

29 июля 1994 года решением 1-ой (обращаю внимание – первой) сессии горсовета XXII созыва песня официально становится гимном города-героя Севастополя.
Сами понимаете, это случилось уже после развала Страны на самостийные княжества.
Крым достался Украине. Севастополь не сдаётся до сих пор!

Сейчас мало кто знает, что Севастополь и Евпатория никогда не входили в Крымскую область и Украинскую ССР. Это были города центрально подчинения.
Поэтому они и сейчас не являются «столицами» своих районов. Севастополь расположен на земле Бахчисарайского района, а Евпатория – Сакского. (Тем, кто плохо знаком с географией поясню: это тоже самое, как если бы Москва располагалась на территории скажем мытищинского района).
В 1994 году тогдашние российские власти предали жителей обоих городов, по умолчанию признав их украинскими. Евпатория сдалась без боя. Город-герой Севастополь ушёл в глухую оборону. Третью в своей истории. И держится!

Первая была в Крымскую войну и продолжалась 349 дней - с 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г. Вторая – в Великую Отечественную, с12 сентября 1941 по 9 июля 1942.
Третья началась тогда, в 1994, и идет уже который год без каких либо значительных побед с обеих сторон. И хоть время сейчас мирное, и прямых боевых действий не предвидится, до крови иногда доходит!





Одну из многочисленных попыток унизить народ Севастополя украинские «захватнические силы» предприняли в 2006 году. На музыку севастопольского гимна были написаны украинские слова. Не надо быть украинцем, чтобы понять разницу их «перевода»:
Тут не раз у бій кривавий
Йшли на подвиг козаки,
Бились насмерть в бастионах
Чорноморці - моряки.
Скинув флотськії бушлати,
Як колись у дні війни,
Знов у бій готові встати -
Українськи моряки.
Тут хрестились древни руси,
Володимира сини,
I звитяжну ратну славу
В стольний Київ принесли.
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів.
Білокаменна столиця
Українських моряків

И название у «их» песни - «Величавий Севастополь». Не легендарный, а величавый. Как будто это дуб, а не город-герой.
Вот с тех пор севастопольцы и поют свой прекрасный гимн где только можно: на футболе и на сессиях своих депутатов, на праздничных шествиях и на семейных застольях.



Да, паспорта уже не российские. Деньги - тоже не рубли. Но город наш! Русский! Потому, что этому народу отступать некуда – позади Черное море! Да и память предков не позволит отступить!

Для них, написанное в Гимне – не простые слова:
Здесь на бой, святой и правый,
Шли за Родину свою,
И твою былую славу,
Мы умножили в бою.
Скинув черные бушлаты,
Черноморцы в дни войны,
Здесь на танки шли с гранатой,
Шли на смерть твои сыны



Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков !



Если из-за океана,
К нам враги придут с мечом,
Встретим мы гостей незваных,
Истребительным огнем.
Знает вся страна родная,
Что не дремлют корабли,
И надежно охраняют,
Берега родной земли.

Комментарии 4

Ольга Курочкина  (kha)
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Мой дед участвовал во второй обороне. Тогда ещё капитаном. Не знаю, к сожалению, всех подробностей его биографии, но он мог и в 1954 году быть там в Доме офицеров. Не знаю точно, с какого года он в Генштабе работал. Но День Военно-морского флота всегда был для него самый большой праздник.
Ольга Курочкина  (kha)
#
У деда, по-моему, тоже был орден Красной Звезды. А бабушка должна была там в Крыму во время войны сесть на корабль со своими четырьмя маленькими детьми. Пока детей собирала, на корабль опоздала. И этот корабль взорвался на мине.
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