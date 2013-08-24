Не про футбол

Над морями, над землёй,
Расскажи ты всем на свете
Про любимый город мой.
Всем на свете ты поведай,
Как на крымских берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов,
Севастополь, Севастополь -
Гордость русских моряков.
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Песня, знакомая с детства, зазвучала для меня этим летом с приливом положительных эмоций, патриотизма и гордости за русских людей.
Переполненные аналогичными чувствами знакомые вернулись из Севастополя и рассказывали наперебой, как на стадионе перед футбольным матчем болельщики от мала до велика, и фанаты, и «кузьмичи» в едином порыве пели эту великолепную песню, давным-давно ставшую городским гимном.
http://www.youtube.com/watch?v=f76gvEGzCx4
http://portall.zp.ua/video/bolelshhiki-pojut-gimn-na-matche-pfk-sevastopol/id-1hy2TZUwMVV.html
http://www.youtube.com/watch?v=_Qxcobewdx0
Футбольные знатоки спросят – а что здесь такого? Ну, поют и чё? Спартачи тоже поют! И болельщики Зенита. И ЦСКА! Очень даже здорово поют в Ливерпуле и Манчестере!
Отвечу. В том-то и дело, что Севастополь – это не Англия какая-нибудь. Здесь футбола-то толкового не было никогда. Ни при СССР, ни при самостийной. А тут на каждом матче аншлаг! И гимн поют. И дети поют, и женщины. Перед началом только первый куплет с припевом, а в случае победы – все три куплета.
Теперь немного истории.
Впервые песня «Легендарный Севастополь» была официально исполнена в 1954 году в Доме офицеров Черноморского флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня ВМФ СССР для представителей командования, Политуправления, Военного Совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсовета.
17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота её уже поёт пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя и участников художественной самодеятельности города в сопровождении сводного военного оркестра.
29 июля 1994 года решением 1-ой (обращаю внимание – первой) сессии горсовета XXII созыва песня официально становится гимном города-героя Севастополя.
Сами понимаете, это случилось уже после развала Страны на самостийные княжества.
Крым достался Украине. Севастополь не сдаётся до сих пор!
Сейчас мало кто знает, что Севастополь и Евпатория никогда не входили в Крымскую область и Украинскую ССР. Это были города центрально подчинения.
Поэтому они и сейчас не являются «столицами» своих районов. Севастополь расположен на земле Бахчисарайского района, а Евпатория – Сакского. (Тем, кто плохо знаком с географией поясню: это тоже самое, как если бы Москва располагалась на территории скажем мытищинского района).
В 1994 году тогдашние российские власти предали жителей обоих городов, по умолчанию признав их украинскими. Евпатория сдалась без боя. Город-герой Севастополь ушёл в глухую оборону. Третью в своей истории. И держится!
Первая была в Крымскую войну и продолжалась 349 дней - с 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г. Вторая – в Великую Отечественную, с12 сентября 1941 по 9 июля 1942.
Третья началась тогда, в 1994, и идет уже который год без каких либо значительных побед с обеих сторон. И хоть время сейчас мирное, и прямых боевых действий не предвидится, до крови иногда доходит!
Одну из многочисленных попыток унизить народ Севастополя украинские «захватнические силы» предприняли в 2006 году. На музыку севастопольского гимна были написаны украинские слова. Не надо быть украинцем, чтобы понять разницу их «перевода»:
Тут не раз у бій кривавий
Йшли на подвиг козаки,
Бились насмерть в бастионах
Чорноморці - моряки.
Скинув флотськії бушлати,
Як колись у дні війни,
Знов у бій готові встати -
Українськи моряки.
Тут хрестились древни руси,
Володимира сини,
I звитяжну ратну славу
В стольний Київ принесли.
Величавий Севастополь,
Місто слави й кораблів.
Білокаменна столиця
Українських моряків
И название у «их» песни - «Величавий Севастополь». Не легендарный, а величавый. Как будто это дуб, а не город-герой.
Вот с тех пор севастопольцы и поют свой прекрасный гимн где только можно: на футболе и на сессиях своих депутатов, на праздничных шествиях и на семейных застольях.
Да, паспорта уже не российские. Деньги - тоже не рубли. Но город наш! Русский! Потому, что этому народу отступать некуда – позади Черное море! Да и память предков не позволит отступить!
Для них, написанное в Гимне – не простые слова:
Здесь на бой, святой и правый,
Шли за Родину свою,
И твою былую славу,
Мы умножили в бою.
Скинув черные бушлаты,
Черноморцы в дни войны,
Здесь на танки шли с гранатой,
Шли на смерть твои сыны
Легендарный Севастополь,
Неприступный для врагов.
Севастополь, Севастополь —
Гордость русских моряков !
Если из-за океана,
К нам враги придут с мечом,
Встретим мы гостей незваных,
Истребительным огнем.
Знает вся страна родная,
Что не дремлют корабли,
И надежно охраняют,
Берега родной земли.
Комментарии 4
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3088.php
С Севастополем меня связывают только личные воспоминания.
Может быть надо было не про футбол?