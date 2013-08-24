Не про футбол

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Песня, знакомая с детства, зазвучала для меня этим летом с приливом положительных эмоций, патриотизма и гордости за русских людей.Переполненные аналогичными чувствами знакомые вернулись из Севастополя и рассказывали наперебой, как на стадионе перед футбольным матчем болельщики от мала до велика, и фанаты, и «кузьмичи» в едином порыве пели эту великолепную песню, давным-давно ставшую городским гимном.Футбольные знатоки спросят – а что здесь такого? Ну, поют и чё? Спартачи тоже поют! И болельщики Зенита. И ЦСКА! Очень даже здорово поют в Ливерпуле и Манчестере!Отвечу. В том-то и дело, что Севастополь – это не Англия какая-нибудь. Здесь футбола-то толкового не было никогда. Ни при СССР, ни при самостийной. А тут на каждом матче аншлаг! И гимн поют. И дети поют, и женщины. Перед началом только первый куплет с припевом, а в случае победы – все три куплета.ТеперьВпервые песня «Легендарный Севастополь» была официально исполнена в 1954 году в Доме офицеров Черноморского флота Ансамблем песни и пляски ЧФ в канун Дня ВМФ СССР для представителей командования, Политуправления, Военного Совета флота, воинских частей, кораблей, городских партийных органов, депутатов горсовета.17 октября 1954 года, в день проведения мероприятий 100-летия обороны Севастополя 1854-1855 на стадионе флота её уже поёт пятитысячный объединенный хор моряков, жителей Севастополя и участников художественной самодеятельности города в сопровождении сводного военного оркестра.29 июля 1994 года решением 1-ой (обращаю внимание – первой) сессии горсовета XXII созыва песня официально становится гимном города-героя Севастополя.Сами понимаете, это случилось уже после развала Страны на самостийные княжества.Крым достался Украине.Сейчас мало кто знает, что Севастополь и Евпатория никогда не входили в Крымскую область и Украинскую ССР. Это были города центрально подчинения.Поэтому они и сейчас не являются «столицами» своих районов. Севастополь расположен на земле Бахчисарайского района, а Евпатория – Сакского. (Тем, кто плохо знаком с географией поясню: это тоже самое, как если бы Москва располагалась на территории скажем мытищинского района).В 1994 году тогдашние российские власти предали жителей обоих городов, по умолчанию признав их украинскими. Евпатория сдалась без боя. Город-герой Севастополь ушёл в глухую оборону. Третью в своей истории. И держится!Первая была в Крымскую войну и продолжалась 349 дней - с 13 сентября 1854 г. по 27 августа 1855 г. Вторая – в Великую Отечественную, с12 сентября 1941 по 9 июля 1942.Третья началась тогда, в 1994, и идет уже который год без каких либо значительных побед с обеих сторон. И хоть время сейчас мирное, и прямых боевых действий не предвидится, до крови иногда доходит!Одну из многочисленных попыток унизить народ Севастополя украинские «захватнические силы» предприняли в 2006 году. На музыку севастопольского гимна были написаны украинские слова. Не надо быть украинцем, чтобы понять разницу их «перевода»:И название у «их» песни - «Величавий Севастополь». Не легендарный, а величавый. Как будто это дуб, а не город-герой.Вот с тех пор севастопольцы и поют свой прекрасный гимн где только можно: на футболе и на сессиях своих депутатов, на праздничных шествиях и на семейных застольях.Да, паспорта уже не российские. Деньги - тоже не рубли. Но город наш! Русский! Потому, что этому народу отступать некуда – позади Черное море! Да и память предков не позволит отступить!Для них, написанное в Гимне – не простые слова: