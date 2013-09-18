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Просто эмоции уставшего Человека

18.09.2013 23:16 17 1 181 просмотр
В аду еда, которая кажется вкусной - самая вредная.

В аду все каждый день мучаются в переполненных вагонах метро и стоят в пробках ...

В аду весь год ждут отпуска от ненавистной работы, а во время отпуска маются от скуки.

В аду людям тесно, но одиноко.

В аду каждый хочет быть непохожим на окружающих и высмеивает тех, кто выделяется.

А по воскресеньям жители ада отправляются в Икею или Ашан: они ходят там, ходят.... Там вечером пьют таблетки или алкоголь, что бы уснуть, а утром стимуляторы, что бы проснуться.

В аду люди не понимают друг друга и злятся просто так.

В аду люди всегда хотят больше чем получают: копят и тратят, но никогда не удовлетворяются.

Комментарии 17

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Володя:
не заставляйте меня писать, что Путин и ад - из одного сериала...

Я про "конечную точку" и смысл жизни, а вы всё про Политику (в вашем личном её восприятии)...
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile:D можно подумать Вы такое напишете, уважаемый Семен Семенович
а про смысл жизни smile:scratch: давно на эту тему думаю smile:oops:
Политику - никак не могу заставить себя её воспринимать smile:puke:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ребята!
Давайте жить дружно! Я вас умоляю!

Где мы и где Путин? О земном нужно. О важном!
Пусть Они там без нас разбираются!
Поняли к чему Я? smile:?:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
ОНИ и так без нас разбираются smile:wall:
о земном? а так ли важно "земное" уважаемый Семен Семенович? smile:scratch:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
У-у-у-у, как всё запущено!

Володя!
Есть две вещи глобальные: земное и вечное.
Разницу чувствуете? smile:oops:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
я чувствую разницу оптом и в розницу smile:oops:
И Денисов  (барбос)
#
«Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно!»
(Карнавальная ночь)
Семен Семенович, Вы показали где ад, а где рай? на какой планете? - там, где нет жизни? smile:o
Ольга Курочкина  (kha)
#
Так вы про смысл жизни или о земном? Мне привычнее, когда на эти темы священники рассуждают. У них на все вопросы ответы есть. И про рай, и про ад. И про смысл жизни. И если тесно, но одиноко или хотят больше, чем получают.
А как на это с точки зрения атеизма смотреть? Один католик говорил: «Вечная жизнь – она не только после смерти, она и сейчас тоже».
Ну и ад и рай, соответственно.
«Я создал тебя не для того, чтобы ты пребывал в аду в узы закованный» (из древней проповеди).
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Оленька, я со священниками мало общался. Честно признаюсь.
Думаю, что разница их с замполитами не большая. smile;) Только одни про КПСС говорили, да про "вечную" дорогу к коммунизму. А другие - про другое. Про то, о чём вы написали.

По моему скромному разумению, это и есть взгляд истинного атеиста (Прошу не путать с воинствующим) smile:evil:
Ольга Курочкина  (kha)
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Цитата
разница их с замполитами не большая


Замполиты хотели занять их место. Из-за этого похоже. smile;) В отношении земного точно.
Vlad3256  (Vlad3256)
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насчет вечного и земного. Трудновато о вечном размышлять когда кушать нечего и водичку за неуплату отключили smile:pardon: а вообще размышлять на подобные темя находясь внутри общества невозможно smile:scratch: необходимо из него уйти
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Вам бы было бы удобнее размышлять о вечном лёжа в сандалиях на лепестках роз под опахалом в обществе вечных девственниц?
Vlad3256  (Vlad3256)
#
Вы прям смешали все представления о рае в одном флаконе smile:D
Vlad3256  (Vlad3256)
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smile;) я в курсе. "Старец горы" на практике данную теорию применял smile:-X
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