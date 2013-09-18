Просто эмоции уставшего Человека

В аду еда, которая кажется вкусной - самая вредная.В аду все каждый день мучаются в переполненных вагонах метро и стоят в пробках ...В аду весь год ждут отпуска от ненавистной работы, а во время отпуска маются от скуки.В аду людям тесно, но одиноко.В аду каждый хочет быть непохожим на окружающих и высмеивает тех, кто выделяется.А по воскресеньям жители ада отправляются в Икею или Ашан: они ходят там, ходят.... Там вечером пьют таблетки или алкоголь, что бы уснуть, а утром стимуляторы, что бы проснуться.В аду люди не понимают друг друга и злятся просто так.В аду люди всегда хотят больше чем получают: копят и тратят, но никогда не удовлетворяются.