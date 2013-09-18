Просто эмоции уставшего Человека

В аду еда, которая кажется вкусной - самая вредная.
В аду все каждый день мучаются в переполненных вагонах метро и стоят в пробках ...
В аду весь год ждут отпуска от ненавистной работы, а во время отпуска маются от скуки.
В аду людям тесно, но одиноко.
В аду каждый хочет быть непохожим на окружающих и высмеивает тех, кто выделяется.
А по воскресеньям жители ада отправляются в Икею или Ашан: они ходят там, ходят.... Там вечером пьют таблетки или алкоголь, что бы уснуть, а утром стимуляторы, что бы проснуться.
В аду люди не понимают друг друга и злятся просто так.
В аду люди всегда хотят больше чем получают: копят и тратят, но никогда не удовлетворяются.
Комментарии 17
http://news.rambler.ru/21212081/
не заставляйте меня писать, что Путин и ад - из одного сериала...
Я про "конечную точку" и смысл жизни, а вы всё про Политику (в вашем личном её восприятии)...
а про смысл жизни давно на эту тему думаю
Политику - никак не могу заставить себя её воспринимать
Давайте жить дружно! Я вас умоляю!
Где мы и где Путин? О земном нужно. О важном!
Пусть Они там без нас разбираются!
Поняли к чему Я?
о земном? а так ли важно "земное" уважаемый Семен Семенович?
Володя!
Есть две вещи глобальные: земное и вечное.
Разницу чувствуете?
(Карнавальная ночь)
Семен Семенович, Вы показали где ад, а где рай? на какой планете? - там, где нет жизни?
Повеселею - напишу что-нибудь о Рае
А как на это с точки зрения атеизма смотреть? Один католик говорил: «Вечная жизнь – она не только после смерти, она и сейчас тоже».
Ну и ад и рай, соответственно.
«Я создал тебя не для того, чтобы ты пребывал в аду в узы закованный» (из древней проповеди).
Думаю, что разница их с замполитами не большая. Только одни про КПСС говорили, да про "вечную" дорогу к коммунизму. А другие - про другое. Про то, о чём вы написали.
По моему скромному разумению, это и есть взгляд истинного атеиста (Прошу не путать с воинствующим)
Замполиты хотели занять их место. Из-за этого похоже. В отношении земного точно.