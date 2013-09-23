Что творится с нашими банками?

Давеча позвонил одной своей бывшей подчинённой. (Вы помните, я работаю на поприще call-центров.) Работала она хорошо. И прежний опыт у неё был. И у меня кое-чему научилась (я надеюсь).И так звоню: как дела? Жива?И слышу в ответ: «Семен Семеныч, миленький! Забери меня отсюда! На любую работу пойду, лишь бы отсюда уйти!»Если думаете, что я лгу –После её слов вспомнился Чехов и его рассказ про письмо девятилетнего Ваньки на деревню, дедушке: «»… Помните?Я хоть не Макарыч и внука у меня нет, а проникся до глубины души!Где это видано, чтобы сотрудник call-центра (контактного, клиентского обслуживания и проч.) ушёл на повышение, а потом обратно начал проситься? И ТЕ её не слушаются, и ЭТИ её обижают, …, и ТО не так и ЭТО не эдак…Послушал её и спрашиваю: ты же 2 года назад, перед приходом в Call-центр, этим же занималась? (Она клиентов обслуживала, в оперзале работала. Причем не рядовым сотрудником). Ты же таким же сотрудником была. Что же изменилось?Тут она мне выдаёт целую исповедь (и всё по телефону).Я не буду пересказывать все её слова дословно.. Поверьте – практически близко к оригиналу:».Антон Павлович тем и знаменит, что писал давно и про одно, а умные люди понимают его иносказательность каждый к своему бизнесу и сейчас и много лет назад …А если у кого фантазии не хватает заменить слова Чехова «хозяин» («хозяйка»), «подмастерья», «шпандырь» и «люльку» на более привычные в банковском деле – то звеняйте. Я не виноват.Я не изверг какой. Помогу человеку. Ну как не помочь, когда она такие слова говорит:...»Я собственно и звонил, потому, что вакансия скоро приличная будет.Но вы мне скажите – что с нашими банками происходит?За что «внучков» наших мордуют почем зря?