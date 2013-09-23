Что творится с нашими банками?

Давеча позвонил одной своей бывшей подчинённой. (Вы помните, я работаю на поприще call-центров.) Работала она хорошо. И прежний опыт у неё был. И у меня кое-чему научилась (я надеюсь).
И так звоню: как дела? Жива?
И слышу в ответ: «Семен Семеныч, миленький! Забери меня отсюда! На любую работу пойду, лишь бы отсюда уйти!»
Если думаете, что я лгу – век мне банков не видать!
После её слов вспомнился Чехов и его рассказ про письмо девятилетнего Ваньки на деревню, дедушке: «Милый дедушка, Константин Макарыч»… Помните?
Я хоть не Макарыч и внука у меня нет, а проникся до глубины души!
Где это видано, чтобы сотрудник call-центра (контактного, клиентского обслуживания и проч.) ушёл на повышение, а потом обратно начал проситься? И ТЕ её не слушаются, и ЭТИ её обижают, …, и ТО не так и ЭТО не эдак…
Послушал её и спрашиваю: ты же 2 года назад, перед приходом в Call-центр, этим же занималась? (Она клиентов обслуживала, в оперзале работала. Причем не рядовым сотрудником). Ты же таким же сотрудником была. Что же изменилось?
Тут она мне выдаёт целую исповедь (и всё по телефону).
Я не буду пересказывать все её слова дословно. Доверю главное её повествование Антону Павловичу. Поверьте – практически близко к оригиналу:
«А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку».
Антон Павлович тем и знаменит, что писал давно и про одно, а умные люди понимают его иносказательность каждый к своему бизнесу и сейчас и много лет назад …
А если у кого фантазии не хватает заменить слова Чехова «хозяин» («хозяйка»), «подмастерья», «шпандырь» и «люльку» на более привычные в банковском деле – то звеняйте. Я не виноват.
Я не изверг какой. Помогу человеку. Ну как не помочь, когда она такие слова говорит:
«Милый дедушка, сделай божецкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»
Я собственно и звонил, потому, что вакансия скоро приличная будет.
Но вы мне скажите – что с нашими банками происходит?
За что «внучков» наших мордуют почем зря?
Комментарии 9
Ужасть, что творится.
Один прапорщик (из известного анекдота), отвечая на вопрос "летают ли крокодилы", говорил: летают. Только низенько-низенько...
Так что и снаряд может с очень большим приближением "угодить" в ту же воронку.
Но это будет уже другая "река". И опыт человека за это время стал ширше. ...или ширее.
Ни для кого не секрет, что работа в КЦ для банкиров не престижна (мягко выражаясь). И пусть речь не о простом операторе, а о руководителе среднего звена - это рояли не играет. Как не уважали работников КЦ сотрудники других подразделений, так и остаётся.
И в ЭТО (неуважаемое) подразделение возвращается сотрудник! Сам!
Если такое (неуважение к КЦ) происходит в Вашем банке - минус управляющему. "Разделяй и властвуй"?
Увы, минус придётся ставить не только "моему" банку. Поверьте моим сединам...