Кто Они? И где их искать?

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На страницах CNews в разделе аналитика «» (конец цитаты) много всего интересного об особенностях работы айтишников в их банке.Ни коим образом не пытаясь оспорить ни авторитет г-на Пискова и ни актуальность его статьи, хочу привлечь читателей к обсуждению одного момента.Для этого, чтобы не переписывать всю статью, процитирую Предсовдира Юниаструм банка. Цитаты из статьи будут подлинные. Я только уберу ненужные вопросы корреспондента и отдельные фразы, не несущие информации. Да простит меня за это автор.». (конец цитаты)«…».(конец цитаты)«…».(конец цитаты)Эти «аналитики, эксперты, инноваторы»? Где и кем должны работать? (в смысле: в каком подразделении, если мы говорим о банках) Как их искать?Не во всём соглашаясь с автором по содержанию остальной части статьи, я полностью разделяю вышеприведенные цитаты.За время работы, кстати не только в банковской сфере, неоднократно встречался с людьми, которые начинали как айтишные специалисты, потом переквалифицировались и поэтому (именно поэтому) добились значительных успехов.В отличии от них многие (ох как многие!) специально обученные банкиры «топчутся» со своими позапрошловековыми идеями на месте. И сами не развиваются, и свой продукт тормозят.Начинает такой «дяденька» («тётенька») рассказывать, как он хочет, чтобы его обслуживали, и ты понимаешь, что перед тобой, если не питекантроп в бизнесе, то неандерталец уж точно. Ты ему рисуешь, как можно его Клиентов обласкать и облизать, а он тебе – это будет долго ... бла-бла-бла, сейчас так делать не будем ... бла-бла-бла, может быть когда-нибудь (?) позже переделаем. ТОЧКА.И становится понятно – эпоха технического прогресса проходит мимо тебя.Опять!Так вот вопрос:(визионер, аналитик, эксперт, инноватор или как там его),Чисто интуитивно я предполагаю, что искать нужно где-то в районе департамента банковских технологий (ДБТ), но личный опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что ты там их уже искал. И до тебя искали тоже … И твой личный опыт убеждает тебя, что сотрудники ДБТ в лучшем случае могут описать, что видели в предыдущем банке. А это еще не факт, что там было прогрессивней.Так чтодля обсуждения: Кто они? Где их брать? Чем кормить? Как размножать и нужно ли растить?Может стоить "покупать" готовых?Тогда почём? И как выбирать?