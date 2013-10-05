Кто Они? И где их искать?

На страницах CNews в разделе аналитика «председатель совета директоров «Юниаструм банка» высказал свое мнение о роли ИТ и рассказал» (конец цитаты) много всего интересного об особенностях работы айтишников в их банке.
Ни коим образом не пытаясь оспорить ни авторитет г-на Пискова и ни актуальность его статьи, хочу привлечь читателей к обсуждению одного момента.
Для этого, чтобы не переписывать всю статью, процитирую Предсовдира Юниаструм банка. Цитаты из статьи будут подлинные. Я только уберу ненужные вопросы корреспондента и отдельные фразы, не несущие информации. Да простит меня за это автор.
Цитата 1:
«Без ИТ невозможно предоставлять не только финансовые услуги, без информационных технологий вообще невозможно представить нашу жизнь, она вся пронизана ими, мы все живем сегодня в сети. Что касается конфликта между бизнесом и ИТ, то вы правы, он существует, и будет существовать до тех пор, пока не изменится структура самого бизнеса. Ведь на самом деле бизнес не консервативен, наоборот, бизнес – это мечтатели, они придумывают новые услуги, новые продукты, не привязываясь к реалиям. И конфликт на самом деле заключается именно в этом. Когда ИТ начинает объяснять бизнесу, что на реализацию проекта уйдет год и для этого потребуется тесная совместная работа, существенный интеллектуальный и временной ресурс, вот тут – то и начинается настоящий конфликт. Бизнес говорит: «НЕТ! Мы вам дали идею, а вы идите и делайте». Может быть, это звучит несколько парадоксально, но бизнес нужно максимально исключить из этого процесса, то есть решение должно приходить извне». (конец цитаты)
Цитата 2:
«…Решение должно прийти либо от какого-то человека, который работает внутри организации, но непосредственно в бизнесе не задействован — это может быть аналитик, эксперт, главный инноватор или вообще от человека извне, из сторонней организации».(конец цитаты)
Цитата 3:
«…Да, нужен визионер, человек, который видит будущее, много знает о том, что уже кем-то реализовано. Он не углубляется в детали, а ощущает, где сегодня находится мир, где сегодня находимся мы, и какой разрыв между нами и передовым миром».(конец цитаты)
Вот об этих «визионерах» я и хотел поговорить.
Кто они? Эти «аналитики, эксперты, инноваторы»? Где и кем должны работать? (в смысле: в каком подразделении, если мы говорим о банках) Как их искать?
Не во всём соглашаясь с автором по содержанию остальной части статьи, я полностью разделяю вышеприведенные цитаты.
За время работы, кстати не только в банковской сфере, неоднократно встречался с людьми, которые начинали как айтишные специалисты, потом переквалифицировались и поэтому (именно поэтому) добились значительных успехов.
В отличии от них многие (ох как многие!) специально обученные банкиры «топчутся» со своими позапрошловековыми идеями на месте. И сами не развиваются, и свой продукт тормозят.
Начинает такой «дяденька» («тётенька») рассказывать, как он хочет, чтобы его обслуживали, и ты понимаешь, что перед тобой, если не питекантроп в бизнесе, то неандерталец уж точно. Ты ему рисуешь, как можно его Клиентов обласкать и облизать, а он тебе – это будет долго ... бла-бла-бла, сейчас так делать не будем ... бла-бла-бла, может быть когда-нибудь (?) позже переделаем. ТОЧКА.
И становится понятно – эпоха технического прогресса проходит мимо тебя.
Опять!
Так вот вопрос: ГДЕ? И КТО, тот Специалист (визионер, аналитик, эксперт, инноватор или как там его), который заставит двигаться банковские процессы в сторону прогресса, а не наоборот?
Чисто интуитивно я предполагаю, что искать нужно где-то в районе департамента банковских технологий (ДБТ), но личный опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что ты там их уже искал. И до тебя искали тоже … И твой личный опыт убеждает тебя, что сотрудники ДБТ в лучшем случае могут описать, что видели в предыдущем банке. А это еще не факт, что там было прогрессивней.
Так что вопрос остаётся открытым для обсуждения: Кто они? Где их брать? Чем кормить? Как размножать и нужно ли растить?
Может стоить "покупать" готовых?
Тогда почём? И как выбирать?
Комментарии 32
Все остальное уже детали.
То есть вы не считаете, что нужны эти самые «аналитики, эксперты, инноваторы»?
А кто внесёт в бюджет правильные расходы? То есть кто внесёт ясно. Кто скажет ЧТО правильно? ЧТО нужно?
Что нужно скажет рынок, т.е. потребитель!)))
"... начинали как айтишные специалисты, потом переквалифицировались и поэтому (именно поэтому) добились значительных успехов. В отличии от ..." (конец цитаты)
Хотелось бы отметить вот что:
1) Примеров когда ай-тишники переквалифицировались в рукокодителей различного уровня и достигали больших успехов достаточно много. Я даже одного такого ай-тишника лично знаю. Сегодня он один из руководителей крупного производственного предприятия и в свое время поднял выручку предприятия с 5 до 30 млн руб в месяц.
2) Про идеи. А вы у народа спрашивать не пробовали? Заведите аккаунт на этом портале в "Друзьях банков", просите людей заполнить анкеты, Вам идей накидают..... Половина конечно бредовых будет, но и рациональное промелькнет.
3) Я сам уже почти 15 лет ай-тишник, сейчас плотно работаю с лучшим в нашем регионе деревообрабатывающим предприятием. И смотрю как организовано нормирование труда. Перед тем как рассчитать нормы выработки делается "фотография рабочего времени", т.е. ты стоишь полдня и фиксируешь время и действия людей, когда тех.операция началась, когда закончилась. При этом стоишь несколько смен.
Сам лично делал фотографии рабочего времени в некоторых отделах. После нескольких фотографий столько идей пришло. Ибо сразу видно чем люди занимаются и какие где сложности возникают.
Очень интересно проанализировать документооборот. В большинстве случаев один отдел, используя учетную систему "рожает" в ворде бумагу, которую потом другой отдел снова заносит в инф.систему. Перестраиваем работу первого отдела, даем ему интерфейс и инструменты, чтобы бумага "рожалась" легче и уже не в ворде а в учетной системе и оттуда же распечатывалась. Второй отдел избавлен от необходимости бумагу снова заводить. И все счастливы. А потом говорят, мы столько времени экономим.
Мнение аналитика и визионера это субъективное мнение одного лица, а фотография и объективные зафиксированные факты текущей работы это совсем другое. Сделай фотографию, сядь проанализируй где есть избыточность и дублирование функций убери все это и будут и клиенты и работники счастливы. А если еще убрать необходимость лишних визитов в отделение... Сарафанное радио разнесет...
Вот как-то так...
так кто во вашему должен толкать бизнес вперёд? Кто будет инноватором-внедренцем?
Сам бизнесмен? Или нужно периодически искать такого толкача?
Правильно я вас понял, Семен Семенович?
Я бы (будь моя воля) отдельных IT-специалистов специально "прикомандировывал" к тем подразделениям, которые не в состоянии увидеть собственные перспективы развития. Или процесс сдвинется, или "вырастет" продуктовик НОВОГО уровня.
Но, повторюсь, это только один из возможных вариантов. И то, с моей "колокольни" глядя.
Хотелось бы услышать и другие.
Тогда (по вашей логике) возможен и обратный переход: из продуктовиков в Айтишники!
Скажем поступил поц в институт информационных технологий, а подрабатывать устроился в банк. Пока учился на работе тоже чего-то достиг. К концу обучения перед ним выбор - что делать дальше.
А вы, Сергей, считаете, что человек как трактор? Если в одну колею попал, то в другую уже переехать не сможет?
Проработкой действительно занимаются сотрудники ДБТ, но генерируют их или из вне, или бизнес, или CIO.
Лучше для реализации, если твкие идеи появляются у руководителей.
Тогда есть шанс, что что-то получится.
Про загруженность ИТ специалистов я не хочу развивать дискуссию. По крайней мере пока. Они загружены - ДА! Но с моей т.з. они не смогут быть толкачами и инноваторами по другим причинам. О которых пока давайте не будем говорить?
Если в ИТ руководитель является личночтью, то все будет хорошо
Будем ждать "рождения"личности?
Можно и второго прихода ждать.
Личность воспитывается. Т.е. у нее должен быть характер (опять банальность), и опыт ошибочных реализаций (за одного битого двух не битых дают).
А потом эту личность надо перекупить.
Вот тут и возникает чутье руководителя.
У меня есть примеры, когда перекупленная "личность" разваливала ИТ, а есть и обратный пример, когда такая Личность выстраивала бизнес.
Вопрос был задан - кто должен быть "Кто они? Где их брать? Чем кормить?"
Я отвечал именно на него, а не предлагал взять себя или кого-то ещё на должность визионера
А что такое "CIO"?
Часто эта должность совмещается с главным операционным директором.
Причем есть примеры, когда ИТ поручали операционный блок, так и когда операционному деректору подчиняли ИТ.
Где про это можно почитать?
Или только с ваших слов?
Кстати, расшифровочку CIO дайте.
...коллекционирую.
Расшифровку CIO легко найти в интернете CIO (англ. Chief Information Officer)
А про операционного директора - БИНБАНК, Сергей Качура.
Вот информация о его послужном списке
http://www.binbank.ru/press-center/publications/7733/
А вот информация о том, что ему подчиняется ИТ
http://www.knigabankov.ru/banker.asp?bid=1498
Могу сказать, что это очень ответственный человек, в плане, что отвечает за свое решение и за свои слова.
В БИНБАНКе в плане ИТ при нем произошло много перемен.
PS
В БИНБАНКе не работаю.
Не имел желания ёрничать. Действительно не знал как расшифровать. Спасибо за подробные разъяснения.
Может быть это и есть решение вопроса? Объединить операционные вопросы и их ИТ-реализацию под единым руководителем!
Другой вопрос, к чему это приводит, что потом происходит с банком и с такими руководителями.
Про Сергея Качуру Вам уже рассказали, а вот ещё несколько известных и не так известных фактов
1. Воронин Владимир Викторович –– финансовый директор “Доверительного и инвестиционного Банка”. При внедрении в банке зарубежной АБС, ему в подчинение было передано всё ИТ банка.
2. Катрич Алексей Сергеевич, Банк ТРАСТ. Управляющий директор блока Информационных технологий. Впоследствии ему был подчинён операционный блок, а должность стала называться Управляющий директор блока "Информационных технологий и операционной деятельности".
3. "В частности, Греф укрепил IT-направление, назначив курировать его рисковика Вадима Кулика" http://rbcdaily.ru/finance/562949989000874.
И много других примеров.
Примеры достаточно показательны, но по ним следует, что ИТ-подразделение не может быть ведущим! А только исполнителем поставленных задач! Ведь так? Исходя из ваших примеров.
Я привёл пример, когда ведущим был CIO Алексей Катрич, есть и другие примеры, но не хочу о них говорить в блоге.
Всё определяется опытом, личностью и стечением обстоятельств.
Надо бы СИСТЕМУ найти!
Для этого я заметку и написал. Еще про расположение звёзд нам скажите!
"Не место красит человека, а человек красит место, на которое должен сесть другой человек"
Во всяком случае каждый может почeвствовать себя соучастником процесса. А это не мало!