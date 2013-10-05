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Кто Они? И где их искать?

05.10.2013 20:02 32 1 231 просмотр
На страницах CNews в разделе аналитика «председатель совета директоров «Юниаструм банка» высказал свое мнение о роли ИТ и рассказал» (конец цитаты) много всего интересного об особенностях работы айтишников в их банке.

Ни коим образом не пытаясь оспорить ни авторитет г-на Пискова и ни актуальность его статьи, хочу привлечь читателей к обсуждению одного момента.
Для этого, чтобы не переписывать всю статью, процитирую Предсовдира Юниаструм банка. Цитаты из статьи будут подлинные. Я только уберу ненужные вопросы корреспондента и отдельные фразы, не несущие информации. Да простит меня за это автор.

Цитата 1:
«Без ИТ невозможно предоставлять не только финансовые услуги, без информационных технологий вообще невозможно представить нашу жизнь, она вся пронизана ими, мы все живем сегодня в сети. Что касается конфликта между бизнесом и ИТ, то вы правы, он существует, и будет существовать до тех пор, пока не изменится структура самого бизнеса. Ведь на самом деле бизнес не консервативен, наоборот, бизнес – это мечтатели, они придумывают новые услуги, новые продукты, не привязываясь к реалиям. И конфликт на самом деле заключается именно в этом. Когда ИТ начинает объяснять бизнесу, что на реализацию проекта уйдет год и для этого потребуется тесная совместная работа, существенный интеллектуальный и временной ресурс, вот тут – то и начинается настоящий конфликт. Бизнес говорит: «НЕТ! Мы вам дали идею, а вы идите и делайте». Может быть, это звучит несколько парадоксально, но бизнес нужно максимально исключить из этого процесса, то есть решение должно приходить извне». (конец цитаты)

Цитата 2:
«…Решение должно прийти либо от какого-то человека, который работает внутри организации, но непосредственно в бизнесе не задействован — это может быть аналитик, эксперт, главный инноватор или вообще от человека извне, из сторонней организации».(конец цитаты)

Цитата 3:
«…Да, нужен визионер, человек, который видит будущее, много знает о том, что уже кем-то реализовано. Он не углубляется в детали, а ощущает, где сегодня находится мир, где сегодня находимся мы, и какой разрыв между нами и передовым миром».(конец цитаты)

Вот об этих «визионерах» я и хотел поговорить.

Кто они? Эти «аналитики, эксперты, инноваторы»? Где и кем должны работать? (в смысле: в каком подразделении, если мы говорим о банках) Как их искать?

Не во всём соглашаясь с автором по содержанию остальной части статьи, я полностью разделяю вышеприведенные цитаты.
За время работы, кстати не только в банковской сфере, неоднократно встречался с людьми, которые начинали как айтишные специалисты, потом переквалифицировались и поэтому (именно поэтому) добились значительных успехов.

В отличии от них многие (ох как многие!) специально обученные банкиры «топчутся» со своими позапрошловековыми идеями на месте. И сами не развиваются, и свой продукт тормозят.

Начинает такой «дяденька» («тётенька») рассказывать, как он хочет, чтобы его обслуживали, и ты понимаешь, что перед тобой, если не питекантроп в бизнесе, то неандерталец уж точно. Ты ему рисуешь, как можно его Клиентов обласкать и облизать, а он тебе – это будет долго ... бла-бла-бла, сейчас так делать не будем ... бла-бла-бла, может быть когда-нибудь (?) позже переделаем. ТОЧКА.



И становится понятно – эпоха технического прогресса проходит мимо тебя.
smile:wall: Опять!

Так вот вопрос: ГДЕ? И КТО, тот Специалист (визионер, аналитик, эксперт, инноватор или как там его), который заставит двигаться банковские процессы в сторону прогресса, а не наоборот?

Чисто интуитивно я предполагаю, что искать нужно где-то в районе департамента банковских технологий (ДБТ), но личный опыт, сын ошибок трудных, подсказывает, что ты там их уже искал. И до тебя искали тоже … И твой личный опыт убеждает тебя, что сотрудники ДБТ в лучшем случае могут описать, что видели в предыдущем банке. А это еще не факт, что там было прогрессивней.

Так что вопрос остаётся открытым для обсуждения: Кто они? Где их брать? Чем кормить? Как размножать и нужно ли растить?
smile:?: Может стоить "покупать" готовых?
Тогда почём? И как выбирать?

Комментарии 32

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Все упирается в два вопроса: бюджет и сроки!
Все остальное уже детали.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Опаньки!

То есть вы не считаете, что нужны эти самые «аналитики, эксперты, инноваторы»?
А кто внесёт в бюджет правильные расходы? То есть кто внесёт ясно. Кто скажет ЧТО правильно? ЧТО нужно?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Конечно, нужны! Кто-то должен прогнозировать развитие рынка банковских услуг!)))
Что нужно скажет рынок, т.е. потребитель!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Я бы предпочел узнать ваше мнение по поводу:
"... начинали как айтишные специалисты, потом переквалифицировались и поэтому (именно поэтому) добились значительных успехов. В отличии от ..." (конец цитаты)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
С трудом верится!)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Уважаемые господа!
Хотелось бы отметить вот что:
1) Примеров когда ай-тишники переквалифицировались в рукокодителей различного уровня и достигали больших успехов достаточно много. Я даже одного такого ай-тишника лично знаю. Сегодня он один из руководителей крупного производственного предприятия и в свое время поднял выручку предприятия с 5 до 30 млн руб в месяц.
2) Про идеи. А вы у народа спрашивать не пробовали? Заведите аккаунт на этом портале в "Друзьях банков", просите людей заполнить анкеты, Вам идей накидают..... Половина конечно бредовых будет, но и рациональное промелькнет.
3) Я сам уже почти 15 лет ай-тишник, сейчас плотно работаю с лучшим в нашем регионе деревообрабатывающим предприятием. И смотрю как организовано нормирование труда. Перед тем как рассчитать нормы выработки делается "фотография рабочего времени", т.е. ты стоишь полдня и фиксируешь время и действия людей, когда тех.операция началась, когда закончилась. При этом стоишь несколько смен.
Сам лично делал фотографии рабочего времени в некоторых отделах. После нескольких фотографий столько идей пришло. Ибо сразу видно чем люди занимаются и какие где сложности возникают.
Очень интересно проанализировать документооборот. В большинстве случаев один отдел, используя учетную систему "рожает" в ворде бумагу, которую потом другой отдел снова заносит в инф.систему. Перестраиваем работу первого отдела, даем ему интерфейс и инструменты, чтобы бумага "рожалась" легче и уже не в ворде а в учетной системе и оттуда же распечатывалась. Второй отдел избавлен от необходимости бумагу снова заводить. И все счастливы. А потом говорят, мы столько времени экономим.
Мнение аналитика и визионера это субъективное мнение одного лица, а фотография и объективные зафиксированные факты текущей работы это совсем другое. Сделай фотографию, сядь проанализируй где есть избыточность и дублирование функций убери все это и будут и клиенты и работники счастливы. А если еще убрать необходимость лишних визитов в отделение... Сарафанное радио разнесет...

Вот как-то так...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Антон,
так кто во вашему должен толкать бизнес вперёд? Кто будет инноватором-внедренцем?
Сам бизнесмен? Или нужно периодически искать такого толкача?
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Получается, что самый активный толкач бизнеса это специалист IT-сферы, который по каким-то причинам смог переквалифицироваться в банковского продуктовика?
Правильно я вас понял, Семен Семенович?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Как один из вариантов - да!

Я бы (будь моя воля) отдельных IT-специалистов специально "прикомандировывал" к тем подразделениям, которые не в состоянии увидеть собственные перспективы развития. Или процесс сдвинется, или "вырастет" продуктовик НОВОГО уровня.

Но, повторюсь, это только один из возможных вариантов. И то, с моей "колокольни" глядя.
Хотелось бы услышать и другие.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
ОК.

Тогда (по вашей логике) возможен и обратный переход: из продуктовиков в Айтишники!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
На практике не встречал, а теоритически - почему бы и нет?
Скажем поступил поц в институт информационных технологий, а подрабатывать устроился в банк. Пока учился на работе тоже чего-то достиг. К концу обучения перед ним выбор - что делать дальше.

А вы, Сергей, считаете, что человек как трактор? smile:omg: Если в одну колею попал, то в другую уже переехать не сможет?
Alex  (BankCoda)
#
К сожалению ИТ специалисты перегружены так, что им просто не до новых идей.
Проработкой действительно занимаются сотрудники ДБТ, но генерируют их или из вне, или бизнес, или CIO.
Лучше для реализации, если твкие идеи появляются у руководителей.
Тогда есть шанс, что что-то получится.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Согласен с вами. Конечно лучше, если прогрессивные идеи пытается внедрять руководитель направления (продуктовик) или его начальник. Но вы разве не встречали продуктовиков, которые живут вчерашним днём? Их заставить двигаться вперёд ОЙ как нелегко!

Про загруженность ИТ специалистов я не хочу развивать дискуссию. По крайней мере пока. Они загружены - ДА! Но с моей т.з. они не смогут быть толкачами и инноваторами по другим причинам. О которых пока давайте не будем говорить?
Alex  (BankCoda)
#
Развитие истории и прогресса зависит не от должности а от Личности.
Если в ИТ руководитель является личночтью, то все будет хорошо smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Банальные вещи вы, Алекс, говорите. Кто же будет спорить со сказанным? Личность - она и в Африке личность.
Будем ждать "рождения"личности? smile:omg:
Alex  (BankCoda)
#
Почему ждать рождения? smile:)
Можно и второго прихода ждать.
Личность воспитывается. Т.е. у нее должен быть характер (опять банальность), и опыт ошибочных реализаций (за одного битого двух не битых дают).
А потом эту личность надо перекупить.
Вот тут и возникает чутье руководителя. smile:)
У меня есть примеры, когда перекупленная "личность" разваливала ИТ, а есть и обратный пример, когда такая Личность выстраивала бизнес.
Вопрос был задан - кто должен быть "Кто они? Где их брать? Чем кормить?"
Я отвечал именно на него, а не предлагал взять себя или кого-то ещё на должность визионера smile:)
Alex  (BankCoda)
#
"Проработкой действительно занимаются сотрудники ДБТ, но генерируют их или из вне, или бизнес, или CIO. "
Alex  (BankCoda)
#
Это главный ИТишник. По определению он должен быть лижером и визионером.
Часто эта должность совмещается с главным операционным директором.
Причем есть примеры, когда ИТ поручали операционный блок, так и когда операционному деректору подчиняли ИТ.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
А вот это уже ИНТЕРЕСНО! Про подчинение ИТ операционному директору.
Где про это можно почитать?
Или только с ваших слов? smile:o

Кстати, расшифровочку CIO дайте.
smile:shuffle: ...коллекционирую.
Alex  (BankCoda)
#
Семен Семенович, зачем ерничать smile:)
Расшифровку CIO легко найти в интернете CIO (англ. Chief Information Officer)
А про операционного директора - БИНБАНК, Сергей Качура.
Вот информация о его послужном списке
http://www.binbank.ru/press-center/publications/7733/
А вот информация о том, что ему подчиняется ИТ
http://www.knigabankov.ru/banker.asp?bid=1498
Могу сказать, что это очень ответственный человек, в плане, что отвечает за свое решение и за свои слова.
В БИНБАНКе в плане ИТ при нем произошло много перемен.

PS
В БИНБАНКе не работаю. smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
smile:flowers: Алекс. Примите мои извинения.
Не имел желания ёрничать. Действительно не знал как расшифровать. Спасибо за подробные разъяснения.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
И про С.Качуру тоже очень полезная информация.

Может быть это и есть решение вопроса? Объединить операционные вопросы и их ИТ-реализацию под единым руководителем!
Александр Горшков  (technoserv)
#
Семён Семёнович, ситуациям, когда руководитель бизнеса и ИТ является одно лицо - не редкая.
Другой вопрос, к чему это приводит, что потом происходит с банком и с такими руководителями.
Про Сергея Качуру Вам уже рассказали, а вот ещё несколько известных и не так известных фактов
1. Воронин Владимир Викторович –– финансовый директор “Доверительного и инвестиционного Банка”. При внедрении в банке зарубежной АБС, ему в подчинение было передано всё ИТ банка.
2. Катрич Алексей Сергеевич, Банк ТРАСТ. Управляющий директор блока Информационных технологий. Впоследствии ему был подчинён операционный блок, а должность стала называться Управляющий директор блока "Информационных технологий и операционной деятельности".
3. "В частности, Греф укрепил IT-направление, назначив курировать его рисковика Вадима Кулика" http://rbcdaily.ru/finance/562949989000874.
И много других примеров.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Спасибо, Александр! (Я всегда знал, насколько ценна информация полученная от вас).

Примеры достаточно показательны, но по ним следует, что ИТ-подразделение не может быть ведущим! А только исполнителем поставленных задач! Ведь так? Исходя из ваших примеров.
Александр Горшков  (technoserv)
#
Я этого не говорил.
Я привёл пример, когда ведущим был CIO Алексей Катрич, есть и другие примеры, но не хочу о них говорить в блоге.
Всё определяется опытом, личностью и стечением обстоятельств.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Опять "личность, её опыт, стечение обстоятельств"...
smile:!: Надо бы СИСТЕМУ найти! smile:thumbsup:
Для этого я заметку и написал. Еще про расположение звёзд нам скажите! smile:)
Alex  (BankCoda)
#
Не место красит человека.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хотите шутку не в тему?
"Не место красит человека, а человек красит место, smile;) на которое должен сесть другой человек"
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да! Идея "Моей идеи" smile:D - интересный ход!
Во всяком случае каждый может почeвствовать себя соучастником процесса. А это не мало!
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