Наш долг перед Героями

Прошло время благодарной памяти потомков…
Уходит в небытие «Никто не забыт и ничто не забыто» и уже сам Александр Матросов нуждается в защите.
Алекса́ндр Матве́евич Матро́сов, родился 5 февраля 1924 в г. Екатеринославе, погиб 27 февраля 1943 возле деревни Чернушки (сейчас Псковская область) — Герой Советского Союза (19.06.1943), красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, член ВЛКСМ. Известен благодаря подвигу самопожертвования, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино и стал в русском языке устойчивым выражением.
На войне, подвиг – это мужская работа, а самопожертвование – проявление пика душевного порыва. И когда воин бросался грудью на амбразуру - это, конечно же, подвиг и самопожертвование одновременно, что бы ни говорили ниспровергатели патриотизма.
Любой народ без легенд обречен на вымирание, таковы уж законы истории.
Вот только подвиги сродни «матросовскому» не мифы, а реальность. Миф лишь в том, что Матросов был первым.
Первым в истории Великой Отечественной самопожертвование совершил, как и подобает коммунисту, 24-летний Александр Панкратов, младший политрук танкового батальона. Произошло это 24 августа, спустя два месяца после начала войны - в бою близ Великого Новгорода.
Через месяц после Панкратова, 22 сентября 1941 года под селом Прилуки в Ярославской области закрыл амбразуру Александр Мясников из 4-й бригады морской пехоты. Спустя два дня в бою на Валдае девятнадцатилетний рядовой Николай Сосновский. А в декабре 1941-го их подвиг повторили пятеро воинов на разных участках фронта, в основном, под Москвой.
Подвиг Матросова – это реальность, которую не опровергают даже скептики от истории. Другое дело, что именно этот случай стал таким знаменитым и был превращен в символ мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине, ведь в феврале 1943-го в преддверии начала коренного разгрома Саша Матросов, девятнадцатилетний паренек, даже не знал о самопожертвовании политрука Панкратова. Но он совершил то, что останется жить в веках.
«вокруг, да около Матросова», существует достаточное число мифов. Главным мифом «разоблачителей» является тот, что более половины совершивших подвиг – штрафники. Да, действительно, амбразуры ДОТов своими телами закрывали и штрафники. Вот только было их не половина, а всего …два. Некоторые исследователи с упорной настойчивостью «находят» штрафников даже там, где их не было, и причисляют к ним бойцов и командиров отдельных штурмовых батальонов, не имевших ничего общего со штрафными.
Еще немного «сухой» статистики, которая не помешает в работе с «разоблачителями мифов».
Из 263, закрывших своим телом амбразуры пулеметно-огневой точки противника, что «привело к прекращению огня и способствовало успешному завершению атаки», семеро, несмотря на тяжелые ранения, остались в живых: младший лейтенант Кочнев Степан Иванович, лейтенант Куликов Степан Устинович, рядовые Майборский Владимир Петрович, Майсурадзе Георгий Васильевич, Оразалинов Сабалак, Райз Товье Хаймович и Удодов Александр Абрамович. Высокого звания Героя Советского Союза было удостоено 149 человек – трое из них - Майборский, Майсурадзе и Удодов без приставки «посмертно». Орденами за проявленное мужество и героизм было награждено 56 человек, из них Райз орденом Славы 3-й степени, остальные - посмертно. Медалями «За отвагу» было награждено 28, из них 25 посмертно, а Кочнев, Куликов и Оразалинов – живыми. Остальные тридцать наград не получили.
Главный итог «работы» разоблачителей мифов – вандализм нашего времени, отсутствие патриотизма в умах большинства «электората».
Как результат:
«Мемориал имени Александра Матросова» у деревни Чернушки в 2007 году подвергся вандальскому разрушению. Можно ли назвать людьми этих неизвестных подонков, покусившихся из-за куска меди на святое? Хотим мы того или нет, но это нельзя рассматривать только с чисто криминалистической точки зрения. Ведь осквернили святые чувства миллионов людей. Не уберегли памятник, можем потерять и память…
P.S. Заметка подготовлена по материалам открытых источников, доступных любому Гражданину.
Комментарии 15
Согласно одной из версий, Матросов был убит на крыше дзота, когда пытался закидать его гранатами. Упав, он закрыл вентиляционное отверстие для отвода пороховых газов, что и дало передышку бойцам его взвода для броска, пока противник сбрасывал его тело.
В ряде публикаций высказывалось утверждение о непреднамеренности подвига Александра Матросова. Согласно одной из таких версий, Матросов действительно пробрался к пулемётному гнезду и пытался расстрелять пулемётчика, или хотя бы помешать его стрельбе,[11] но по какой-то причине упал на амбразуру (оступился или был ранен), временно закрыв тем самым пулемётчику обзор. Воспользовавшись этой заминкой, батальон смог продолжить наступление.
В других вариантах обсуждалась проблема рациональности попытки закрыть амбразуру своим телом при наличии других способов для подавления вражеского огня. По мнению бывшего командира разведроты Лазаря Лазарева, человеческое тело не могло послужить сколько-нибудь серьёзным препятствием для пуль немецкого пулемёта (помня, что "пила Гитлера" стены аккуратно разбирала, то же сильно смоневаюсь). Он также выдвигает версию, что Матросов был сражён пулемётной очередью в момент, когда он приподнялся, чтобы бросить гранату, что для находившихся позади него бойцов выглядело как попытка прикрыть их от огня собственным телом." (с)http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E0%F2%F0%EE%F1%EE%E2,_%C0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0_%CC%E0%F2%E2%E5%E5%E2%E8%F7
И прямая дорога к разграблению Мемориалов павших Героев для вас открыта!
Сегодня ты святое испоганишь, завтра сам в ... этом искупаешься.
Остановись! Пока есть чем притормозить.
и есть ли вообще святое в этой стране, уважаемый Семен Семенович?
Я вот скоро про Павлика Морозова напишу. Вы ведь его папашу защищать будете?
Там и посмотрим: кто святой, а кто - пособник бандитов.
Можете пока готовиться. Литературку почитайте... Мнения "разоблачителей" обобщите... Чтоб сразу! Обухом!
И вообще, уважаемый семен семенович. чего Вы так разгорячились? Вырвали мою фразу о Матросове из контекста, и на основании этого злодеем меня каким-то выставляете
Можете еще героев-молодогвардейцев вспомнить
Посему, успокойтесь и не доводите до греха! Ваши "фразы" никто ниоткуда не выдёргивает! Как написали, так и читаем. Имейте порядочность признавать свои ошибки!
Ваши "фразы" никто ниоткуда не выдёргивает! Как написали, так и читаем. Имейте порядочность признавать свои ошибки! "насчет фразы - я бы убрал, только из уважения к Вам, но функции правки текста сообщение нет у меня. Так что прошу принять мои извинения, если лично Вас эта фраза оскорбляет. "http://www.banki.ru/blog/Vlad3256/4281.php#comments
Полностью согласен с Семен Семёнычем.
И по отношению к лже-искателям правды вообще, и по конкретному примеру со словами Владимира в отношении Александра Матросова в частности.