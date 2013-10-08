Наш долг перед Героями

Прошло время благодарной памяти потомков…Уходит в небытие «Никто не забыт и ничто не забыто» иАлекса́ндр Матве́евич Матро́сов, родился 5 февраля 1924 в г. Екатеринославе, погиб 27 февраля 1943 возле деревни Чернушки (сейчас Псковская область) — Герой Советского Союза (19.06.1943), красноармеец, стрелок-автоматчик 2-го отдельного батальона 91-й отдельной Сибирской добровольческой бригады имени И. В. Сталина 6-го Сталинского Сибирского добровольческого стрелкового корпуса 22-й армии Калининского фронта, член ВЛКСМ. Известен благодаря подвигу самопожертвования, когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. Его подвиг широко освещался в газетах, журналах, литературе, кино иНа войне, подвиг – это мужская работа, а самопожертвование – проявление пика душевного порыва. И когда воин бросался грудью на амбразуру - это, конечно же, подвиг и самопожертвование одновременно, что бы ни говорили ниспровергатели патриотизма.Любой, таковы уж законы истории.Вот только. Миф лишь в том, что Матросов был первым.Первым в истории Великой Отечественной самопожертвование совершил, как и подобает коммунисту, 24-летний Александр Панкратов, младший политрук танкового батальона. Произошло это 24 августа, спустя два месяца после начала войны - в бою близ Великого Новгорода.Через месяц после Панкратова, 22 сентября 1941 года под селом Прилуки в Ярославской области закрыл амбразуру Александр Мясников из 4-й бригады морской пехоты. Спустя два дня в бою на Валдае девятнадцатилетний рядовой Николай Сосновский. А в декабре 1941-го их подвиг повторили пятеро воинов на разных участках фронта, в основном, под Москвой.Подвиг Матросова – это реальность, которую не опровергают даже скептики от истории. Другое дело, что именно этот случай стал таким знаменитым и был превращен в символ мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине, ведь в феврале 1943-го в преддверии начала коренного разгрома Саша Матросов, девятнадцатилетний паренек, даже не знал о самопожертвовании политрука Панкратова. Но он совершил то, что останется жить в веках.«вокруг, да около Матросова», существует достаточное число мифов. Главным мифом «разоблачителей» является тот, что более половины совершивших подвиг – штрафники. Да, действительно, амбразуры ДОТов своими телами закрывали и штрафники. Вот только было их не половина, а всего …два. Некоторые исследователи с упорной настойчивостью «находят» штрафников даже там, где их не было, и причисляют к ним бойцов и командиров отдельных штурмовых батальонов, не имевших ничего общего со штрафными.Еще немного «сухой» статистики, которая не помешает в работе с «разоблачителями мифов».Из 263, закрывших своим телом амбразуры пулеметно-огневой точки противника, что «привело к прекращению огня и способствовало успешному завершению атаки», семеро, несмотря на тяжелые ранения, остались в живых: младший лейтенант Кочнев Степан Иванович, лейтенант Куликов Степан Устинович, рядовые Майборский Владимир Петрович, Майсурадзе Георгий Васильевич, Оразалинов Сабалак, Райз Товье Хаймович и Удодов Александр Абрамович. Высокого звания Героя Советского Союза было удостоено 149 человек – трое из них - Майборский, Майсурадзе и Удодов без приставки «посмертно». Орденами за проявленное мужество и героизм было награждено 56 человек, из них Райз орденом Славы 3-й степени, остальные - посмертно. Медалями «За отвагу» было награждено 28, из них 25 посмертно, а Кочнев, Куликов и Оразалинов – живыми. Остальные тридцать наград не получили.разоблачителей мифов –нашего времени, отсутствие патриотизма в умах большинства «электората».Как результат:«Мемориал имени Александра Матросова» у деревни Чернушки в 2007 году подвергся вандальскому разрушению. Можно ли назвать людьми этих неизвестных подонков, покусившихся из-за куска меди на святое? Хотим мы того или нет, но это нельзя рассматривать только с чисто криминалистической точки зрения. Ведь осквернили святые чувства миллионов людей. Не уберегли памятник, можем потерять и память…P.S. Заметка подготовлена по материалам открытых источников, доступных любому Гражданину.