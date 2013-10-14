Самая большая ложь ХХI века

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цитата со статистикой

Даю честное слово, если кто-нибудь найдётпо маркетингу (рекламе и проч.)написал, что именно так нужно начинать общение с Клиентом, тому я лично …, сам … , без сопровождающего ансамбля …, исполню стоя на одном колене ораторию «Хвала тебе, хвала»!Куда не позвонишь сегодня – всегда и везде эта фраза! "Звонок... очень важен ..." Тьфу! Кто только её придумал?Еще вопрос: как она звучит в англоязычных компаниях?Или там люди другого «покроя»? Им не нужно говорить про важность их звонка?Честно говоря, я не знаю «как у них, за границей». Я у нас наслушался не меньше вашего! И. Потому что дилетанты «рулят». Профессионалов в данном бизнесе мало, да и тех «заклевали».Поэтому и слышится изо всех телефонов: оставайтесь на линии, оставайтесь на линии…Хочется иногда добавить: и не забывайте своевременно принимать пищу!Сегодня я не буду анализировать и разоблачать.Просто процитирую некоторые реплики из Интернета.«……»И в заключении!»