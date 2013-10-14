Самая большая ложь ХХI века

"Ваш звонок очень важен для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии и дождитесь ответа оператора"
Даю честное слово, если кто-нибудь найдёт КТО и в КАКОМ УЧЕБНИКЕ по маркетингу (рекламе и проч.) первый написал, что именно так нужно начинать общение с Клиентом, тому я лично …, сам … , без сопровождающего ансамбля …, исполню стоя на одном колене ораторию «Хвала тебе, хвала»!
Куда не позвонишь сегодня – всегда и везде эта фраза! "Звонок... очень важен ..." Тьфу! Кто только её придумал?
Еще вопрос: как она звучит в англоязычных компаниях?
Или там люди другого «покроя»? Им не нужно говорить про важность их звонка?
Честно говоря, я не знаю «как у них, за границей». Я у нас наслушался не меньше вашего! И даже знаю почему это происходит. Потому что дилетанты «рулят». Профессионалов в данном бизнесе мало, да и тех «заклевали».
Поэтому и слышится изо всех телефонов: оставайтесь на линии, оставайтесь на линии…
Хочется иногда добавить: и не забывайте своевременно принимать пищу!
Сегодня я не буду анализировать и разоблачать. НАДОЕЛО! Просто процитирую некоторые реплики из Интернета.
Раз:
«Вчера компанией бухали! звонок в домофон! я уже пьяненький беру трубку и говорю "вы позвонили в квартиру №68, ваш звонок очень важен для нас, пожалуйста оставайтесь на линии и дождитесь ответа оператора" там-пам-пам парам пам-пам-пам там-пам-пам тара-та-та-та-та (на мотив ай джаст кол)
в ответ услышал только истерический смех друга))))))
Через минут 15 снова звонок в домофон! я отвечаю )))) "вы позвонили в квартиру №68, если вы хотите поговорить с хозяевами квартиры - нажмите 1, если хотите пройти в подъезд - нажмите 2, если хотите нагадить в лифте - нажмите 3, пиииииииииииии»
Два:
«… пусть те, кто придумал эту систему обслуживания абонентов горят в аду.
Если вы хотите попасть в отдел сжигания на кострах - нажмите один если вам нужно связаться со специалистом по поддержке оптимальной температуры в кипящем котле - нажмите два если хотите узнать ваш тарифный план и сколько дней гореть еще синим пламенем - нажмите три.
Пожалуйста, оставайтесь на линии, ваши страдания очень важны для нас!
Извините, все операторы заняты, ваше искупление грехов откладывается. Пройдите еще раз все круги ада, перезвонив позже. Мы всегда к вашим услугам…»
Три:
Четыре:
«Если мой звонок так важен, почему об этом мне сообщает бот, а не живой человек? Неужто, вам не хватает денег/мозгов для того, что бы посадить на телефон живых операторов? Кто вообще засеивает вам мозги калом, мол автоответчики экономят деньги компании? Кто впаривает вам сайты, нарушающие поисковые лицензии? Товарищи бизнесмены! Гаспада продавцы! Вам на MBA и прочих коучингах не объясняют разве, что сервис — это скорость? Если вы можете дать клиенту счастье — сделайте это быстро.
А то что вы можете, я не сомневаюсь. Хватило же у вас мозгов нанять умницу-Дашу, которая быстро отвечает на вопросы. Так зачем вы ставите между мною и Дашей автоответчик? Возьмите его в свои мозолистые руки и разбейте им голову тем придуркам, которые впарили вам … (удалено Семен Семенычем по этическим соображениям). И посадите рядом с умницей Дашей еще одну такую же умницу Машу и будет вам и мне быстрое счастье!»
И в заключении цитата со статистикой:
«Наконец-то в отрытую клиенты (61,6%) заявили о невозможности слушать эту идиотскую фразу - упоминание о важности звонка для компании. Мало того, что она есть поголовно во всех КЦ, так еще ее вставляют, когда время ожидания составляет и 10, и 15 и 20 минут. Если звонок важен, так ликвидируй очередь, а если нет – к чему лицемерить!»
Комментарии 102
Поэтому и сотрудники контактных центров ценны, высокооплачиваемы и большие профессионалы.
На мой взгляд, это первопричина (низкая оплата труда и прием на работу людей даже без высшего образования) ужасного обслуживания у нас, огромной текучки кадров и соответствующего отношения к этим кадрам работодателя и клиентов.
Когда клиенты по каждому поводу звонят, вместо того, чтобы в элементарном вопросе разобраться самостоятельно, создавая очередь, не изменится картина. Только рубль у нас может научить людей думать.
Если я не ошибаюсь, у наших авиакомпаний есть (Аэрофлот вроде) право выбора. Получить бесплатную консультацию или совершить платный звонок. Сама не практиковала, но думается, что это совсем не плохая идея для решения проблемы.
Не встречал. Если есть возможность - сообщите где можно "потестировать".
Во всем остальном - практически НЕсогласен: "высокооплачиваемость" сотрудников КЦ "у них" и у нас одинакова. Это не вызывает сомнения. Такая специфика бизнеса: организаторы оплачиваются достойно, операторы, супервайзеры и проч. - по остаточному принципу. Поэтому (как я писал выше) профессионалов ( у нас) практически не осталось. Сокращают при первой возможности. Увы.
Для самообслуживания себя самим клиентом все доступно, есть официальные сайты, где можно найти все необходимое... И пр. зачем названивать ожидая в очереди по 30 минут, когда за 5 минут можно найти ответ на свой вопрос?
"Протестирую", отпишусь
Вынос КЦ в регионы действительно обусловлен в первую очередь желанием экономить на зарплатах. Здесь Россия ничуть не оригинальничает. Так везде.
Уровень клиентского обслуживания, в данном случае, связан с удалённостью только частично.
Вы ведь не станете оспаривать, что многие КЦ находящиеся в Москве, работают ниже плинтуса.
Можно (поверьте) обеспечить требуемый уровень обслуживания и с помощью удаленных подразделений. Другое дело, что Специалистов-профессионалов ГОНЯТ! Даже в Москве. Что там говорить про регионы?
Платные консультации у них точно были, года 3-4 назад. Телефон для платных консультаций был отдельный, т.е. не маршрутизация из общего меню.
Почитала на сайтах компаний, котроые окзывают услуги по организации КЦ, про платные речь идет, но подробного, к сожалению, ничего. Стоимость звонка заявлена до 60 руб за минуту (не актуальные цифры).
Я, как человек, ценящий свое время, при острой необходимости возможностью "право выбора" бы пользовалась.
Отдельный платный телефон - это возможно. Учёт никогда не вёл, поэтому не могу сказать меньше или больше стало таких услуг.
А вот переход из бесплатного режима в платный я бы протестировал.
Это во-первых а во-вторых извините если я заказал, заключил договор то это обязанность компании разъяснять и предоставлять информацию о продуктах компании (читаем закон о защите прав потребителей ст. 10) а тем более решать проблемы которые возникают у клиентов в связи с гарантийным обслуживанием и обязанность компании это производить бесплатно для клиентов так-как они уже заплатили компании и в цену уже заложена стоимость обслуживания и зарплаты тех самых операторов которые не только безграмотны в вопросах по которым консультируют но и нет желания что-то делать лишь бы повесить трубку. а компаниям такие бездари только на руку так-как не надо нечего делать ну а если будет дотошный клиент то в крайнем случае создаст претензию на неродивого сотрудника и окажется опять-таки в плюсе потому что полагающую премию не выдаст и тем самым сэкономит опять деньги. и посмотрите служебные инструкции где операторы априори должны по некоторым вопросам откровенно врать либо нарушать закон и их-же за это потом и наказывают. так кто нормальный туда пойдет работать (выводы делайте сами) а учитывая что премия больше чем сама зарплата вот они и несут откровенный зачастую бред. я это прекрасно знаю так-как очень часто приходиться общаться с этими менеджеройдами (как сказал Задорнов) поэтому не несите бред а по вашем словам за границей вопрос решают не из-за того что звонок платный для клиента (оператору без разницы каким образом поступает ему звонок) а из-за того что если проконсультирует некорректно тогда клиент засудит и его и кампанию и будут долго расплачиваться за свои ошибки
Ната, конечно, не во всём права, но она не тот самый оператор, "который не только безграмотен в вопросах по которым консультирет"
А про "служебные инструкции где операторы априори должны по некоторым вопросам откровенно врать либо нарушать закон" вы хорошо написали. Я, например, таких не встречал. Инструкций естественно.
Кроме того, заменить смеситель без специальных просмотров видео, могу легко, раз уж такая необходимость возникнет. И даже знаю, каким ключом нужно воспользоваться. Заболеваю я, к счастью, редко, а на случай заболеваний, я не сижу к врачу, так как у меня есть страховка, за которую также заплачено.
В цену услуги все заложено, это несомненно. Как ее не обзови, за нее клиент платит. Поставщику ничего не мешает в договор и тарифы внести соответсвующие изменения, что никак права клиента не нарушит.
Повторюсь, как потребитель услуг, банковских, услуги связи и иных, я готова платить отдельные деньги за быстрый, четкий, качественный ответ. Чем потратить 40 минут, а то и два часа на бесплатный звонок, который не факт, что решит твою проблему. А потом еще потратить половину дня на визит в офис компании, для решения все той же проблемы.
Никто не говорит, что Вы дважды должны платить. Речь идет о возможности выбора, не хотите, не платите.
Как я писала выше, будущее за дистанционным обслуживанием, потому что никто как раз ходить то не хочет, в чем, я вижу, Вы солидарны, со мной.
Проблема в другом на текущее время состоит. Наше законодательство не позволяет во многих случаях не ходить, поскольку требуется личное присутствие клиента и документальное оформление за семью печатями.
Но наш законодатель не дремлет (быть может, отдельные экземпляры за пультом ГД, не исключаю). Так или иначе, предпринимаются все попытки к упрощению и документооборота и других не менее важных вещей. Более того, если речь идет о банковской услуге, как раз банковское сообщество в этом особенно заинтересовано.
Вспомните, кто недавно был президентом у нас. Так УК РФ подвергся изменениям вдоль и поперек
Не исключено, что владыкой Вся Руси станет интересующийся финансами деятель и законотворчество закипит в нужной Вам области.
Есть тут на портале блогеры, что политикой увлекаются в большей степени, чем я, они лучше Вам поведают о том, что будет с государством, если к власти придет «такой Владыка».
Я здесь выразила свое мнение касательно данной проблемы в более глобальном смысле.
Мое мнение и не должно совпадать с Вашим.
Я как раз против того, что «Есть два мнения, мое и не правильное».
Полагаю и Семен Семенычу интересны разные мнения.
Лучше Семен Семеныч подумает о следующей теме! Учитывая ваш (вполне плодотворный) спор.
Никогда не соглашусь с тем, что "клиент САМ НЕ УДОСУЖИЛСЯ"
Если бы все Клиенты "удосуживались" отпала бы необходимость всякой (не только по телефону) помощи и консультаций.
Всю информацию ни операторы, ни кто другой знать не могут. Для этого специально создаются различные информационно-справочные системы (базы знаний, внутренние сайты и проч.), которые являются НЕОТЪЕМЛЕМОЙ частью нормального КЦ. Где их нет - "операторы не знают и найти не могут".
"правление банков всячески старается скрыть точную информацию от конечного потребителя"
Не везде, но бывает. Рекомендую почитать мою заметку о Г-банках "Небольшое исследование непрофессионала в двух частях, с прологом и эпилогом"
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3417.php
По обсуждаемому вопросу - часть первая "С точки зрения клиента"
"считаю,что всем(банкам) необходимо налаживать процесс поиска информации не только в КЦ"
Вот здесь я с вами абсолютно согласен. ИСС должна быть! И ею должны пользоваться не только операторы КЦ!
ЗЫ мойте руки перед едой и после
Руки мою. Перед и ... зад
У нас в девятом классе была профориентация. Для девочек была телефония. Мы потом месяц или не помню сколько работали на «09» на Новом Арбате. А поскольку школа была спец, к девятому классу мы уже владели английским языком. И нам давали эти телефонные выражения на английском. Но «Ваш звонок очень важен для нас» там не было. По-моему, так в советское время не говорили?
Там это было бы не к месту. Звонит кто-нибудь узнать номер центральной железнодорожной справочной. Конечно, это очень важно. Нас даже заставляли наизусть такие номера учить. А “hold the line” помню. Но это надо было живьём говорить, если долго телефон ищешь.
Сейчас для меня эта лексика неактуальна. У меня теперь чаще речь идёт про искупление грехов, чтобы не гореть в аду.
А в англоязычной или франкоязычной компании обязательно скажут «Спасибо за ваш звонок». Но обольщаться, что это не лицемерие, не стоит – у НИХ даже улыбаться принято неискренне …
Пусть оно для вас сейчас и не актуально...
Вот уж точно важный звонок
Откуда-таки взялась эта фраза? Кто, всё-таки её придумал?
Среди нас многие работают с рекламщиками и маркетологами. Может быть они помогут найти "корни" этой бессмыслицы?
Звонок, конечно же, очень важен. не сотрудникам КЦ, а верхушке. Надо же им как-то отслеживать косяки и создавать видимость клиентоориентированности...
Только обычные операторы тут совершенно не при чем. Им дали задачу, они ее делают. Кто-то лучше, кто-то хуже.
Как вечный сотрудник различных КЦ я ругаюсь на клиентов за вынос мозга.
Как клиент разных банков я выношу мозг КЦ. Пытаюсь. Еще ни разу не получилось. Видимо попадаю на хороших специалистов)
"Когда клиенты по каждому поводу звонят" - вот представьте себе, 31 декабря, крупный банк. Колл Центр. С выходных вызваны сотрудники, ибо не справляемся. "Очереди" до 40 человек. А знаете, какой самый популярный вопрос был в этот день? Баланс!!!!!!! Вот именно 31 числа с утра пораньше народу приспичило узнавать свой баланс. При этом на заднем фоне слышен рабоче-праздничный гул или резка салатиков. Стоит себе мадама на кухне, оливьешечку нарубает и дозванивается в банк, чтобы спросить, переведут ли ей завтра зряплатку... Угу, первого января....
Очень рад был прочитать у вас, что "обычные операторы тут совершенно не при чем"
Это полностью совпадает с моей позицией.
А про "клиентов, выносящих мозг" мы поговорим в другой раз. Ладно?
Кстати, по поводу англоязычных компаний - спросила подругу, которая живет в Лондоне. У них аналогичная система. Робот, предлагающий "нажмите циферку для такого-то вопроса", потом перевод на оператора, извинение за ожидание, "ё колл из вери инпортант фор ас", ну и обязательно "звонки записываются". Подкинула мне пару мыслей для поиска. Пойду покопаюсь...
Значит "ноги-то растут" "ОТТУДА"? Влияние запада?
Ягодки вызревают тогда, когда после десятиминутного "Ваш звонок крайне важен для нас... все операторы заняты..." разгневанный и уставший клиент вдруг получает "отбивку" в стиле "В настоящий момент линия перегружена. Попробуйте позвонить позднее..." © Ростелеком-Нижний Новгород.
Знаем мы эти "цветочки", знаем. И с "ягодками" тоже приходилось встречаться.
Увы, в КЦ телефонных операторов подход к обслуживанию клиентов аналогичный. Там тоже свои "банкиры", которым ничего не докажешь, потому что гладиолус!
Только я в бизнесе КЦ не первый год. О том, как этот бизнес начинал развиваться и где, я знаю. И про "относительную недавность" его в России - тоже начитался.
(Это "недавно" скоро перевалит на третий десяток лет).
Вот про "ноги" (корни, концы,...) помощи прошу. Сам до сих пор не нашёл.
Может плохо искал?
Ничего более толкового я не встречал!
Вспоминайте нашу родную "09"
"Алло, справочная номер такая-то, слушаю"....
До этого как раз и были "цветочки".
Please stay on the line (Пожалуйста, оставайтесь на линии)
Мы в обсуждениях уже пришли к тому, что у "англичан" тоже звучат похожие фразы. теперь ищем "откуда ноги растут". То есть КТО и ГДЕ первый сказал, что именно так нужно делать.
Не хотите поучаствовать?
Когда спустя полтора часа дозвонился до поддержки своего интернет-провайдера, сказал им: "Здравствуйте! Мой звонок очень важен для вас! Подождите, пожалуйста, вопроса абонента!" - и врубил им Rammsein
Обидно что того Рамштайна слушал обычный оператор, который всё-таки мало в чём виноват.
Хотя с вами я согласен.
Кстати,вспомнился недавний случай.Никак не могла дозвониться в одну компанию и написала им письмо,ответили моментально ,проблему быстро решили.Я для себя это запомнила и если что ,буду только писать. Так что,иногда можно найти выход ,даже менее затратный.
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=5640243
Так там от обратном писали. Обсуждение, кстати сказать, еще продолжается. Можете принять участие.
Значительно раньше у меня была заметка на то, что некоторые банки (якобы) хотят отказаться то применения IVR в пользу "живых" операторов http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/3676.php
Там (не у меня, а в первоисточнике) сплошное лицемерие!
Вы про какую статью? Ссылку дадите?
Вы там говорите о сложностях с профессионалами и для профессионалов.Тоже,вполне общие проблемы. И тогда удивляться не приходится.
Только его применяют единицы.
Вы, я уверен, слышали фразу: забудь то, чему тебя учили раньше, здесь мы будем тебя учить заново.
Фраза достаточно избитая. И вариантов у неё много разных. Смысл один - как Я скажу, так и будешь делать! а то чему тебя учили (в школе, в институте, на предыдущей работе, ...) забудь.
Это если приходишь на новое место.
В бизнесе коллцентростроения (я этот термин сам придумал - не придирайтесь) имеет место тот же процесс, только не ты приходишь, а к тебе приводят нового Фюрера (босса, топ-менеджера и проч.), который с тем опытом, что накопил ты и другие считаться не будет (не хочет, не считает нужным, ...).
У него только 2 варианта:
- или делай как я говорю,
- или "мавр сделал своё дело, мавр должен уйти"
Вы лично, что выберете?
Да,увы в бизнесе ,не только "коллцентростроения" ,как я понимаю ,так бывает часто. Поэтому я лично много лет назад выбрала карьеру домохозяйки. Не всем этот вариант подходит ,но зато ,никаких боссов .
Тем, что при вашей "профессии" вы на Банки.ру заглядываете...
Ну а потом,просто интересно бывает.
но мы-то живым в России...
У нас в стране домохозяйки, потому и пишутся в кавычках, что профессией не считаются.
И на обсуждении банковских тем не присутствуют.
Я очень доволен, что среди моих читателей (постоянных) присутствует такой человек, как ВЫ. Мне очень нравится общаться с вами. Заглядывайте почаще.
Я не сожалею, я желаю вашему мужу стать олигархом. Тогда у вас появится возможность значительно чаще участвовать в обсуждениях. И, может быть, приобрести свой, собственный банк, где вы реализуете всё то, что здесь предлагается.
...на радость всем нам!
@.
ОЮ - это Олег Юрьевич? Почему "велосипедист"? А не "пивовар"?
Хобби у него такое
@.
Честно говоря, ОЮ мне обсуждать как-то не с руки. Кроме того, что я написал выше ("Бывший пивовар Тиньков создал банк, который сегодня развивается быстрее остальных") я могу добавить максимум 2 вещи:
1. Его банк в корне отличается от всего того, что было в банковском бизнесе до появления ТКС.
2. именно поэтому (см.п1) всё что он делает подвергается критике, насмешкам, зависти и проч.
"А Васька слушает да ест" (из басни Крылова)
Это в чем-то даже забавно. Потому что те самые нетривиальные грабли - они новы как для банка, так и для его клиентов. В том числе и для вдумчивой их части. Но! при этом нельзя совсем расслабляться и исходить во всех поступках и решениях из того, что такое никто, нигде и никогда не делал. Когда порется откровенная чепуха (свежий пример из того, что стало публичным достоянием - тотализаторы в качестве "призовой" категории), приходится таки рекомендовать заглянуть в буквари. И такие проколы в общем-то позволяют ставить под сомнения некоторые из прогрессивных свойств банка, на которые он очень хотел бы претендовать.
@.
Кстати я тоже могу сказать, что в продвинутых контактных центрах (не call-центрах, а контактных)
на письменные обращения по эл.почте отвечают те же операторы, что и по телефону.
Но для этого одной аппаратуры не достаточно, тут еще грамотная организация процесса нужна!
Только вот не у всех Это есть.
Я знаю много примеров, когда подобные обращения попадают не в КЦ, а сотрудникам, которые не только "ни сном, ни духом", но и даже не предупреждены, что нужно Это читать и (о боже!) отвечать...
Из неё потом Семен Семенович заметочку полезную "состряпает"
Это у кого такие жестокости?
Вот поэтому я и люблю звонить в службу поддержки своего провайдера. Мне не говорят, что мой звонок очень важен, но при этом сообщают, что мой порядковый номер в очереди такой-то. Тобишь не "через 5 минут", а именно "ваш номер 5. оставайтесь пожалуйста на линии". И именно этот факт в случае поломок дает мне знать, что если передо мной еще человек 10 (маленький город), значит проблемка глобального уровня и ее уже решают, а не лично у меня сетка отвалилась.
А по основному САБЖу - продолжаю терзать поисковики. Жадничают, ничего не выдают(
Увы, отделить зерна от плевел способны не все. Большинство руководителей просто-напросто не удосуживаются прислушиваться. До их "колокольни" не докричаться.
Ой! А поисковики в последнее время становятся всё ленивее и ленивее норовят соц.сети подсунуть или что-то из просмотренного.