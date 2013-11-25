Откуда берётся стресоустойчивость оператора КЦ

Первый ответ моим читателям будет такой

Устойчивость оператора КЦ к различным, в том числе и умышленно созданным, конфликтным ситуациям уже отмечалась мною в предыдущих заметках. Например, в «У моих постоянных читателей (моё почтение!) появились вопросы.Откуда она, эта устойчивость берётся? Чем достигается? Кто обязан её развивать (воспитывать, растить,…)?В моём первом КЦ однажды взяли сотрудника со специальным образованием, который с самого начала принялся тестировать новых операторов. В том числе на устойчивость к определенным экстремальным событиям. Надо отдать долг справедливости – потребность в этом действительно была. Но эффекта от такой предварительной проверки НЕ БЫЛО. Потому, что абсолютное большинство кандидатов не проходило по установленным критериям отбора.С тех пор я нигде не встречал подобной процедуры, а там где имел возможность задавать правила набора, всегда оговаривал необходимую обязательность обучения ЭТОМУ.. Во всяком случае не на позицию «оператор КЦ». Предполагаю, что и в космонавты, водолазы, альпинисты и проч. тоже не отбирают по этим качествам, а воспитывают их.Увы! В наше время, в наших банках (и не только банках)мягко говоря. Где-то его практически нет, где-то присутствует чисто формально. Мне достаточно часто приходилось слышать из уст совсем даже не рядовых сотрудников нечто похожее на фразу: «!»Подозреваю, что эти горе-руководители поступают так стараясь скрыть свою собственную слабую подготовку. Особенно в методическом плане.Но такой подход к обучению есть! И говорить, что такого не бывает могут только малоопытные сотрудники.У меня другая позиция.Как на начальном этапе, так и в последующем!Не смотря на экстренные задачи по должности, я всегда и везде выстраивал систему обучения, которая предполагала начальное обучение и текущее.Если возвращаться к главному вопросу заметки – стрессоустойчивости операторов, то на начальном этапе обучения новичков практически прорабатывались такие направления как:- Понимание того, что вызывает у людей агрессию.- Как построить разговор таким образом, чтобы он был наиболее конструктивным и эффективным.- Как расположить конфликтного клиента к себе, а сложного клиента превратить в союзника.Сюда же можно отнести практические занятия на такие темы как:- Навыки владения голосом в конфликтной ситуации.- Позитивность речи, слова и фразы, вызывающие положительную и негативную реакцию.- Навыки телефонного этикета и культуры речи.Только после этого и в обязательном порядке все операторы независимо от специфики бизнеса и особенностей конкретного КЦ должны быть обучены основам ПРОДАЖ:- этапы продаж,- работа с возражениями,- аргументы на конкретные возраженияи т.д. в соответствии с конкретным бизнесом и продуктовой линейкой.Те, кто захочет сэкономить на времени обучения операторов, сократив этот раздел, столкнётся с повышенной нервозностью необученных продажам сотрудников. Что в первую очередь определяет вероятность возникновения конфликта.После обучения основам продаж правильным будет вернуться к стрессоустойчивости и потренироваться Технике регуляции эмоционального напряжения, возникшего в процессе общения. То есть научить операторов нескольким практическим приёмам личного снятия напряжения после трудного (конфликтного) разговора.! Восклицательный знак.Регулярность определяется опять-таки спецификой бизнеса: где раз в месяц, где – раз в квартал. В этом текущем обучении всегда должны быть предусмотрены регулярные практические занятия по следующим темам:- Практические ошибки операторов при телефонных конфликтах с клиентами.- Разбор конфликтных ситуаций из реальной практики.- Навыки снижения эмоционального напряжения (как в конфликтной ситуации оставаться спокойным, как успокоить разгневанного клиента, как говорить с клиентом, который перебивает и "не хочет ничего слышать", как "вернуть клиента в тему разговора", как отвечать на оскорбления клиента, как правильно говорить "нет" и т.п.).- Техники регуляции эмоционального напряжения, возникшего в процессе общения.И так далее, и тому подобное.Хотелось бы всему этому научить операторов сразу, при первичном обучении. Но мы же не в школе! Нам никто не даст на учёбу столько времени, сколько бы нам хотелось! Поэтому – практике учимся вместе с работой: регулярно и планово., чтобы люди, занимающиеся планированием обучения и его проведением, не просто имели представления, а твердо знали все ответы на следующие вопросы:- Факторы, которые снижают и которые повышают напряжение в конфликтных ситуациях при обслуживании клиентов вашего конкретного бизнеса.- Виды «ваших» конфликтогенов.- Основные правила и алгоритмы работы сотрудников Call-центра по разрешению конфликтных ситуаций.Если этого нет – начинать обучение нельзя! Нужно разработать соответствующие материалы и документы.