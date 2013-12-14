Как call-центр хвостом стал

Так уж у меня повелось: смотреть в свободные минуты новости о call-центрах.Вчерашняя новость, размещенная на известном сайте гуру колцентростроения «объединяющем профессиналов КЦ» была такой (извините, но "рожицы" я сам вставлял - не удержался):» бла-бла-бла … Дальше не интересно.И я бы «прошёл» мимо. Не стал бы отвлекать ваше внимание. Но …В другом месте, уже на новостном портале, я увидел как ту же информацию преподносят другие.. (Стыдно за сайт колцентростроения ...«……»Чувствуете разницу? «» и «Я не только не думаю. Я просто уверен, что «рядовой» сотрудник КЦ авиакомпании совершенно правильно доводил до пассажиров информацию, которой его снабдили соответствующие начальники. Которые в свою очередь, прежде чем «» научили своих операторов говорить неверную информацию, её (информацию) проверили и под ней подписались.Все мы привыкли к тому, что виноват всегда самый беззащитный:- в связи - телефонист,- на железной дороге - стрелочник,- в армии – рядовой Пупкин, но никак не Сердюков и не его зам по расквартированию.» - Многие знают эту русскую народную мудрость! Жаль не все знают, что это только начало пословицы. Хоть весьма "успешно" применяют!А окончание пословицы гласит:" ...!!