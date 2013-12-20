Чего НЕ ДОЛЖНО был в Call-центре

Предисловие.

Всё нижеизложенное - не моё! Мне искренне жаль автора. И вы прочитаете далее почему.



Я даже не смог сохранить окончание этого повествования - настолько омерзительное впечатление оставляют эмоции человека, прошедшего через ЭТО. Не раскрывая его имени, я так же скрою и название компании, которой принадлежит описанный КЦ. Вместо названия будет ***. Так же как и не совсем этичные эпитеты, примененные автором.

Мои и ваши эмоции - потом.



***. Будни синих пионеров



Работа в коллцентре *** на улице *** (и, как я догадываюсь, на любой другой улице) - неквалифицированный и не самый простой труд. Более того, это труд, организованный через з***цу, и через ту же з***цу оплачиваемый. В принципе, внутренний голос начал работать уже на собеседовании, когда стало понятно, что особых знаний не требуется, всему научат на месте и очень легко возьмут, особо не расспрашивая про опыт прошлой работы, коего у меня имеется немало.



Такая подработка, быть может, хороша для очень бедных студентов: среди операторов *** их подавляющее большинство. Есть там и люди постарше, в основном, это начальство, редко когда это рядовые "бойцы". Что касается рядовых старше двадцати пяти или тридцати лет, как мне кажется, это люди, не нашедшие себя в нормальной работе - либо люди, которым просто нужно себя куда-то деть, а с деньгами и прочим проблемы нет. Подвид развлечения, который я считаю сомнительным.



Надо сказать, что с самого начала попытка работы там была ошибкой, "залётом не туда". Единственное, что до меня дошло это не совсем сразу, а через пару недель, когда двигать назад было поздновато: не хотел терять ту мелочь, которую уже заработал по прошествии времени. Не то положение у меня пока сейчас, чтобы просто так дарить работодателю своё время.



Обстановка в целом.



В общих чертах по ощущениям: это какое-то совершенно дикое смешение "французского с нижегородским". Неудачная попытка перенять западный стиль работы путём добавления определённых элементов в один из дурных вариантов россиянской действительности, иными словами.



Итак, из "дурного россиянского". Обшарпанные стены. Тёмные, плохо освещённые коридоры, слегка напоминающие игру "DOOM", не хватает только дробовика и манкубусов. Здание не знало ремонта как минимум лет тридцать. Вход строго по паспортам, работает железнейшая пропускная система, как будто это не задрипанная жалкая контора, а секретная физическая лаборатория "Black Mesa".



Вонючая, пропахшая человеческим потом и бог его знает чем ещё раздевалка, по структуре сходная со школьной: вещи развешиваются по крючкам на четырёх стенах, обувь расставляется по деревянным стелажам посреди комнаты. Там переодеваются и мужчины, и женщины. Типа, равенство, демократия и всё такое. Для особо стеснительных предусмотрена одна-единственная кабинка, наподобие тех, что бывают в магазинах одежды. В принципе, ничего страшного, но наплевательское отношение к сотруднику проявляется уже в самом начале. Театр начинается с вешалки. В случае с *** могу сказать, что начало это хреновое.



Операционный зал примерно на шестьдесят компьютеров. Огромное, душное помещение с плохой вентиляцией, безумная жара. Откровенно тормозные, старые уже машины. Глючный софт. Грязный, пыльный ковролин на полу. Шум людских голосов, выкрикивающих адреса и телефоны. Изредка - откровенный ор, поскольку, чего греха таить, отдельные абоненты непроходимо глухи или тупы, а нервы у операторов не железные. Равно как и отдельные операторы могут быть непроходимо тупы.



В этом аду людям предлагают работать.



Дресс-код, ограничения и прочее "корпоративное" бескультурье.



Операторы, координаторы и мелкие надсмотрщики над ними, коих называют "супервайзерами", при всём при этом должны ещё и соблюдать определённую форму одежды. Для операторов это обязательно белая рубашка, тёмные штаны и СИНИЙ ГАЛСТУК. Как пионерский. Ей-богу, не шучу. Каждому оператору, координатору и "супервайзеру" выдают электронный пропуск, который открывает определённое количество дверей и турникетов. Пропуск прямоугольный, на верёвочке, вешается на шею. Взрослые, повидавшие разного люди там ходят в синих пионерских галстуках, белых рубашках и с этой фигнёй на груди. Когда варишься там, вроде бы ничего, но вообще-то это цирк на конной тяге.



У "супервайзеров" примерно та же одежка, только галстуки не сине-пионэрские, а красные, полосообразные. По одежде в этой конторе сразу можно определить, что за сотрудник перед тобой. Вероятно, для идентификации этот цирк и был введён, иного объяснения я не нашёл. Если там перед тобой человек одет как-то более неформально, без белых рубашек, галстуков и прочего, то одно из двух: либо перед тобой кто-то из самых-самых "главнюков", либо айтишник.



Ограничения, на самом деле, очень жёсткие. Начнём с турникетов, которые там практически повсюду. После того, как вы переоделись в тёмные штаны и белую рубашку со сменной обувью, вы заходите на пункт охраны операционного зала. Охраннику сдаёте выключенную мобилу - почему-то мобильным телефоном пользоваться нельзя, пока в зале. Тот же охранник, если у вас с тобой какая-то сумка, прошаривает её всю на предмет запрещённых вещей: портативных компьютеров, флешек и т.д. Прошаривают, кстати, не очень тщательно,

обвести вокруг носа не такая уж большая проблема. Поэтому многие ходят с мобилами, только пользуются ими тайком. Вы сдаёте мобилу, кладёте её в специальный прозрачный конверт, вам выдают синий пионэрский галстук и именную табличку-пропускалку на шею.



Официально, работа начинается в девять часов. Турникет фиксирует время прихода на место по пропуску. Минута позже девяти считается опозданием, и на трудовое законодательство электронному болвану наплевать. Опоздания влекут за собой штрафы с тех копеек, которые там платят. Как пример: я, который практически никогда никуда не опаздывал, как неожиданно выяснилось, ТАМ опаздывал раз десять. Плюс минута - и всё, привет, вы опоздун, вы недополучите пару копеечек.



Короче. Пацаны там нехило экономят на мелочах.



Далее. Встать с операторского места можно только с разрешения надсмотрщика. Варианта два: либо дозвониться ему, либо кинуть запрос в безумно глючной корпоративной программе. Самовольный подъём расценивается как нарушение, и в общем-то, чреват штрафом. Перерыв на обед там составляет двадцать минут. Полноценная рабочая смена - то, с чего начинаются деньги для поддержания брюха и штанов -

равна двенадцати часам, я работал по режиму с девяти утра до девяти вечера, два через два (пять дней подряд я бы не сдюжил, сто пудов).



Там есть люди, которые работают во всём в этом ГОДАМИ. До сих пор не понимаю корней этого феномена. Чуть больше месяца стало моим пределом.