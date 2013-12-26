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Вы за большевиков али за коммунистов?

26.12.2013 20:09 10 1 581 просмотр
Актёр Борис Чирков в эпохальном советском фильме «Чапаев» сыграл маленькую эпизодическую роль - крестьянина. Всего две фразы. Первую я вынес в заголовок. Вторую переделаю под суть заметки:
Куды нынешнему ИП-шнику податься?

Заметка будет не про людей, занимающихся индивидуальным предпринимательством, и даже не про то, что им приходится преодолевать. Из года в год…

Почему именно ИП-шникам? Спросите. Действительно – не только им трудно.
Да просто письмо получил. От читателя. Вот и взял его за основу.

Для начала поглядим на наиболее (здесь) понятное банковское направление.
О том, что деньги юр.лиц «пропадают» при отзыве лицензии очередного банка «догадались» только-только. Задумались об их страховании. До этого года вроде бы незачем было…
smile:-x
В какую там очередь юридические лица получают свои деньги при банкротстве? В третью? Считайте, что малый бизнес – в последнюю. А нужны то они в первую!
ИП-шник не магнат какой, чтобы по разным банкам счета свои разбрасывать. Есть рядом банк? Удобен? Лишнего не требует?
И слава богу! Хвала аллаху! Хайна Кришне!
Поступления по безналичной оплате – сюда. Оплата услуг (аренда, свет и проч.) – отсюда. Опять-таки зарплата сотрудникам, если не в конвертах…

А тут – бац! Деятельность банка приостановлена. Счета заморожены.

Куды бедному крестьянину податься? Распродаваться? И на панель?



Кто там у нас о мелком бизнесе заботиться должон? Ассоциация мелкого и среднего бизнеса? РАРМСП кажется? Привет вам, ребята! Чё сделали за последние годы? Улучшения есть какие? Отчитайтесь!
А еще лучше (зачем нам ваши отчёты?) прокомментируйте эмоции «бедного крестьянина».
Цитата:
«Российская налоговая действительность становится по-настоящему кафкианской. (То есть мрачной, угнетающей, наполненной иррациональностью и абсурдом. См.самый какой ни на есть толковый словарь- вставка ССГ). Законодатель решил добить малый бизнес совсем? Если добить не получиться, то свести с ума?
Рассчет ЕНВД и взносов в пенсионный фонд для индивидуальных предпринимателей (ИП) в 2014 - это что-то то ли из "Процесса", то ли из "Замка". Например, размер пенсионки(считается за год) и зависит от вмененного дохода, при этом существует вычет из ЕНВД(считается за квартал) за… счет пенсионки, но только если взнос выплачен в налоговый период. То есть, что бы применить вычет, ИП-шник уже в первом квартале должен знать какой у него будет доход до конца года.Чтобы посчитать сколько платить пенсионному фонду и сколько всех налогов в первом квартале. Вот такой вмененно-пенсионный уроборос» (змей, кусающий себя за хвост – вставка ССГ).



Что нам по этому поводу говорят специалисты например с викиклерка:
"Таким образом, индивидуальные предприниматели, которые не ведут деятельность и не сдают налоговую отчетность, после 15 июня 2015 года будут получать требования об уплате взносов в размере 138 627, 84 руб." Для сравнения сейчас ведущий деятельность ИП платит чуть меньше 36000, а в прошлом году платил 17000".
Какие еще есть варианты? Патентная система может показаться разумной, пока не познакомишься со стоимостью патентов. Например, патент на объект розничной торговли в Москве в 2013 году стоил от 120 до 180 тысяч.... не слабенькое такое торговое место...

Я уже не говорю о том, что система меняется каждый год, реально каждый год. Как они успевают понять, насколько она хорошо или плохо работает, если никто, включая госорганы, еще не освоил толком предыдущую, а уже принята следующая...

Сам собой напрашивается вопрос: кто это все придумывает и принимает? Кто оценивает результаты? Безумный шляпник и мартовский заяц? Или может кого-то из особенно злопамятных депутатов был обвешен на рынке или купил просроченную рыбу в магазине рядом с домом? Потому что, невозможно придумать причину, по которой такое могут наворотить целые департаменты взрослых трезвомыслящих профессионалов.

Если это не «плановая атака»!
Плановая атака на малый бизнес? Или планомерное выдавливание частников ВООБЩЕ?



А Вы думали, что только у банков трудности? Потому что они большие и богатые?
Цитирую из другого источника:
«Сейчас в России зарегистрировано примерно 100 НПФ (негосударственный пенсионный фонд - ССГ), но после их проверки Центробанком на устойчивость вряд ли останется больше 30, говорит представитель одного из крупных фондов. По его словам, сейчас перед НПФ стоят три основные задачи: разобраться с акционерами, пройти проверку ЦБ и присоединиться к системе страхования»… «Ведь даже отчетность НПФ сейчас довольно серая, и сделать однозначный вывод о состоянии фонда довольно сложно. Удаление слабых игроков будет только на пользу рынку, ведь лишению лицензии подвергнутся небольшие НПФ, которые практически не показывают доходности инвестиций будущих пенсионеров и проводят рискованную финансовую политику»

Не напоминает ли вам сия ситуация полное окончание второго НЭПа в России?

При любом вашем ответе предлагаю определиться:
вы за большевиков или за коммунистов?

Комментарии 10

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не уж-то за Интернационал?
Вопрос извечен - Кто виноват и что делать!(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вы, Джаспер, всегда первый читаете и первым комментируете.
За Интернационал, так за Интернационал...
Про второй НЭП и его окончание - согласны smile:?:
XIIX  (XIIX)
#
Цитата
...полное окончание второго НЭПа в России?


А был ли этот самый ЭП, не говоря уже про НЭП? smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Ну, частная собственность ведь была? Т.е. есть пока. Всё еще есть. smile:)
Того и гляди скоро не будет. Алигархов - по протоптанному Ходарковским пути. Их "заводы, газеты, пароходы" - национализируют. И "да здравствует мир, труд, май"!
Bald  (Bald)
#
"Мир, Труд, Май" теперь всегда ассоциируется с Днем бульдозериста Пелевина.
"Какого мая ?" "Труд твоей матери" smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
а я не против МАЯ!
Тем более - не против МИРА.

И трудится готов, что называется "не покладая рук". Но бесплатно это делать НЕ ГОТОВ. Если только на себя и на СВОИХ.
Это есть не единственное, но принципиальное расхождение меня с теми, кого имел в виду крестьянин, называя "большевиками" и "коммунистами"
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я "против всех".

Цитата
Не напоминает ли вам сия ситуация полное окончание второго НЭПа в России?


Будущее непредсказуемо. Но можно предположить сценарий неполного окончания. Поскольку российская действительность становится по-настоящему кафкианской, не исключён гибрид НЭПа, военного коммунизма и других мало сочетаемых между собой вариантов экономической политики.

Из обычных «Известий» (не народного фронта):

«время в России нельзя трактовать вульгарно-материалистически как категорию, описывающую последовательность событий и процессов, идущих из прошлого к будущему, время у нас – категория философическая и даже мистическая – когда всё происходит одновременно, здесь и сейчас»

«В России ничего окончательного нет»

(№242 (28996) от 24 декабря 2013 года)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Увы и ДА!
История учит, что история ничему не учит... smile:D
Ольга Курочкина  (kha)
#
Надо, надо всю жизнь учиться! smile:)
Тогда и история чему-нибудь научит. Она же повторяется. Первый НЭП, второй ... У нас сейчас то, аналогии чему можно встретить в истории других стран. Но у нас, конечно, всё по-своему, СВОЙ ОСОБЫЙ ПУТЬ. Да ещё история ничему не учит ...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Фразу, что история ничему не учит слышал. И даже в глобальном плане с ней согласен: не учит. Тех кто не хочет считаться с уроками истории.

Для остальных - согласен с Ольгой: надо учиться! Учиться настоящим образом. Не ради дипломов и строчки в резюме. А ради ЗНАНИЙ. Чтобы глядя на другие исторические ошибки, не допускать собственных.
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