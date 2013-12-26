Вы за большевиков али за коммунистов?

Цитата

Что нам по этому поводу говорят специалисты например с викиклерка

Цитирую из другого источника

Актёр Борис Чирков в эпохальном советском фильме «Чапаев» сыграл маленькую эпизодическую роль - крестьянина. Всего две фразы. Первую я вынес в заголовок. Вторую переделаю под суть заметки:Заметка будет не про людей, занимающихся индивидуальным предпринимательством, и даже не про то, что им приходится преодолевать. Из года в год…Почему именно ИП-шникам? Спросите. Действительно – не только им трудно.Да просто письмо получил. От читателя. Вот и взял его за основу.Для начала поглядим на наиболее (здесь) понятное банковское направление.О том, что деньги юр.лиц «пропадают» при отзыве лицензии очередного банка «догадались» только-только. Задумались об их страховании. До этого года вроде бы незачем было…В какую там очередь юридические лица получают свои деньги при банкротстве? В третью? Считайте, что малый бизнес – в последнюю. А нужны то они в первую!ИП-шник не магнат какой, чтобы по разным банкам счета свои разбрасывать. Есть рядом банк? Удобен? Лишнего не требует?И слава богу! Хвала аллаху! Хайна Кришне!Поступления по безналичной оплате – сюда. Оплата услуг (аренда, свет и проч.) – отсюда. Опять-таки зарплата сотрудникам, если не в конвертах…А тут – бац! Деятельность банка приостановлена. Счета заморожены.? Распродаваться? И на панель?Кто там у нас о мелком бизнесе заботиться должон? Ассоциация мелкого и среднего бизнеса? РАРМСП кажется? Привет вам, ребята! Чё сделали за последние годы? Улучшения есть какие? Отчитайтесь!А еще лучше (зачем нам ваши отчёты?) прокомментируйте эмоции «бедного крестьянина».. (То есть мрачной, угнетающей, наполненной иррациональностью и абсурдом. См.самый какой ни на есть толковый словарь- вставка ССГ).(змей, кусающий себя за хвост – вставка ССГ).".Какие еще есть варианты? Патентная система может показаться разумной, пока не познакомишься со стоимостью патентов. Например, патент на объект розничной торговли в Москве в 2013 году стоил от 120 до 180 тысяч.... не слабенькое такое торговое место...Я уже не говорю о том, что система меняется каждый год, реально каждый год. Как они успевают понять, насколько она хорошо или плохо работает, если никто, включая госорганы, еще не освоил толком предыдущую, а уже принята следующая...Сам собой напрашивается вопрос: кто это все придумывает и принимает? Кто оценивает результаты? Безумный шляпник и мартовский заяц? Или может кого-то из особенно злопамятных депутатов был обвешен на рынке или купил просроченную рыбу в магазине рядом с домом? Потому что, невозможно придумать причину, по которой такое могут наворотить целые департаменты взрослых трезвомыслящих профессионалов.Если это не «плановая атака»!Плановая атака на малый бизнес? Или планомерное выдавливание частников ВООБЩЕ?А Вы думали, что только у банков трудности? Потому что они большие и богатые?(негосударственный пенсионный фонд - ССГ),Не напоминает ли вам сия ситуация полноев России?При любом вашем ответе предлагаю определиться: