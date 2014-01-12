Не про Ростелеком

Но для примера, начну я с него, с Ростелекома.
Процесс приватизации государственных предприятий в России оказывается продолжается! Не смотря на то, что, повсеместное наступление на частный бизнес в России, как я писал в предыдущей своей заметке, имеет место быть.
Впервые про возможную приватизацию Ростелекома я услышал летом прошлого года. Это звучало примерно так:
Приватизация "Ростелекома" возможна в 2014 году. … Это хороший актив, торгующийся на публичном рынке. … Подготовка к его приватизации потребует не менее полугода.
И вот новость от пресс-службы Минэкономразвития. Уже от прошедшего декабря:
«… согласно плану приватизации на 2014-2016 г.г., должен быть продан весь госпакет акций «Ростелекома». Оптимальную же форму и время проведения продажи определит отобранный правительством агент»
Что за «агент»? Оказывается Sberbank CIB - инвестиционное подразделение «Сбербанка», образованное после поглощения банком компании «Тройка-Диалог».
Мои постоянные читатели помнят, что я не специализируюсь на финансовых вопросах.
Так же я не интересуюсь приватизацией госкомпаний – не рокфеллер какой-нибудь.
Мой интерес к Ростелекому чисто профессиональный. Даже официально у них 7 call-центров по всей территории РФ. Как специалист в этой области, я прекрасно понимаю, что цифра 7 явно занижена. Это, скорее всего, организационно можно насчитать 7 центров, занимающихся обслуживанием клиентов этой Агромадной государственной компании. Реально же, каждый такой центр представляет собой несколько взаимодополняющих друг друга площадок. Где три, где восемь.
Давеча еще одну открыли. В Барнауле. См.фото:
Именно взаимодействие разнесенных территориально подразделений, работающих на разном оборудовании, подчиняющихся различным региональным Головным офисам, но по сути выполняющим одинаковую работу, использующих для этого (опять-таки различные) самостоятельно разработанным методики – и вызывает мой интерес.
Как это делается? Есть ли единое руководство? Какое?
Вот что меня у них интересует.
И вдруг – приватизация!
Может быть я и не стал бы «лохматить бабушку», встревая в непрофильный вопрос,
но … (Опять это «но»! Что за характер у меня – лезть куда не просят?)
Я же совсем недавно писал про большевиков и коммунистов, где сделал вывод (свой! собственный!) о приближающемся окончании второго НЭПа в России.
Неужели я ошибаюсь? Может нет никакой плановой атаки на малый бизнес? И никто планомерно не выдавливает частников? Ни в малом бизнесе, ни в среднем?
Полез по ссылкам. Нашёл статью более чем 2,5- летней давности на эту же тему.
Цитата: «…, представители Минкомсвязи, Минэкономразвития, МВД и ФСБ обсудили сценарий возможной приватизации национального оператора Ростелеком.
Текущая капитализация Ростелекома составляет $19,2 млрд. Компанию планируется продать частным лицам при условии сохранения государством «золотой акции». Под «золотой акцией» понимается специальное право правительства по управлению приватизированным капиталом. Держатель такой акции имеет право «вето» на общем собрании акционеров при решении таких вопросов, как реорганизация и ликвидация предприятия. Кроме того «золотая акция» используется в целях защиты национальных и общественных интересов».
На этом можно и заканчивать. Читатели – умные люди. Догадаются и без подсказок:
а) почему «не идёт» приватизация Ростелекома,
б) почему для подготовки продажи выбрали дочку Сбербанка,
в) почему план приватизации есть, хоть и выполняется каждый год всё медленнее, а частный бизнес продолжают душить
Комментарии 6
Раньше было: одной ногой в социализме, другой в коммунизме, дальше помните как. А щас одной рукой при(х)ватизация (никак «не идёт»), другой рукой «золотая акция» …
Когда ноги расползаются, каким местом стукнутся можно?
Это смотря откуда у вас руки растут! Если не как у нормальных людей, то, глядишь, и головой можно стукнуться
сырцасыра ...
А у вас есть дочка...
Дальше продолжать?