Не про Ростелеком

Цитата

Но для примера, начну я с него, с Ростелекома.Не смотря на то, что, повсеместное наступление на частный бизнес в России, как я писал в предыдущей своей заметке, имеет место быть.Впервые про возможную приватизацию Ростелекома я услышал летом прошлого года. Это звучало примерно так:И вот новость от пресс-службы Минэкономразвития. Уже от прошедшего декабря:«…Что за «агент»? Оказывается Sberbank CIB - инвестиционное подразделение «Сбербанка», образованное после поглощения банком компании «Тройка-Диалог».Мои постоянные читатели помнят, что я не специализируюсь на финансовых вопросах.Так же я не интересуюсь приватизацией госкомпаний– не рокфеллер какой-нибудь.. Даже официально у них 7 call-центров по всей территории РФ. Как специалист в этой области, я прекрасно понимаю, что цифра 7 явно занижена. Это, скорее всего, организационно можно насчитать 7 центров, занимающихся обслуживанием клиентов этой Агромадной государственной компании. Реально же, каждый такой центр представляет собой несколько взаимодополняющих друг друга площадок. Где три, где восемь.Давеча еще одну открыли. В Барнауле. См.фото:Именно взаимодействие разнесенных территориально подразделений, работающих на разном оборудовании, подчиняющихся различным региональным Головным офисам, но по сути выполняющим одинаковую работу, использующих для этого (опять-таки различные) самостоятельно разработанным методики – и вызывает мой интерес.Как это делается? Есть ли единое руководство? Какое?Вот что меня у них интересует.И вдруг – приватизация!Может быть я и не стал бы «лохматить бабушку», встревая в непрофильный вопрос,но … (Опять это «но»! Что за характер у меня – лезть куда не просят?)Я же совсем недавно писал про большевиков и коммунистов, где сделал вывод (свой! собственный!) о приближающемся окончании второго НЭПа в России.Неужели я ошибаюсь?? И никто планомерно не выдавливает частников? Ни в малом бизнесе, ни в среднем?Полез по ссылкам. Нашёл статью более чем 2,5- летней давности на эту же тему.: «…,».На этом можно и заканчивать. Читатели – умные люди. Догадаются и без подсказок:а)Ростелекома,б)для подготовки продажиСбербанка,в), хоть и выполняется каждый год всё медленнее,