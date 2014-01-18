о современном

О чём вы думаете накануне Крещения? Пойти окунуться или не пойти?Я об этом не думаю. Раньше не думал и в этом году не думаю.В этом году накануне праздника Крещения я думаю …о таинстве Вечери. О её месте в современном мире. О том, как её понимают и изображают сейчас. Современные мастера современной кисти на современном холсте. И как мы с вами, их зрители, оцениваем их искусство.Почему именно о Вечере?На рождественские праздники ездил на Украину. Был в гостях у коренных украинцев. Увидел на стене гобелен прекрасной работы. Сфотографировал.Извините за качество: мобильник, освещение, …. Вышивка ручной работы. По горизонтали – метра полтора.Хозяева живут хорошо. Дом большой. Кухня отдельно. Спальни, гостевые, гостиная и проч., всё отдельно. Поэтому такая красота висит в столовой. В комнате, предназначенной исключительно для еды.Смотрел я на гобелен и вспоминал ранее виденные изображения этого Таиства.Конечно, самое известное – это фрезка, которую сотворил в 1495—1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане собственноручно Леонардо да Винчи. Вот она:Помните книжку «Код да Винчи» Дэна Брауна, изданную в апреле 2003 года. Там еще герои удивлялись, почему рядом с Христом женщина. В украинском селе на гобелене современной работы - тоже.Еще я видел в одном музее города Переяславля Златые врата, сделанные несколько сот лет назад из дерева и отреставрированные недавно с применением позолоты.Тут тоже слева женщина.А вот икона письма Андрея Рублёва из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже без женщины. Рублёв уже открыто не пишет женщину на той вечере. У него одни мужчины.Своё видение Вечери оставил нам и Сальвадор Дали, у которого кроме Христа больше ничьего лица не видно. Как будто...Ой! Кстати... Об участниках ...Я ведьпонимании Вечери, как таинства.Так что же современные? Как они изображают сейчас это таинство последнего ужина божьего сына?Покажу вам некоторые примеры.Качество не везде хорошее, но какое есть. Смотрите и сравнивайте.Последняя, хоть качество фото плохое, мне лично очень нравится. Честно! Автор неизвестен. Сделана на пляже в Тель-Авиве краской на стене. И называется "Известные евреи ужинают".Возможно во времена Да Винчи, Рублёва и др. были "произведения" на аналогичную тему, которые, как и имена их авторов, не дожили до нас.Вот об этом я и думаю накануне одного из православных праздников