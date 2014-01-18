О чём вы думаете накануне Крещения? Пойти окунуться или не пойти?
Я об этом не думаю. Раньше не думал и в этом году не думаю.
В этом году накануне праздника Крещения я думаю …о таинстве Вечери. О её месте в современном мире. О том, как её понимают и изображают сейчас. Современные мастера современной кисти на современном холсте. И как мы с вами, их зрители, оцениваем их искусство.
Почему именно о Вечере?
На рождественские праздники ездил на Украину. Был в гостях у коренных украинцев. Увидел на стене гобелен прекрасной работы. Сфотографировал.
Извините за качество: мобильник, освещение, …
Поверьте – это гобелен. Вышивка ручной работы. По горизонтали – метра полтора.
Хозяева живут хорошо. Дом большой. Кухня отдельно. Спальни, гостевые, гостиная и проч., всё отдельно. Поэтому такая красота висит в столовой. В комнате, предназначенной исключительно для еды.
Смотрел я на гобелен и вспоминал ранее виденные изображения этого Таиства.
Конечно, самое известное – это фрезка, которую сотворил в 1495—1498 годы в доминиканском монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане собственноручно Леонардо да Винчи. Вот она:
Помните книжку «Код да Винчи» Дэна Брауна, изданную в апреле 2003 года. Там еще герои удивлялись, почему рядом с Христом женщина. В украинском селе на гобелене современной работы - тоже.
Еще я видел в одном музее города Переяславля Златые врата, сделанные несколько сот лет назад из дерева и отреставрированные недавно с применением позолоты.
Тут тоже слева женщина.
А вот икона письма Андрея Рублёва из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры уже без женщины. Рублёв уже открыто не пишет женщину на той вечере. У него одни мужчины.
Своё видение Вечери оставил нам и Сальвадор Дали, у которого кроме Христа больше ничьего лица не видно. Как будто тайна не в самом факте совместного ужина, а в участниках...
Ой! Кстати... Об участниках ...
Чуть было от темы не отклонился.
Я ведь о современном понимании Вечери, как таинства.
Так что же современные? Как они изображают сейчас это таинство последнего ужина божьего сына?
Покажу вам некоторые примеры.
Качество не везде хорошее, но какое есть. Смотрите и сравнивайте.
Последняя, хоть качество фото плохое, мне лично очень нравится. Честно! Автор неизвестен. Сделана на пляже в Тель-Авиве краской на стене. И называется "Известные евреи ужинают".
Возможно во времена Да Винчи, Рублёва и др. были "произведения" на аналогичную тему, которые, как и имена их авторов, не дожили до нас. И поделом.
Вот об этом я и думаю накануне одного из православных праздников
Комментарии 41
Во всяком случае первое, третье и последнее фото от меня.
Это обязанность такая? И что, каждый праздник в церковь? И на Рождество? И на Троицу? А перед пасхой каждый день что ли? Вместе со всеми?
Хочу напомнить, что "вместе только гриппом болеют, а с ума по одиночке сходят" (Из мультфильма про Простоквашино)
18-го ходил за водицей, осознанно выбрал из всех вариантов самый труднодоступный и каноничный.
После похода(и в процессе) прочуялся, пардон, "истинный приход". От цельного "пешкодрапа" к цели, от снега местами по пояс, от приходящих в ходе движухи мыслей.
Как лично Вы оцениваете их творения?
Может быть кто-нибудь покажет нам вполне достойные произведения?
Или вместо ужинов актуальны другие библейские тайны? На которые художники прежних поколений внимания не обращали. Какие?
При словах "Таинство Вечери" у меня в голове цитаты из Библии. Никакого другого смысла в нём и в других таинствах найти не пытаюсь.
Когда вышел «Код да Винчи», священнику пришлось писать проповеди, а мне переводить, что это неправильно.
Есть достойные произведения современной живописи, которые украшают католические храмы. Я попробую поискать. Но мне лично больше нравится Рублёв …
Этот вопрос меня интересует и я его слегка обозначил в заметке, но специально остановился, чтобы вернуться к сути. А суть заметки в свободном (слишком свободном) трактовании Вечери, в потери Таинства, в замене главных действующих лиц "героями" нашего (ихнего) времени.
Произведения этого художника украшают храмы на юго-востоке Франции. Местным католикам нравится.
Вот это таинство даже священники не понимают. Но говорят, важнее не понимать, а верить.
Приезжал этот француз, который мне проповеди шлёт, в Москву. Пошли в ним в Третьяковскую галерею. Так он прямо там просто взял и встал на колени перед иконой. Ему всё равно, что это музей.
А Аркабас (это так художника зовут) Тайную вечерю, конечно, тоже изобразил. Вот так.
Может ссылочку?
http://www.alain-gagne.fr/Voyages/Arcabas/
Кликните в первом ряду по предпоследней фотке. Увидите, как это смотрится в храме. Потом второй ряд с чётвёртой от конца и первая в третьем ряду отдельные фрагменты крупным планом.
Но Вечери всё-таки не таинство. Таинство - это таинство Причастия или Пресуществления (когда хлеб и вино на мессе превращаются в тело и кровь Христа, согласно католическому учению, как он заповедал на Тайной Вечере.) Но с точки зрения истории и для верующих других религий и неверующих даже библейская Тайная Вечеря - это "Известные евреи ужинают". Мне тоже понравилось.
Таинство 1. обряд, священное действие, имеющее по христ. учению, чудодейственную силу и сообщающее верующим благодать 2. обозначение всего сокровенного как Божественной тайны, непостижимой даже для ангелов
В Таинстве вечери есть определённый смысл. Прав ССГ: секрет на в лицах или персонах, а в самом факте ужина.
Да, если Христос произнёс слова освящения над хлебом и вином и апостолы их съели и выпили, то это было первое в истории Причастие. Таинство в обоих значениях.
Почему тайком?
Из-за недружественного окружения?
Без зазрения ...статуса?
С исполнением у меня большие проблемы. Дальше Творца вера не идёт. Несмотря на всё общение с духовенством.
В Ветхом завете указана важность Пасхи особо для народа израильского. Садясь за пасхальный стол они вспоминали историю своего национального освобождения от рабства и участвуя в этом празднике подтверждали свою принадлежность к божьему народу.
Иесус устроил встречу со своими сторонниками в ночь перед своими страданиями. Считается, что этим он заповедал ученикам, чтобы те делали ЭТО в воспоминание о нем.
Пусть теологи спорят о теле и крови господнем. И о том, стоит это есть и пить.
Я считаю, что нам с древности завещано собираться за столом (с закуской) вспоминая самых достойных.
Пусть те, кому это интересно, выясняют что есть "таинство" и спорят, кому это надо, аж до хрипоты с несогласными.
Для меня православие - это прежде всего традиции! Собираться за столом, чтобы вспомнить хорошего человека - одна из них. А таинство это или наоборот, я не считаю нужным даже обсуждать.
В заметке употреблял термин "Таинство", потому что так принято. Не более того...
Кстати, вопрос Сергея К. о том, что в католицизме привлекательней, мне тоже интересен. Я не то, чтобы мало с этим встречался, но не Знаток точно.
Могу сказать, что лично мне в их костёлах нравится, что можно просто зайти и посидеть наедине со своими мыслями. И еще нравится музыка, которая иногда звучит между службами . Кстати, служб не видел никогда.
В наших церквях порой нет скамеек, чтобы присесть.
Однажды я была на венчании в католической церкви в Германии. Мне очень понравилось.
Была немного удивлена, что в Германии есть налог на веру. Есть некий документ, где указывается к какой конфессии принадлежит верующий, а государство собирает этот налог. Атеист ничего не платит.
А то мне всё казалось, что что-то здесь не так. Даже в словарь полезла. А если своими словами говорить, то таинства нужны верующим для контакта с Богом. Поэтому меня и смутило вначале: там ещё не нужно никакого таинства, Бог и так вместе с ними живой ужинает. Пока ещё возможен непосредственный контакт. Хотя он знает, что завтра умрёт и уже будет нужно таинство.
Да, то, что можно сидеть, это преимущество. Я, например, православную службу просто физически на ногах выстоять не в состоянии. Но мне нравятся православные песнопения во время служб. В православный храм можно зайти ПОСТОЯТЬ наедине со своими мыслями. Это я могу, это ведь не часами выстаивать.
Во время службы в костёлах музыка ещё лучше. Сходите на мессу в Непорочное Зачатие. Это так в просторечии храм на Малой Грузинской называют.
Мне кажется, если для кого-то привлекательнее католицизм, а для кого-то православие, это чисто субъективно. Да, зависит, в какой традиции вырос, с кем общался. Я выросла в атеизме, потом гораздо больше общалась с католиками, чем с другими верующими.
Ниже вы пишете, что католицизм вас увлёк. Можно уточнить чем? Что в католицизме лучше, больше, правдивей, ..., чем в православии?
С православием больше общего, чем различий. Там в учениях такие теологические тонкости разные. Главная суть одна.
Может, ещё кому-то интересно, кроме тех, кто здесь обсуждает, но они, как всегда, молчат.
Про празднование Рождества здесь отвечу. Ага?
Моё личное мнение. Срок празднования Рождества - одна из основных причин раскола с католиками. Пришлось бы и Пасху переносить. И Великий пост сдвигать.
А как же Масленица? На это русские люди пойти не могли!
Дальше там написано, что на Западе всегда праздновали в воскресенье. На первом плане было Воскресение из мёртвых. Страдания Господни на втором. На Востоке в определённую дату, на какой бы день недели она ни выпадала. На первом месте были страдания.
К тому, что это не от Бога и до Бога не доходит:
«… ни Господь, ни апостолы не давали никаких рекомендаций по поводу сроков Пасхи …»
По-русски "воскресенье" от воскресения. Это яснее ясного. А по-английски? французски, немецки... Тоже?
Или только русские сохранили такой смысл выходных?