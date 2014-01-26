Вам парашют не нужен?

Что такое «золотой парашют»? Кому нужен? Зачем? Хочу высказаться на предмет обязательности парашюта для всех.Мне по статусу парашют не полагается. Ни золотой, ни серебряный. А жаль.Стал интересоваться – кому положен. Знакомые юристы сказали, что оказывается парашют нужен руководителям. Поскольку они, якобы, самый незащищенный перед акционерами контингент. Не поверите, но так и написано:».Поэтому, чтобы установить баланс интересов между руководителем организации как работником и организацией как работодателем,в случае прекращения трудового договора.А нас, оказывается, ВСЕГДА увольняют исключительно мотивированно! И всегда законно! В отличии от них!Видите ли для их увольнения не требуется никаких нарушенийили виновных действий со стороны руководителя, достаточно только воли уполномоченного на то органа – собрания акционеров, совета директоров и проч.РФ, так как «».Вот уж не предполагал, что нас увольняли, увольняют и еще долго будут продолжать увольнять исключительно без всякой воли конкретного зарвавшегося выскочки, исключительно за должностные и дисциплинарные поступки.А почему бы и нам не прописать по парашюту?Не обязательно золотому. Просто надёжному!Ну, вот вы работаете в компании. Работаете, работаете, а потом вдруг приходит кто-то (обычно не сам инициатор) и говорит что-то типа: «вы уже старый, не тянете, нам нужен кто-то помоложе и по-резвей,… пиши заявление!».Тот кто это проходил, тот знает детали и подробности. Кто не знает – начнёт доказывать: такого не бывает, а ты не пиши, бла-бла-бла, … Эти споры я затевать не буду.Знаю не по-наслышке, что кто-то сразу напишет что требуется, кто-то чуть позже. Одни пойдут просить начальство, другие начнут пугать судами и прочим. Подготовленные к этому будут делать одно, попавшие в это впервые – по-другому., господа читатели, о предмете. Об обязательности парашюта для всех.Вот вы работаете в компании. Давно работаете и знаете, что если ваше место кому-то приглянулось и вас могут «попросить» уволиться, то у вас есть парашют. В обязательном порядке.Сейчас такой парашют есть? Так чтобы у всех? По умолчанию?Достаточно этого? Для дворника - может быть. Для того, кто делает КЦ – нет.Какой-нибудь журналист в подобной ситуации соберёт свои черновики и будьте здоровы. А тому кто открывал магазины, развивал торговые сети, выстраивал взаимодействие отделов, и так далее – им что с собой брать? 2 оклада и по горло отрицательных эмоций?! Маленькие или большие! Золотые или пластмассовые! Разные. Но обязательно.