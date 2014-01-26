Вам парашют не нужен?

Что такое «золотой парашют»? Кому нужен? Зачем? Хочу высказаться на предмет обязательности парашюта для всех.
Мне по статусу парашют не полагается. Ни золотой, ни серебряный. А жаль.
Стал интересоваться – кому положен. Знакомые юристы сказали, что оказывается парашют нужен руководителям. Поскольку они, якобы, самый незащищенный перед акционерами контингент. Не поверите, но так и написано:
«генеральный директор в организации является отчасти самым бесправным работником, так как в отличие от других работников его можно уволить совершенно безмотивно».
Поэтому, чтобы установить баланс интересов между руководителем организации как работником и организацией как работодателем, законодательно установлены ИХ права на дополнительную компенсацию при увольнении в случае прекращения трудового договора.
А нас, оказывается, ВСЕГДА увольняют исключительно мотивированно! И всегда законно! В отличии от них!
Видите ли для их увольнения не требуется никаких нарушений или виновных действий со стороны руководителя, достаточно только воли уполномоченного на то органа – собрания акционеров, совета директоров и проч.
И это признано соответствующим Конституции РФ, так как «правовой статус руководителя организации (права, обязанности, ответственность) значительно отличается от статуса иных работников, что обусловлено спецификой его трудовой деятельности, местом и ролью в механизме управления организацией».
Вот уж не предполагал, что нас увольняли, увольняют и еще долго будут продолжать увольнять исключительно без всякой воли конкретного зарвавшегося выскочки, исключительно за должностные и дисциплинарные поступки.
А почему бы и нам не прописать по парашюту?
Не обязательно золотому. Просто надёжному!
Ну, вот вы работаете в компании. Работаете, работаете, а потом вдруг приходит кто-то (обычно не сам инициатор) и говорит что-то типа: «вы уже старый, не тянете, нам нужен кто-то помоложе и по-резвей,… пиши заявление!».
Тот кто это проходил, тот знает детали и подробности. Кто не знает – начнёт доказывать: такого не бывает, а ты не пиши, бла-бла-бла, … Эти споры я затевать не буду.
Знаю не по-наслышке, что кто-то сразу напишет что требуется, кто-то чуть позже. Одни пойдут просить начальство, другие начнут пугать судами и прочим. Подготовленные к этому будут делать одно, попавшие в это впервые – по-другому.
Хочется знать ваше мнение, господа читатели, о предмете. Об обязательности парашюта для всех.
Вот вы работаете в компании. Давно работаете и знаете, что если ваше место кому-то приглянулось и вас могут «попросить» уволиться, то у вас есть парашют. В обязательном порядке.
Сейчас такой парашют есть? Так чтобы у всех? По умолчанию? Есть! 2 оклада.
Достаточно этого? Для дворника - может быть. Для того, кто делает КЦ – нет.
Какой-нибудь журналист в подобной ситуации соберёт свои черновики и будьте здоровы. А тому кто открывал магазины, развивал торговые сети, выстраивал взаимодействие отделов, и так далее – им что с собой брать? 2 оклада и по горло отрицательных эмоций?
Не, робяты! Парашюты – должны быть у всех! Маленькие или большие! Золотые или пластмассовые! Разные. Но обязательно.
Комментарии 16
А мне от мамы в наследство достались акции предприятия, где она работала. Но не золотые, а простые. Так мне юрист сказал, дороже выйдет это наследство оформить.
В советское время мне больше двух окладов дали. А в 2005 году НИЧЕГО. Так что 2 - хоть что-то.
Здесь другой коленкор. Поэтому одним можно, другим нет.
Но специально, Оленька, для вас. Стиль одного блогера.
http://pesen-net.livejournal.com/
Как пишет подлец! Как пишет!
И частота тоже значения не имеет. Хотя желательно регулярно. Но он так и делает. И каждый раз такая толпа. В каментах ещё ответвления, совсем зарыться можно.
пулеметапарашюта я вам не дам!) Знакомая фраза!
ЗЫ проблема из чисто финансовой области политизировалась в социально-бытовом ракурсе
Но когда про чужой "парашют" слышу, жаба душит, конечно.
Парашют "раскрывается" не у всех, к сожалению.
В период кризиса 2008-2009 многих вынуждали написать по собственному желанию, причем так делали не только мелкие фирмы, но и крупные компании. Такая практика не только в кризис была, но и в принципе существует всегда.
Парашют как бы есть, но при этом нет уверенности в том, что тебе удастся им воспользоваться.
На практике сейчас по другому у тех, кто его имеет. Если он будет у руководителей, я думаю, найдутся способы, расстаться с руководителем без парашюта.
Кадровики, бухи и юристы всегда (по указанию) готовы чего-то там не заплатить. А уж "парашют" - тем паче.
Как-то у моего товарища, живущего за границей и работающего на одном из тамошних предприятий простым сотрудником, возникли тёрки с руководством. Так вот, его пригласили на беседу, объяснили ситуацию и предложили разойтись по-хорошему: положили на стол зарплату за полгода вперед. Товарищ согласился. Разошлись по-джентельменски, без претензий. Вот эти самые отступные и являются "Золотым праршютом".
Наша жизнь регулируется не бумажными законами (это пародия на реальные механизмы взаимоотношений), а законами "неписанными". Так вот, в соответствии с этими правилами, просто так выбросить человека заборт, будет не по понятиям. И если вы его подобрали не на улице, то предложить ему уйти туда нельзя. Будьте любезны, договаривайтесь! А беспредельничать не стоит, чревато. Репутация будет подмочена - раз, да и отомстить могут - два. А конфликты, ведь, они ни кому не нужны...
Не знаю, как у вас на небесах, у нас если не написано - выбрасывают человека легко. И не важно куда: на улицу или за борт...
Хорошие люди... Всем бы таких!
Увы, на практике такое скорее вообще не встречается. Или бывает крайне редко. Особенно, если не занимать крутую должность. "Рядовой" сотрудник не только в договоре найма не может прописать "парашют", но и не рассчитывает на 2 оклада при увольнении.
А увольняют их гора-а-а-здо чаще, чем тех, кому предлагают 6
"Золотой парашют", ведь, свою характеристику - "золотой", получил именно потому, что характерен для взаимоотношений в высших слоях, где (как я говорил) разбираются не по бумажным законам. Почему? Да потому, что там, либо за каждым человеком кто-то есть, либо "кинувший" испортит свою репутацию, а она в упомянутой среде очень важна. Для простого же пипла - закон джунглей, прикрытый фиговыми листочками различных договоров и кодексов. Но когда дойдёт до плохого, эта макулатура ему не поможет. Если человека надо уволить, то при достаточном ресурсе это сделают: приемы известны и отработаны. Сопротивляться можно только в крупных структурах и при железном характере.
Не знаю как там наверху: по понятиям живут или по НЕбумажным законам. Я про нас, про смертных. Нам, кроме как записывать в трудовой договор, больше ничего не остаётся. Но этого сейчас не добьёшься. Сами понимаете.
А надо бы. С моей колокольни глядя...