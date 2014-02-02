Исследование call-центров, которому можно верить! …частично.

Курсивом здесь и далее по заметке

будут приводиться данные из

используемого мною первоисточника

Специально написано для читателей Банки.ру. Потому, что Вы, уважаемые читатели, не профессионалы в коллцентростроении. Для профессионалов такая моя заметка не прокатила бы. Факт.В каждом бизнесе есть Эксперты.Чтобы Эксперты были экспертами, для повышения их уровня проводятся разного рода исследования. С их же участием. В области КЦ (Call, Контактных, ЦОВ и прочих центров) в том числе.Исследования НАКЦ (национальной ассоциации КЦ) – самые авторитетные (по российским меркам). Свежее вышло в октябре прошедшего года. Настолько авторитетное и свежее, что бесплатно его получить до сих порЯ, как человек чАстный, не готов платить свои кровные за «почитать» результаты подобного исследования. Хоть они и получены из анализа ответов на «». Которые, в свою очередь, задавались сотрудникам более чем сотни КЦ, «».Посему буду оперировать не столько анализом полученных результатов, сколько доступными в открытом доступе выводами из этого исследования, хоть прекрасно понимаю, что этого маловато. Особенно для открытой дискуссии. С теми же Экспертами.Оказывается,».Я не то, чтобы явно против этого. Нет. Не против. Только……Только верится в прочитанное мало. Особенно после того, как многие годы до этого слышал и читал аналогичные выводы и основанные на них прогнозы и предсказания. А видел после этого своими глазами совсем противоположное.Сегодня меня, например,что: «».Удивляет! Несмотря на то, что «». И даже если «».: «»… Заметили? С одной стороны бла-бла про удовлетворённость клиентов, с другой – сокращение себестоимости.И далее в выводах проведённого исследования прямо так и пишут:«…».Вот с чем я могу согласиться СРАЗУ, так это с утверждением «». Что есть, то есть! Против истины не попрёшь! Престиж операторской работы у «нас», совсем не то, что у «них». И как я писал в предыдущих своих заметках, банки в этом вопросе впереди. Так сказать – на лихом коне!Еще я согласен, что «Я бы даже дополнил – сидящим на их шее. В финансовом смысле. Они де деньги зарабатывают, а КЦ нет. Только тратит.Здесь уже банки отстают. С моей колокольни глядя. Лидерами тут являются некрупные компании. Из перепродающих. В силу малообразованности хозяев.Не имея возможности проверить реальность указанных НАКЦ цифр, чисто интуитивно готов согласиться, что:».Еще один показатель, вызывающий моё доверие, – возможность решения клиентом проблемы с первого контакта с компанией - FCR (First Contact Resolution):«...»., анализируя полученные результаты от НАКЦ?Что «»? Увы! Не могу прокомментировать! Не знаю что такое «стандартный IVR». Уж, извините.Может быть, тогда можно считать общим следующие цифры с пояснениями:Соотношение женщин и мужчин в КЦ «»? Здесь нет сравнения с мировыми показателями, значит можно трактовать и так, и эдак.Зато сравнение есть дальше. «».Как вы считаете? Это может быть показателем того, что в России так же как и у всех?А вот это? Может? «».Сильно наши КЦ отличаются от зарубежных и в вопросах самооценки: «» И это при том, что у наших имеет место «».? И почемуЭТОГО не могу разглядеть?Кто мне скажет?