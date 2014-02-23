с иллюстрациями про Город.

... Турбину стал сниться Город
.
Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город
. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники - мех серебристый и черный - делали женские лица загадочными и красивыми.
Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе
так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи, над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города
, на горах, и Города
нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города
, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными
номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город
по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.
Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке,
и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город
, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободку на том берегу, другой - высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва.
…Когда же к концу знаменитого года в Городе
произошло уже много чудесных и странных событий и родились в нем какие-то люди, не имеющие сапог, но имеющие широкие шаровары
, выглядывающие из-под солдатских серых шинелей, и люди эти заявили, что они не пойдут ни в коем случае из Города на фронт, потому что на фронте им делать нечего
, что они останутся здесь, в Городе
, Тальберг сделался раздражительным и сухо заявил, что это не то, что нужно, пошлая оперетка. И он оказался до известной степени прав: вышла действительно оперетка, но не простая, а с большим кровопролитием
. Людей в шароварах в два счета выгнали из Города
серые разрозненные полки, которые пришли откуда-то из-за лесов, с равнины, ведущей к Москве. Тальберг сказал, что те в шароварах - авантюристы
, а корни в Москве, хоть эти корни и большевистские.
Но однажды, в марте, пришли в Город серыми шеренгами немцы
, и на головах у них были рыжие металлические тазы, предохранявшие их от шрапнельных пуль, а гусары ехали в таких мохнатых шапках и на таких лошадях, что при взгляде на них Тальберг сразу понял, где корни
. После нескольких тяжелых ударов германских пушек под Городом
московские смылись куда-то за сизые леса есть дохлятину, а люди в шароварах притащились обратно, вслед за немцами
. Это был большой сюрприз…
- А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые
. Ох, страшно...
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек - под Городом
стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.
Кто в кого стрелял - никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
- А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты.
(М.Булгаков "Белая гвардия"
1923-1924, Москва)
... ... ... Над Днепром с грешной и окровавленной и снежной земли поднимался в черную, мрачную высь полночный крест Владимира. Издали казалось, что поперечная перекладина исчезла - слилась с вертикалью, и от этого крест превратился в угрожающий острый меч
.
Но он не страшен. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного человека, который бы этого не знал
. Так почему же мы не хотим обратить свой взгляд на них? Почему?
Комментарии 10
7 (20) ноября 1917 г. власть в Киеве взяла Украинская Центральная рада.
26 января (8 февраля) 1918 г. городом овладели войска Советской России.
1 марта 1918 г. взятие Киева войсками Украинской Народной Республики (УНР) под командованием С. В. Петлюры.
29 апреля 1918 г. свержение Центральной Рады германскими властями и провозглашение гетманом Украины П. П. Скоропадского.
14 декабря 1918 г. взятие Киева войсками УНР под командованием С. В. Петлюры.
5 февраля 1919 г. вступление в Киев войск Красной армии.
31 августа 1919 г. (утро) вступление в Киев частей Добровольческой армии Вооружённых Сил Юга России, Галицкой армии, армии Украинской Народной Республики (красные войска оставили город 30 августа). Во второй половине дня Добровольческая армия и украинские части начали бои, украинские войска оставили город.
14 октября 1919 г. взятие Киева Красной армией.
16 октября 1919 г. Добровольческая армия отбила Киев обратно.
16 декабря 1919 г. город вновь взят Красной армией.
7 мая 1920 г. в Киев вступили части Войска Польского.
12 июня 1920 г. взятие Киева Красной армией...
Однако какая историческая параллель с Германией получилась ,только раньше это было прямое вмешательство (интервенция),а сейчас это косвенное,путем поглощения экономики.
Кто не читал: после ядерной атаки на Москву небольшая часть людей успела спрятаться в метро. На поверхности от радиации расплодились всякие монстры. Часть пролезла в метро. Поэтому там тоже типа гражданская война. Чудом сохранилась иллюстрация с видом Москвы до атаки. Там она как сокровище. И снится людям Москва как она была до войны …
Иногда ночью они выходят на поверхность и видят, что осталась луна, звёзды …
Моя бабушка 1906 года рождения во время революции находилась на Украине. Вспоминала: просыпаемся утром – одна власть. На следующее утро другая. На третий день третья …
Украина несёт свой крест. Лимитрофное государство.
Я давно близко не общался с киевлянами. Но я помню, как посмеивались они над тем, сколько в их городе евреев. Посмеивались ЗДОРОВЫМ смехом. Я даже подозреваю, что они их количеством гордились. Ибо это показатель благополучия города.
Сейчас страшно подумать как изменилось их отношение к другим национальностям. В том числе к русским.
Хочу верить, что трезвые люди среди всеобщего опьянения смогут (не смотря ни на что) найти верную дорогу.
Да, остаётся только надеяться и верить. Верующие люди сказали бы ещё, что надо молиться. Там даже на трезвую голову трудно найти дорогу, устраивающую всех.
Но священнослужители (православные во всяком случае) убеждают нас, что в молитвах нужно просить ни милости божьей, ни скатерти самобранки, ни "щучьего веления", а сил!
Тут я с ними согласен. Просить нужно сил. Чтобы их хватило сделать то, что наметил.
Нужно не банально ждать милости от бога, от погоды, природы и прочих нематериальных Сил. А делать собственными руками.
И это касается ситуации с Киевом. Как духовном смысле, так и в политическом.
Господь: Абрам, дай мне хоть один шанс - купи себе лотерейный билет!