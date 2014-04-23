Личность и толпа

Есть ли в толпе Личность? Могут несколько личностей считаться толпой?
Я давным-давно знаю, что как только в одном месте начинает собираться большое количество людей, индивидуальность каждого пропадает. Она как бы нивелируется до среднего уровня. Усредняется. Люди с более высокой психологической организацией опускаются до уровня среднестатистического чела.
А с более низкой? Их психологическая организация повышается? Может быть отсюда «растут» ноги площадной демократии? Из желания малообразованных юнитов стать выше? Получать коллективное разрешение на свои низменные поступки?
Как должен вести себя интеллигентный человек в условиях такой площадной (по современному - майданной) демократии?
Толпа никогда не стремиться к правде. Она отворачивается от очевидности, которая ей не нравится, и предпочитает поклоняться заблуждениям и иллюзиям.
Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни противоречий. Рассуждения толпы основываются на ассоциациях, но они связаны между собою лишь кажущейся аналогией и последовательностью. Толпа способна воспринимать лишь те идеи, которые упрощены до предела.
Интеллигент – это всегда индивидуум. Во всяком случае, с моей колокольни глядя.
В толпе индивиды «заражают» друг друга своими чувствами, мыслями и действиями. Это такой механизм гипноза и внушения. Восприимчивость к внушению в толпе приводит к тому, что у индивидов как бы исчезает, «засыпает» сознательная личность и они становятся «автоматами», готовыми на любые действия, в том числе на самопожертвование.
Поскольку в толпе доминируют бессознательные составляющие, толпа заурядна, попросту говоря - глупа, хотя может состоять из умных и образованных людей. В толпе индивид, с одной стороны, вследствие численности массы, приобретает «сознание непреодолимой силы», а с другой, теряет чувство собственной ответственности.
Индивиды в толпе напоминают первобытных людей – им свойственны буйства, свирепость, особенный энтузиазм, героизм, хотя в изолированном состоянии каждый индивид может быть и не способен проявлять себя подобным образом.
Силы толпы направлены лишь на разрушение. Инстинкты разрушительной свирепости дремлют в глубине души почти любого индивида. Поддаваться этим инстинктам опасно для изолированного индивида, но находясь в безответственной толпе, где ему обеспечена безнаказанность, он может свободно следовать велению своих инстинктов. В толпе малейшее пререкание или прекословие со стороны какого-либо оратора немедленно вызывает яростные крики и бурные ругательства.
Нормальное состояние толпы, наткнувшейся на препятствие – это ярость.
Толпа никогда не дорожит своей жизнью во время возмущения. Недаром специалисты различают агрессивную, паническую, стяжательскую и повстанческую толпу. В последние годы к этому перечню стали добавлять организованную толпу. (Чувствуете, куда я клоню?)
У толпы отсутствует критическое отношение к себе и присутствует «нарциссизм» - «мы» безупречны, во всём виноваты «они». «Они» отливаются в образ врага. Толпа считается только с силой, и доброта её мало трогает, для толпы доброта – одна из форм слабости.
Лично меня ВСЕГДА пугала толпа. Почему?
Потому что толпа с одной стороны неуправляема - многие обстоятельства могут влиять направленность поведения толпы. С другой, тот кто знает законы поведения толпы, легко может ею манипулировать!
Толпа чаще всего находится в состоянии выжидательного внимания, что делает её подверженной внушению. С помощью психического «заражения» внушение передается всем индивидам. Поскольку толпа лишена критического мышления, она чрезвычайно легковерна. Толпа не различает объективное и субъективное. Нередко возникают коллективные галлюцинации, причем на их появление не влияет степень образованности каждого индивида, если он принадлежит к толпе и находится под ее влиянием.
Всем известный Фрейд выдвинул весьма продуктивную идею для описания феномена толпы. Он рассматривал толпу как человеческую массу, находящуюся под гипнозом. Самое опасное и самое существенное в психологии толпы – это её восприимчивость к внушению.
Всякое мнение, идею или верование, внушённые толпе, она принимает или отвергает целиком, и относится к ним либо как к абсолютным истинам, либо как к абсолютным заблуждениям.
Основной системообразующий признак толпы – её стихийность. И безответственность.
Безответственность порождает нередко невероятную жестокость агрессивной толпы, подстрекаемой демагогами и провокаторами. Безответственность позволяет толпе топтать слабых и преклоняться перед сильными.
Стремление немедленно превратить в действия внушённые идеи – тоже характерный признак толпы.
Отсутствие ясных целей порождает еще одно важное свойство толпы – её лёгкую превращаемость из одного вида (или подвида) в другой. Такие превращения часто происходят спонтанно. Знание их типичных закономерностей и механизмов позволяет умышленно манипулировать поведение толпы в авантюристических целях, либо в целях сознательного предотвращения её особо опасных действий.
Поэтому Я стараюсь держаться подальше.
И из чувства сохранения и, главное, чтобы оставаться ИНДИВИДУУМОМ.
«Нет ничего отвратительнее большинства: ведь оно
состоит из немногих сильных, идущих впереди,
из слабых, подлаживающихся хитрецов, которые
стараются не выделяться, и из толпы, которая
семенит следом, не зная сама, чего она хочет».
И.Гёте
Комментарии 13
Ну это спорный вопрос.
Удивляет другое-почему люди там где не нужно жаловаться- жалуются и жалуются массово, а там где нужно -молчат.
Вообще стадо людей у меня всегда ассоциируется вот с этими строчками
Если есть тело - должен быть дух,
Если есть шаг - должен быть след,
Если есть тьма - должен быть свет.
Хочешь ли ты изменить этот мир,
Сможешь ли ты принять, как есть,
Встать и выйти из ряда вон,
Сесть на электрический стул или трон?
Не то, чтобы это не по теме ...
Когда есть "процедура" подачи жалоб, как то не всегда хочется жаловаться. Вот когда "хоть кол на голове теши" - тогда прорывается. Но у тех, кому "накипело".
Остальным еще предстоит дойти до этой стадии.
И про стадо людей мне не шибко понравилось.
Как раз таки в тему толпы и стадного чувства.
Накипело-вопрос в другом,почему жаловаться идем стадом,вроде как все так и я-при чем не обязательно решение будет верным и сам алгоритм правильным,а там где нужно проявить действительно инициативу и действовать самостоятельно,инициатива сразу же куда-то пропадает.
А что не так,толпа людей это стадо,нужно называть вещи своими именами,толерантность в данном контексте не приемлема. Другое дело наше ассоциативное мышление-если вкладывать в этот термин что-то иное,то и получиться что-то иное,тут больше вопрос в образование и образованности.
"Толпа" рядом не больше 3-х человек. И за пивом щемиться не надо.
Инстинкты разрушительной свирепости дремлют в глубине души почти любого индивида.
Почему почти?
Вот толпу, видимо можно считать подверженной инстинктам.
Раз у неё мозгов нету!
В людях есть и может работать и то, и другое. У кого работает голова, думает, следовать ему инстинктам или нет. Или даже подвергать себя риску, что они проснутся помимо его воли. В толпе или ещё где-нибудь.
Осталось понять: что делать интеллигенту после осознания, что он ...в толпе
Интеллигенту надо побольше Фрейда читать. И других авторов. Тогда он будет теоретически подкован и, оказавшись в толпе волею обстоятельств (добровольное нахождение исключается, поскольку Личность), сможет направить все силы своего интеллекта на:
1) Сопротивление влиянию, заражению, манипулированию, гипнозу.
2) Поиску путей исчезновения из толпы при первой же возможности.
3) Последующему описанию пережитого в собственном блоге в назидание другим со всеми подробностями того, как он не дал усыпить в себе сознательного индивидуума.
Интеллигенты, которые смотрят (слушают) чего-то там в театре еще не толпа. Как и зрители на стадионе. Толпа начинается тогда и там, где случается что-то экстра-неординарное. Пожар, например. Когда от пожара одновременно начинают выбегать из здания оперетты испуганные интеллигенты - это уже толпа. Ей не до Кальмана! То же самое может произойти на футболе (хоккее, ... и даже шахматах)
Где паника возникает быстрее - среди болельщиков или среди театралов - не тема моего поста.
Я про место индивидуума. Ваши 3 пункта вполне достойны обсуждения.