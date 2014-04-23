Личность и толпа

Есть ли в толпе Личность? Могут несколько личностей считаться толпой?Я давным-давно знаю, что как только в одном месте начинает собираться большое количество людей, индивидуальность каждого пропадает. Она как бы нивелируется до среднего уровня. Усредняется. Люди с более высокой психологической организацией опускаются до уровня среднестатистического чела.А с более низкой? Их психологическая организация повышается? Может быть отсюда «растут» ноги площадной демократии? Из желания малообразованных юнитов стать выше? Получать коллективное разрешение на свои низменные поступки?Как должен вести себя интеллигентный человек в условиях такой площадной (по современному - майданной) демократии?. Она отворачивается от очевидности, которая ей не нравится, и предпочитает поклоняться заблуждениям и иллюзиям.Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни противоречий. Рассуждения толпы основываются на ассоциациях, но они связаны между собою лишь кажущейся аналогией и последовательностью. Толпа способна воспринимать лишь те идеи, которые упрощены до предела.Интеллигент – это всегда индивидуум. Во всяком случае, с моей колокольни глядя.В толпе индивиды «заражают» друг друга своими чувствами, мыслями и действиями. Это такой механизм гипноза и внушения. Восприимчивость к внушению в толпе приводит к тому, что у индивидов как бы исчезает, «засыпает» сознательная личность и они становятся «автоматами», готовыми на любые действия, в том числе на самопожертвование.Поскольку в толпе доминируют бессознательные составляющие, толпа заурядна, попросту говоря - глупа, хотя может состоять из умных и образованных людей. В толпе индивид, с одной стороны, вследствие численности массы, приобретает «сознание непреодолимой силы», а с другой, теряет чувство собственной ответственности.Индивиды в толпе напоминают первобытных людей – им свойственны буйства, свирепость, особенный энтузиазм, героизм, хотя в изолированном состоянии каждый индивид может быть и не способен проявлять себя подобным образом.Силы толпы направлены лишь на разрушение. Инстинкты разрушительной свирепости дремлют в глубине души почти любого индивида. Поддаваться этим инстинктам опасно для изолированного индивида, но находясь в безответственной толпе, где ему обеспечена безнаказанность, он может свободно следовать велению своих инстинктов. В толпе малейшее пререкание или прекословие со стороны какого-либо оратора немедленно вызывает яростные крики и бурные ругательства.Нормальное состояние толпы, наткнувшейся на препятствие – это ярость.Толпа никогда не дорожит своей жизнью во время возмущения. Недаром специалисты различают агрессивную, паническую, стяжательскую и повстанческую толпу. В последние годы к этому перечню стали добавлять организованную толпу. (Чувствуете, куда я клоню?)У толпы отсутствует критическое отношение к себе и присутствует «нарциссизм» - «мы» безупречны, во всём виноваты «они». «Они» отливаются в образ врага. Толпа считается только с силой, и доброта её мало трогает, для толпы доброта – одна из форм слабости.Лично меня ВСЕГДА пугала толпа. Почему?Потому что толпа с одной стороны неуправляема - многие обстоятельства могут влиять направленность поведения толпы. С другой, тот кто знает законы поведения толпы, легко может ею манипулировать!Толпа чаще всего находится в состоянии выжидательного внимания, что делает её подверженной внушению. С помощью психического «заражения» внушение передается всем индивидам. Поскольку толпа лишена критического мышления, она чрезвычайно легковерна. Толпа не различает объективное и субъективное. Нередко возникают коллективные галлюцинации, причем на их появление не влияет степень образованности каждого индивида, если он принадлежит к толпе и находится под ее влиянием.Всем известный Фрейд выдвинул весьма продуктивную идею для описания феномена толпы. Он рассматривал толпу как человеческую массу, находящуюся под гипнозом. Самое опасное и самое существенное в психологии толпы – это её восприимчивость к внушению.Всякое мнение, идею или верование, внушённые толпе, она принимает или отвергает целиком, и относится к ним либо как к абсолютным истинам, либо как к абсолютным заблуждениям.Основной системообразующий признак толпы – её стихийность. И безответственность.Безответственность порождает нередко невероятную жестокость агрессивной толпы, подстрекаемой демагогами и провокаторами. Безответственность позволяет толпе топтать слабых и преклоняться перед сильными.Стремление немедленно превратить в действия внушённые идеи – тоже характерный признак толпы.Отсутствие ясных целей порождает еще одно важное свойство толпы – её лёгкую превращаемость из одного вида (или подвида) в другой. Такие превращения часто происходят спонтанно. Знание их типичных закономерностей и механизмов позволяет умышленно манипулировать поведение толпы в авантюристических целях, либо в целях сознательного предотвращения её особо опасных действий.Поэтому Я стараюсь держаться подальше.И из чувства сохранения и, главное,».И.Гёте