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Алматы. Есть чему поучиться украинцам.

18.07.2014 16:42 16 2 137 просмотров
Моё первое впечатление об Алматы – абсолютно двуязычный город. Местные уверяют, что это относится ко всей стране. Я не могу это опровергать. Да и желания не имею.

Я видел только Алматы. (Здесь и далее все фото мои. Собственные)



Здесь мирно сосуществуют казахи (53 %) и русские (33 %). С такой двуязычностью согласны уйгуры (5 %), татары (2 %), корейцы (2 %) и все остальные (до 5%).

Видел я и другие двуязычные страны и города. Тот же Киев, Минск. Но то были славяне. В Украине, даже если названия улиц написаны по-украински, жители могут говорить ТОЛЬКО по-русски. В Беларуси русских надписей мало и говорят чаще всего на родном, но если кто-то заговорит по-русски – все всё понимают и разговор поддержат.

В Алматы не так. Там всё на двух языках!


Названия улиц, дорожные указатели, … правила проезда в общественном транспорте, … Не говоря уже об официальных вывесках госучреждений.



Даже футбол комментируют сразу два телекомментатора. Сначала один говорит на одном языке, потом другой продолжает на втором. Не переводит! А продолжает.

В первый раз ступая на землю бывшей столицы Казахстана, я умом понимал, что настоящую арбу мне увидеть не доведётся.

Но в душе надеялся на что-то такое… И ошибся.

Алматы – на столько современный город , что если бы не характерные скуластые лица местных жителей, можно было принять этот город за российский. Не самый крутой Сити, но большой, пусть провинциальный, промышленный город-миллионник. Кстати миллионный житель города родился еще при Советском Союзе. В 1981 году.

Так что смотрите фотки. Ни верблюдов, ни лошадиных повозок, ни арбы я не увидел. Ни одной. Смотрите на то, что попалось…



Первыми "попались" вот эти дети. Река Есентай не самая большая. В том числе и среди рек Алматы. Но протекает через весь город. Примерно по средине. А дети есть дети. Они купаются там где хотят, а не где принято.



Если прогуляться вдоль русла Есентай, можно найти "детей" постарше.



Не увидели? Тогда заглянем под мост: smile:omg:


Не интересно?
Пошли дальше. Вдоль реки вверх.





Со словами "вверх" и "вниз" - отдельная история.
Как и Нью-Йорк, Алматы все свои улицы расположила строго параллельно и перпендикулярно. Жители и адрес называют сразу из двух улиц:
"Абая и панфиловцев", "Фурманова и Макатаева". Номера домов есть, но это для доставки почты. Проще искать указывая пересечение двух улиц.
Удивительно слышать "Вверх по ул.Гоголя" или "Вниз до ул.Пушкина"
Вверх - значит к горам. Вниз - наоборот. Так прямо и говорят. В том числе и таксистам.

Следующий кадр сделан тоже возле реки.



Бабушка конечно вяжет. Но главная её задача: следить за детьми. Они уже не умещаются на собственном дворе и норовят выскочить к реке.

Вот еще прикольно.


Вулконизация 24 часа для любого транспорта

Дальше дома повыше, улицы по-ширше. Потому интереснее.




Так мы подошли к Дворцу зимних видов спорта.



Чуть дальше цирк. Перед ним два фонтана, которые постоянно меняют направление своих струй и высоту.





Между Дворцом зимних видов спорта и Цирком стадион "Кайрат" 60-летний ветеран и гордость горожан.



Так просто внутрь не пускают, но несколько ласковых слов главной вахтёрше, широкая улыбка и я на арене.





smile:thumbsup: В детстве и не мечтал попасть на "Кайрат-арену"!
По этому поводу заглянул в соответствующее заведение и пропустил рюмку smile:drink:

Кстати о еде. Здесь это на каждом шагу и на любой вкус. Ну и не дорого.





Близится ночь...



Проще поймать попутку. "Таксуют" многие. Потому и дешевле. Не Москва чай!




И в заключении о банках.
Российские там тоже есть. Как же без них?
Специально я не искал, но "самые настырные" всё-таки "влезли" в кадр. Называть их не буду (они мне за рекламу не платят smile:yes!!!: )





Не увидели? Внимательно смотрите. Как и в Казахстане, они на фото точно есть.

smile:gramercy: Спасибо за внимание.

Комментарии 16

Ольга Курочкина  (kha)
#
Семён Семёнович, русские там тоже двуязычные? Свободно по-казахски говорят? smile:o
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не все. Значительная часть говорит. Остальные рассказывают, что казахских классиков уже давно нет. И сами казахи этому не рады...
Ольга Курочкина  (kha)
#
Значит, казахский только на бытовом уровне выдерживает конкуренцию?
Ольга Курочкина  (kha)
#
Если футбол на двух языках комментируют, то выдерживает. Сначала прочитала, подумала: комментатор себя продолжает или другого комментатора? smile:scratch:
Вася Пупкин  (banshee)
#
Минутка занудства:
Цитата
"Абая и папанинцев"

Панфилова видимо. Есть улица Папанина, но она не пересекается с Абая. Улицы Папанинцев нет.
Цитата
"Фунманова и Макатаева"

Фурманова, конечно же. Наверное опечатка. Не верится, что вы не знаете имя героя гражданской войны и автора "Молодой гвардии".
Цитата
Удивительно слышать "Вверх по ул.Гоголя"

У Гоголя нет верха и низа, она параллельна горам.
В целом смысл передан верно, спишем ошибки на непродолжительность пребывания. smile:) Единственная поправка, что улицы перпендикулярны только в центре города. В других районах это не совсем так.

P.S. За годы проживания в Алмате ни одного казахоговорящего русского не видел. Кто-то может быть и понимает бытовую речь, но не говорит.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
То что вы назвали "занудством", на самом деле точность или принципиальность.
Видать Семен Семеныч сильно торопился, раз допустил столь простенькие ошибки.

На него это разве похоже?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Спасибо, Василий. Свои ошибки я исправил. smile:wall:
Серёжа Крюков прав - не надо было спешить. Она (спешка) нужна только при ловле блох.

"Вверх по ул.Гоголя" исправлять не стал. Не все читатели так дотошно сверяют написанное с картой.
Семен Альтов  (Юза228(2))
#
Красота!Посмотрел фото и как-будто там сам побывал!
Alex  (BankCoda)
#
Казахстан становится трехязычным.
Развивающийся бизнес свободно говорит на английском, но вот в глубинках ни русского, ни английского не знают.
В прошлом году ездили на машинах, много общались.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Ну, если так считать... smile;)

То я бы поставил на третье место не английский, а турецкий язык.
Говорить на нем в Алматы не говорят, но ОЧЕНЬ много жителей побывали в этой стране. Не в качестве туристов, естественно. Кто учился, кто стажировался, а кто и работать пытался.
Anton Belikov
#
"Вниз до ул. Пушкина" тоже никак. Улица Пушкина как раз снизу вверх.

И слово "вулкан" в русском языке не "вулкон", а "вулкан".

Мне не удалось понять, чему нужно учиться украинцам в Алма-Ате (именно так на русском языке пишется название этого города; иначе пишите "Казакстан Республикасы"). Никаких языковых проблем ни в Киеве, ни в Ужгороде я не приметил. Никто не отказывался говорить со мной по-русски.

А вот в гостинице Holiday Inn на Тимирязева-Джандосова на reception девушка не говорила по-русски. Она меня не понимала, а я не понимал её набора слов, которым она обладала. К счастью, её напарник владел и русским, и английским совершенно свободно.

Кроме того, не было до Победы в Крыму на границе Украины на погранконтроле того мозголюбства, которое так свойственно пограничникам в Алма-Ате. Не нужно очернять Украину, братья нам славяне. Алма-Ата - город, эмиграция из которого, начиная с 1992 года, в Россию, Украину, Белоруссию и ФРГ была настолько сильной, что такой потери русского и русскоязычного некоренного населения не испытал никакой другой город в бывшем СССР. Бежали от засилья всего казахского на этапе назарбаевского возрождения нации после Геннадия Колбина.

Те, наши, культурные казахи-алмаатинцы, почти поголовно с высшим образованием, выросшие на русской культуре и литературе, теперь в меньшинстве, и они презрительно называют понаехавших из провинции и Китая сельчан-казахов "мамбами" или "мамбетами". И стараются даже между собой говорить по-русски. Я это слышал даже в Макао.

Старые названия улиц - Горького, Красина, Калинина, Ташкентская, Пастера, Коммунистический, Пролетарская, - все они по-прежнему в употреблении.

Попробуйте сказать таксисту-казаху-бомбиле: "Мне угол Жибек-жолы и Кунаева!"
И бомбила переспросит: "Это Карла Маркса - Горького, что ли?"

"Мне к чучелу на Ленина" - понятнее, чем "Республикасынын сарайы" на углу Абая и проспекта Достык.

Люди в Алма-Ате, в основном, приятные, отзывчивые, гостеприимные. Город загазованный (это географическое расположение среди гор в "ямке" виновато!), но красивый в центре, особенно летом. Тут главное - после посещения высокогорного катка Медео и красот Чимбулака в Тастак, Коктем и Орбиту не ездить: совок совком, как все спальные районы в СССР.

А ещё в Алма-Ате вкусно. Сыто и пьяно. Местами безумно дорого, но надо просто места знать - где дёшево и душевно.

Подписываюсь: Антон, житель Москвы, уроженец Таллина, жил и работал в Лондоне и в Рейкьявике больше десяти лет. В Алма-Ату ездил дважды, оба раза - туристом. Сначала показывал город старшей дочери, потом - среднему сыну.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Браво, Антон! Чуть попозже отвечу подробнее. А пока, просто -БРАВО! Б-Р-А-В-О-О-о-о-о!!!!
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
"Местами безумно дорого, но надо просто места знать - где дёшево и душевно"

Дайте Семен Семенычу наводку! пусть он нам потом отчитается насколько душевно! smile:drink:
Дарья Бушуева  (dahs)
#
Вот это я понимаю, дружба народов, не на словах, а на деле smile:)
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