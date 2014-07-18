Алматы. Есть чему поучиться украинцам.

Моё первое впечатление об. Местные уверяют, что это относится ко всей стране. Я не могу это опровергать. Да и желания не имею.Я видел только Алматы. (Здесь и далее все фото мои. Собственные)Здесь мирно сосуществуют казахи (53 %) и русские (33 %). С такой двуязычностью согласны уйгуры (5 %), татары (2 %), корейцы (2 %) и все остальные (до 5%).Видел я и другие двуязычные страны и города. Тот же Киев, Минск. Но то были славяне. В Украине, даже если названия улиц написаны по-украински, жители могут говорить ТОЛЬКО по-русски. В Беларуси русских надписей мало и говорят чаще всего на родном, но если кто-то заговорит по-русски – все всё понимают и разговор поддержат.Названия улиц, дорожные указатели, … правила проезда в общественном транспорте, … Не говоря уже об официальных вывесках госучреждений.Даже футбол комментируют сразу два телекомментатора. Сначала один говорит на одном языке, потом другой продолжает на втором. Не переводит! А продолжает.В первый раз ступая на землю бывшей столицы Казахстана, я умом понимал, что настоящую арбу мне увидеть не доведётся.Но в душе надеялся на что-то такое… И ошибся.Алматы – на столько современный город , что если бы не характерные скуластые лица местных жителей, можно было принять этот город за российский. Не самый крутой Сити, но большой, пусть провинциальный, промышленный город-миллионник. Кстати миллионный житель города родился еще при Советском Союзе. В 1981 году.Так что смотрите фотки. Ни верблюдов, ни лошадиных повозок, ни арбы я не увидел. Ни одной. Смотрите на то, что попалось…Первыми "попались" вот эти дети. Река Есентай не самая большая. В том числе и среди рек Алматы. Но протекает через весь город. Примерно по средине. А дети есть дети. Они купаются там где хотят, а не где принято.Если прогуляться вдоль русла Есентай, можно найти "детей" постарше.Не увидели? Тогда заглянем под мост:Не интересно?Пошли дальше. Вдоль реки вверх.Со словами "вверх" и "вниз" - отдельная история.Как и Нью-Йорк, Алматы все свои улицы расположила строго параллельно и перпендикулярно. Жители и адрес называют сразу из двух улиц:"Абая и панфиловцев", "Фурманова и Макатаева". Номера домов есть, но это для доставки почты. Проще искать указывая пересечение двух улиц.Удивительно слышать "Вверх по ул.Гоголя" или "Вниз до ул.Пушкина"Вверх - значит к горам. Вниз - наоборот. Так прямо и говорят. В том числе и таксистам.Следующий кадр сделан тоже возле реки.Бабушка конечно вяжет. Но главная её задача: следить за детьми. Они уже не умещаются на собственном дворе и норовят выскочить к реке.Вот еще прикольно.Вулконизация 24 часа для любого транспортаДальше дома повыше, улицы по-ширше. Потому интереснее.Так мы подошли к Дворцу зимних видов спорта.Чуть дальше цирк. Перед ним два фонтана, которые постоянно меняют направление своих струй и высоту.Между Дворцом зимних видов спорта и Цирком стадион "Кайрат" 60-летний ветеран и гордость горожан.Так просто внутрь не пускают, но несколько ласковых слов главной вахтёрше, широкая улыбка и я на арене.В детстве и не мечтал попасть на "Кайрат-арену"!По этому поводу заглянул в соответствующее заведение и пропустил рюмкуКстати о еде. Здесь это на каждом шагу и на любой вкус. Ну и не дорого.Близится ночь...Проще поймать попутку. "Таксуют" многие. Потому и дешевле. Не Москва чай!И в заключении о банках.Российские там тоже есть. Как же без них?Специально я не искал, но "самые настырные" всё-таки "влезли" в кадр. Называть их не буду (они мне за рекламу не платятНе увидели? Внимательно смотрите. Как и в Казахстане, они на фото точно есть.