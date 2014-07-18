Алматы. Есть чему поучиться украинцам.

Моё первое впечатление об Алматы – абсолютно двуязычный город. Местные уверяют, что это относится ко всей стране. Я не могу это опровергать. Да и желания не имею.
Я видел только Алматы. (Здесь и далее все фото мои. Собственные)
Здесь мирно сосуществуют казахи (53 %) и русские (33 %). С такой двуязычностью согласны уйгуры (5 %), татары (2 %), корейцы (2 %) и все остальные (до 5%).
Видел я и другие двуязычные страны и города. Тот же Киев, Минск. Но то были славяне. В Украине, даже если названия улиц написаны по-украински, жители могут говорить ТОЛЬКО по-русски. В Беларуси русских надписей мало и говорят чаще всего на родном, но если кто-то заговорит по-русски – все всё понимают и разговор поддержат.
В Алматы не так. Там всё на двух языках!
Названия улиц, дорожные указатели, … правила проезда в общественном транспорте, … Не говоря уже об официальных вывесках госучреждений.
Даже футбол комментируют сразу два телекомментатора. Сначала один говорит на одном языке, потом другой продолжает на втором. Не переводит! А продолжает.
В первый раз ступая на землю бывшей столицы Казахстана, я умом понимал, что настоящую арбу мне увидеть не доведётся.
Но в душе надеялся на что-то такое… И ошибся.
Алматы – на столько современный город , что если бы не характерные скуластые лица местных жителей, можно было принять этот город за российский. Не самый крутой Сити, но большой, пусть провинциальный, промышленный город-миллионник. Кстати миллионный житель города родился еще при Советском Союзе. В 1981 году.
Так что смотрите фотки. Ни верблюдов, ни лошадиных повозок, ни арбы я не увидел. Ни одной. Смотрите на то, что попалось…
Первыми "попались" вот эти дети. Река Есентай не самая большая. В том числе и среди рек Алматы. Но протекает через весь город. Примерно по средине. А дети есть дети. Они купаются там где хотят, а не где принято.
Если прогуляться вдоль русла Есентай, можно найти "детей" постарше.
Не увидели? Тогда заглянем под мост:
Не интересно?
Пошли дальше. Вдоль реки вверх.
Со словами "вверх" и "вниз" - отдельная история.
Как и Нью-Йорк, Алматы все свои улицы расположила строго параллельно и перпендикулярно. Жители и адрес называют сразу из двух улиц:
"Абая и панфиловцев", "Фурманова и Макатаева". Номера домов есть, но это для доставки почты. Проще искать указывая пересечение двух улиц.
Удивительно слышать "Вверх по ул.Гоголя" или "Вниз до ул.Пушкина"
Вверх - значит к горам. Вниз - наоборот. Так прямо и говорят. В том числе и таксистам.
Следующий кадр сделан тоже возле реки.
Бабушка конечно вяжет. Но главная её задача: следить за детьми. Они уже не умещаются на собственном дворе и норовят выскочить к реке.
Вот еще прикольно.
Вулконизация 24 часа для любого транспорта
Дальше дома повыше, улицы по-ширше. Потому интереснее.
Так мы подошли к Дворцу зимних видов спорта.
Чуть дальше цирк. Перед ним два фонтана, которые постоянно меняют направление своих струй и высоту.
Между Дворцом зимних видов спорта и Цирком стадион "Кайрат" 60-летний ветеран и гордость горожан.
Так просто внутрь не пускают, но несколько ласковых слов главной вахтёрше, широкая улыбка и я на арене.
В детстве и не мечтал попасть на "Кайрат-арену"!
По этому поводу заглянул в соответствующее заведение и пропустил рюмку
Кстати о еде. Здесь это на каждом шагу и на любой вкус. Ну и не дорого.
Близится ночь...
Проще поймать попутку. "Таксуют" многие. Потому и дешевле. Не Москва чай!
И в заключении о банках.
Российские там тоже есть. Как же без них?
Специально я не искал, но "самые настырные" всё-таки "влезли" в кадр. Называть их не буду (они мне за рекламу не платят )
Не увидели? Внимательно смотрите. Как и в Казахстане, они на фото точно есть.
Спасибо за внимание.
Комментарии 16
Панфилова видимо. Есть улица Папанина, но она не пересекается с Абая. Улицы Папанинцев нет.
Фурманова, конечно же. Наверное опечатка. Не верится, что вы не знаете имя героя гражданской войны и автора "Молодой гвардии".
У Гоголя нет верха и низа, она параллельна горам.
В целом смысл передан верно, спишем ошибки на непродолжительность пребывания. Единственная поправка, что улицы перпендикулярны только в центре города. В других районах это не совсем так.
P.S. За годы проживания в Алмате ни одного казахоговорящего русского не видел. Кто-то может быть и понимает бытовую речь, но не говорит.
Видать Семен Семеныч сильно торопился, раз допустил столь простенькие ошибки.
На него это разве похоже?
Серёжа Крюков прав - не надо было спешить. Она (спешка) нужна только при ловле блох.
"Вверх по ул.Гоголя" исправлять не стал. Не все читатели так дотошно сверяют написанное с картой.
Развивающийся бизнес свободно говорит на английском, но вот в глубинках ни русского, ни английского не знают.
В прошлом году ездили на машинах, много общались.
То я бы поставил на третье место не английский, а турецкий язык.
Говорить на нем в Алматы не говорят, но ОЧЕНЬ много жителей побывали в этой стране. Не в качестве туристов, естественно. Кто учился, кто стажировался, а кто и работать пытался.
И слово "вулкан" в русском языке не "вулкон", а "вулкан".
Мне не удалось понять, чему нужно учиться украинцам в Алма-Ате (именно так на русском языке пишется название этого города; иначе пишите "Казакстан Республикасы"). Никаких языковых проблем ни в Киеве, ни в Ужгороде я не приметил. Никто не отказывался говорить со мной по-русски.
А вот в гостинице Holiday Inn на Тимирязева-Джандосова на reception девушка не говорила по-русски. Она меня не понимала, а я не понимал её набора слов, которым она обладала. К счастью, её напарник владел и русским, и английским совершенно свободно.
Кроме того, не было до Победы в Крыму на границе Украины на погранконтроле того мозголюбства, которое так свойственно пограничникам в Алма-Ате. Не нужно очернять Украину, братья нам славяне. Алма-Ата - город, эмиграция из которого, начиная с 1992 года, в Россию, Украину, Белоруссию и ФРГ была настолько сильной, что такой потери русского и русскоязычного некоренного населения не испытал никакой другой город в бывшем СССР. Бежали от засилья всего казахского на этапе назарбаевского возрождения нации после Геннадия Колбина.
Те, наши, культурные казахи-алмаатинцы, почти поголовно с высшим образованием, выросшие на русской культуре и литературе, теперь в меньшинстве, и они презрительно называют понаехавших из провинции и Китая сельчан-казахов "мамбами" или "мамбетами". И стараются даже между собой говорить по-русски. Я это слышал даже в Макао.
Старые названия улиц - Горького, Красина, Калинина, Ташкентская, Пастера, Коммунистический, Пролетарская, - все они по-прежнему в употреблении.
Попробуйте сказать таксисту-казаху-бомбиле: "Мне угол Жибек-жолы и Кунаева!"
И бомбила переспросит: "Это Карла Маркса - Горького, что ли?"
"Мне к чучелу на Ленина" - понятнее, чем "Республикасынын сарайы" на углу Абая и проспекта Достык.
Люди в Алма-Ате, в основном, приятные, отзывчивые, гостеприимные. Город загазованный (это географическое расположение среди гор в "ямке" виновато!), но красивый в центре, особенно летом. Тут главное - после посещения высокогорного катка Медео и красот Чимбулака в Тастак, Коктем и Орбиту не ездить: совок совком, как все спальные районы в СССР.
А ещё в Алма-Ате вкусно. Сыто и пьяно. Местами безумно дорого, но надо просто места знать - где дёшево и душевно.
Подписываюсь: Антон, житель Москвы, уроженец Таллина, жил и работал в Лондоне и в Рейкьявике больше десяти лет. В Алма-Ату ездил дважды, оба раза - туристом. Сначала показывал город старшей дочери, потом - среднему сыну.
Дайте Семен Семенычу наводку! пусть он нам потом отчитается насколько душевно!