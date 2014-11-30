Личность, как отражение эпохи

Реплика со ссылкой на Дюма-отца.
Историю делает не власть и даже не экономические закономерности. Историю делают веселые и храбрые люди, «угадавшие» родиться когда нужно. Поймавшие своё провидение.
Провидение – историческое равновесие, благодаря которому человечество продолжает существовать и выбирается из всех тупиков.
Смотрите: миром правят король и кардинал. И каждый волен выбирать кому служить. Это не бог и дьявол. Не добро и зло, как можно подумать. Это два пути. Выбрав один, выбираешь свою правду и, соответственно, своё зло. Пошёл другим – получил другие (часто противоположные) ориентиры.
В нашем случае одна сторона храбрецы, но авантюристы. Другая – блюстители порядка. Одни без других немыслимы. Представьте себе мир, в котором остались бы только мушкетёры короля – или только гвардейцы кардинала. Добру было бы нечего делать. Авантюризму – не с чем бороться.
В мире Дюма это кажется невозможным, а в нашем современном? Разве не так?
Кто-то (пусть это будет г-жа Удача) устанавливает некий порядок . Нет, не правила. Скорее возможность эти правила обходить. Так сказать делает некоторые послабления тем, кому благоволит.
А благоволит тем, кто не боится!
Кто готов бросить свою жизнь в лицо врагу. Как перчатку.
Тем, кто готов самозабвенно драться и много (ой как много!) увлеченно работать!
Дюма стал знаменит по-настоящему, когда во всем мире наступило глобальное разочарование: романтизм закончился, революции захлебнулись… до нового подъема еще нужно было дожить. И тут он, А.Дюма. Со своими авантюристами и романтиками.
Русская история, как и французкая (и английская, и американская), движется и характеризуется личностями. Каждому времени свои личности.
В один период это Махно, Чапаев, …, Моторолла, Гиркин.
В другой – Мавроди, Березовский и компания.
В третьей это Столыпин. Или Сталин.
Каждое время характеризуется его героями.
Прогресс – это не столбовая дорога к комфорту и здравомыслию. Скорее это …. Это смена временных интервалов! Интервал застоя (и порядка) сменяет интервал крушения и шараханья с последующим рывком вперёд до нового порядка и застоя.
И так из года в год, из века в век. От одних героев к другим.
Комментарии 8
В разные годы (эпохи) кони одни, а те, кому удаётся их поймать, разные. Сегодня честные люди, завтра - проходимцы. Так одни других и сменяют.
Он же толковал Тайную Вечерю. А если не зацикливаться на христианстве, смотреть, что было до, то ведь правильно ...
Но вы же помните! Рисунки я вставляю из собственных архивов. Они в моём понимании не обязаны полностью соответствовать содержанию заметки. Они только её (заметку) дополняют. Делают читабельней.
И только.
Так кто устанавливает равновесие и порядок?
Но может быть порядком для одной стороны и БЕЗпорядком с другой. Если сторон только две - равновесие возможно при равенстве обоих. Но это Мечта!
Реально в установлении порядка участвуют много сторон. Часто неантагонистичных.
Единство и борьба противоположностей! Так это называлось у классиков.
А Провидение участвует?