Личность, как отражение эпохи

Реплика со ссылкой на Дюма-отца.Историю делает не власть и даже не экономические закономерности., «угадавшие» родиться когда нужно. Поймавшие своё провидение.Провидение – историческое равновесие, благодаря которому человечество продолжает существовать и выбирается из всех тупиков.Смотрите: миром правят король и кардинал. И каждый волен выбирать кому служить. Это не бог и дьявол. Не добро и зло, как можно подумать. Это два пути. Выбрав один, выбираешь свою правду и, соответственно, своё зло. Пошёл другим – получил другие (часто противоположные) ориентиры.В нашем случае одна сторона храбрецы, но авантюристы. Другая – блюстители порядка. Одни без других немыслимы. Представьте себе мир, в котором остались бы только мушкетёры короля – или только гвардейцы кардинала.. Авантюризму – не с чем бороться.В мире Дюма это кажется невозможным, а в нашем современном? Разве не так?Кто-то (пусть это будет г-жа Удача) устанавливает некий порядок . Нет, не правила. Скорее возможность эти правила обходить. Так сказать делает некоторые послабления тем, кому благоволит.А благоволит тем, кто не боится!Кто готов бросить свою жизнь в лицо врагу. Как перчатку.Тем, кто готов самозабвенно драться и много (ой как много!) увлеченно работать!Дюма стал знаменит по-настоящему, когда во всем мире наступило глобальное разочарование: романтизм закончился, революции захлебнулись… до нового подъема еще нужно было дожить. И тут он, А.Дюма. Со своими авантюристами и романтиками.Русская история, как и французкая (и английская, и американская), движется и характеризуется личностями. Каждому времени свои личности.В один период это Махно, Чапаев, …, Моторолла, Гиркин.В другой – Мавроди, Березовский и компания.В третьей это Столыпин. Или Сталин.Каждое время характеризуется его героями.Прогресс – это не столбовая дорога к комфорту и здравомыслию. Скорее это …. Это смена временных интервалов! Интервал застоя (и порядка) сменяет интервал крушения и шараханья с последующим рывком вперёд до нового порядка и застоя.И так из года в год, из века в век. От одних героев к другим.