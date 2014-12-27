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Китай и Индия сказали нефти НЕТ

27.12.2014 14:00 11 2 075 просмотров
Вчера узнал почему упала цена за бочку нефти.

Я же не по этой части. Не профессионал так сказать.
Что цена упала кричали все вокруг: телевизор, интернет, ... , ... знакомая тётка на базаре...
Но никто не сказал ПОЧЕМУ упала.

Сначала один умный дяденька по ТВ убедил меня, что это не заговор. Не договаривались США с Саудовской Аравией и с ОПЕК. Просто очередной период, вызванный перепроизводством: добывают больше, чем могут продать. Осталось непонятным ПОЧЕМУ. Как и почему это стало возможным так вот сразу и вдруг.
Другой дяденька (и не один) обвинял террористов, создавших целое своё новое государство торгуя дешёвой нефтью, которой у них (якобы) просто завались - вот и продают по дешёвке. Закупая себе на полученные доллАры оружие и амуницию.
Чем не причина перепроизводства? И политика примешана. И виноватых можно поискать.

Я верил им обоим, ... но сомневался. Должна была быть другая, более веская причина.
Вчера она "нашлась". То есть это я её узрел только вчера - не профессионал ведь.

Итак
о чём молчат профессионалы.

Оказывается начиная с 1970-х годов крупнейшим импортером нефти в мире были... Правильно, США!
Они и сейчас много потребляют (в смысле импортируют).
Только уже не первые!

По итогам прошлого года лидером стал Китай.
Согласно данным управления энергетической информации США, чистый импорт нефти, который определяется по объему нефти и нефтепродуктов в США, упал в декабре 2012 года до 5,98 миллионов баррелей в день, что являлся самым низким показателем с февраля 1992 года. В то же время в Китае этот показатель значительно возрос – до 6,12 миллионов баррелей в день.
Кроме Китая много нефти покупала развивающаяся сумасшедшими темпами Индия. (Цифр не знаю - пусть специалисты скажут)

Так вот причина перепроизводства нефти в конце 2014 года стало то, что и Китай, и Индия практически одновременно ЗНАЧИТЕЛЬНО сократили закупки сырой нефти и других нефтепродуктов. Резко и значительно.
Отсюда перепроизводство. Отсюда падение спроса и, как следствие (правильно нас учат экономисты), падение цены.



Китай и Индия сказали smile:stop: СТОП!

Теперь вопрос знатокам: Россия здесь не при чём? Не знала, не догадывалась?
Или специально отпустила рубль именно сейчас? Ведь планировала это сделать в начале следующего года.
Так может это и есть ЗАГОВОР? Только на нашей стороне?
А? Как вы думаете?

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Тише, тише товарищи! Кругом немцы!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Нет, это из анекдота - но очень в тему!)))
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Все? Или только работающие в кремле?
Ольга Курочкина  (kha)
#
знакомая тётка на базаре

Мне на базаре продавец сухофруктов сказал, что скоро всё опять подешевеет. В смысле сухофрукты. Вот кто всё про рубль знает. Профессионал. Национальности не знаю какой, но здесь не упомянутой.
Геннадий Метан  (4hc)
#
Ну тогда сразу возникает следующий вопрос. Почему США, Индия и Китай резко и одновременно сократили импорт?
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
У меня такое ощущение, что Семен Семеныч ушёл на рождественско-новогодние каникулы...
Так что САМИ... Всё сами...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Почему США, Индия и Китай резко и одновременно сократили импорт"

Я про США я не писал. Но вы правы. Они тоже сократили. возможно из-за разрешения разрабатывать собственные запасы нефти (чего не было ОЧЕНЬ давно), может из-за чего другого.
Вы же промните - я не в этой области специалист. Пусть профессионалы ответят ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ.
Павел Перякин  (Zogark)
#
Цитата
"Почему США, Индия и Китай резко и одновременно сократили импорт"

С Китаем все понятно, рост экономики в 2014 году замедлился, ВВП в третьем квартале рос самыми медленными темпами за последние пять лет. И по прогнозам аналитиков, рост экономики в 2015 году может снизиться к 7%.

Штаты начали активно разрабатывать свои месторождения:
Цитата
Администрация США отменила действующий более сорока лет запрет на экспорт нефти, установленный в 70-е годы на волне эмбарго на поставки нефти в США и страны Европы со стороны некоторых арабских государств. Бюро промышленности и безопасности США (BIS), которое занимается контролем за экспортом, объявило о выдаче соответствующих разрешений компаниям на продажу нефти.

Перспективы появления на рынке американской нефти вызывает определенную обеспокоенность ведущих экспортеров сырья, которые опасаются роста и так уже избыточного предложения. По некоторым оценкам избыток нефти на рынке составляет порядка 2 млн. баррелей в сутки.


А вот про Индию не могу ничего сказать, за ней не слежу.
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