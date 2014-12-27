Китай и Индия сказали нефти НЕТ

Вчера узнал почему упала цена за бочку нефти.Я же не по этой части. Не профессионал так сказать.Что цена упала кричали все вокруг: телевизор, интернет, ... , ... знакомая тётка на базаре...Но никто не сказал ПОЧЕМУ упала.Сначала один умный дяденька по ТВ убедил меня,. Не договаривались США с Саудовской Аравией и с ОПЕК. Просто очередной период, вызванный перепроизводством: добывают больше, чем могут продать. Осталось непонятным ПОЧЕМУ. Как и почему это стало возможным так вот сразу и вдруг.Другой дяденька (и не один) обвинял террористов, создавших целое своё новое государство торгуя дешёвой нефтью, которой у них (якобы) просто завались - вот и продают по дешёвке. Закупая себе на полученные доллАры оружие и амуницию.Чем не причина перепроизводства? И политика примешана. И виноватых можно поискать.Я верил им обоим, ... но сомневался.Вчера она "нашлась". То есть это я её узрел только вчера - не профессионал ведь.Итако чём молчат профессионалы.Оказывается начиная с 1970-х годов крупнейшим импортером нефти в мире были... Правильно, США!Они и сейчас много потребляют (в смысле импортируют).Только уже не первые!По итогам прошлого года лидером стал Китай.Согласно данным управления энергетической информации США, чистый импорт нефти, который определяется по объему нефти и нефтепродуктов в США, упал в декабре 2012 года до 5,98 миллионов баррелей в день, что являлся самым низким показателем с февраля 1992 года. В то же время в Китае этот показатель значительно возрос – до 6,12 миллионов баррелей в день.Кроме Китая много нефти покупала развивающаяся сумасшедшими темпами Индия. (Цифр не знаю - пусть специалисты скажут)Так вот причина перепроизводства нефти в конце 2014 года стало то, что и Китай, и Индия практически одновременно ЗНАЧИТЕЛЬНО сократили закупки сырой нефти и других нефтепродуктов. Резко и значительно.Отсюда перепроизводство. Отсюда падение спроса и, как следствие (правильно нас учат экономисты), падение цены.Китай и Индия сказалиСТОП!Теперь вопрос знатокам: Россия здесь не при чём? Не знала, не догадывалась?Или специально отпустила рубль именно сейчас? Ведь планировала это сделать в начале следующего года.А? Как вы думаете?