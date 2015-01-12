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Я полтора года не был в Крыму

12.01.2015 19:41 30 1 571 просмотр
Симферопольский аэропорт встретил меня теплым приятным ветерком при покрытых льдом лужах и неработающей кассой междугородних автобусов.

Было 1 января с.г., начало седьмого часа вечера. Аэропорт работал, самолёты приземлялись, встречающий и прилетающий народ толпился в соответствующих зонах и на свежем воздухе. Большинство садилось во встречающие их машины. Активно работали таксисты. Штатные и не очень…
Общественный транспорт не ходил… smile:omg:

Справа от темноты неработающей кассы междугородних автобусов светилась открытая дверь, где можно было получить предварительно заказанное легковое авто. Слева – работало окошечко городских (до ЖД вокзала) троллейбусов.
Меня никто не встречал – не кому.

Безрезультатно потоптавшись минут 20 на остановке троллейбусов, принимаю решение достойное постоянного жителя: иду пешком! Как в молодые годы! Благо я действительно не в первый раз и куда и зачем (!) идти мне хорошо известно.

Это сейчас я приезжал после 1,5 лет непосещения. До этого, КАК только не приезжал. И в какое время года (и суток) тоже!

Раздумья.

Полтора года не был. Сами понимаете, что все ключевые события прошедшего года прошли без моего участия.

Так же вы понимаете и то, что помимо посещения родных и близких, мне хотелось увидеть наступившие принципиальные изменения. Какими они будут? В лучшую сторону или наоборот?

«Шлёпая» пешком от аэропорта, радуясь в душе, что ветерок тёплый и температура выше чем 0, я уже сравнивал ТО с ЭТИМ – увиденное с воспоминаниями.

Думаете к чему пришел? Не в смысле – докуда «дошлёпал», там всего идти-то 2 троллейбусные остановки – а в сравнении.
Пришел к тому, что ничего не изменилось!

«Процедура» отмены рейсов была и раньше. Из покон веков. Это знают все крымчане. И я знал. Только подзабыл. Привык приезжать «во-время». Когда всё вокруг работает в штатном режиме. Не по-праздничному.

Кстати сказать, обратно улетал я тоже с отменой отдельных рейсов местных автобусов. Это тоже был праздник – 7 января. Только теплый ветерок сменился крутым по крымским меркам морозом -8С со снегом. Смотри фото. Оно авторское, то есть моё. Сделано от трапа самолёта.



Первое отличие.

Разницу я ощутил сразу, как только «прошлёпав» до нужного места (трасса Симферополь-Саки), сел в попутный рейсовый автобус.
Положил водителю 100 русских рублей (вот она разница!) и услышал: «Сдачу возьмите

Оба-на! Вот так-так! А меня знакомые надоумили запостись мелочью. Дескать в Крыму с этим напряжёнка…

По крупному говоря, та разница, что я ощутил в этом же первом крымском автобусе в виде хождения не украинских, а российских денег, была единственной из всего увиденного. За всё время моего непродолжительного пребывания.

Всё остальное, опять-таки по крупному говоря, не изменилось..
Магазины работали, предприятия и офисы – нет. Это, конечно, отличие, как в России, не в Украине. Не принципиальное. Согласны?

Продукты в магазинах были. Цены в рублях и сдачу давали ВЕЗДЕ! Как в России. Об этом уже написал.

Как и в России на период праздников кое-что в магазинах заканчивалось. Яйца, например. Но хлеб и молоко привозили ежедневно. А 5 января начался завоз и всего остального.

Не все точки торговали спиртным – не оформили соответствующих лицензий. Сами понимаете, что меня это расстроить не смогло. Мы же ме-е-е-е-стные. smile:yes!!!: Знаем, что и где покупать!

Цены? Что-то подорожало. Те же яйца куриные. По 75 рэ за десяток. Но крупные. На два желтка. (Те что вчера были маленькие по 3, но вчера … А сегодня большие…)
Хлеб недорогой. И всегда свежий.
Куры в продаже всегда. Рыба, в том числе живая, тоже. Но рыбу приходилось встречать – иначе разберут..

Так что здесь (в этом вопросе) я большой разницы тоже не увидел. Может плохо искал? Гурманы меня могут опровергнуть! Я не настаиваю. Мидий, омаров и проч. я не искал.

Опрос общественного мнения.

Провести такой опрос я задумал еще до прилёта. Очень уж хотелось знать отношение простых людей к воссоединению. Не передумали ли? Может уже сожалеют?

Назвать то, что я делал полноправным опросом, конечно же нельзя. Выборка была хоть и случайной, но лишь в одном немноголюдном населенном пункте. Опрашивались только личные знакомые, независимо от возраста, семейного положения, размера сапог и объёма груди. Количество опрошенных не превысило 30 человек – не в количестве суть.

Вопрос задавался один – обратно в Украину хотите?

Ответы были следующие:
- 50% - ЧТО МЫ ТАМ ЗАБЫЛИ?
- 40% - да пошли они … (дальше следовало некоторое разнообразие конечного места «их» прибытия)
- 10% - чтоб они (скисли, загнулись, …). Слова разные, смысл один.

При этом практически все опрошенные свой ответ дополняли комментариями (хоть я об этом не спрашивал), суть которых в АБСОЛЮТНОМ большинстве сводились к словам: Крым всегда оставался русским, это всё-равно была Россия.

Чужой опрос.

Оказывается не одного меня интересовало отношения людей!

Уже улетая обратно, сидя в зале ожидания того же аэропорта, я невольно стал свидетелем разговора двух улетающих в Красноярск. Это было их первое посещение Крыма. (Прикиньте! Зимой! В санатории!) Их по дороге в аэропорт «опросил» местный водитель такси: не жалеете, что Крым присоединили?

Как вам?

Крымчан тоже нужно понять! Им нелегко, но и за нас они переживают. Не передумаем ли!

Как вы считаете? Не передумаем?

Комментарии 30

Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Что-то яйца куриные дороговаты. Может НЕ сезон?
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Особо крупные в Москве тоже 75 стоят. Но все зависит от производителя и упаковки. Можно и по 40 рублей за десяток взять. Вот, к примеру http://www.utkonos.ru/cat/108 54 рубля.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Чтой-то по вашей ссылке цены разнятся.... ... от 50 до 250 рублей.
На нашем рынке в недалёком Подмосковье - 80-85 руб, причем не самые крупные.
Владимир Тихонов  (lordkaho)
#
Там цена за упаковку, а она бывает и по 30 яиц, обратите внимание. по 40 это "советские" кассеты на 30 яиц, их в утконосе не бывает, только в обычных магазинах.
rodros  (rodros)
#
А как вы сравнивали прошлые и нынешние цены, если они в разных денежных единицах?
Мои знакомые в Крыму утверждают, что цены выросли вдвое.
rodros  (rodros)
#
Еще весной начали цены расти.
Natalya  (bocharik)
#
Не передумаем.
В  (Cheerokee)
#
У нас просто не оставалось вариантов.... В смысле стремительно исчезали все прочие варианты чтобы остаться там...
Да и потом --- как это нам "передумать"?..
miaru  (miaru)
#
А как там с картами дела обстоят? Только наличные в ходу?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
В карты не играл! Кампании не было! smile;)

Пластик с собой был, но пользоваться необходимости не возникло. И наличные остались, и мелочью (если вы помните) я запасся достаточно.
А вот пенсионеры, знаю точно, в Крыму пользуются и довольны.
В Украине для них такой услуги не было. Теперь каждому приходит на мобильник смс, что пенсия поступила. Каждый приходит и самостоятельно снимает в банкомате.
Чей банкомат и всегда ли там деньги дают - не знаю.
Рахимбай  (Рахимбай)
#
Друзья ездили в Ялту на новогодние праздники. С картами, и без налички. А карты не работали. Нигде. И системы денежных переводов не работали, кроме Контакта. Причем те несколько ялтинских банков, что работают с Контактом, в новогодние праздники тоже отдыхали.
rodros  (rodros)
#
Так ведь работают только карты системы ПРО100.
rodros  (rodros)
#
В Приватбанке на пенсионной карте бесплатные смс о приходе пенсии smile:) и на остаток 14%, так что снимать сразу всё нет смысла. Банкоматов Привата в Крыму было всяко больше, чем сейчас у РНКБ.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не могу опровергнуть. Отец раньше за пенсией ходил на почту: приходил и спрашивал - сегодня будет? Теперь ему СМС приходит - приходите, уже есть.
rodros  (rodros)
#
Странные там в Крыму порядки smile;) В самой России на почте давно есть расписание: в какой день кому дают. К тому же пенсию всем желающим старикам носят на дом. Впрочем, и в Крыму на дом носили и сейчас носят.
А смс-информирование - забавное местное нововведение. Только вот старики смс обычно не читают.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не подскажу.
скорее всего метр квадратный подорожал, но
во-первых, это всё же не Москва,
во-вторых, желающих купить больше пока не стало. (Или стало не на много)
Agenor Araujo  (Cazuza)
#
Цены два года назад шли с Болгарией ноздря в ноздрю, 750-950 евро метр. Сейчас, скорее всего, подорожало, но вряд ли значительно. Непонятно с налогами и прочими платежами, обслуживание будет дорогим. Купившие в Сочи жалуются, что оно просто неподьемное.
Agenor Araujo  (Cazuza)
#
Даже вдруг захотелось в Крым, где были последний раз с дочкой-дошкольницей, а сейчас уже студенткой. Денег не было, но все было здорово и весело, фрукты, вино, малышке нарядное платьице-матроска. Странные чувства. С одной стороны, ностальгия. А с другой стороны, два года назад было желание купить там недвижимость, теперь отрадно, что купили не там.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
" отрадно, что купили не там"
В Болгарии купили? Это из-за вас южный поток перенесли? smile:D
Agenor Araujo  (Cazuza)
#
Да, купили в Болгарии, подальше от Варны, от потока, а он и не состоялся. Это лето первое провели полностью, ну очень классно, еда дешевейшая, море, купили велики спортивные, отличные болгарские, и катаемся, есть планы ближе к пенсии или, если кризис затянется, доехать до Софии, 300км, потом до Сербии на поезде, а там опять на великах. Планов громадье, только времени нет.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Молодцы. Расскажете потом. Здесь (на банки.ру) тема личных впечатлений приветствуется. Пусть даже не на банковскую тему.
Правда, Филипп? smile:yes!!!:
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Хвала аллаху. Этот монстр по-шаговой доступности хоть туда еще не дотянулся! smile:D
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