Я полтора года не был в Крыму

Симферопольский аэропорт встретил меня теплым приятным ветерком при покрытых льдом лужах и неработающей кассой междугородних автобусов.
Было 1 января с.г., начало седьмого часа вечера. Аэропорт работал, самолёты приземлялись, встречающий и прилетающий народ толпился в соответствующих зонах и на свежем воздухе. Большинство садилось во встречающие их машины. Активно работали таксисты. Штатные и не очень…
Общественный транспорт не ходил…
Справа от темноты неработающей кассы междугородних автобусов светилась открытая дверь, где можно было получить предварительно заказанное легковое авто. Слева – работало окошечко городских (до ЖД вокзала) троллейбусов.
Меня никто не встречал – не кому.
Безрезультатно потоптавшись минут 20 на остановке троллейбусов, принимаю решение достойное постоянного жителя: иду пешком! Как в молодые годы! Благо я действительно не в первый раз и куда и зачем (!) идти мне хорошо известно.
Это сейчас я приезжал после 1,5 лет непосещения. До этого, КАК только не приезжал. И в какое время года (и суток) тоже!
Раздумья.
Полтора года не был. Сами понимаете, что все ключевые события прошедшего года прошли без моего участия.
Так же вы понимаете и то, что помимо посещения родных и близких, мне хотелось увидеть наступившие принципиальные изменения. Какими они будут? В лучшую сторону или наоборот?
«Шлёпая» пешком от аэропорта, радуясь в душе, что ветерок тёплый и температура выше чем 0, я уже сравнивал ТО с ЭТИМ – увиденное с воспоминаниями.
Думаете к чему пришел? Не в смысле – докуда «дошлёпал», там всего идти-то 2 троллейбусные остановки – а в сравнении.
Пришел к тому, что ничего не изменилось!
«Процедура» отмены рейсов была и раньше. Из покон веков. Это знают все крымчане. И я знал. Только подзабыл. Привык приезжать «во-время». Когда всё вокруг работает в штатном режиме. Не по-праздничному.
Кстати сказать, обратно улетал я тоже с отменой отдельных рейсов местных автобусов. Это тоже был праздник – 7 января. Только теплый ветерок сменился крутым по крымским меркам морозом -8С со снегом. Смотри фото. Оно авторское, то есть моё. Сделано от трапа самолёта.
Первое отличие.
Разницу я ощутил сразу, как только «прошлёпав» до нужного места (трасса Симферополь-Саки), сел в попутный рейсовый автобус.
Положил водителю 100 русских рублей (вот она разница!) и услышал: «Сдачу возьмите!»
Оба-на! Вот так-так! А меня знакомые надоумили запостись мелочью. Дескать в Крыму с этим напряжёнка…
По крупному говоря, та разница, что я ощутил в этом же первом крымском автобусе в виде хождения не украинских, а российских денег, была единственной из всего увиденного. За всё время моего непродолжительного пребывания.
Всё остальное, опять-таки по крупному говоря, не изменилось..
Магазины работали, предприятия и офисы – нет. Это, конечно, отличие, как в России, не в Украине. Не принципиальное. Согласны?
Продукты в магазинах были. Цены в рублях и сдачу давали ВЕЗДЕ! Как в России. Об этом уже написал.
Как и в России на период праздников кое-что в магазинах заканчивалось. Яйца, например. Но хлеб и молоко привозили ежедневно. А 5 января начался завоз и всего остального.
Не все точки торговали спиртным – не оформили соответствующих лицензий. Сами понимаете, что меня это расстроить не смогло. Мы же ме-е-е-е-стные. Знаем, что и где покупать!
Цены? Что-то подорожало. Те же яйца куриные. По 75 рэ за десяток. Но крупные. На два желтка. (Те что вчера были маленькие по 3, но вчера … А сегодня большие…)
Хлеб недорогой. И всегда свежий.
Куры в продаже всегда. Рыба, в том числе живая, тоже. Но рыбу приходилось встречать – иначе разберут..
Так что здесь (в этом вопросе) я большой разницы тоже не увидел. Может плохо искал? Гурманы меня могут опровергнуть! Я не настаиваю. Мидий, омаров и проч. я не искал.
Опрос общественного мнения.
Провести такой опрос я задумал еще до прилёта. Очень уж хотелось знать отношение простых людей к воссоединению. Не передумали ли? Может уже сожалеют?
Назвать то, что я делал полноправным опросом, конечно же нельзя. Выборка была хоть и случайной, но лишь в одном немноголюдном населенном пункте. Опрашивались только личные знакомые, независимо от возраста, семейного положения, размера сапог и объёма груди. Количество опрошенных не превысило 30 человек – не в количестве суть.
Вопрос задавался один – обратно в Украину хотите?
Ответы были следующие:
- 50% - ЧТО МЫ ТАМ ЗАБЫЛИ?
- 40% - да пошли они … (дальше следовало некоторое разнообразие конечного места «их» прибытия)
- 10% - чтоб они (скисли, загнулись, …). Слова разные, смысл один.
При этом практически все опрошенные свой ответ дополняли комментариями (хоть я об этом не спрашивал), суть которых в АБСОЛЮТНОМ большинстве сводились к словам: Крым всегда оставался русским, это всё-равно была Россия.
Чужой опрос.
Оказывается не одного меня интересовало отношения людей!
Уже улетая обратно, сидя в зале ожидания того же аэропорта, я невольно стал свидетелем разговора двух улетающих в Красноярск. Это было их первое посещение Крыма. (Прикиньте! Зимой! В санатории!) Их по дороге в аэропорт «опросил» местный водитель такси: не жалеете, что Крым присоединили?
Как вам?
Крымчан тоже нужно понять! Им нелегко, но и за нас они переживают. Не передумаем ли!
Как вы считаете? Не передумаем?
Комментарии 30
На нашем рынке в недалёком Подмосковье - 80-85 руб, причем не самые крупные.
Мои знакомые в Крыму утверждают, что цены выросли вдвое.
Да и потом --- как это нам "передумать"?..
Пластик с собой был, но пользоваться необходимости не возникло. И наличные остались, и мелочью (если вы помните) я запасся достаточно.
А вот пенсионеры, знаю точно, в Крыму пользуются и довольны.
В Украине для них такой услуги не было. Теперь каждому приходит на мобильник смс, что пенсия поступила. Каждый приходит и самостоятельно снимает в банкомате.
Чей банкомат и всегда ли там деньги дают - не знаю.
А смс-информирование - забавное местное нововведение. Только вот старики смс обычно не читают.
а пенсионерам Крыма НРАВИТСЯ.
скорее всего метр квадратный подорожал, но
во-первых, это всё же не Москва,
во-вторых, желающих купить больше пока не стало. (Или стало не на много)
В Болгарии купили? Это из-за вас южный поток перенесли?
Правда, Филипп?