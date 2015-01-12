Я полтора года не был в Крыму

Симферопольский аэропорт встретил меня теплым приятным ветерком при покрытых льдом лужах и неработающей кассой междугородних автобусов.Было 1 января с.г., начало седьмого часа вечера. Аэропорт работал, самолёты приземлялись, встречающий и прилетающий народ толпился в соответствующих зонах и на свежем воздухе. Большинство садилось во встречающие их машины. Активно работали таксисты. Штатные и не очень…Общественный транспорт не ходил…Справа от темноты неработающей кассы междугородних автобусов светилась открытая дверь, где можно было получить предварительно заказанное легковое авто. Слева – работало окошечко городских (до ЖД вокзала) троллейбусов.Меня никто не встречал – не кому.Безрезультатно потоптавшись минут 20 на остановке троллейбусов, принимаю решение достойное постоянного жителя: иду пешком! Как в молодые годы! Благо я действительно не в первый раз и куда и зачем (!) идти мне хорошо известно.Это сейчас я приезжал после 1,5 лет непосещения. До этого, КАК только не приезжал. И в какое время года (и суток) тоже!Полтора года не был. Сами понимаете, что все ключевые события прошедшего года прошли без моего участия.Так же вы понимаете и то, что помимо посещения родных и близких, мне хотелось увидеть наступившие принципиальные изменения. Какими они будут? В лучшую сторону или наоборот?«Шлёпая» пешком от аэропорта, радуясь в душе, что ветерок тёплый и температура выше чем 0, я уже сравнивал ТО с ЭТИМ – увиденное с воспоминаниями.Думаете к чему пришел? Не в смысле – докуда «дошлёпал», там всего идти-то 2 троллейбусные остановки – а в сравнении.Пришел к тому, что ничего не изменилось!«Процедура» отмены рейсов была и раньше. Из покон веков. Это знают все крымчане. И я знал. Только подзабыл. Привык приезжать «во-время». Когда всё вокруг работает в штатном режиме. Не по-праздничному.Кстати сказать, обратно улетал я тоже с отменой отдельных рейсов местных автобусов. Это тоже был праздник – 7 января. Только теплый ветерок сменился крутым по крымским меркам морозом -8С со снегом. Смотри фото. Оно авторское, то есть моё. Сделано от трапа самолёта.Разницу я ощутил сразу, как только «прошлёпав» до нужного места (трасса Симферополь-Саки), сел в попутный рейсовый автобус.Положил водителю 100 русских рублей (вот она разница!) и услышал: «!»Оба-на! Вот так-так! А меня знакомые надоумили запостись мелочью. Дескать в Крыму с этим напряжёнка…По крупному говоря, та разница, что я ощутил в этом же первом крымском автобусе в виде хождения не украинских, а российских денег, была единственной из всего увиденного. За всё время моего непродолжительного пребывания.Всё остальное, опять-таки по крупному говоря, не изменилось..Магазины работали, предприятия и офисы – нет. Это, конечно, отличие, как в России, не в Украине. Не принципиальное. Согласны?Продукты в магазинах были. Цены в рублях и сдачу давали ВЕЗДЕ! Как в России. Об этом уже написал.Как и в России на период праздников кое-что в магазинах заканчивалось. Яйца, например. Но хлеб и молоко привозили ежедневно. А 5 января начался завоз и всего остального.Не все точки торговали спиртным – не оформили соответствующих лицензий. Сами понимаете, что меня это расстроить не смогло. Мы же ме-е-е-е-стные.Знаем, что и где покупать!Цены? Что-то подорожало. Те же яйца куриные. По 75 рэ за десяток. Но крупные. На два желтка. (Те что вчера были маленькие по 3, но вчера … А сегодня большие…)Хлеб недорогой. И всегда свежий.Куры в продаже всегда. Рыба, в том числе живая, тоже. Но рыбу приходилось встречать – иначе разберут..Так что здесь (в этом вопросе) я большой разницы тоже не увидел. Может плохо искал? Гурманы меня могут опровергнуть! Я не настаиваю. Мидий, омаров и проч. я не искал.Провести такой опрос я задумал еще до прилёта. Очень уж хотелось знать отношение простых людей к воссоединению. Не передумали ли? Может уже сожалеют?Назвать то, что я делал полноправным опросом, конечно же нельзя. Выборка была хоть и случайной, но лишь в одном немноголюдном населенном пункте. Опрашивались только личные знакомые, независимо от возраста, семейного положения, размера сапог и объёма груди. Количество опрошенных не превысило 30 человек – не в количестве суть.Вопрос задавался один – обратно в Украину хотите?Ответы были следующие:- 50% - ЧТО МЫ ТАМ ЗАБЫЛИ?- 40% - да пошли они … (дальше следовало некоторое разнообразие конечного места «их» прибытия)- 10% - чтоб они (скисли, загнулись, …). Слова разные, смысл один.При этом практически все опрошенные свой ответ дополняли комментариями (хоть я об этом не спрашивал), суть которых в АБСОЛЮТНОМ большинстве сводились к словам: Крым всегда оставался русским, это всё-равно была Россия.Оказывается не одного меня интересовало отношения людей!Уже улетая обратно, сидя в зале ожидания того же аэропорта, я невольно стал свидетелем разговора двух улетающих в Красноярск. Это было их первое посещение Крыма. (Прикиньте! Зимой! В санатории!) Их по дороге в аэропорт «опросил» местный водитель такси: не жалеете, что Крым присоединили?Как вам?Крымчан тоже нужно понять! Им нелегко, но и за нас они переживают. Не передумаем ли!