Всё правильно, но не про нас.

Это не будет репост. Фактически не будет.Но всё же… Спасибо Татьяне Федоткиной. Именно её статья в МК (московском комсомольце) «пробудила» во мне слегка забытые чувства. Те чувства, которые испытывает человек перед увольнением. … Если у него такой опыт уже есть.У меня есть! Большой. Такой большой, что желать никому не буду.Но сначала цитаты из Т.Федоткиной:».Пока всё нормально. Я бы даже сказал – со всем согласен.Правда я никогда не ощущал себя (и свою зарплату) зависимым от стоимости бочки с нефтью… Но, как говорится – специалистам виднее.Продолжаю читать статью в МК:».Красиво пишет Татьяна! Слов нет!».А-а-а-а-а!То-то я думаю… Что чего-то не хватает!Оказывается вот чего! Работа, если она настоящая, способна здоровье отнимать! И силы! И время.А времени-то сколько! Каждый день часов по 10. Это без дороги. А если добираться далеко? Да еще «на перекладных»?Что для собственной жизни остаётся?Может отказаться?От чего? От работы? ….Или от собственной жизни? Ради работы! Так оно и было раньше. При большевиках и в Советском Союзе. Работали ради работы. Кто за палочки-трудодни, кто за фантики ничего не значащих денег… Было такое время, что работали ради того, чтобы стаж шёл…А теперь – гляди ж ты:».Постойте! А как же: «хороший человек — это не профессия»?«…».Написано правильно. Только не про нас.Нас,А по желанию отдельных ... лиц. У которых вместо лиц …Как говорил один анекдотный герой из моего детства: потому, что не так сидишь, не так свистишь!Так что