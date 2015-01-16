Всё правильно, но не про нас.

Это не будет репост. Фактически не будет.
Но всё же… Спасибо Татьяне Федоткиной. Именно её статья в МК (московском комсомольце) «пробудила» во мне слегка забытые чувства. Те чувства, которые испытывает человек перед увольнением. … Если у него такой опыт уже есть.
У меня есть! Большой. Такой большой, что желать никому не буду.
Но сначала цитаты из Т.Федоткиной:
«Еще недавно, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, в России появился принципиально новый профессиональный цех людей, чья сфера деятельности востребована, что называется, «от хорошей жизни».
Всевозможные карьерные коучи, аккаунт-менеджеры, рекрутмены, дизайнеры-фрилансеры, личные стилисты и помощники западных руководителей — люди, в чьи профессиональные обязанности входит стильно и дорого выглядеть, знать основы психологии, уметь общаться на иностранном (лучше на двух) языках, владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, быть коммуникабельным и легким на подъем. Этот профессиональный цех буквально до самого последнего времени хорошо оплачивался. Его представители считали личным достоинством любить передвигаться по миру и принимать участие в многочисленных пресс-конференциях, семинарах, презентациях и прочих местах встреч людей деловых и востребованных.
Сегодня, при цене нефти менее 50 долларов за баррель, именно эти люди первыми начали терять работу».
Пока всё нормально. Я бы даже сказал – со всем согласен.
Правда я никогда не ощущал себя (и свою зарплату) зависимым от стоимости бочки с нефтью… Но, как говорится – специалистам виднее.
Продолжаю читать статью в МК:
«Страх потерять работу — одна из нынешних примет времени. Но, как показывает простейший анализ ситуации с предложением услуг на рынке труда, сегодня жители столицы не столько боятся потерять работу как таковую, сколько потерять работу, которая больше напоминает удовольствие, приятное и комфортное времяпрепровождение, за которое еще и платят деньги. Причем куда более высокие, чем за другой, более конкретный труд. Высокая цена на нефть породила... не бездельников, нет, скорее прослойку людей, живущих при коммунизме, согласно тому самому заветному лозунгу — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Нельзя сказать, что эти люди не желают учиться, — желают! Но не тому, чего требует день сегодняшний, а тому, чему они сами хотят. И уж тем более нельзя сказать, что они не любят свою работу, — да они ее обожают! Но, увы, за то, что им так по душе, больше не платят».
Красиво пишет Татьяна! Слов нет!
«Люди, которые в ближайшее время потеряют престижную работу, конечно же, во всем обвинят власть, которая сперва позволила им подняться по некой призрачной карьерной лестнице, дала почувствовать вкус красивой жизни, а теперь собирается безжалостно сбросить их обратно вниз — к необходимости тяжело и уныло зарабатывать себе на хлеб. Они будут ныть, жаловаться и упорно искать возврата к прежней жизни, потому что работа и труд — это два разных для них понятия. Первое приносит удовольствие, дает деньги и уверенность в себе, а второе — отнимает время, силы и здоровье».
А-а-а-а-а!
То-то я думаю… Что чего-то не хватает!
Оказывается вот чего! Работа, если она настоящая, способна здоровье отнимать! И силы! И время.
А времени-то сколько! Каждый день часов по 10. Это без дороги. А если добираться далеко? Да еще «на перекладных»?
Что для собственной жизни остаётся?
Может отказаться?
От чего? От работы? ….
Или от собственной жизни? Ради работы! Так оно и было раньше. При большевиках и в Советском Союзе. Работали ради работы. Кто за палочки-трудодни, кто за фантики ничего не значащих денег… Было такое время, что работали ради того, чтобы стаж шёл…
А теперь – гляди ж ты:
«Когда нефть продавалась по 100 долларов за баррель, в Интернете лучшей профессией на Земле была названа «переворачиватель пингвинов». Но нефть подешевела, и пора узнать страшную тайну: пингвины больше не падают на спину, поэтому такой должности нет и уже не будет. И с этим придется смириться».
Постойте! А как же: «хороший человек — это не профессия»?
«…Сегодня можно сказать, что больше не профессия — человек деловой, вписанный в мир современных технологий и внешних коммуникаций. Просто с падением цены на нефть так же вполовину обесценились и все современные ценности, рожденные новейшими технологиями, как то: уверенное существование в виртуале, мобильность, коммуникабельность, умение подать себя самым выгодным образом. Не то чтобы эти качества исчезли как профессиональное достоинство, отнюдь! Просто к ним добавился сущий пустяк — необходимость уметь делать что-то конкретное: шить, готовить, учить, строить, растить и прочее, и прочее».
Написано правильно. Только не про нас.
Нас, людей умеющих шить, готовить, учить, строить, растить и прочее, и прочее …, увольняют невзирая на стоимость бочки с нефтью.
А по желанию отдельных ... лиц. У которых вместо лиц …
Как говорил один анекдотный герой из моего детства: потому, что не так сидишь, не так свистишь!
Так что статья в МК написана правильно.
Только не про нас.
Комментарии 13
А работу по душе подобрать трудно. Вакансий на рынке труда стало значительно меньше. Даже без креативщиков, консультантов и прочих "халявных" работников.
Семён Семёнович! Можно задать Вам неприличный вопрос? Вы не связываете с ценой на нефть Вашу возможность сидеть на работе в Интернете?
Он уже давно писал, что на работе этим заниматься не может. Не те времена, не те люди...
Оля, при чём здесь моя возможность сидеть на работе в интернете? Разве работодатель платит за интернет нефтью? Или мазутом?
Если есть в компании интернет, он будет работать (и оплачиваться) сижу я в нём или не сижу.
Раскройте свою мысль подробнее.
Вечером (не в рабочее время) отвечу.
У меня до фриланса была работа: есть переводы – делаю, нет – отдыхаю. Я тогда Интернетом ещё не особо увлекалась, но тоже могла посидеть.
Работа в принципе должна приносить удовольствие. А если при этом еще удаётся "сидеть" в интернете...
Только вот не нравится мне термин "сидеть в интернете"...
Да и вообще слово "сидеть" не нравится.
«Сидеть» - слово нейтральное. Хотя не везде сидеть в удовольствие. Вот «отсидеть» или «подсидеть» - это хуже ...