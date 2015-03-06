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Я подарю тебе эту звезду

06.03.2015 20:44 11 9 465 просмотров
Нет такого человека, который не видел мультика про ту звезду.

Любимая! Я поведу тебя на край вселенной.
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она
Озарять нам путь в бесконечность!”

Красивые стихи!
Только кастрюля... Кастрюля всё портит!

Сегодня, накануне 8 марта, хочу попросить женщин забыть о кастрюле. Просто почитайте стихи.
Стихи про ТУ звезду. Это стихи вам. От души!



Я подарю тебе звезду,
Поймаю, ленточкой свяжу.
Утихомирю, успокою,
Слова ей нежные скажу.

Я подарю тебе звезду:
Пока Луна плывет над нами,
Средь сотни звезд ее найду
И именем твоим я назову.

Я подарю тебе звезду -
Ее далекий свет и дивное сиянье
Пускай сопутствуют тебе,
Храня от горя и страданья.

Я подарю тебе звезду,
Хоть выбор нужной - дело непростое.
Возьми любую и с собой сравни -
Ты всех затмишь их красотою.



Я подарю тебе звезду –
её у Бога украду.
Он, думаю, меня простит,
увидев, как звезда блестит
бесценной брошью – посреди
твоей волнующей груди…
У Бога звёзд таких полно,
а сердце у меня одно!
Его, мой друг, назло судьбе
я тоже отдаю тебе!



Я небо с тысячами солнц тебе дарю в своем привете,
Когда устанет плакать дождь и приутихнет на рассвете.
Когда лучистая заря, распространяя брызги света,
Споёт лишь только для тебя слова любви в моих куплетах.
Я подарю тебе одной день зачарованный, звенящий
Своей волшебной тишиной, но нам о многом говорящей.
Дыханье ветра подарю, который в ласках искупает...
И назову тобой звезду, которую никто не знает.



Я подарю тебе звезду,
А ты внимательно послушай,
Как изливает ветер душу
Утесу дальнему тому.
Как дышит море с хрипотой.
И разбивает в белой пене
Медуз с их мыслями о неге
В колючих скалах злой прибой.
Смеются горы в такт грозе
И ловят капли дождевые,
Прозрачные, почти живые,
В ладони скользкие камней.
Ты слышишь, шепчется с травой
Листва деревьев о победе
Тепла и солнца на рассвете
Над безразличной темнотой.
Я подарю тебе звезду.
Я ты, среди всех звуков разных,
Найди один, тебе лишь ясный,
В котором я любить смогу.

Я просто подарю тебе звезду!



С праздником, любимые!

Комментарии 11

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И что за праздник?))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Звезда по имени Солнце?!)))
Natalya  (bocharik)
#
Спасибо, Семен Семеныч!
XIIX  (XIIX)
#
Кастрюля всё портит!
Хотя портит не только кастрюля, все же хочу присоедениться к словам автора. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Такой человек есть. Я не видела. smile:)

8 марта кончилось, я тут суп в кастрюле варю ... smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Если тот человек, который есть, заслуживает ТОЙ кастрюли,
то почему бы и не сварить что-нибудь достойное ЭТОГО человека? smile;)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Он-то заслуживает, но заболел. smile:( Отец в перерыв обедать приходит. Приходится теперь самой всё есть.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Вообще-то я имел в виду не отца. smile;)
Но отец, однозначно, заслуживаете лучшего кусочка! Из той кастрюли...
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