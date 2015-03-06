Я подарю тебе эту звезду!

Нет такого человека, который не видел мультика про ту звезду.!”Красивые стихи!Только кастрюля...Сегодня, накануне 8 марта, хочу попросить женщин забыть о кастрюле. Просто почитайте стихи.Стихи про ТУ звезду. Это стихи вам. От души!Я подарю тебе звезду,Поймаю, ленточкой свяжу.Утихомирю, успокою,Слова ей нежные скажу.Я подарю тебе звезду:Пока Луна плывет над нами,Средь сотни звезд ее найдуИ именем твоим я назову.Я подарю тебе звезду -Ее далекий свет и дивное сияньеПускай сопутствуют тебе,Храня от горя и страданья.Я подарю тебе звезду,Хоть выбор нужной - дело непростое.Возьми любую и с собой сравни -Ты всех затмишь их красотою.Я подарю тебе звезду –её у Бога украду.Он, думаю, меня простит,увидев, как звезда блеститбесценной брошью – посредитвоей волнующей груди…У Бога звёзд таких полно,а сердце у меня одно!Его, мой друг, назло судьбея тоже отдаю тебе!Я небо с тысячами солнц тебе дарю в своем привете,Когда устанет плакать дождь и приутихнет на рассвете.Когда лучистая заря, распространяя брызги света,Споёт лишь только для тебя слова любви в моих куплетах.Я подарю тебе одной день зачарованный, звенящийСвоей волшебной тишиной, но нам о многом говорящей.Дыханье ветра подарю, который в ласках искупает...И назову тобой звезду, которую никто не знает.Я подарю тебе звезду,А ты внимательно послушай,Как изливает ветер душуУтесу дальнему тому.Как дышит море с хрипотой.И разбивает в белой пенеМедуз с их мыслями о негеВ колючих скалах злой прибой.Смеются горы в такт грозеИ ловят капли дождевые,Прозрачные, почти живые,В ладони скользкие камней.Ты слышишь, шепчется с травойЛиства деревьев о победеТепла и солнца на рассветеНад безразличной темнотой.Я подарю тебе звезду.Я ты, среди всех звуков разных,Найди один, тебе лишь ясный,В котором я любить смогу.Я просто подарю тебе звезду!С праздником, любимые!