Нет такого человека, который не видел мультика про ту звезду.
“Любимая! Я поведу тебя на край вселенной.
Я подарю тебе эту звезду!
Светом нетленным будет она
Озарять нам путь в бесконечность!”
Красивые стихи!
Только кастрюля... Кастрюля всё портит!
Сегодня, накануне 8 марта, хочу попросить женщин забыть о кастрюле. Просто почитайте стихи.
Стихи про ТУ звезду. Это стихи вам. От души!
Я подарю тебе звезду,
Поймаю, ленточкой свяжу.
Утихомирю, успокою,
Слова ей нежные скажу.
Я подарю тебе звезду:
Пока Луна плывет над нами,
Средь сотни звезд ее найду
И именем твоим я назову.
Я подарю тебе звезду -
Ее далекий свет и дивное сиянье
Пускай сопутствуют тебе,
Храня от горя и страданья.
Я подарю тебе звезду,
Хоть выбор нужной - дело непростое.
Возьми любую и с собой сравни -
Ты всех затмишь их красотою.
Я подарю тебе звезду –
её у Бога украду.
Он, думаю, меня простит,
увидев, как звезда блестит
бесценной брошью – посреди
твоей волнующей груди…
У Бога звёзд таких полно,
а сердце у меня одно!
Его, мой друг, назло судьбе
я тоже отдаю тебе!
Я небо с тысячами солнц тебе дарю в своем привете,
Когда устанет плакать дождь и приутихнет на рассвете.
Когда лучистая заря, распространяя брызги света,
Споёт лишь только для тебя слова любви в моих куплетах.
Я подарю тебе одной день зачарованный, звенящий
Своей волшебной тишиной, но нам о многом говорящей.
Дыханье ветра подарю, который в ласках искупает...
И назову тобой звезду, которую никто не знает.
Я подарю тебе звезду,
А ты внимательно послушай,
Как изливает ветер душу
Утесу дальнему тому.
Как дышит море с хрипотой.
И разбивает в белой пене
Медуз с их мыслями о неге
В колючих скалах злой прибой.
Смеются горы в такт грозе
И ловят капли дождевые,
Прозрачные, почти живые,
В ладони скользкие камней.
Ты слышишь, шепчется с травой
Листва деревьев о победе
Тепла и солнца на рассвете
Над безразличной темнотой.
Я подарю тебе звезду.
Я ты, среди всех звуков разных,
Найди один, тебе лишь ясный,
В котором я любить смогу.
Я просто подарю тебе звезду!
С праздником, любимые!
Комментарии 11
Хотя портит не только кастрюля, все же хочу присоедениться к словам автора.
Читайте стихи.
8 марта кончилось, я тут суп в кастрюле варю ...
то почему бы и не сварить что-нибудь достойное ЭТОГО человека?
Но отец, однозначно, заслуживаете лучшего кусочка! Из той кастрюли...