Неслучайная историческая встреча. К 70-летию Великой Победы.

В молодые годы мне посчастливилось побывать в г.Торгау.
В том самом месте, где 25 апреля 1945 года (ровно 70 лет назад) впервые встретились подразделения союзников антигитлеровской коалиции.
Подъезжая с востока с городу я обратил внимание на широкую пойму реки Эльба: сначала многокилометровое абсолютно ровное поле - заливной луг, потом широкая река с сильным течением. На противоположном берегу на значительной возвышенности замок. Высоченный! Практически неприступный.
Если бы русским пришлось штурмовать этот замок, много бы народу полегло. Но история сложилась по иному.
С запада первыми к замку подошли американцы.
О том что встреча союзников будет где-то вот-вот знали обе армии. Уже на самых подступах радисты начали радио обмен.
Из статьи в «Известиях» от 28 апреля 1945 года. Авторы В. Стариков, В. Полторацкий, А. Булгаков:
«Приближаясь к Эльбе, наши солдаты и офицеры знали, что где-то здесь, в Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англо-американских союзников. Каждый день люди, сражающиеся по эту сторону Эльбы, с нетерпением ждали сводки о продвижении частей союзных войск, подходивших к Эльбе с запада. На штабной карте можно было проследить, как все ближе и ближе подходят друг к другу две линии фронта. Между ними лежала Эльба, и расстояние, отделявшее нас от союзников, сокращалось с каждым часом.
Первыми вступили в соприкосновение с частями 1-й американской армии наши радисты. Разговор между нашими и американскими радистами происходил в момент, когда передовые части 1-го Украинского фронта находились уже менее чем в тридцати километрах от американцев. Немецкие станции пытались заглушить разговор, но неудачно.
— Скоро встретимся с вами, — радировали американцам наши радисты. — Мы знаем ваше расположение. Наши танки приближаются к вам. Делаем все, чтобы скорее встретиться с вами.
В передовых частях 1-й американской армии оказались среди радистов люди, знающие русский язык. Они поддерживали связь с нашими радистами, передавая им привет от американцев, сообщая о том, что во всех частях 1-й американской армии с волнением ждут встречи с Красной Армией».
Фактически первыми в соприкосновение вошли разведчики: конный патруль русских и американцы на джипах примерно в паре километров к западу от Эльбы. Вот снимок этого исторического момента.
Почему то эта фотография не так известна, как последующие. Вот самый известный снимок:
Он на долгие годы стал олицетворением этого исторического события. Снимок сделан на разрушенном мосту, еще до того, как удалось создать пантонную переправу.
Вот еще одно описание этих событий:
"25 апреля в 13 часов 30 минут в районе Стрела, северо-западнее Ризы, воины 7-й роты 173-го гвардейского стрелкового полка 58-й гвардейской дивизии во главе с командиром роты гвардии старшим лейтенантом Григорием Степановичем Голобородько, в прошлом полтавским слесарем, заметили группу военных, двигавшуюся с запада. Наши по привычке насторожились, но солдатское чутье подсказало им, что там. впереди, не те, с кем они дрались на протяжении всей войны. Все же, приняв боевой порядок, подразделение Голобородько двинулось навстречу неизвестным. Как вскоре оказалось, это была разведгруппа 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии. Разведгруппой командовал первый лейтенант Л. Коцебу, бывший студент из Техаса, с ним были сержанты и солдаты Д. Полонский, М. Шульман, Г. Ситник (награжденный впоследствии нашим орденом Красной Звезды), Форестер и другие.
Примерно на час позже в районе Торгау воины 2-го батальона 173-го гвардейского стрелкового полка той же 58-й гвардейской дивизии заметили, что с колокольни городской церкви подает сигналы какой-то человек в военной форме. Гвардии лейтенант А. С. Сельвашко попытался объясниться с ним по-немецки, но из этого ничего не вышло. Наши солдаты сделали несколько выстрелов в воздух и вдруг услышали знакомые слова: «Москва — Америка!» Нашим красноармейцам стало ясно, что на церковной колокольне американец. Это был солдат той же 69-й пехотной дивизии. Затем подошел офицер, который заявил, что они являются разведчиками 69-й пехотной дивизии 1-й американской армии, и попросил нашего офицера съездить с ним в штаб батальона, находившийся километрах в пятнадцати от места встречи.
Как потом выяснилось, это была группа младшего лейтенанта Уильяма Д. Робертсона".
(Жадов А. С. Четыре года войны. М., 1978)
Сами понимаете, что ждать пешей переправы никто не стал и на встречу с долгожданными союзниками бойцы и командиры отправлялись кто на чем мог. Только не в плавь – все хотели выглядеть достойно!
Первым делом, конечно объятия!
После этого осмотр вооружения и проверка его эффективности.
Ну, а потом, естественно – застолье!
На месте встречи, между замком и Эльбой установлен мемориальный постамент на котором с одной стороны по русски написано: «Слава победоносной Красной армии и доблестным войскам наших союзников одержавшим победу на фашистской Германией»
На другой: « Здесь на Эльбе 25 апреля 1945 года войска 1-го украинского фронта Красной Армии соединились с американскими войсками».
Что хочу отметить ОТ СЕБЯ:
Думаю, что не случайно русские первыми встретились именно с американцами!
Ведь среди союзников были и соединения других стран! И Канады, и Франции, и других. Но встретились первыми именно с американцами. С 1-ой американской армией. С англичанами русские войска встретились лишь 3-го мая. В официальной сводке это прозвучало так: «3-й гвардейский танковый корпус Панфилова юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии».
Это было не случайно! Эта встреча – напоминание нам и американцам о том, что хорошие дела нужно делать вместе.
Комментарии 8
Написано там:
«В 2015 году всё международное сообщество отмечает 70-ую годовщину победы над фашизмом.
Эта победа была одержана только благодаря сотрудничеству всех народов перед лицом общей опасности.
Русская и и американская армии, обе сражаясь с фашизмом, впервые встретились 25 апреля 1945 года на реке Эльба в Германии.
Эта историческая фотография американских и советских солдат была сделана Джеком Конноном на улице Торгау.
Опыт международного братства по оружию во время Второй мировой войны приобретает особое значение в современных условиях, когда человечество снова оказалось перед угрозой международного терроризма.
Только взаимное понимание и доверие и объединение усилий против общего врага могут выковать ключ к успеху.»
ответить на комментарий нельзя, пытаюсь фото вставить - белиберда вставляется...
за что люди зарплату получают?
Семеныч по прежнему держится НЕбанковской темы, но и его не читают.
Кризис?