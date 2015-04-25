Неслучайная историческая встреча. К 70-летию Великой Победы.

В молодые годы мне посчастливилось побывать в г.Торгау.В том самом месте, где 25 апреля 1945 года () впервые встретились подразделения союзников антигитлеровской коалиции.Подъезжая с востока с городу я обратил внимание на широкую пойму реки Эльба: сначала многокилометровое абсолютно ровное поле - заливной луг, потом широкая река с сильным течением. На противоположном берегу на значительной возвышенности замок. Высоченный! Практически неприступный.Если бы русским пришлось штурмовать этот замок, много бы народу полегло. Но история сложилась по иному.С запада первыми к замку подошли американцы.О том что встреча союзников будет где-то вот-вот знали обе армии. Уже на самых подступах радисты начали радио обмен.Из статьи в «Известиях» от 28 апреля 1945 года. Авторы В. Стариков, В. Полторацкий, А. Булгаков:».Фактически первыми в соприкосновение вошли разведчики: конный патруль русских и американцы на джипах примерно в паре километров к западу от Эльбы. Вот снимок этого исторического момента.Почему то эта фотография не так известна, как последующие. Вот самый известный снимок:Он на долгие годы стал олицетворением этого исторического события. Снимок сделан на разрушенном мосту, еще до того, как удалось создать пантонную переправу.Вот еще одно описание этих событий:".(Жадов А. С. Четыре года войны. М., 1978)Сами понимаете, что ждать пешей переправы никто не стал и на встречу с долгожданными союзниками бойцы и командиры отправлялись кто на чем мог. Только не в плавь – все хотели выглядеть достойно!Первым делом, конечно объятия!После этого осмотр вооружения и проверка его эффективности.Ну, а потом, естественно – застолье!На месте встречи, между замком и Эльбой установлен мемориальный постамент на котором с одной стороны по русски написано: «Слава победоносной Красной армии и доблестным войскам наших союзников одержавшим победу на фашистской Германией»На другой: « Здесь на Эльбе 25 апреля 1945 года войска 1-го украинского фронта Красной Армии соединились с американскими войсками».Что хочу отметить ОТ СЕБЯ:Думаю, чтоВедь среди союзников были и соединения других стран! И Канады, и Франции, и других. Но встретились первыми именно с американцами. С 1-ой американской армией. С англичанами русские войска встретились лишь 3-го мая. В официальной сводке это прозвучало так: «».Это было не случайно!