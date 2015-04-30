Почему крымчане не прижились на киевском майдане.

Старший патруля

Я

Старший патруля

Я

Старший патруля

Я

Я:

Старший патруля

Я

Старший патруля

Я

Старший патруля

Я

Я

Старший патруля

Я:

Старший патруля

Старший патруля

Это случилось в те недалёкие (по времени) времена, когда Крым был в составе Украины и законы на нем действующие, были украинскими. А какие еще? Если Крыму своего ничего не разрешалось.Я возвращался из отпуска. Доехал до ЖД вокзала Симферополя - так было удобней.Автобус останавливался прямо перед ЖД вокзалом. Оставалось еще 2 часа до нужного поезда. Рядом с остановкой я купил пару бутылок пива «Белая ночь» (Производство Черниговского пивзавода, чёрное, лучшее черное пиво, что мне приходилось пробовать на постсоветском пространстве – РЕКОМЕНДУЮ) и войдя в здание ЖД вокзала, пристроился на свободное местечко.Пиво было свежим, не слишком холодным…Примерно через 10 минут в зал ожидания, где «я ИХ ожидал», вошли 3 милиционера и прямиком – ко мне.-Здрасте!- Здрасте … ???- Нарушаем?- Чего?- Распивать спиртные напитки ЗАПРЕЩЕНО!- Я пью не спиртное!- Слабо алкогольное тоже ЗАПРЕЩЕНО!- У меня не слабо алкогольное и не спиртное!- ????- Это ХЛЕБНОЕ!… Всё одно ЗАПРЕЩЕНО!- Точно? Уверены?- Точно. Пройдёмте!Я не самый злостный нарушитель. Но знаю, где располагается линейное отделение транспортной милиции ЖД вокзала г.Симферополя. (Из вокзала на перрон, налево, мимо общественного туалета еще метров 50). Посмотрел на часы – еще час есть – пойдём.Закрыл начатую бутылку пива пробкой, уложил вертикально в сумку. Пошли.Предупреждаю: фото не моё. И сотрудники милиции не те! Но снимок сделан на ЖД вокзале Симферополя. Факт!Заходим. Длинный коридор, вдоль одной стены деревянные кресла с откидными седушками, как в советских кинотеатрах (кто застал - помнит) и стол. ...Прямо в коридоре.«Садитесь» - указали на место около стола. Сел. Милиционер справа (через 2 места), милиционер слева. Старший патруля пошёл за документом. Вернулся. Открыл на нужной странице – «Читайте».Читаю: «…бла-бла-бла ……» дальше читать не стал.МОЛОДЦЫ! Ваши депутаты – молодцы. Учли и это! У нас в России когда такие законы принимали народ ходил с плакатами «Не мешайте пиво с водкой!»: Оформляем протокол?: С чегой-то вдруг?: Нарушение! Нужно оформлять!: а я не знал. Табличек не было. Купил на вокзале и начал пить…: Тогда предупреждение?: Валяй!(справа и слева)что пишете? Зачем?: так положено.: это предупреждение?: Да.: какая разница между предупреждением и протоколом?: не важно. Но бланк нужно заполнить.: Заполняй.(справа и слева): Командир! У вас здесь общественное место?: А что?так ДА или НЕТ? Нет? Тогда разреши я пиво допью? Начать начал. Допить не успел – вы отвлекли.Пиво открыто, скисает. Место не общественное. Разреши допью? Ну в самом деле! Пиво продают, а пить его нельзя! Сейчас от вас выйду - на перроне нельзя, в здании вокзала нельзя, в вагон сяду - там тоже нельзя.: (после раздумья) Валяй. Допивай.(справа и слева)Он дописал, я допил. Он положил передо мной бланк протокола (то есть предупреждения), а я аккуратно положил пустую пивную бутылку в мусорную корзину, прочитал написанное (место работы – безработный), улыбнулся – подписал. Что дальше?: За повторное нарушение … в течении…- Нормально! Но у вас теплее!- Это мы знаем! Но заметили, что как только у вас дождь, то через день и у нас.- Да ладно?- Точно!- Пора вам в Россию!Заржали… Мы готовы. Так я пошёл? Иди! Может проводить? Думаете обидит кто? Ржут… Иди! Кроме нас – не кому.Хорошие ребята, ёлки-палки.Может ЭТИМ они не понравились на киевском майдане?