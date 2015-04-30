Почему крымчане не прижились на киевском майдане.

Это случилось в те недалёкие (по времени) времена, когда Крым был в составе Украины и законы на нем действующие, были украинскими. А какие еще? Если Крыму своего ничего не разрешалось.
Я возвращался из отпуска. Доехал до ЖД вокзала Симферополя - так было удобней.
Автобус останавливался прямо перед ЖД вокзалом. Оставалось еще 2 часа до нужного поезда. Рядом с остановкой я купил пару бутылок пива «Белая ночь» (Производство Черниговского пивзавода, чёрное, лучшее черное пиво, что мне приходилось пробовать на постсоветском пространстве – РЕКОМЕНДУЮ) и войдя в здание ЖД вокзала, пристроился на свободное местечко.
Пиво было свежим, не слишком холодным…
Примерно через 10 минут в зал ожидания, где «я ИХ ожидал», вошли 3 милиционера и прямиком – ко мне.
-Здрасте!
- Здрасте … ???
- Нарушаем?
- Чего?
- Распивать спиртные напитки ЗАПРЕЩЕНО!
- Я пью не спиртное!
- Слабо алкогольное тоже ЗАПРЕЩЕНО!
- У меня не слабо алкогольное и не спиртное!
- ????
- Это ХЛЕБНОЕ!
… Всё одно ЗАПРЕЩЕНО!
- Точно? Уверены?
- Точно. Пройдёмте!
Я не самый злостный нарушитель. Но знаю, где располагается линейное отделение транспортной милиции ЖД вокзала г.Симферополя. (Из вокзала на перрон, налево, мимо общественного туалета еще метров 50). Посмотрел на часы – еще час есть – пойдём.
Закрыл начатую бутылку пива пробкой, уложил вертикально в сумку. Пошли.
Предупреждаю: фото не моё. И сотрудники милиции не те! Но снимок сделан на ЖД вокзале Симферополя. Факт!
Заходим. Длинный коридор, вдоль одной стены деревянные кресла с откидными седушками, как в советских кинотеатрах (кто застал - помнит) и стол. ...Прямо в коридоре.
«Садитесь» - указали на место около стола. Сел. Милиционер справа (через 2 места), милиционер слева. Старший патруля пошёл за документом. Вернулся. Открыл на нужной странице – «Читайте».
Читаю: «… в общественных местах … бла-бла-бла … за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива…» дальше читать не стал.
МОЛОДЦЫ! Ваши депутаты – молодцы. Учли и это! У нас в России когда такие законы принимали народ ходил с плакатами «Не мешайте пиво с водкой!»
Старший патруля: Оформляем протокол?
Я: С чегой-то вдруг?
Старший патруля: Нарушение! Нужно оформлять!
Я: а я не знал. Табличек не было. Купил на вокзале и начал пить…
Старший патруля: Тогда предупреждение?
Я: Валяй!
Старший патруля достаёт какой-то бланк и начинает заполнять. Милиционеры (справа и слева) ждут.
Я: что пишете? Зачем?
Старший патруля: так положено.
Я: это предупреждение?
Старший патруля: Да.
Я: какая разница между предупреждением и протоколом?
Старший патруля: не важно. Но бланк нужно заполнить.
Я: Заполняй.
Он пишет. Я жду. Два милиционера (справа и слева) тоже ждут.
Я: Командир! У вас здесь общественное место?
Старший патруля: А что?
Я: так ДА или НЕТ? Нет? Тогда разреши я пиво допью? Начать начал. Допить не успел – вы отвлекли. Пиво открыто, скисает. Место не общественное. Разреши допью? Ну в самом деле! Пиво продают, а пить его нельзя! Сейчас от вас выйду - на перроне нельзя, в здании вокзала нельзя, в вагон сяду - там тоже нельзя.
Старший патруля: (после раздумья) Валяй. Допивай.
Я пью. Два милиционера (справа и слева) ржут «в тряпочку». Он пишет. Тоже ржёт и тоже «в тряпочку».
Он дописал, я допил. Он положил передо мной бланк протокола (то есть предупреждения), а я аккуратно положил пустую пивную бутылку в мусорную корзину, прочитал написанное (место работы – безработный), улыбнулся – подписал. Что дальше?
Старший патруля: За повторное нарушение … в течении… Как там с погодой в Москве?
- Нормально! Но у вас теплее!
- Это мы знаем! Но заметили, что как только у вас дождь, то через день и у нас.
- Да ладно?
- Точно!
- Пора вам в Россию!
Заржали… Мы готовы. Так я пошёл? Иди! Может проводить? Думаете обидит кто? Ржут… Иди! Кроме нас – не кому.
Хорошие ребята, ёлки-палки.
Может ЭТИМ они не понравились на киевском майдане?
Комментарии 4
А вот на банки.ру, как были глюки - так и остались! Комментировать не дают!
Крокодил не ловится! Не растёт кокос!
А мне ребята понравились.