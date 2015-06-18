Если бы весь мир читал — кто бы стал воевать?

(на правах плагиата)На днях иду по улице — два мужика красят забор. Один курит, а другой макает валик в корытце с краской и катает по забору вверх и вниз. Преодолеть соблазн не удалось:— Дайте покрасить!— За огрызок яблока?Смешно, потому что сразу, без всяких объяснений, сама возникла в душе у каждого картинка из «Тома Сойера». Не знаю, сколько лет мужику и где он родился, но ясно: эту книжку читал и полюбил на всю жизнь.Дал он мне валик, стою — крашу, а мимо едет шикарная машина, открывается окно задней двери, высовывается хозяин-барин и, показывая на меня, спрашивает маляра:— Он что, огрызок яблока дал?Значит, и этот буржуй в лимузине с шофёром — читал и полюбил. Значит, это наши общие и абсолютно добрые мысли и чувства.Не знаем, какие «скрепы» есть у французов, у монголов, но несколько поколений советских людей сплотила не география. Да, мы знали, что наша страна — самая большая! Одна шестая часть суши и т.д. Но, во-первых, где-то было еще пять шестых (то есть гораздо больше), а во-вторых, мало кто видел свою Большую Родину не на карте, а живьём. Большинство как родились где-нибудь в Сыктывкаре или Йошкар-Оле, так там и помирали. Религия была под запретом, церкви закрыты…Настоящей скрепой были общие книги.«Тома Сойера», «Маленького принца», «Винни-Пуха» —