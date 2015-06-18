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Если бы весь мир читал — кто бы стал воевать?

18.06.2015 22:26 7 1 188 просмотров
(на правах плагиата)

На днях иду по улице — два мужика красят забор. Один курит, а другой макает валик в корытце с краской и катает по забору вверх и вниз. Преодолеть соблазн не удалось:

— Дайте покрасить!

— За огрызок яблока?

Смешно, потому что сразу, без всяких объяснений, сама возникла в душе у каждого картинка из «Тома Сойера». Не знаю, сколько лет мужику и где он родился, но ясно: эту книжку читал и полюбил на всю жизнь.



Дал он мне валик, стою — крашу, а мимо едет шикарная машина, открывается окно задней двери, высовывается хозяин-барин и, показывая на меня, спрашивает маляра:

— Он что, огрызок яблока дал?

smile:yes!!!: Значит, и этот буржуй в лимузине с шофёром — читал и полюбил. Значит, это наши общие и абсолютно добрые мысли и чувства.

Не знаем, какие «скрепы» есть у французов, у монголов, но несколько поколений советских людей сплотила не география. Да, мы знали, что наша страна — самая большая! Одна шестая часть суши и т.д. Но, во-первых, где-то было еще пять шестых (то есть гораздо больше), а во-вторых, мало кто видел свою Большую Родину не на карте, а живьём. Большинство как родились где-нибудь в Сыктывкаре или Йошкар-Оле, так там и помирали. Религия была под запретом, церкви закрыты…

Настоящей скрепой были общие книги.

Если бы весь мир читал «Тома Сойера», «Маленького принца», «Винни-Пуха» — кто бы стал воевать?

Комментарии 7

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Есть одна "общая" книга - библия!
ЗЫ а толку?
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Есть одна "общая" книга - библия!
а толку?

Библия не книга - ЦИТАТНИК!
Приключения Тома Сойера"- книга. "Маленький принц" - книга. И "Овод" тоже, и "Мартен Иден, ... Вот "Капитал" - учебник.
Ольга Курочкина  (kha)
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Тоже плагиат. Цитата.
«Как я завидовал Тому Сойеру, когда читал великую и прекрасную книгу Марка Твена! Мне повезло, я читал её ровно в том возрасте, в котором там, в книге, жил главный герой. Мне всё в этой книге нравилось. А теперь я понимаю, что я всё в ней люблю. Я люблю эту книгу! Но главное, я всему в ней верю и верил.
Мне всё в ней было понятно и даже близко. … книга про Тома Сойера стала первой книгой, которую я целиком и полностью присвоил, это была первая в моей жизни книга, которая была про меня и написана была лично мне.
Этот роман, написанный задолго до моего рождения и там, где я никогда не был, вдруг рассказал мне про ту и такую жизнь, какой я сам хотел бы жить. Эта книга сообщила мне, что мои фантазии, желания, страхи и мечты – это не ерунда! Они достойны того, чтобы кто-то об этом написал. А если это так, если мои фантазии, желания и страхи достойны этого, значит, и я сам интересный человек, заслуживающий внимания и любви. Я же полюбил Тома Сойера! Сразу полюбил! Как только прочитал про то, как он в самом начале книги красил забор, так и полюбил его тут же, как лучшего друга. Почему? Да потому, что я был уверен, что я так же смог бы и могу. Я же много чего интересного выдумывал. Только об этом некому было написать.
Америка Марка Твена не была для меня Соединёнными Штатами, и она не находилась за океаном. Она была для меня ближе, желаннее, понятнее и роднее, чем кирпичный завод, который гудел, дымил и был виден из окна моей комнаты… Чем песчаные карьеры за окраиной, чем ржаные пыльные поля с островками березняков за этими карьерами.
...»
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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История от туриста: "Дело было в Венеции. Выхожу рано утром на балкон... Туман...
Ну и крикнул (никто же не видит): ЛОША-а-а-а-дка!!!!
Слышу в ответ: "ЁЖИИИИИИК! smile:yes!!!:
!!!!!Настроение на весь день!
http://joyreactor.cc/post/798577
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Заметочка уже неделю как вывешена, а народ только сейчас начинает читать.
где были? что до этой недели делали?
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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раздел "Блоги" на Банки.ру вообще загибается. Новые читатели не приходят. Только старожилы заглядывают по привычке...
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