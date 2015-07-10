Всё плохо живём!

Кассир

Я:

Кассир:

Я

Кассир:

Шел сегодня с работы… Мимо нашей местной школы...На спортплощадке подростки играли в пляжный волейбол …на песке!А то! Не хухры-мухры какие-нибудь! Под Москвой чай живём!И школа не самая знаменитая. И учителя обычные. А во дворе приличная такая площадка для волейбола на песке.Но меня не это удивило. Слава богу я каждый день мимо хожу. И каждый день кто-нибудь на этой площадке играет. В основном молодёжь. Бывают люди и по старше. А тут – совсем подростки. Класс 6-7. Не старше. Но одеты не по детски. Майки спортивные хоть и не чисто волейбольные, ноИменно это меня и поразило. Одна команда (из двух-то человек) в красном. Другая в синем. У каждого на груди написано название нашего населённого пункта (не буду афишировать лишний раз). А на спине – фамилия(!) Я в быту не паспортистом работаю. Всех в лицо не знаю и сверять особо фейс и паспорт желания нету, но думаю – майки именные. В том смысле, что личные.И вспомнилась мне другая спортивная история.Я тогда служил в Западной группе войск. В Германии стало быть.Как-то в выходной погуляли семьёй по немецкой деревеньке где часть наша стояла. Домой идти мимо стадиона. Ну какой стадион в деревне? Хоть и немецкой… Конечно не такой как в русских деревнях, но всё же не городской. Явно.Заборчик – частокол до колена. Два ряда скамеечек самых примитивных. Ворота… Газон на поле хороший – базара нет!Обычно на этом стадионе и народу-то не было никогда. А тут – зрители! И много! И кричат что-то по ихнему, по местному!Но удивило не это. Футболисты по полю бегали, как будто из бундеслиги!Ну перемахнул через забор (до колена) сел на свободную скамейку – смотрю.Еще ничего не понял – подходит немка (никогда не было!) с сумкой через плечо, как у кассира автобуса в советские времена:: БИЦАЛИНГ! (плати )за что?на стадион пришёл? Смотришь? Плати!: так за вашим забором тоже хорошо видно.Иди за забор! Или плати.Конечно я удивлен был, но деньги дал (небольшие деньги – ради принципа явно собирали).Сижу смотрю и удивляюсь.Игроки явно слабоваты: и бегают явно не профессионально, и мяч пинают не так как нужно… Но форма! Форма на высшем уровне! Как будто только-только из Мюнхена. С олимпийского стадиона!Даже фасон футболок у обоих команд одинаков. Вроде один мастер шил. Только цвет разный. Одни в ярко синем, другие – в зеленом. И у тех, и у других номера белые, надписи тоже. И шрифт надписей один. И размеры букв одинаковы…Пригляделся: и обомлел! На спине каждого игрока, там где обычно фамилии пишут, написано название …деревни. У синих нашей деревни, у зеленых – соседней.В футболках как из бундеслиги! В деревне!Вот это отпад! До сих пор забыть не могу! Настолько был поражён увиденным.А сегодня детишек увидел… Под Москвой...В майках с именами…Неужели до уровня Германии дошли? Хоть и с опозданием в 25 лет