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Всё плохо живём!

10.07.2015 22:31 7 1 332 просмотра
Шел сегодня с работы… Мимо нашей местной школы...

На спортплощадке подростки играли в пляжный волейбол …на песке!
А то! Не хухры-мухры какие-нибудь! Под Москвой чай живём!



И школа не самая знаменитая. И учителя обычные. А во дворе приличная такая площадка для волейбола на песке.
Но меня не это удивило. Слава богу я каждый день мимо хожу. И каждый день кто-нибудь на этой площадке играет. В основном молодёжь. Бывают люди и по старше. А тут – совсем подростки. Класс 6-7. Не старше. Но одеты не по детски. Майки спортивные хоть и не чисто волейбольные, но именные.
Именно это меня и поразило. Одна команда (из двух-то человек) в красном. Другая в синем. У каждого на груди написано название нашего населённого пункта (не буду афишировать лишний раз). А на спине – фамилия smile:scratch: (!) Я в быту не паспортистом работаю. Всех в лицо не знаю и сверять особо фейс и паспорт желания нету, но думаю – майки именные. В том смысле, что личные.
Согласитесь – это солидно! smile:vnature:

И вспомнилась мне другая спортивная история.
Я тогда служил в Западной группе войск. В Германии стало быть.

Как-то в выходной погуляли семьёй по немецкой деревеньке где часть наша стояла. Домой идти мимо стадиона. Ну какой стадион в деревне? Хоть и немецкой… Конечно не такой как в русских деревнях, но всё же не городской. Явно.



Заборчик – частокол до колена. Два ряда скамеечек самых примитивных. Ворота… Газон на поле хороший – базара нет!
Обычно на этом стадионе и народу-то не было никогда. А тут – зрители! И много! И кричат что-то по ихнему, по местному!
Но удивило не это. Футболисты по полю бегали, как будто из бундеслиги!

Ну перемахнул через забор (до колена) сел на свободную скамейку – смотрю.
Еще ничего не понял – подходит немка (никогда не было!) с сумкой через плечо, как у кассира автобуса в советские времена:
Кассир: БИЦАЛИНГ! (плати )
Я: за что?
Кассир: на стадион пришёл? Смотришь? Плати!
Я: так за вашим забором тоже хорошо видно.
Кассир: Иди за забор! Или плати.
smile:( Конечно я удивлен был, но деньги дал (небольшие деньги – ради принципа явно собирали).
Сижу смотрю и удивляюсь.

Игроки явно слабоваты: и бегают явно не профессионально, и мяч пинают не так как нужно… Но форма! Форма на высшем уровне! Как будто только-только из Мюнхена. С олимпийского стадиона!
Даже фасон футболок у обоих команд одинаков. Вроде один мастер шил. Только цвет разный. Одни в ярко синем, другие – в зеленом. И у тех, и у других номера белые, надписи тоже. И шрифт надписей один. И размеры букв одинаковы…
Пригляделся: и обомлел! На спине каждого игрока, там где обычно фамилии пишут, написано название …деревни. У синих нашей деревни, у зеленых – соседней.
smile:-x Деревня на деревню играет!
В футболках как из бундеслиги! В деревне!

Вот это отпад! До сих пор забыть не могу! Настолько был поражён увиденным.
А сегодня детишек увидел… Под Москвой...
В майках с именами…
Неужели до уровня Германии дошли? Хоть и с опозданием в 25 лет

Комментарии 7

Посетитель Форума  (1opal)
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А что вас удивляет,? Если площадки построены то они не будут пустовать.
rorih  (rorih)
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Наша компания уже 4 года "спонсирует" хорошей формой (2 комплекта разного цвета с названием района города и логотипом нашего ООО) команду в городском чемпионате по футболу. Другим говорим, что почти как Абрамовичи, даже команда своя есть, хоть и не Челси конечно.

В этом году вот еще и детской команде помогли формой, они на областной кубок поехали в новенькой красивой форме.

Так что ничего необычного, не в одних только германиях это практикуется.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
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Не понял что значит "площадки построены"?
smile:o Вы думаете их "кто-то" построил? Или они сами по себе построились? Где это видано чтобы в наших школах кроме волейбольных и баскетбольных площадок еще какие-нибудь строили. Без учета мнения учащихся.
В том то и фишка, что люди, которым ЭТО нужно их и построили. Ведь так, Семеныч? Уверен, в "вашей" школе площадку для пляжного волейбола сделали энтузиасты, а не местная администрация.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Не владею нужной информацией в полном объёме.
Но администрация тут участия не принимала. Активисты сделали.
l1l  (l1l)
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Семен Семенович
Но администрация тут участия не принимала. Активисты сделали. - не верю
Уверен, в "вашей" школе площадку для пляжного волейбола сделали энтузиасты, а не местная администрация.
и гоняет она на кукурузерах.. )) и песочек 3х цены.. и футболки umbro по n00 euro
zakupki.gov.ru -  посмотрите.. раша
а в детском доме опять макароны...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Труден ваш юмор для понимания.
Про участие администрации постараюсь узнать. Ждите.

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