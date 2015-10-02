Вход
Профиль Блог Лента Активность

Предлагаю русские иероглифы!

02.10.2015 18:58 13 3 537 просмотров
Где-то читал, что в середине двадцатого века была попытка создать систему письменности, сходную с иероглифической. Что автор этой системы предполагал, что она позволит общаться письменно народам всего мира, аналогично тому, как различные народы Восточной Азии, в первую очередь Китая, могут письменно общаться с помощью иероглифов.

Несколько наблюдений на тему появления русских иероглифов сегодня.

Великий и могучий русский язык, как и всё живое вокруг нас, развивается, расширяется,… Живёт в общем. Не умирает.

Мы с вами умеем передавать свои слова (мысли, умозаключения и проч.) с помощью букв, записывая их согласно установленным Правилам.

Время от времени эти Правила меняют. Делают это достаточно грамотные, специально обученные и специально отобранные специалисты. Делают для того, чтобы живой и развивающийся русский язык не сильно опережал Правила.

Правила, вещь достаточно консервативная. За быстро развивающимися процессами не всегда способны угнаться. Особенно сами. Без специально отобранных специалистов…

***

В настоящее время в Правилах русского языка предусмотрено использование 33 букв. Это не считая знаков препинания. Символы не используются. …По Правилам!

Всегда ли мы с вами соблюдаем Правила? Правила вообще и Правила правописания в частности?

Вчера меня посетила откровенная мысль – может быть пора ввести к буквам еще и кое-какие символы? Эдакие русские иероглифы, смысл которых всем понятен и не требует дополнительных разъяснений. И тем более, не потребуется многих длинных (или коротких) слов, предложений, описаний…

Многие из нас, общаясь по переписке по большей части в интернете, используют разные вставки: рожицы, + и -, числа пишут цифрами, а не, как учили в школе, словами…

Наверняка многие встречали и символы! В том числе и НЕДАВНО ПРИДУМАННЫЕ.

Например, вот такой:



Кто не может догадаться о значении символа? Да всем и каждому сразу понятно, что написано слово «пипец». А так же его нецензурные синонимы. Сами подумайте! Зачем писать не цензурщину, когда можно употребить всем понятный символ, никаким боком не подпадающий под запреты морали и Правил?

В укороченном виде часто используют упрощённый символ того же смысла:



Есть еще «полный пипец». Это, так сказать, значительно расширенное или всеохватывающее значение первого: изображают 2 буквы "П" и что-то похожее на кончик от "Ц"

Кто, когда и по какому поводу использовал первым (и использует сейчас) данный символ-иероглиф – дело второе. Но, согласитесь, ОН вполне понятен абсолютному большинству грамотного и взрослого русскоязычного населения.

Действительно! На фига нужно расписывать ЧТО и на НАСКОЛЬКО НЕЗАМЕТНО к кому подкрался?

Поставил знак «пипец» - и все всё поняли: да! Подкрался! И именно он, самый, и подкрался…



Уловили мою мысль?

Тогда поделюсь еще одним символом. Попробуйте только сказать, что он Вам не понятен или вы не знаете автора!



Да здравствуют Великий и могучий русский язык! Да здравствуют те, кто помогает ему (в силу своих индивидуальных возможностей) жить и развиваться!

Комментарии 13

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Вот он кризис что с людями делает!)))
ЗЫ буквы уже не такие
Роман  (1001126)
#
Второй иероглиф - класс! smile:D
Лавров ваще умница!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Действительно приличнее смотрится, чем словами писать. smile:)



А я ДБ не понимаю. smile:( То есть догадываюсь - но вот зачем там запятая?

Здесь в блогах так смайлики и не работают? Чёрный не нажимается. Там в -фавите есть ещё иероглифы, если что. smile;)
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
"зачем там запятая"
В оригинале первое слово отделяется от второго запятой. Так по правилам...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Опять картинки не вставляются? smile:o
Хочется (в очередной раз) РВАТЬ и МЕТАТЬ! Рвать и метать!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Нет, картинки вставляются. Я же первую вставила. А потом специально просто ссылку дала, чтобы слишком много картинок не было. А Сергей дал ссылку, потому что там целая страница с картинками в результатах поиска. У меня смайлики, которые спрятаны, не вставляются. Не знаю, только у меня или у всех. Вижу, народ тоже только первыми четырьмя обходится.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Что-то никто новый иероглифов не подбрасывает... smile:D
Семеныч! Может обойдёмся 33-мя буквами и знаками препинания?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Сергей Крюков</B> пишет:
может обойдёмся?

Может и обойдётесь! Я вашего согласия не спрашиваю. У-ввв-ВЫ!
Илья  (tarvolok)
#
Автор предлагает ввести иероглифы для выражения нецензурной брани? "Похвально"... Давайте тогда уж сразу перейдём к образным символам и знакам типа руницы, и пользы будет наааамного больше чем.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата
Илья пишет:
Давайте тогда уж сразу перейдём к образным символам и знакам типа руницы, и пользы будет наааамного больше чем.


Насколько от какого предложения будет пользы или вреда станет понятно после рассмотрения конкретных действий. У вас есть что предложить? Выкладывайте! Будем посмотреть! smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения