Предлагаю русские иероглифы!

Где-то читал, что в середине двадцатого века была попытка создать систему письменности, сходную с иероглифической. Что автор этой системы предполагал, что она позволит общаться письменно народам всего мира, аналогично тому, как различные народы Восточной Азии, в первую очередь Китая, могут письменно общаться с помощью иероглифов.Великий и могучий русский язык, как и всё живое вокруг нас, развивается, расширяется,… Живёт в общем. Не умирает.Мы с вами умеем передавать свои слова (мысли, умозаключения и проч.) с помощью букв, записывая их согласно установленным Правилам.Время от времени эти Правила меняют. Делают это достаточно грамотные, специально обученные и специально отобранные специалисты. Делают для того, чтобы живой и развивающийся русский язык не сильно опережал Правила.Правила, вещь достаточно консервативная. За быстро развивающимися процессами не всегда способны угнаться. Особенно сами. Без специально отобранных специалистов…***В настоящее время в Правилах русского языка предусмотрено использование 33 букв. Это не считая знаков препинания. Символы не используются. …По Правилам!Всегда ли мы с вами соблюдаем Правила? Правила вообще и Правила правописания в частности?Вчера меня посетила откровенная мысль – может быть пора ввести к буквам еще и кое-какие символы? Эдакие русские иероглифы, смысл которых всем понятен и не требует дополнительных разъяснений. И тем более, не потребуется многих длинных (или коротких) слов, предложений, описаний…Многие из нас, общаясь по переписке по большей части в интернете, используют разные вставки: рожицы, + и -, числа пишут цифрами, а не, как учили в школе, словами…Наверняка многие встречали и символы! В том числе и НЕДАВНО ПРИДУМАННЫЕ.Например, вот такой:Кто не может догадаться о значении символа? Да всем и каждому сразу понятно, что написано слово «пипец». А так же его нецензурные синонимы. Сами подумайте! Зачем писать не цензурщину, когда можно употребить всем понятный символ, никаким боком не подпадающий под запреты морали и Правил?В укороченном виде часто используют упрощённый символ того же смысла:Есть еще «полный пипец». Это, так сказать, значительно расширенное или всеохватывающее значение первого: изображают 2 буквы "П" и что-то похожее на кончик от "Ц"Кто, когда и по какому поводу использовал первым (и использует сейчас) данный символ-иероглиф – дело второе. Но, согласитесь, ОН вполне понятен абсолютному большинству грамотного и взрослого русскоязычного населения.Действительно! На фига нужно расписывать ЧТО и на НАСКОЛЬКО НЕЗАМЕТНО к кому подкрался?Поставил знак «пипец» - и все всё поняли: да! Подкрался! И именно он, самый, и подкрался…Тогда поделюсь еще одним символом. Попробуйте только сказать, что он Вам не понятен или вы не знаете автора!Да здравствуют Великий и могучий русский язык! Да здравствуют те, кто помогает ему (в силу своих индивидуальных возможностей) жить и развиваться!