Предлагаю русские иероглифы!

Где-то читал, что в середине двадцатого века была попытка создать систему письменности, сходную с иероглифической. Что автор этой системы предполагал, что она позволит общаться письменно народам всего мира, аналогично тому, как различные народы Восточной Азии, в первую очередь Китая, могут письменно общаться с помощью иероглифов.
Несколько наблюдений на тему появления русских иероглифов сегодня.
Великий и могучий русский язык, как и всё живое вокруг нас, развивается, расширяется,… Живёт в общем. Не умирает.
Мы с вами умеем передавать свои слова (мысли, умозаключения и проч.) с помощью букв, записывая их согласно установленным Правилам.
Время от времени эти Правила меняют. Делают это достаточно грамотные, специально обученные и специально отобранные специалисты. Делают для того, чтобы живой и развивающийся русский язык не сильно опережал Правила.
Правила, вещь достаточно консервативная. За быстро развивающимися процессами не всегда способны угнаться. Особенно сами. Без специально отобранных специалистов…
***
В настоящее время в Правилах русского языка предусмотрено использование 33 букв. Это не считая знаков препинания. Символы не используются. …По Правилам!
Всегда ли мы с вами соблюдаем Правила? Правила вообще и Правила правописания в частности?
Вчера меня посетила откровенная мысль – может быть пора ввести к буквам еще и кое-какие символы? Эдакие русские иероглифы, смысл которых всем понятен и не требует дополнительных разъяснений. И тем более, не потребуется многих длинных (или коротких) слов, предложений, описаний…
Многие из нас, общаясь по переписке по большей части в интернете, используют разные вставки: рожицы, + и -, числа пишут цифрами, а не, как учили в школе, словами…
Наверняка многие встречали и символы! В том числе и НЕДАВНО ПРИДУМАННЫЕ.
Например, вот такой:
Кто не может догадаться о значении символа? Да всем и каждому сразу понятно, что написано слово «пипец». А так же его нецензурные синонимы. Сами подумайте! Зачем писать не цензурщину, когда можно употребить всем понятный символ, никаким боком не подпадающий под запреты морали и Правил?
В укороченном виде часто используют упрощённый символ того же смысла:
Есть еще «полный пипец». Это, так сказать, значительно расширенное или всеохватывающее значение первого: изображают 2 буквы "П" и что-то похожее на кончик от "Ц"
Кто, когда и по какому поводу использовал первым (и использует сейчас) данный символ-иероглиф – дело второе. Но, согласитесь, ОН вполне понятен абсолютному большинству грамотного и взрослого русскоязычного населения.
Действительно! На фига нужно расписывать ЧТО и на НАСКОЛЬКО НЕЗАМЕТНО к кому подкрался?
Поставил знак «пипец» - и все всё поняли: да! Подкрался! И именно он, самый, и подкрался…
Уловили мою мысль?
Тогда поделюсь еще одним символом. Попробуйте только сказать, что он Вам не понятен или вы не знаете автора!
Да здравствуют Великий и могучий русский язык! Да здравствуют те, кто помогает ему (в силу своих индивидуальных возможностей) жить и развиваться!
Комментарии 13
ЗЫ буквы уже не такие
Лавров ваще умница!
алфавитиероглифавит...
А я ДБ не понимаю. То есть догадываюсь - но вот зачем там запятая?
Здесь в блогах так смайлики и не работают? Чёрный не нажимается. Там в -фавите есть ещё иероглифы, если что.
В оригинале первое слово отделяется от второго запятой. Так по правилам...
http://sevnews.info/____uploads/images/%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8B
Хочется (в очередной раз) РВАТЬ и МЕТАТЬ! Рвать и метать!
Семеныч! Может обойдёмся 33-мя буквами и знаками препинания?
может обойдёмся?
Может и обойдётесь! Я вашего согласия не спрашиваю. У-ввв-ВЫ!
Давайте тогда уж сразу перейдём к образным символам и знакам типа руницы, и пользы будет наааамного больше чем.
Насколько от какого предложения будет пользы или вреда станет понятно после рассмотрения конкретных действий. У вас есть что предложить? Выкладывайте! Будем посмотреть!