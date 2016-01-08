Через границу Украины

Главное в этом деле – качественная подготовка.
Сейчас все знают, что ехать в Украину …некомфортно. Мягко выражаясь. Особенно мужчинам призывного возраста. Я из этого возраста вышел. Поэтому решился и поехал. Сразу скажу – съездил удачно. Без каких-либо особых приключений. Если кому интересно – читайте. Надеюсь мой «опыт» пригодится.
Как было раньше.
Провинциальный (в смысле – не самый популярный) пункт пропуска автомобилей в Украину. Внешне ничего не изменилось. Как и раньше, грузовые справа, легковые слева. Только машин значительно меньше.
В былые времена очередь легковых измерялась десятками машин. Однажды, перед Красной горкой (родительский день) – километра на 2 растянулись. Не меньше. Сейчас 5. Штук. Все российские. Украинские проезжают справа. Благо грузовых практически нет.
Для россиян процедуру пропуска усложнили.
Раньше как: на въезде показываешь паспорта, дают бумажку: 2 чела + 1 машина. Дальше погранцы: считают людей и визуально смотрят в салон и багажник – не прячется ли лишний пассажир. В специальном окошечке вносят в компьютер, ставят штемпель в бумажку, что выдали на въезде. Потом аналогичное окошечко – таможня: что везёшь? Запрещенное есть? Нету – ставят отметку в паспортину: въехал, число, время,…
Всё. На выезде с территории пункта пропуска сдаёшь «бумажку» и адью! В Украине.
Если по честному – 10 минут от силы. Но «по-честному» раньше НИКОГДА не было.
Сначала подолгу не запускали на территорию поста.
Потом, то погранцы время тянут, то таможенники «курить» ушли… В лучшем случае 30-40 минут проверка занимала. Это если не считать времени ожидания в очереди до въезда на пункт пропуска.
Для украинцев вышеописанная процедура осталась прежней. Формально. На самом деле и в очереди не стоят, и осматривают их весьма условно: паспорт посмотрят, номер машины с техпаспортом сверят и вперёд.
С россиянами по другому. Добавили еще два контроля.
Допрос №1.
Сначала проводят индивидуальную беседу со всеми мужчинами.
Для этого отводят в специальное помещение, где некий офицер задаёт вопросы, сверяет ответы с имеющимися документами, вписывает в специальный бланк. После заполнения бланка (под роспись приезжего) обязательная ВИДЕОзапись всего, что записано в спецбланк.
Суть такой беседы проще описать в виде произошедшего диалога:
Офицер: Украинским языком владеете? (всё время диалога он говорит на государственной мове, я по-русски)
Я: Хорошо понимаю, но сам говорить стесняюсь, не хочу ставить в неловкое положение ни себя ни окружающих.
Офицер: (взял паспорта мой и жены, пристально смотрит на папку других документов у меня в руках. Напряжён!) Ваш возраст?
Я: 57 лет. Полных.
Офицер: (облегченно) Уже исполнилось? Куда едете? (с этого момента все мои ответы записывает в специальный бланк)
Я: (называю город) Навестить родственников жены.
Офицер: Каких родственников?
Я: (достаю из своей папки ксерокопии обоих паспортов принимающей стороны с фотографиями и адресами прописки)
Офицер облегченно смотрит на документы. Он уже совсем не строгий. Не как в начале разговора. Скорее наоборот. У меня возникает предположение, что остальные приготовленные документы (свидетельство о браке, копии собственных документов, …) не пригодятся. Подтвердилось.
Часть несущественных вопросов я не перечисляю.
Офицер: Надолго едете?
Я: Дней на 10. Может уедем раньше.
Офицер: (листает мой загранпаспорт) Место и дата рождения?
Я: (называю дату и без видимой паузы город) Севастополь.
Офицер: Напишу … Запорожье! (видит моё удивление) Поверьте – так будет лучше.
Я: Как скажете.
Офицер: Лучше лишний раз не светиться! Сколько имеете денег?
Я: (начинаю считать вслух) украинских – не больше пары сотен. Долларов нет. Русских в кошельке тыщ 5, на одной карточке – около 15, на другой – 10. У жены русских – наверное тыщ 50…
Офицер: (не дожидаясь итога) Пишу 100 тысяч рублей.
Я: Как скажете.
Офицер: Это как в Европу: нужны средства на проживание, питание, прочее.
Я: Мы же не в гостинице жить будем!
Офицер: Всё равно! Подписывайтесь.
Просматриваю написанное, ставлю подпись. Он скрепочкой прикрепляет написанный документ с копиями паспортов принимающих.
Офицер: Теперь нужно все эти вопросы записать на видео. (показал рукой видео камеру под потолком)
Я: Как скажете.
Офицер: (включил на компе запись) На каком языке будем разговаривать?
Я: Лучше на русском.
Офицер: (переходит на русский и начинает задавать предыдущие вопросы в том же порядке) Куда едете? Ваш возраст? Место рождения? Когда в последний раз были в Украине? Границу здесь пересекали? Когда планируете вернуться? Сколько денег имеете?
Я отвечаю как он меня только что научил.
Отвечаю изображая искренность! Поэтому «съёмка» проходит с первого раза. Офицер доволен. Берёт мои паспорта и только что заполненный бланк ведёт в другое здание. Доводит до входной двери: «Первая дверь направо». Отдаёт весь «комплект» документов. Я ему (искренне): «Большое вам спасибо!»
Допрос №2
В комнате «направо» трое. Знаков отличия и принадлежности не видно – я решил, что двое мужчин справа – СБУ. Уж очень угрюмо смотрели. Прямо напротив за столом с компьютером – прапорщица (прапорщик), достаточно молодая женщина. Все смотрят на меня.
Протягиваю девушке документы: «Сказали к вам!»
Все трое смотрят УЖЕ удивлённо: вас оформили?
Девушка сверяет с компьютером и говорит тому, что ближе к ней: «Да. Оформили» Начинает смотреть мои документы. Что-то зачитывает вслух. Что-то передает тому, что ближе.
Тот «что ближе», хоть и сидит, явно не маленького роста. И лицо - …больше моего. Мордоворот, если по-русски. Около сорока… Выправка военная. Явно с опытом. Второй значительно моложе. Всё время молчал, документы не смотрел. Присутствовал. Его я совсем не разглядел (больно надо!) Тот первый главнее.
Вопросы не сложные (куда, к кому, адрес, надолго, когда в последний раз были,…) – ничего нового. (Место рождения не спрашивал) Но атмосфера в комнате напряженная! Даже когда прощались: «С наступающим праздником!» «До свидания!»
Этот второй допрос-проверка – кульминация всего процесса прохождения границы. Явно тон во всём пункте пропуска задают те, кого я назвал СБУ. Возможно, я и ошибся. Мне-то страшно не было. В мои-то 57. На остальных явно рассчитано. И атмосфера, и сама процедура вообще.
Вышел из здания и сразу «упёрся» в ожидающую женщину-старшего прапорщика погранслужбы. Та вроде бы меня и ждала, но спросила не менее удивлённо, чем в комнате «направо»: «Что? Прошли?» И чуть ли не с радостью повела к моей собственной машине, где всё это время сидела моя жена.
Моя супруга не только никого не заинтересовала, но и саму машину НИКТО не проверил. Даже не заглянули! В былые времена это был самый «увлекательный» процесс. А теперь – забыли? Факт! Не до того! Шпиёнов ловят!
Так что через 5 минут я уже выезжал с территории провинциального пункта пропуска в Украину.
Хотите верьте, хотите нет.
Комментарии 18
Как оно там?
Если модератор позволит - могу написать. Но ведь не формат же? По банкам я там не ходил...
Вспоминаю, как 2 года назад погранцы поезда проверили ВЕСЬ мой масенький рюкзачок, обходя пакетик с бельем, но пристально пролистав 2 книги, которые я везла в подарок. Пытались подловить на адресе, который указала в миграционке, не получилось. А сейчас даже как-то не получается выбраться. Да и не все друзья, к сожалению, прошли проверку международными отношениями
Поезда - отдельная тема. Кто и как там "беседы" проводит - даже представить затрудняюсь. А еще видео записывать...
2 Семен Семенович Горбунков Подскажите, на российские номера на машине как-то необычно реагировали? Через сколько областей Украины проехали?
Ничего интересного не расскажу. Специально через этот пункт езжу - близко до родственников. Так что область проезжал одну.
Ездил мало: мороз приличный, да и некуда было - всё своё. Куры, яйки, млеко, ... Других российских машин не видел ВООБЩЕ.
Язык... раньше русский был распространён больше. Негатива я, честно сказать, не встретил. Но некая напряженность у людей чувствовалась. Явно поотвыкли от четкой русской речи!
Понятно. Мне через 3 области ехать надо. Наверное, воздержусь... Спасибо за информацию!
"Спасибо" - это слишком дорого. В Инете принято "лайкать".
Мне рейтинги не нужны, но (говорят) это позволяет заметке дольше висеть среди популярных. то есть больше народа прочитает.
... иное отношение в Украине.
Напишите конкретней. какое (иное) отношение заслуживаю Я (вы, они, мы,...)
Конспирация? Вы разве не свободно розмовляете?
Конспирация? Вы разве не свободно розмовляете?
У ССГ всё конспирация! Город не сказал, где границу пересекал не сказал, ... Вряд ли себя хранит. Скорее тех, кто его так легко пропустил "светить" не хочет.
Вы разве не свободно размовляете?
За последние годы
хохлыукраинские "языковеды" СТо-о-оЛЬКО новых слов понапридумывали, что таким, как я, надобно заново учиться!
Зачем это делают? А чтобы не по москальски было!
(Паустовский, «Фиолетовый луч»)
Повторяется история …
... иное отношение в Украине.
Напишите конкретней. какое (иное) отношение заслуживаю Я (вы, они, мы,...)
Я не о Вас лично. Вы прекрасно поняли о чём речь.
...
Я не о Вас лично. Вы прекрасно поняли о чём речь.
Жаль, что не детализируете. Можно было бы прийти к единому пониманию. А так ... Каждый останется при своём.
"Стали потихоньку собираться. В этот момент в кафе заходят четыре молодых (25-28 лет) слегка нетрезвых человека. Садятся за столик… И тут следует громкое: «Сепаратисты!!!». Потом еще раз.
Мы уже собрались и пошли к выходу. Я выходил последним и краем глаза заметил, что за мной тоже кто-то вышел. За мной вышли два парня.
Мы подошли к машине и собрались в нее садиться. Один из парней подошел к нам и говорит: «А хотите я вам за ваши номера бомбу в машину подложу?».
Первой в разговор с нашей стороны вступила наша местная подруга, немного сбив спесь с парня. Потом разговор переключился на нас.
- Это почему, зачем бомбу?
- Я воевал! Там на машинах с такими номерами сепаратисты ТЭЦ на украинской территории минировали!
- Мы тут при чем?
- Я из-за таких как вы товарищей хоронил!
Слово за слово… Парень утихомирился минут через 10 и извинился перед нами.
Надо отметить, что он ни разу не сказал, что воевал с Россией, ну, может, просто сказать не успел.
После этого в разговор вступил второй хлопец.
- У меня в России машину из-за украинских номеров отжали.
- Где машина сейчас?
- Дома.
- Так отжали или нет?
- Ну не отжали…
- Я приеду в Москву и расскажу, что вы у меня сейчас машину отжимали из-за московских номеров и бомбу подложить хотели. Это будет правдой?
- Нет.
- А я расскажу и такие как ты поверят.
Короче, разошлись мы мирно, но, как говорится, осадочек остался".
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