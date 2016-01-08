Через границу Украины

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Офицер

Я

Офицер

Я

Офицер

Главное в этом деле – качественная подготовка.Сейчас все знают, что ехать в Украину …некомфортно. Мягко выражаясь. Особенно мужчинам призывного возраста. Я из этого возраста вышел. Поэтому решился и поехал. Сразу скажу – съездил удачно. Без каких-либо особых приключений. Если кому интересно – читайте. Надеюсь мой «опыт» пригодится.Провинциальный (в смысле – не самый популярный) пункт пропуска автомобилей в Украину. Внешне ничего не изменилось. Как и раньше, грузовые справа, легковые слева. Только машин значительно меньше.В былые времена очередь легковых измерялась десятками машин. Однажды, перед Красной горкой (родительский день) – километра на 2 растянулись. Не меньше. Сейчас 5. Штук. Все российские. Украинские проезжают справа. Благо грузовых практически нет.Раньше как: на въезде показываешь паспорта, дают бумажку: 2 чела + 1 машина. Дальше погранцы: считают людей и визуально смотрят в салон и багажник – не прячется ли лишний пассажир. В специальном окошечке вносят в компьютер, ставят штемпель в бумажку, что выдали на въезде. Потом аналогичное окошечко – таможня: что везёшь? Запрещенное есть? Нету – ставят отметку в паспортину: въехал, число, время,…Всё. На выезде с территории пункта пропуска сдаёшь «бумажку» и адью! В Украине.Если по честному – 10 минут от силы. Но «по-честному» раньше НИКОГДА не было.Сначала подолгу не запускали на территорию поста.Потом, то погранцы время тянут, то таможенники «курить» ушли…В лучшем случае 30-40 минут проверка занимала. Это если не считать времени ожидания в очереди до въезда на пункт пропуска.Для украинцев вышеописанная процедура осталась прежней. Формально. На самом деле и в очереди не стоят, и осматривают их весьма условно: паспорт посмотрят, номер машины с техпаспортом сверят и вперёд.С россиянами по другому. Добавили еще два контроля.Сначала проводят индивидуальную беседу со всеми мужчинами.Для этого отводят в специальное помещение, где некий офицер задаёт вопросы, сверяет ответы с имеющимися документами, вписывает в специальный бланк. После заполнения бланка (под роспись приезжего) обязательная ВИДЕОзапись всего, что записано в спецбланк.Суть такой беседы проще описать в виде произошедшего диалога:: Украинским языком владеете? (всё время диалога он говорит на государственной мове, я по-русски): Хорошо понимаю, но сам говорить стесняюсь, не хочу ставить в неловкое положение ни себя ни окружающих.: (взял паспорта мой и жены, пристально смотрит на папку других документов у меня в руках. Напряжён!) Ваш возраст?: 57 лет. Полных.: (облегченно) Уже исполнилось? Куда едете? (с этого момента все мои ответы записывает в специальный бланк): (называю город) Навестить родственников жены.: Каких родственников?: (достаю из своей папки ксерокопии обоих паспортов принимающей стороны с фотографиями и адресами прописки)Офицер облегченно смотрит на документы. Он уже совсем не строгий. Не как в начале разговора. Скорее наоборот. У меня возникает предположение, что остальные приготовленные документы (свидетельство о браке, копии собственных документов, …) не пригодятся. Подтвердилось.Часть несущественных вопросов я не перечисляю.: Надолго едете?: Дней на 10. Может уедем раньше.: (листает мой загранпаспорт) Место и дата рождения?: (называю дату и без видимой паузы город): Напишу … Запорожье!(видит моё удивление) Поверьте – так будет лучше.: Как скажете.: Лучше лишний раз не светиться! Сколько имеете денег?: (начинаю считать вслух) украинских – не больше пары сотен. Долларов нет. Русских в кошельке тыщ 5, на одной карточке – около 15, на другой – 10. У жены русских – наверное тыщ 50…: (не дожидаясь итога) Пишу 100 тысяч рублей.: Как скажете.: Это как в Европу: нужны средства на проживание, питание, прочее.: Мы же не в гостинице жить будем!: Всё равно! Подписывайтесь.Просматриваю написанное, ставлю подпись. Он скрепочкой прикрепляет написанный документ с копиями паспортов принимающих.: Теперь нужно все эти вопросы записать на видео. (показал рукой видео камеру под потолком): Как скажете.: (включил на компе запись) На каком языке будем разговаривать?: Лучше на русском.: (переходит на русский и начинает задавать предыдущие вопросы в том же порядке) Куда едете? Ваш возраст? Место рождения? Когда в последний раз были в Украине? Границу здесь пересекали? Когда планируете вернуться? Сколько денег имеете?Я отвечаю как он меня только что научил.Отвечаю изображая искренность! Поэтому «съёмка» проходит с первого раза. Офицер доволен. Берёт мои паспорта и только что заполненный бланк ведёт в другое здание. Доводит до входной двери: «Первая дверь направо». Отдаёт весь «комплект» документов. Я ему (искренне): «Большое вам спасибо!»В комнате «направо» трое. Знаков отличия и принадлежности не видно – я решил, что двое мужчин справа – СБУ. Уж очень угрюмо смотрели. Прямо напротив за столом с компьютером – прапорщица (прапорщик), достаточно молодая женщина. Все смотрят на меня.Протягиваю девушке документы: «!»Все трое смотрят УЖЕ удивлённо: вас оформили?Девушка сверяет с компьютером и говорит тому, что ближе к ней: «» Начинает смотреть мои документы. Что-то зачитывает вслух. Что-то передает тому, что ближе.Тот «что ближе», хоть и сидит, явно не маленького роста. И лицо - …больше моего. Мордоворот, если по-русски. Около сорока… Выправка военная. Явно с опытом. Второй значительно моложе. Всё время молчал, документы не смотрел. Присутствовал. Его я совсем не разглядел (больно надо!) Тот первый главнее.Вопросы не сложные (куда, к кому, адрес, надолго, когда в последний раз были,…) – ничего нового. (Место рождения не спрашивал) Но атмосфера в комнате напряженная! Даже когда прощались: «С!» «!»Этот второй допрос-проверка – кульминация всего процесса прохождения границы. Явно тон во всём пункте пропуска задают те, кого я назвал СБУ. Возможно, я и ошибся. Мне-то страшно не было. В мои-то 57. На остальных явно рассчитано. И атмосфера, и сама процедура вообще.Вышел из здания и сразу «упёрся» в ожидающую женщину-старшего прапорщика погранслужбы. Та вроде бы меня и ждала, но спросила не менее удивлённо, чем в комнате «направо»: «?» И чуть ли не с радостью повела к моей собственной машине, где всё это время сидела моя жена.Моя супруга не только никого не заинтересовала, но и саму машину НИКТО не проверил. Даже не заглянули!В былые времена это был самый «увлекательный» процесс. А теперь – забыли? Факт! Не до того! Шпиёнов ловят!Так что через 5 минут я уже выезжал с территории провинциального пункта пропуска в Украину.Хотите верьте, хотите нет.