Мой взгляд в украинский телевизор

Про то как и чем меня встречала украинская граница я написал в прошлый раз. Это были самые сильные и самые долго ожидаемые ощущения. Кроме них, вторая по эмоциям, реакция на украинские телеканалы.Понятно, что российские каналы отсутствуют. За всех жителей страны говорить не стану. Допускаю, что есть те, кто может как-то смотреть. По интернету например. Или еще как. Там, куда приезжал, пользуются общедоступными телеканалами и о российских забыли давно.Я не телевизионный критик, и даже не журналист. Мои оценки будут субъективные и на большее не претендую. Учитывайте это и вы.Про развлекательные шоу и концерты не хотелось ничего писать. Я и в России их не смотрю. Хотел бы сравнить – не получится. Меня больше интересуют аналитические передачи. Причем те из них, где ведётся дискуссия. Где стороны оппонируют друг другу. Но о них позже.Сначала про остальные…Один раз концерт смотрели всей семьёй и остались все довольны. Фамилию примадонны называть не хочу, чтобы не сочли за рекламу. Но это были арии из опер. И концерт был хорош! Хоть и крутился он в записи, но записывался на живую и никто редактировать запись не посмел. Один из двух привезенных из Италии теноров постоянно пускал со сцены «петуха», а вдвоём оба никак не могли петь одновременно, но это только повышало оценку зрителей главной звезды. Которая, честно признаюсь, отработала безошибочно изаслужила самых лестных оценок. Рядом со мной сидел бывший работник культуры, музыкант - восторгался и аплодировал.Концерт в этом отношении был единственным светлым пятном на фоне праздничных (Новый год и Рождество) дней.Значительную часть праздничного эфира была отдана шоу «95-ый квартал». Практически каждый день на канале «1+1» можно было смотреть их концерты. Это как наши «Уральские пельмени» с той только разницей, что Пельмени о российском канале «1» могут только мечтать, а в Украине канал «1+1» если не основной, то один из двух (или трёх) главных. При этом у наших политика вроде бы и есть, но проходит как-то сбоку, а у Квартала – это основа практически каждого концерта.Есть еще и третье отличие – уровень юмора. На вкус, на запах и на цвет товарищей, как известно, нет. Кому-то нравится арбуз, а кому-то свиной хрящик… Моё мнение здесь такое: если вопреки критикам «Уральских пельменей» (нравится или не нравится) их выступления взять за единицу юмора. То выступления украинского Квартала не дотягивают до их половины!Потому что, то что показывают в Киеве может нравиться только самым некультурным, слабо подкованным (в культурном смысле) людям. Это не юмор и не сатира. Это похабщина в чистом виде. Похабщина в их исполнении бывает двух видов: шутки «ниже пояса» и безнаказанное обыгрывание политических персонажей, которые не имеют возможности дать сдачи (плюнуть в лицо, влепить пощёчину,…)Назвать программу юмором я бы не посмел. Вот такие вот у них украинские культурные зрелища.А ничегоНовости в Украине есть. Показывают.Есть даже круглосуточный канал новостей. «112» называется. Режим его работы такой: каждые полчаса обычное изложение новостной ленты. Обычное потому что без каких-либо комментариев + бегущая строка (или две разных) в течении всего времени эфира. Как только новости заканчиваются, начинается «допрос» очередного «эксперта»…Рядом с ведущими в студии сидит (оказывается) чел, который только что прозвучавшие новости начинает комментировать… В течении часа… Прерывается только на рекламу и на новые новости.Так уж исторически сложилось, что из всех украинских каналов чаще чем другие я (издавна) смотрел «Черноморочку». И сейчас смотрю. Благо дома показывают и никто не отключает (Привет всем украинским читателям!), хоть вещание ведётся совсем даже не из Крыма и направленность вещания сильно поменялась.Так вот, после переезда «Черноморочка» меня стала настораживать: всё время (целыми днями) какие-то люди сидя в студии пытаются обосновывать свои собственные умозаключения. Часто не имеющие под собой реальной почвы. Изо дня в день, из часа в час… Меняются ведущие, меняются приглашённые выступающие… Не меняется только формат канала! Как будто в его (канала) репертуаре одна единственная передача. С названием «Мнение эксперта».Настороженность пропала, когда я по приезду в Украину начал смотреть украинские каналы постоянно. Не урывками, как дома.Оказалось, что у них! Во всяком случае программы, которые я (как не специалист) посчитал бы аналитическими.Есть конечно другой формат. Есть раскрученные названия и известные участники. То же Шустер, Киселёв (который Евгений), другие… Только я их не увидел на прошедших рождественских каникулах. Повезло? Да. У них тоже каникулы были…Так что описанный выше формат общения с «экспертами» считаю для нынешних украинских каналов основным. Беседа с одним или двумя челами присутствует на любом из основных каналов в той или иной форме.Еще 2 слова об экспертах. Я не зря взял это слово в кавычки.ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА «специалистов» я не видел никогда! За те 10 дней, что я имел счастье лицезреть их сменяемость по украинскому ТВ, перед моими глазами прошло СТОЛЬКО (!!!) «экспертов»: политологов, экономистов, социологов и проч., проч.,… В глазах зарябило!Были и известные. Та же Олеся Яхно, что с российского телевидения не вылазит. Успела отметиться. Ничего супер умного не сказала, но и истерик, как в Москве, не закатывала. Благо из оппонентов в студии только ведущие присутствовали.Череда экспертных лиц «открыла» мне глаза на то, откуда в украинском эфиредругие персонажи - положительные. Которые нам россиянам более понятны и ближе. Многие из настоящих Экспертов и Специалистов-политологов, ранее известные широкой публике, перебрались уже в РФ. Мы их хорошо знаем, тоже перечислять не буду.Оставшихся немного. Всем украинским журналистам и телеканалам они известны. Поэтому приглашают их редко: один раз выпустят, по шапке за его выступление получат и больше не зовут. Предпочитают общаться со специалистами в кавычках. Этих расплодилось… Косой коси!Представителей российской журналистики в эфире Украины НЕТ. Ни одного. И давно.Появятся они там НЕ СКОРО.А вы говорите, что народ украинский против России настроен.Да! Настроен! Теми, кто эфирной политикой заведует!