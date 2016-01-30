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Что будут валить завтра?

30.01.2016 16:55 11 1 259 просмотров
Пролог: В Украине свалили очередной памятник. На этот раз революционеру Петровскому.

***
Я вырос в Крыму. Поэтому настоящей зимы не видел практически до 18 лет.

Снег у нас выпадал редко и таял быстро. Идёшь в школу по снежку, к концу уроков глядь в окно – одна грязь осталась. В редкие дни, когда снег успевал нас дождаться из школы, можно было скатать пару катышей и поставить их друг на друга. Наши снеговики были грязными и нам даже не приходило в голову, что их можно красками раскрашивать и ведра на «голову» надевать. В лучшем случае в место рук втыкали ветки деревьев. А на «лице» было достаточно носа и глаз из грязи.



Снеговиков мы не ломали! Ни своих, ни чужих. Может просто не успевали? Может.
А скорее всего – хотелось продлить «зиму». Ведь там где стояли снеговики, снег оставался дольше…

***
Значительно позднее я катал снег и делал снеговиков для детей. Для своего и соседских…
Тогда и увидел ДРУГОЕ.

Оказывается ломать снеговика – это такая забава! Детская!
Нужно найти место, где кто-то строит снеговика, дождаться пока те настроятся и уйдут и … быстро-быстро прибежать и всё поломать! Именно быстро! Чтобы «конкуренты» не успели!
Конкуренты – они такие! Только зазеваешься, а они уже тут как тут. Ломают то, что ты не успел! Гады… Твари продажные…


Вы скажете: это же дети!
Да, дети. А дети ВСЕГДА вырастают. И только свалить снеговика им уже становится мало…



С возрастом валить хочется что-то посерьёзней!

И (пока еще) чтобы никто не увидел. Могильные плиты на кладбищах, например. Покойники чай не встанут и по роже за содеянное не надают.
А зря! Вот это был бы УРОК! Ведь те, кто получили в своё время трындюлей от родителей за сломанные чужие снеговики, на всю жизнь запоминают (вот с чего это вдруг?), что ломать – не правильно! Ломать нельзя ВООБЩЕ, а сделанное чужими руками – тем более.



Переросших этап ломания могильных плит «онижедетей», вразумит ЕСЛИ ТОЛЬКО вставший из земли покойник!
Время упущено. И те, кто вчера, страшась родительских трындюлей делал своё гадкое дело на кладбищах - без свидетелей, УЖЕ вышли в народ.

И их уже интересуют НЕ ПАМЯТНИКИ!
Они красуются тем, что нет на свете силы, способной их остановить! Нет среди мертвых и нет среди живых!
Сегодня они валят памятники. Что будут валить завтра?

Не пора ли встать на их пути живым? Чтобы защитить память мёртвых, себя и будущее!

Комментарии 11

Mephistophilus  (Desperado17)
#
Вспомнилось, чтобы выдавить из себя коммунистическое прошлое, Украине придется не то что памятники, им придется все здания и сооружения времен "советской оккупации" разрушить на корню smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата
Mephistophilus пишет:
Вспомнилось, чтобы выдавить из себя коммунистическое прошлое, Украине придется не то что памятники, им придется все здания и сооружения времен "советской оккупации" разрушить на корню smile:D

Пока они утверждают, что валят выборочно и только тех, кто заслужил.
Раньше аналогичным образом они говорили, что нацизма в Украине нет, а его проявления - единичны. smile:o
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Цитата

Пока они утверждают, что валят выборочно и только тех, кто заслужил.

Деньги западных спонсоров нужно отрабатывать. Так что не кто заслужил,а за что заплачено.
Ломают то не из идейных соображений,а из коммерческих. Так было есть и будет.
Семен Альтов  (Юза228(2))
#
И обрушу я гнев свой на головы грешников
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата
Семен Альтов пишет:
И обрушу я гнев свой на головы грешников

smile:o Ждём-с! Начинайте!
rodros  (rodros)
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Помните 1991-й год в Москве? Снос памятника Дзержинскому. И не только ему. Был демонтирован ряд памятников деятелям уходящей (как тогда казалось) эпохи. Постепенно было убрано немало объектов малых форм той же тематики - бюстов, к примеру.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата
rodros пишет:
Помните 1991-й год в Москве? .

Согласитесь - всё прошло цивилизованно! Не взрывали. Голову ни одному не оторвали... Сняли и увезли.
rodros  (rodros)
#
Я-то соглашусь, а многие снос Дзержинского называют варварством. А поведение многосоттысячной толпы называют улюлюканьем. Всё относительно. Петровского тоже убрали сравнительно цивилизованно, в сотрудничестве с городскими службами, с техникой. И заявлено, что для памятника будет найдено "другое место". Понятно, что на задворках.
Сложнее другой вопрос: что делать с этими памятниками, названиями итд.
Сергей Крюков  (Крюков С.)
#
Цитата
rodros пишет:
Петровского тоже убрали сравнительно цивилизованно, в сотрудничестве с городскими службами, с техникой. И заявлено, что для памятника будет найдено "другое место".

Вы это серьёзно?
На видео было не так цивилизованно. Вот например, http://www.youtube.com/watch?v=bulQWtnfrQk
rodros  (rodros)
#
А что, если оставить то же название этой темы и во многом сохранить стиль содержания, но описать не снос памятника в Дн-ске, а недавний ночной снос коммерческих малых (и не очень) строений в Москве? Ломать – не правильно! Ломать нельзя ВООБЩЕ, а сделанное чужими руками – тем более. Они красуются тем, что нет на свете силы, способной их остановить! Сегодня они валят павильоны, палатки. Что будут валить завтра?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Цитата
rodros пишет:
описать не снос памятника в Дн-ске, а недавний ночной снос коммерческих малых (и не очень) строений в Москве?

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