Что будут валить завтра?

Пролог: В Украине свалили очередной памятник. На этот раз революционеру Петровскому.
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Я вырос в Крыму. Поэтому настоящей зимы не видел практически до 18 лет.
Снег у нас выпадал редко и таял быстро. Идёшь в школу по снежку, к концу уроков глядь в окно – одна грязь осталась. В редкие дни, когда снег успевал нас дождаться из школы, можно было скатать пару катышей и поставить их друг на друга. Наши снеговики были грязными и нам даже не приходило в голову, что их можно красками раскрашивать и ведра на «голову» надевать. В лучшем случае в место рук втыкали ветки деревьев. А на «лице» было достаточно носа и глаз из грязи.
Снеговиков мы не ломали! Ни своих, ни чужих. Может просто не успевали? Может.
А скорее всего – хотелось продлить «зиму». Ведь там где стояли снеговики, снег оставался дольше…
***
Значительно позднее я катал снег и делал снеговиков для детей. Для своего и соседских…
Тогда и увидел ДРУГОЕ.
Оказывается ломать снеговика – это такая забава! Детская!
Нужно найти место, где кто-то строит снеговика, дождаться пока те настроятся и уйдут и … быстро-быстро прибежать и всё поломать! Именно быстро! Чтобы «конкуренты» не успели!
Конкуренты – они такие! Только зазеваешься, а они уже тут как тут. Ломают то, что ты не успел! Гады… Твари продажные…
Вы скажете: это же дети!
Да, дети. А дети ВСЕГДА вырастают. И только свалить снеговика им уже становится мало…
С возрастом валить хочется что-то посерьёзней!
И (пока еще) чтобы никто не увидел. Могильные плиты на кладбищах, например. Покойники чай не встанут и по роже за содеянное не надают.
А зря! Вот это был бы УРОК! Ведь те, кто получили в своё время трындюлей от родителей за сломанные чужие снеговики, на всю жизнь запоминают (вот с чего это вдруг?), что ломать – не правильно! Ломать нельзя ВООБЩЕ, а сделанное чужими руками – тем более.
Переросших этап ломания могильных плит «онижедетей», вразумит ЕСЛИ ТОЛЬКО вставший из земли покойник!
Время упущено. И те, кто вчера, страшась родительских трындюлей делал своё гадкое дело на кладбищах - без свидетелей, УЖЕ вышли в народ.
И их уже интересуют НЕ ПАМЯТНИКИ!
Они красуются тем, что нет на свете силы, способной их остановить! Нет среди мертвых и нет среди живых!
Сегодня они валят памятники. Что будут валить завтра?
Не пора ли встать на их пути живым? Чтобы защитить память мёртвых, себя и будущее!
Комментарии 11
Вспомнилось, чтобы выдавить из себя коммунистическое прошлое, Украине придется не то что памятники, им придется все здания и сооружения времен "советской оккупации" разрушить на корню
Пока они утверждают, что валят выборочно и только тех, кто заслужил.
Раньше аналогичным образом они говорили, что нацизма в Украине нет, а его проявления - единичны.
Пока они утверждают, что валят выборочно и только тех, кто заслужил.
Деньги западных спонсоров нужно отрабатывать. Так что не кто заслужил,а за что заплачено.
Ломают то не из идейных соображений,а из коммерческих. Так было есть и будет.
И обрушу я гнев свой на головы грешников
Ждём-с! Начинайте!
Помните 1991-й год в Москве? .
Согласитесь - всё прошло цивилизованно! Не взрывали. Голову ни одному не оторвали... Сняли и увезли.
Сложнее другой вопрос: что делать с этими памятниками, названиями итд.
Петровского тоже убрали сравнительно цивилизованно, в сотрудничестве с городскими службами, с техникой. И заявлено, что для памятника будет найдено "другое место".
Вы это серьёзно?
На видео было не так цивилизованно. Вот например, http://www.youtube.com/watch?v=bulQWtnfrQk
описать не снос памятника в Дн-ске, а недавний ночной снос коммерческих малых (и не очень) строений в Москве?
Сами писать не умеете?
Вам хочется об этом писать - пишите!
Других не подбивайте! Не в Украине!