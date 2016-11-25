Первая хорошая новость с начала кризиса:
Avaya продаст бизнес по выпуску ПО для колл-центров за $4 млрд.
Остряки "на язык" тут же скажут - осталось найти 4 ярда зелени. Остряки они такие! Им лишь бы рот до ушей.
Вы можете тоже посмеяться, разрешаю, но я об этом мечтал. Ну или просто надеялся... Надеялся, что разум и трезвый расчет победит.
Но пока сама новость:
"СМИ стало известно о готовящихся банкротстве и продаже активов производителя решений для корпоративных коммуникаций Avaya. Американская компания нуждается в реструктуризации из-за больших долгов.
Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, в декабре 2016 года Avaya намерена подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, чтобы снизить задолженность и операционные издержки. К 30 июня 2016 года компания накопила долги в размере $6 млрд.
Источник Reuters говорит, что банкротство Avaya вполне реально, однако компания попытается избежать его, продав подразделение по выпуску программного обеспечения для колл-центров. Главным претендентом на этот бизнес является частная инвестиционная компания Clayton, Dubilier & Rice, которая готова заплатить за приобретение около $4 млрд. Об этом сообщает и Reuters, и WSJ.
По данным последнего, выручка от продажи части софтверного бизнеса пойдёт на погашение долгов перед основными кредиторами. Те, кто предоставил Avaya менее крупные займы, смогут использовать процедуру обмена долговых обязательств на акции компании после выхода её из банкротства, добавляют собеседники WSJ.
По предварительным финансовым данным, выручка Avaya в третьем квартале 2016 года составила $945–955 млн против $1 млрд годом ранее. Компания остаётся убыточной, поскольку каждый год она вынуждена выплачивать по кредитам более $400 млн процентов". Конец новости
Когда это случилось с НОРТОН (Канада) большинство решило - случайность. Теперь вот Avaya...
Что такое Avaya? Не знаете? Тогда что вы знаете о call-центрах?
Видимо НИЧЕГО! Ибо Avaya - это лучшее, что есть ... то есть что было в этом бизнесе с точки зрения технологии.
Avaya - это эпоха в колцентростроении!
Это МОНСТР, глыба!
Какая зубная паста №2 в мире? Не знаете? А первая?
Avaya - первая зубная паста, щетка и жидкость омовения зубов в технологиях call-центров!
Свернуть Avaya немыслимо, потому что всё стоит на Avaya: технологии, процессы, логика, ...
Avaya - это образ мыслей! Это сами мозги! Вместе с мыслями, которые в них рождаются!
И вдруг ... "выручка от продажи части софтверного бизнеса пойдёт на погашение долгов перед основными кредиторами"...
Пожизненный траур по всем call-центрам? Свихнувшиеся специалисты?
Нет, уважаемые банкиры! Торжество специалистов над ВЗЯТОЧНИКАМИ от бизнеса!
Не верите? Не осознаёте?
Могу пояснить. Если кому интересно...
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