Конец новости

Первая хорошая новость с начала кризиса:по выпуску ПО для колл-центров за $4 млрд.Остряки "на язык" тут же скажут - осталось найти 4 ярда зелени. Остряки они такие! Им лишь бы рот до ушей.Вы можете тоже посмеяться, разрешаю, но я об этом мечтал. Ну или просто надеялся... Надеялся, что разум и трезвый расчет победит.Но пока сама новость:".Когда это случилось с НОРТОН (Канада) большинство решило - случайность. Теперь вот Avaya...Что такое Avaya? Не знаете? Тогда что вы знаете о call-центрах?Видимо НИЧЕГО! Ибо Avaya - это лучшее, что есть ... то есть что было в этом бизнесе с точки зрения технологии.Avaya - это эпоха в колцентростроении!Это МОНСТР, глыба!Какая зубная паста №2 в мире? Не знаете? А первая?Avaya - первая зубная паста, щетка и жидкость омовения зубов в технологиях call-центров!Свернуть Avaya немыслимо, потому что: технологии, процессы, логика, ...Avaya - это образ мыслей! Это сами мозги! Вместе с мыслями, которые в них рождаются!И вдруг ... ""...Пожизненный траур по всем call-центрам?Свихнувшиеся специалисты?Нет, уважаемые банкиры!Не верите? Не осознаёте?Могу пояснить. Если кому интересно...