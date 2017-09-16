Драники целый день!

У нас с друзьями традиция. Каждый год во вторую субботу сентября мы ходим…
Нет не в баню. На Фестиваль дерунов. Или по-русски – драников.
Википедия:
Картофельные оладьи (также дра́ники, белор. дранікі, укр. деруни) — популярное блюдо европейской кухни.
Картофельные оладьи под названием «драники» (от слова «драть» — то есть тереть, обдирать слоями на тёрке) являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни[1]. Данное блюдо популярно также в украинской, русской и еврейской кухнях. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы. Конец цитаты.
И только в г.Коростене на Украине есть такой местный праздник
День Деруна
Он стартует в полдень праздничным шествием по центральной улице города, после чего в Центральном парке проводится торжественное открытие праздника с поднятием флага фестиваля и исполнением гимна.
Ежегодно Фестиваль дерунов в Коростене радует своих гостей традиционными конкурсами и развлечениями, выставками и выступлениями творческих коллективов. В прошлом годе запомнился конкурс "Дерунярское троеборие", который объединил такие "дисциплины", как приседания с мешком картошки и поедание сметаны на скорость.
Запоминающим были моменты чествования и бесплатное угощение дерунами тех, кто носит фамилию “Дерун” или в чьей фамилии есть слово “дерун".
С прошлого года фоток не осталось.
Смотрите свежие, нонешние.
Все фото мои, авторские. Плагиата нету ти.
Завершается (обычно) фестиваль коллективным распитием слабых и крепких напитков на открытом воздухе и под улыбки лояльных полицейских.
Не корите их за это - они хоть сами и трезвы, но сыты - от горячих драников еще никто не уходил голодным!
и чем дальше от центра, тем малочисленнее "коллективы"...
Всевозможные рецепты дерунов-драников любой из вас может найти в интернете.
А побывать на Фестивале - только в г.Коростене на Украине.
Ласкаво просимо!
Комментарии 1
Там (в Коростене) даже памятник Деруну установили.
Памятник-не памятник, но уже почти 10 лет стоит