Драники целый день!

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Конец цитаты

У нас с друзьями традиция. Каждый год во вторую субботу сентября мы ходим…Нет не в баню. На. Или по-русски – драников.Он стартует в полдень праздничным шествием по центральной улице города, после чего в Центральном парке проводится торжественное открытие праздника с поднятием флага фестиваля и исполнением гимна.Ежегодно Фестиваль дерунов в Коростене радует своих гостей традиционными конкурсами и развлечениями, выставками и выступлениями творческих коллективов. В прошлом годе запомнился конкурс "Дерунярское троеборие", который объединил такие "дисциплины", как приседания с мешком картошки и поедание сметаны на скорость.Запоминающим были моменты чествования и бесплатное угощение дерунами тех, кто носит фамилию “Дерун” или в чьей фамилии есть слово “дерун".С прошлого года фоток не осталось.Смотрите свежие, нонешние.Все фото мои, авторские. Плагиата нету ти.Завершается (обычно) фестиваль коллективным распитием слабых и крепких напитков на открытом воздухе и под улыбки лояльных полицейских.Не корите их за это - они хотьсами и трезвы, но сыты - от горячих драников еще никто не уходил голодным!и чем дальше от центра, тем малочисленнее "коллективы"...Всевозможные рецепты дерунов-драников любой из вас может найти в интернете.А побывать на Фестивале - только в г.Коростене на Украине.