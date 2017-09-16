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Драники целый день!

16.09.2017 15:15 1 454 просмотра
У нас с друзьями традиция. Каждый год во вторую субботу сентября мы ходим…
Нет не в баню. На Фестиваль дерунов. Или по-русски – драников.



Википедия:
Картофельные оладьи (также дра́ники, белор. дранікі, укр. деруни) — популярное блюдо европейской кухни.
Картофельные оладьи под названием «драники» (от слова «драть» — то есть тереть, обдирать слоями на тёрке) являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни[1]. Данное блюдо популярно также в украинской, русской и еврейской кухнях. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы. Конец цитаты.
И только в г.Коростене на Украине есть такой местный праздник
День Деруна
smile:yep: smile:thumbsup: smile;)


Он стартует в полдень праздничным шествием по центральной улице города, после чего в Центральном парке проводится торжественное открытие праздника с поднятием флага фестиваля и исполнением гимна.
Ежегодно Фестиваль дерунов в Коростене радует своих гостей традиционными конкурсами и развлечениями, выставками и выступлениями творческих коллективов. В прошлом годе запомнился конкурс "Дерунярское троеборие", который объединил такие "дисциплины", как приседания с мешком картошки и поедание сметаны на скорость.



Запоминающим были моменты чествования и бесплатное угощение дерунами тех, кто носит фамилию “Дерун” или в чьей фамилии есть слово “дерун".



С прошлого года фоток не осталось.
Смотрите свежие, нонешние.



smile:shuffle:


smile:yes!!!:


Все фото мои, авторские. Плагиата нету ти.





Завершается (обычно) фестиваль коллективным распитием слабых и крепких напитков на открытом воздухе и под улыбки лояльных полицейских.



Не корите их за это - они хоть smile:-x сами и трезвы, но сыты - от горячих драников еще никто не уходил голодным!




smile:omg:


smile:fool:



и чем дальше от центра, тем малочисленнее "коллективы"...

smile:flowers:


Всевозможные рецепты дерунов-драников любой из вас может найти в интернете.

А побывать на Фестивале - только в г.Коростене на Украине.
smile:drink: Ласкаво просимо!

Комментарии 1

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да! Совсем забыл!
Там (в Коростене) даже памятник Деруну установили.

Памятник-не памятник, но уже почти 10 лет стоит
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