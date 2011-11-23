Как уйти от "наезда"

Как уйти от словесного наезда.

Каждый в своей деятельности или жизни сталкивается со словесными наездами в той или иной степени.

У всех есть свои техники ухода от них, в дополнение арсенала вашего.



Примеры:



Почему ты не даришь мне цветы, ты меня не любишь?

Эти часы слишком дорогие, я не могу себе их позволить.

Ты меня обижаешь своим молчанием.

Вы опять опоздали на работу!

Хороший начальник должен заботиться о подчинённых.



Расширение рамки



В узкой рамке часто тесно. И результат предопределён. Поэтому, когда Вам задают некоторые рамки, вы из них выходите. «Это не мы такие – это жизнь такая».



Любовь не равна подаркам. Она больше, чем жизнь.

Мы живём один раз. Глупо отказывать себе в попытках получить от жизни удовольствие.

Я думаю о наших отношениях. Мне кажется, ты слишком часто обижаешься по пустякам.

Транспорт настолько непредсказуем, что мне иногда не удаётся верно подгадать.

Мы всегда ждём от старших заботу, но что мы делаем ради этого?



Намерение



Люди закладывают в свои действия смысл. Или не закладывают. В любом случае всегда можно указать на благие намерения. Или на подлые. В зависимости от цели.



Что ты хочешь больше: любви или цветов?

Вы хотите часы или сэкономить?

Я просто любуюсь твоими губами.

Я правильно понимаю, что Вы хотите, чтобы я сделал работу в срок?

Вы хотите, чтобы начальник прекратил делать свою работу и начал заботиться?



Уточнение



Вы не спорите – Вы уточняете. Вы искренне пытаетесь понять, а для этого спрашиваете о многочисленных деталях.



Как связаны цветы и любовь?

На какую сумму Вы рассчитывали?

А что мне нужно сказать, чтобы ты почувствовала себя лучше?

Что Вы называете опозданием?

И как это должно проявляться?