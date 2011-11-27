Внушения в обиходе.

Разнообразие внушений,

или "Подари мне шубу"



В жизни мы все внушаем. В большей или меншьей степени. Одни осознают их другие нет. Статья будет полезна и тем и другим, одни усилят знания другие откроют новое )



Прямые внушения



Внушение поведения



Простое внушение

Подари мне шубу

Отсроченное внушение

Подари мне шубу, когда получишь премию.



Внушение суждений



Возможность и невозможность

На 8 марта можешь подарить мне шубу.

Долженствование и необходимость

Ты должен подарить мне шубу.

Универсалия

Все мужья дарят женам шубы

Оценка

Дарить шубы - это круто.



Косвенные внушения



Встроенные



Контекстуальные

Подари своей маме цветы. Мне кажется, что ей это будет приятно. А шубу ей подарит папа.

Кавычки

Мари сказала Пьеру: "Подари мне шубу".

Пересекающиеся реальности

Вчера вычитала, что фразу "Подари мне шубу!" лучше всего произносить в постели.



Трюизмы



Указание на факт

У меня нет шубы и у меня скоро день рождения.

Обобщение

Мне идут шубы.

Упоминание

Вчера увидела даму в шикарной шубе - обзавидовалась.

Метафора

В пещерные времена, когда мужчина хотел показать свою любовь к женщине, он дарил ей шкуру убитого им зверя.



Негативно-парадоксальные команды



Не

Я не рискую просить тебя, подарить мне шубу.

Запрет-провокация

Только не вздумай бахвалиться своей успешностью и дарить мне шубу!

Мнимое ограничение

Мне не нужно дарить шубу летом.



Пресуппозиции



Вводные слова

Как здорово, что ты можешь позволить себе подарить мне шубу!

Подразумеваемое указание

Когда решишь подаришь мне шубу, возьми меня с собой в салон.

Придаточное предложение

Все будут завидовать, глядя на меня в новой шубе, которую ты мне подаришь!

Уточняющий вопрос

Когда ты подаришь мне шубу?

Подразумеваемая противоположность

Я не прошу тебя подарить мне шубу сейчас.

Развитие

Ты правильно думаешь, что мне нужно подарить шубу.



Вопросы



Простой

Подаришь мне шубу?

Риторический

Приятно мне будет, если ты подаришь мне шубу?

Возвратный

Ты подаришь мне шубу, да?

Альтернативный

Ты подаришь мне шубу или дашь мне на неё деньги?

Неравный выбор

Ты подаришь мне шубу или мне нужно завести богатого любовника?



Составные внушения



Последовательность принятия

Скоро зима - подари мне шубу.

Подкрепление

Подарим не шубу: скоро зима.

Пакет

Подари мне шубу и выведи меня в свет.

Связывание

Чем дороже подаренная шуба, тем больше мужчина любит.



Дробление внушений



Скоро зима.

У меня нет шубы.

Любовь мужчины в его щедрости.

Ты меня любишь?