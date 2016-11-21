Популярные сообщения

сергей артемьев 16 serg5914 Как быть, если ваш банк попал под санацию? 28.12.2014 20:00 53 26 345 просмотров Короткий ответ: сделать паузу и следить за событиями. Длинный ответ. Санация банка - это его оздоровление силами Банка России, АСВ и (обычно) одного из крупных банков, который впоследствии получит санируемый банк себе. Санация проводится с проблемными банками, которые по мнению ЦБ уже не могут справиться со своими трудностями сами, но пока не настолько плохи, чтобы отзывать у них лицензию. В реальности, под санацию с большей вероятностью может попасть крупный банк (или группа связанных банков), «убивать» который (лишать лицензии) слишком дорого для АСВ. Санация для банка - как реанимация для человека: банк получает «переливание крови» в виде кредитов ЦБ, проведённых через АСВ, все его параметры тщательно контролируются новым руководством, все возникающие проблемы по возможности быстро решаются. Со временем нормальная деятельность банка восстанавливается. В дальнейшем он, скорее всего, вольётся в банк, который его санировал. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Советский Союз глазами простого человека Для обычного человека, жившего в то время, Советский Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в мире армия и не всесильный КГБ. То есть простой человек знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как не видел своими глазами и всей грандиозности промышленности и темпов роста экономики. Зато видел другое. Советский Союз — это когда ты идёшь по улицам родного города в любое время суток и никто не то, что не нападёт — слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было. Потому что их не было вообще. Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё после стирки на верёвках во дворе, и тебе даже в голову не придёт, что что-то могут спереть или испачкать из хулиганства. Потому, что не было такого на твоей памяти. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Минфин предложил сэкономить на работающих пенсионерах Министерство предлагает отменить пенсии для тех, кто зарабатывает больше 500 тыс. рублей в год Минфин нашел способ сэкономить на работающих пенсионерах. Чиновники предлагают не платить пенсии тем, чей годовой доход превышает 500 тыс. или 1 млн рублей. Реформа может затронуть около 90 тыс. человек. Кроме того, министерство финансов хочет отменить фиксированную выплату тем, чей доход выше прожиточного минимума в 2,5 раза и более — сейчас это около 22 тыс. рублей. Таких в России около 2 млн человек. Фиксированная выплата сейчас составляет 4559 рублей, это предусмотренная законом часть страховой пенсии, которая не зависит от трудового стажа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на печатные СМИ. Отказ от выплат пенсий тем, чей доход выше миллиона рублей в год, может сэкономить федеральному бюджету примерно 450 млрд рублей за три года. Ранее сообщалось, что Минэкономразвития обсуждает частичную разморозку накопительной части пенсии в 2017 году. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 «Коллекторы предсказывают подорожание кредитов из-за «антиколлекторского» закона в 2017-м» Стоимость кредитов для конечных заемщиков увеличится с 2017 года из-за вступления в силу с нового года так называемого «антиколлекторского» закона, считает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Коллекторы соглашаются, указывая, что после введения ограничений на их деятельность вырастает стоимость взысканий, а их эффективность — сократится. «Закон не столько «антиколлекторский», сколько «продолжниковский», то есть должникам даются некоторые льготы. Эти льготы приведут к тому, что кредит станет дороже, как мы думаем, потому что не все банки до конца осознали масштаб запретов, которые появляются благодаря закону 230-ФЗ с нового года», — сказал Воронин, не уточнив, насколько по его мнению может увеличиться процент по розничным кредитам. Среди новелл в законе прописаны ограничения по числу контактов коллекторов c заемщиками-физлицами (документ был принят Госдумой в июне). В частности, взыскателям запрещается общаться с должником в рабочие дни с 22:00 до 8:00 и в выходные дни с 20:00 до 9:00 по местному времени, а также запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Устав ООН, это очень интересно! Первая страница Устав ООН Глава V Глава V ГЛАВА V: СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ СОСТАВ Статья 23 Совет Безопасности состоит из пятнадцати Членов Организации. Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает десять других Членов Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов Организации в поддержании международного мира и безопасности и в достижении других целей Организации, а также справедливому географическому распределению. Непостоянные члены Совета Безопасности избираются на двухгодичный срок. При первых выборах непостоянных членов, после увеличения Совета Безопасности с одиннадцати до пятнадцати, два из четырех дополнительных членов избираются на срок в один год. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Кредитная история В Красноярске супружеская пара отсудила у банка «Хоум Кредит» 22,5 тыс. руб. за постоянные звонки коллекторов. Соответствующее решение принято в краевом суде. По материалам дела, девушка взяла потребительский кредит в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» в размере 21,5 тыс. руб. под 7,68 % годовых, но выплатила его в полном объеме. С июля 2014-го по февраль 2015 года ей начали поступать звонки с неизвестных номеров, но не с требованием погасить долг, а с требованием повлиять на ее сестру, которая якобы также взяла кредит. После от девушки требовали и погасить долг родственницы. Звонки поступали несколько раз в день, в том числе и ночью в тот период, когда у супругов родился ребенок. Прекратились звонки только после того, как девушка обратилась с жалобой в приемную президента РФ. После этого ей пришло СМС-сообщение от банка с извинениями и информацией о том, что номер истицы удален из базы. Тем не менее супруги обратились в суд с требованием взыскать с банка 50 тыс. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Два банка, входящие в первую сотню по величине активов, сегодня были лишены лицензии . Сегодня Банк России сообщил на своем официальном сайте о лишении лицензии двух банков: АО КБ "РосинтерБанк" и АКБ "ФИНПРОМБАНК". Оба входили в сотню кредитных организаций по величине активов в банковской системе России. Сообщается, что АО КБ "РосинтерБанк" в числе прочего при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивало принятые в связи с этим риски. По состоянию на 1 сентября данная организация занимала 68-е место в банковской системе России. Второй банк, лишенный лицензии, – АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО), по оценке регулятора, несвоевременно исполнял свои обязательства перед кредиторами. Он по состоянию на ту же дату занимал 94-е место в российской банковской системе. Указанные кредитные организации были зарегистрированы в Москве. Кроме того, лишен лицензии АО БАНК "РКБ", зарегистрированный в Ульяновской области. Он занимал 404-е место в банковской системе. Все три кредитные организации были участниками системы страхования вкладов. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Вот как нас обманывают! Есть статистика хранения в Сберегательных отделениях в СССР личных накоплений граждан. если в 1962 г. их было около 23 млрд руб. то уже в 1989 г. накоплений более 450 млрд. руб. Началась инфляция. Банк России и монетный двор за три года обесценили рубль в 1000 с лишним раз. Накопления Советских людей превратили в мусор ! Такого "воровства" еще не знала современная история ! Правовая оценка действий международных и местных "волшебников" еще не получила правовую оценку. Но придет время и к этой теме еще вернутся ! 0

сергей артемьев 16 serg5914 Банкиры просят ФАС не наказывать их за дружбу со страховщиками Кредитные организации в этом году заработали на страховках около 14 млрд рублей и заплатили 355 млн рублей штрафов за сговор со страховыми компаниями. Банковское сообщество просит Федеральную антимонопольную службу не применять к страховым компаниям и кредитным организациям, заключающим соглашения в рамках кредитования, санкции за нарушение закона о защите конкуренции. Об этом говорится в письме на имя замруководителя ФАС Андрея Кашеварова, которое направил президент Национального платежного совета (НПС) Андрей Емелин (есть в распоряжении «Известий»). Статья 11 закона о защите конкуренции широко используется территориальными управлениями ФАС для применения к банкам санкций, заключающим соглашения со страховщиками (на оказание услуг страхования). В рамках таких договоров страховые компании, как правило, устанавливают тарифы за свои услуги, которые банк должен предлагать заемщикам. Кроме того, банки могут заключать договоры страхования с гражданами как агенты страховых компаний. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Законное списание вашего кредита самим банком. Глава 8. Порядок списания кредитной организацией безнадежной задолженности по ссудам Информация об изменениях: Указанием Банка России от 15 апреля 2013 г. N 2993-У в пункт 8.1 внесены изменения См. текст пункта в предыдущей редакции 8.1. Задолженность по ссудам признается безнадежной в случае, если кредитной организацией предприняты необходимые и достаточные юридические и фактические действия по ее взысканию и по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, при наличии документов и (или) актов уполномоченных государственных органов, необходимых и достаточных для принятия решения о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного под нее резерва, а также когда предполагаемые издержки кредитной организации по проведению дальнейших действий по взысканию безнадежной задолженности по ссуде и (или) по реализации прав, вытекающих из наличия обеспечения по ссуде, будут выше получаемого результата. Кредитная организация в соответствии с внутренними документами может устанавливать дополнительные критерии признания безнадежными ссуд, составляющих менее 0,5 процента собственных средств (капитала) кредитной организации, и порядок принятия решений органами управления кредитной организации. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Есть законно не платить кредиты. Положение 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» было принято Банком России 26 марта 2004 года и вступило в силу с 1 августа 2004 года (с тех пор многократно дополнялось). Данное положение заменило инструкцию Банка России от 30 июня 1997 года № 62а «О порядке формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам». Основная цель создания положения – методологическая проработка процесса оценки уровня рисков при банковском кредитовании (оценке качества ссуды) и создания резервов под возможные кредитные потери. Все кредитные организации обязаны руководствоваться данным положением при формировании кредитного портфеля и портфеля резервов на возможные потери. Также кредитные организации могут создавать собственные методики при оценке качества ссуд и формирования резервов по ним. Важно, чтобы собственная методика банка не противоречила нормам положения. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста госслужащих Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому пенсионный возраст госслужащих повысится с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно. Документ опубликован 23 мая на официальном интернет-портале правовой информации и предполагает вступление в силу с 1 января 2017 года. Новые правила будут применяться к гражданам России, которые служат в аппаратах государственных, региональных и муниципальных органов власти, а также к тем, кто занимает политические должности - депутатам, сенаторам и прочим. Кроме того, повышается предельный возраст пребывания на госслужбе: для руководителей высшего звена - до 70 лет, для остальных - до 65 лет. Еще одно изменение, прописанное в законе, касается минимального трудового стажа чиновников. Так, чтобы уйти на заслуженный отдых, они должны будут проработать 20 лет (ранее - 15 лет). Планка будет повышаться постепенно до 2026 года, как и в случае с пенсионным возрастом. На эти меры государство пошло в связи с сокращением расходов Пенсионного фонда РФ. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Все для заемщиков. Совсем недавно горячо обсуждался вопрос подачи рядом крупных российских компаний исков к банкам-кредиторам об изменении условия кредитного договора. В обосновании существенных условий заемщики апеллировали ст. 451 ГК РФ и ссылались на последствия финансового кризиса, падение промышленного производства, снижение спроса на продукцию, изменение курсов валют. Это ОАО «Компания „Главмосстрой“ (с исками к ОАО „Альфа-банк“), ОАО „Амурский судостроительный завод“ (с исками к Сбербанку), которые по праву считаются крупными игроками на рынке, и как следствие, любимчики банков. Исходя из сказанного, интересной будет позиция КС РФ, который при рассмотрении жалоб граждан на нарушение конституционных прав, положениями ст. 451 ГК РФ, фактически, подтвердил право финансовой организации на расторжение кредитного договора в связи с невозможностью его исполнения. Основаниями обращения стали жалобы граждан на исковые требования сбербанка на расторжение кредитного договора в связи со скачком валют, изменение экономической ситуации в стране, и, как следствие, убытки банка. 0

сергей артемьев 16 serg5914 «Своя» ноша в аренду: есть ли жизнь после валютной ипотеки Все мы взрослые и понимаем, что сейчас происходит у нас в России, вот вам один из примеров, как наше правительство загоняет нас в долговую яму. Проблемы валютных ипотечников так надоели банкам, что должникам предложили необычное решение – передать жилье кредитору и в течение 2-3 лет снимать его в аренду за 1000 рублей. Далее – подкопить денег, выкупить квартиру или перекредитоваться. Интересным это предложение выглядит только на первый взгляд... Причем, доступно оно не всем должникам, а только тем, чей долг превысил первоначальную стоимость недвижимости. Почему валютные заемщики столкнулись с проблемами? Валютные ипотечные заемщики оказались в сложной ситуации еще в конце 2014 года. В связи с ростом курса доллара их ежемесячные платежи по кредитам выросли и стали превышать сумму их доходов. Кроме этого, при стоимости объекта недвижимости в 8 млн рублей заемщик оказался должен банку, скажем, 10 млн и более (в зависимости от первоначальной суммы кредита). Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Разговоры в пользу беднейших Предварительный проект антикризисного плана правительства на 2016 год составлен Минэкономики; сегодня он, по данным “Ъ”, будет обсуждаться на совещании у президента Владимира Путина. В отличие от плана-2015, в этом году Белый дом намерен поддерживать преимущественно не банки, а регионы и промышленность. Основной нерешенный вопрос плана на 2016 год — социальный: проект предусматривает дискуссию о пенсионном возрасте в 2016 году. Предложения Минтруда о введении прогрессивного подоходного налога на высокие зарплаты и об ограничении уровня зарплат топ-менеджмента госкомпаний, как и предложения по перераспределению сверхдоходов глав госкомпаний в пользу беднейших сотрудников, Минэкономики не поддержало. 25 января министр экономики Алексей Улюкаев направил премьер-министру Дмитрию Медведеву проект антикризисного плана правительства на 2016 год. Документ составлен на основе предложений самого Минэкономики, а также Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минтранса, Минтруда и Минздрава, в нем пока нет соображений Минфина. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Автомобилистам придется заменить все полисы ОСАГО . С 1 июля 2016 года всем автомобилистам придется поменять свои полисы ОСАГО. С этого момента РСА введет новые бланки, чтобы вывести из обращения поддельные полисы С 1 июля 2016 года Российский союз автостраховщиков (РСА) собирается заменить все бланки полисов ОСАГО, в том числе и действующие. Это будет сделано для противодействия распространению фальшивых бланков полисов ОСАГО. Решение было принято в четверг, 11 февраля, на заседании президиума РСА. Его поддерживают в Гознаке и ГИБДД, сказал РБК исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев. «Предполагается одномоментная замена старых бланков ОСАГО на новые, в том числе и находящиеся в обращении», — сказал президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс (цитата по «Интерфакс»), добавив, что подробности не будут раскрываться до последнего момента. При этом он отметил, что «никому из водителей не придется нести дополнительные расходы, издержки этого обмена лягут на страховщиков». Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Увеличение платы за ЖКУ с 1 июля не превысит 4% Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что плата за коммунальные услуги для граждан с 1 июля 2016 года будет увеличена не более чем на 4%. (А с 01.02.2016 г. правительство подымает пенсии на 4%- выходит, что прибавили то и отняли, вот как заботится о нас наше правительство) Выступая в среду на форуме первичных организаций "Единой России" Москвы и Московской области, глава правительства вспомнил о прошедшем два года назад первом форуме "ЖКХ - новое качество". "Там было дано обещание, которое я дал от имени правительства и от имени "Единой России" на форуме, я имею в виду решение ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги до 2018 года на уровне не выше инфляции. В этом году повышение, которое состоится 1 июля, составит не более 4% в среднем по нашей стране", - сказал премьер. 0

сергей артемьев 16 serg5914 В «Восточный» зайдут из Европы 22.01.2016 08:43 994 Невзирая на кризисную ситуацию в российской экономике, некоторые иностранные инвесторы сочли возможным расшириться на этом рынке именно сейчас. По информации "Ъ", в числе акционеров банка "Восточный", основной собственник которого — фонд Baring Vostok — давно и безуспешно пытается продать свою долю, может появиться чешско-словацкий консорциум J&T. Впрочем, мотивы вхождения иностранцев в капитал убыточного банка при отсутствии перспектив экономического роста неясны. О том, что в допэмиссии "Восточного", о которой было объявлено в сентябре, могут поучаствовать новые иностранные инвесторы, "Ъ" рассказали источники на банковском рынке. "Речь идет о чешско-словацком консорциуме — владельце отеля "Балчуг"",— говорит один из них. Собственником отеля "Балчуг Кемпински" с долей 75% с мая 2008 года является консорциум J&T. По сведениям "Ъ", какую долю допэмиссии выкупит J&T, еще обсуждается, окончательных договоренностей планируется достигнуть к февралю. Читать далее 0

сергей артемьев 16 serg5914 Как долго будет расти рубль? Сейчас основной фактор роста рубля — цены на нефть, говорит Подсеваткин. «При стабилизации нефти в районе $30 за баррель, рубль, скорее всего, останется на текущих уровнях; если нефть уйдет ниже, то рубль может падать», — считает он. Но вот,что интересно: в 2003 г. доллар стоил 30 рублей, нефьт тоже 30 рублей, а в 2016 г. нефть стоит 30 длларо, а доллар в России 80 рублей. Динамика российской валюты по-прежнему сильно зависит от колебаний цен на нефть, согласны аналитики Sberbank CIB во главе с Томом Левинсоном. Волатильность крайне высока, и практически невозможно обоснованно прогнозировать, в какую сторону произойдет очередное изменение курса доллара на 5%, заверяют они. По мнению аналитиков, 80 руб. за доллар при цене нефти около $30 за баррель — это относительно сбалансированный уровень. На этом уровне курс рубля и останется в ближайшее время, считают в Sberbank CIB: «Дальнейшее укрепление рубля кажется нам менее вероятным». Подробнее на РБК: http://www. 0

сергей артемьев 16 serg5914 Всем ,всем тема для размышления. Крупнейшие банки по размеру чистых активов (топ 30) Сортировка по размеру чистых активов на дату: 01 Декабря 2015 г. 1.(рег.№1481) СБЕРБАНК РОССИИ 2.(рег.№1000) ВТБ 3.(рег.№354)ГАЗПРОМБАНК 4.(рег.№1623)ВТБ 24 5.(рег.№2209)ФК ОТКРЫТИЕ 6.(рег.№3349)РОССЕЛЬХОЗБАНК 7.(рег.№1326)АЛЬФА-БАНК 8.(рег.№2748)БАНК МОСКВЫ 9.(рег.№1)ЮНИКРЕДИТ БАНК 10.(рег.№3251)ПРОМСВЯЗЬБАНК 11.(рег.№3466)НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 12.(рег.№1978)МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 13.(рег.№2272)РОСБАНК 14.(рег.№3292)РАЙФФАЙЗЕНБАНК 15.(рег.№2562)БИНБАНК 16.(рег.№328)РОССИЯ 17.(рег.№436)БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" 18.(рег.№1971)ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ 19.(рег.№2590)АК БАРС 20.(рег.№963)СОВКОМБАНК 21.(рег.№2289)РУССКИЙ СТАНДАРТ 22.(рег.№1751)МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 23.(рег.№2557)СИТИБАНК 24.(рег.№2495)ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 25.(рег.№2888)РОСТ БАНК 26.(рег.№1470)СВЯЗЬ-БАНК 27.(рег.№3016)НОРДЕА БАНК 28.(рег.№3279)ТРАСТ 29.(рег.№429)УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ 30. 0

сергей артемьев 16 serg5914 Греф: Россия — проигравшая страна Россия проиграла конкуренцию в мировой экономике, причем ее отставание от передовых стран грозит стать больше, чем во времена промышленной революции, заявил 15.01.2016 г.президент Сбербанка Герман Греф на площадке "Будущее невозможного" Гайдаровского форума. По его мнению, наступил конец нефтяного века и единственный шанс страны - триада "наука - образование - бизнес" при смене всех государственных институтов, передал слова Грефа Анатолий Чубайс. Точная фраза - "при коренной смене качества всех государственных институтов", передал Греф "Ведомостям" через представителя. 0

сергей артемьев 16 serg5914 Печальная статистика, но в ней есть доля правды. КРИЗИС И ВЫМИРАНИЕ РУССКИХ - Вымирание российских регионов в последние годы напрямую связано с низким уровнем жизни (Исследование экспертов РБК). - "Оптимизация" здравоохранения привела к росту смертности в государственных и муниципальных больницах в 2014 году. Этот показатель увеличился в 61 регионе РФ (По данным Счетной палаты). - В РФ повышается смертность за счет жителей в возрасте от 30 до 45 лет. Граждане РФ зачастую поздно осматриваются врачами при возникновении инсульта, что увеличивает риск смертности и появления инвалидности после приступа (министр здравоохранения Вероника Скворцова). - За I квартал 2015 года смертность населения РФ выросла на 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В 49 регионах число умерших выросло на фоне снижения количества госпитализированных больных. Смертность в стационарах увеличилась на 3,7%. Летальность в учреждениях повысилась на 2,6%. Отмечен рост числа умерших на дому (Росстат). Читать далее 0