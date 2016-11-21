Популярные сообщения

Стоимость кредитов для конечных заемщиков увеличится с 2017 года из-за вступления в силу с нового года так называемого «антиколлекторского» закона, считает директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин. Коллекторы соглашаются, указывая, что после введения ограничений на их деятельность вырастает стоимость взысканий, а их эффективность — сократится.
«Закон не столько «антиколлекторский», сколько «продолжниковский», то есть должникам даются некоторые льготы. Эти льготы приведут к тому, что кредит станет дороже, как мы думаем, потому что не все банки до конца осознали масштаб запретов, которые появляются благодаря закону 230-ФЗ с нового года», — сказал Воронин, не уточнив, насколько по его мнению может увеличиться процент по розничным кредитам.
Среди новелл в законе прописаны ограничения по числу контактов коллекторов c заемщиками-физлицами (документ был принят Госдумой в июне). В частности, взыскателям запрещается общаться с должником в рабочие дни с 22:00 до 8:00 и в выходные дни с 20:00 до 9:00 по местному времени, а также запрещается лично встречаться с должником более одного раза в неделю, а общаться по телефону — более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц.
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