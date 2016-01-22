Россия проиграла конкуренцию в мировой экономике, причем ее отставание от передовых стран грозит стать больше, чем во времена промышленной революции, заявил 15.01.2016 г.президент Сбербанка Герман Греф на площадке "Будущее невозможного" Гайдаровского форума. По его мнению, наступил конец нефтяного века и единственный шанс страны - триада "наука - образование - бизнес" при смене всех государственных институтов, передал слова Грефа Анатолий Чубайс. Точная фраза - "при коренной смене качества всех государственных институтов", передал Греф "Ведомостям" через представителя.
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