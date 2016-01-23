Сейчас основной фактор роста рубля — цены на нефть, говорит Подсеваткин. «При стабилизации нефти в районе $30 за баррель, рубль, скорее всего, останется на текущих уровнях; если нефть уйдет ниже, то рубль может падать», — считает он.Но вот,что интересно: в 2003 г. доллар стоил 30 рублей, нефьт тоже 30 рублей,а в 2016 г. нефть стоит 30 длларо, а доллар в России 80 рублей.Динамика российской валюты по-прежнему сильно зависит от колебаний цен на нефть, согласны аналитики Sberbank CIB во главе с Томом Левинсоном. Волатильность крайне высока, и практически невозможно обоснованно прогнозировать, в какую сторону произойдет очередное изменение курса доллара на 5%, заверяют они. По мнению аналитиков, 80 руб. за доллар при цене нефти около $30 за баррель — это относительно сбалансированный уровень. На этом уровне курс рубля и останется в ближайшее время, считают в Sberbank CIB: «Дальнейшее укрепление рубля кажется нам менее вероятным».Подробнее на РБК: