22.01.2016 08:43 994Невзирая на кризисную ситуацию в российской экономике, некоторые иностранные инвесторы сочли возможным расшириться на этом рынке именно сейчас. По информации "Ъ", в числе акционеров банка "Восточный", основной собственник которого — фонд Baring Vostok — давно и безуспешно пытается продать свою долю, может появиться чешско-словацкий консорциум J&T. Впрочем, мотивы вхождения иностранцев в капитал убыточного банка при отсутствии перспектив экономического роста неясны.О том, что в допэмиссии "Восточного", о которой было объявлено в сентябре, могут поучаствовать новые иностранные инвесторы, "Ъ" рассказали источники на банковском рынке. "Речь идет о чешско-словацком консорциуме — владельце отеля "Балчуг"",— говорит один из них. Собственником отеля "Балчуг Кемпински" с долей 75% с мая 2008 года является консорциум J&T. По сведениям "Ъ", какую долю допэмиссии выкупит J&T, еще обсуждается, окончательных договоренностей планируется достигнуть к февралю. В головном офисе J&T в Братиславе на запрос "Ъ" не ответили. В российском Джей энд Ти банке, совладельцем которого выступает консорциум, от комментариев по данному вопросу воздержались, так же поступил основной акционер банка "Восточный" — фонд Baring Vostok. В самом банке "Восточный" не стали раскрывать названия потенциальных участников допэмиссии. "Эмиссия объявлена и проходит так, как было изначально запланировано,— заявил предправления "Восточного" Алексей Кордичев.— Подписка будет открытой, поэтому любой инвестор может принять в ней участие". При этом банк "Восточный" ожидает, что контролирующий акционер не изменится.Так что J&T если и станет совладельцем, то, скорее всего, миноритарным. Цена размещения акций пока не определена. Номинальная стоимость дополнительных 300 млрд акций составляет 0,01 руб. за бумагу, соответственно, капитал банка, если в ходе допэмиссии будут выкуплены все 100% акций, должен вырасти минимум на 3 млрд руб., или на 12,2% (на 1 декабря 2015 года по РСБУ капитал составлял 24,4 млрд руб.).Банк "Восточный" специализируется на необеспеченном потребкредитовании, занимал 45-е место по активам (168,7 млрд руб.) и 43-е место по капиталу (18 млрд руб.) в рэнкинге "Интерфакса" на конец третьего квартала 2015 года. Основной акционер — инвестфонд Baring Vostok — владеет 74,4% акций "Восточного". Консорциум J&T, ведущий свою деятельность в Восточной Европе и России, эксперты называют аналогом чешской группы PPF. В России J&T владеет "Балчугом", Джей энд Ти банком, а также совместно с международной группой Profireal Group с 2013 года — микрофинансовой организацией.Как актив "Восточный" — неоднозначный выбор для инвестиций, указывают аналитики. Норматив достаточности капитала банка Н1.0 на 1 декабря 2015 года составлял 10,5% при минимально допустимом значении 10%. "ЦБ, конечно, смягчил это требование, понизив планку до 8%, и таким образом с начала 2016 года у банка автоматически появились дополнительные 2 процентных пункта запаса по капиталу, но мы не исключаем дальнейших убытков на протяжении еще нескольких отчетных периодов (на 1 декабря 2015 года чистый убыток банка с начала года составлял 7,9 млрд руб.— "Ъ")",— отмечает аналитик Moody`s Ольга Ульянова. На фоне убыточности банка и высокого уровня просрочки (по отчетности по МСФО, за шесть месяцев 2015 года NPL составлял более 20%), а также отсутствия четких перспектив выхода российской экономики из кризиса мотивы вхождения J&T в капитал "Восточного" неясны. "Стратегия расширения на рынке в кризис применяется в тех случаях, когда у инвестора есть уверенность в скором выходе из него и росте стоимости активов,— отмечает руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан.— Однако, на мой взгляд, текущий кризис нетипичен, экономика сжимается, и стремления менять экономическую модель ни у кого нет, налоговая нагрузка на бизнес растет, и все эти факторы говорят о тщетности ожиданий роста стоимости активов в России".Последнее время иностранцы, напротив, покидали российский финансовый рынок. В частности, вчера Barclays объявил о сворачивании своего инвестподразделения в России, ранее аналогичным образом поступил и Deutsche Bank, оставивший в России только трансакционный бизнес. В конце прошлого года российскому бизнесмену Игорю Киму продал свой банк в России и Royal Bank of Scotland. "Миноритарии могут входить в капитал банков с разными целями: кросс-продажи своих продуктов, перепродажи пакета акций с прибылью в будущем, когда вырастет рынок, или просто участия в будущей прибыли",— отмечает Ольга Ульянова. Впрочем, это может быть и номинальная трансакция в пользу третьих лиц, отмечает господин Мовчан. В сентябре консорциум объявил о продаже 50% долей в Джей энд Ти банке китайскому фонду CEFC China Energy Company Limited. С учетом расположения "Восточного" на Дальнем Востоке не исключено, что банк заинтересовал все же сам фонд, считают собеседники "Ъ". В J&T на вопрос о такой возможности также не ответили. Кроме того, одним из многочисленных возможных вариантов может быть структурирование сделки по кредитованию самого Baring Vostok с условием, что через какой-то период времени фонд выкупит долю нового совладельца, предполагает господин Мовчан.Ольга ШЕСТОПАЛ, Кирилл САРХАНЯНЦАльтернативный прогноз и советы от людей со сверхспособностями.Что нас ждет в 2016 г.