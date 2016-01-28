Увеличение платы за ЖКУ с 1 июля не превысит 4%

Москва. 27 января. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что плата за коммунальные услуги для граждан с 1 июля 2016 года будет увеличена не более чем на 4%. (А с 01.02.2016 г. правительство подымает пенсии на 4%- выходит, что прибавили то и отняли, вот как заботится о нас наше правительство)



Выступая в среду на форуме первичных организаций "Единой России" Москвы и Московской области, глава правительства вспомнил о прошедшем два года назад первом форуме "ЖКХ - новое качество".



"Там было дано обещание, которое я дал от имени правительства и от имени "Единой России" на форуме, я имею в виду решение ограничить рост платы граждан за коммунальные услуги до 2018 года на уровне не выше инфляции. В этом году повышение, которое состоится 1 июля, составит не более 4% в среднем по нашей стране", - сказал премьер.