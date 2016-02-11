Автомобилистам придется заменить все полисы ОСАГО .

С 1 июля 2016 года всем автомобилистам придется поменять свои полисы ОСАГО. С этого момента РСА введет новые бланки, чтобы вывести из обращения поддельные полисы

С 1 июля 2016 года Российский союз автостраховщиков (РСА) собирается заменить все бланки полисов ОСАГО, в том числе и действующие. Это будет сделано для противодействия распространению фальшивых бланков полисов ОСАГО.



Решение было принято в четверг, 11 февраля, на заседании президиума РСА. Его поддерживают в Гознаке и ГИБДД, сказал РБК исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.



«Предполагается одномоментная замена старых бланков ОСАГО на новые, в том числе и находящиеся в обращении», — сказал президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс (цитата по «Интерфакс»), добавив, что подробности не будут раскрываться до последнего момента. При этом он отметил, что «никому из водителей не придется нести дополнительные расходы, издержки этого обмена лягут на страховщиков».



«Замена позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей, покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова», — пояснил Юргенс.



Параметры новых бланков разрабатывает Гознак. Они будут иметь более высокий уровень защиты, рассказал Уфимцев.



По его словам, механизм замены пока детально не проработан: «Возможно, будет введен какой-то переходный период, во время которого граждане смогут обменять старый бланк на новый», — говорит Уфимцев.



Замена полисов в середине года повлечет дополнительные расходы со стороны страховых компаний, уверен руководитель управление методологии обязательных видов «АльфаСтрахование» Денис Макаров. «В результате у страховщиков могут возникнуть проблемы с бюджетом. Если же эта замена инициирована борьбой с фальшивыми полисами, у страховых компаний будет шанс нивелировать влияние на бюджет за счет экономии на борьбе с мошенниками, распространяющими поддельные полисы», — говорит он.



Однако Макаров сомневается, что замена полисов станет эффективным методом борьбы: «Мошенники зачастую действует на опережение, и вряд ли у них возникнут проблемы с печатью полисов нового образца. Пока не будет реальных наказаний для мошенников, и правоохранительные органы не поймут проблему, ситуация не исправится».



Кроме того, РСА продолжит бороться с продажей фальшивых полисов через интернет. По данным РСА, уже снято с делегирования 41 доменное имя; заблокировано 19 хостинг-аккаунтов, 73 группы и 104 аккаунта в социальных сетях; устранены нарушения на 11 ресурсах; удалено 192 публикации на форумах и досках объявлений и др. По словам Юргенса, РСА готовит обращение в Минюст в связи с распространившейся практикой публичных предложений о приобретении поддельных полисов ОСАГО по низкой цене. «Такие объявления размещаются прямо на дорогах в открытую людьми, которые не опасаются преследования», — добавил он. По словам Юргенса, сейчас обсуждается законодательная инициатива по повышению размера штрафа за управление транспортным средством без полиса.



По подсчетам РСА, в России в год продается около 1 млн поддельных полисов ОСАГО из примерно 42 млн реализуемых бланков. «Это означает, что на 100 проданных полисов обязательной автогражданки приходится примерно 2 поддельных», — говорил ранее Юргенс.